Красимир Пъргов пред ФАКТИ: 3 деца ги няма, какво като констатираме нарушения при обучението на водача

В края на миналата седмица на главния път Созопол – Черноморец автомобил, управляван от младеж, се вряза в дърво. На място загинаха шофьорът и двама негови приятели на 17 години. Поредната тежка катастрофа отново повдига въпроса за пътната безопасност, за която толкова много говорим, но все постфактум. Пред ФАКТИ темата коментира Красимир Пъргов, бивш служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, член на Сдружение „Автотехнически експерти по пътна безопасност“.

- Г-н Пъргов, започна спешна проверка след катастрофата с трима загинали младежи край Бургас. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди да бъде проверено изцяло обучението и изпита на 18-годишния водач, причинил инцидента на следващия ден, след като е взел шофьорска книжка. И като се провери това, какво… Ще се върне животът на младежите ли… Какви документи ще се проверяват?

- Тези проверки, които сега извършва следварително ИА „Автомобилна администрация“ (ИААА), трябваше автоматично да ги извършва въведената дигитализация. Да се определят критерии, съобразно учебната документация и без намеса на човешки фактор да се определи дали даден курсист е готов да бъде допуснат на изпит, или не. Сега какво като констатираме разни нарушения при извършеното обучение, 3 деца ги няма.

- Вече излезе информация, че обучението е приключило преди 12 юли – преди въвеждането на дигитализацията, и не може да се проследят електронно часовете. Така ще се разчита само на хартиения картон… Да го преведем на разбираем език. Каква информация има в този хартиен картон…

- Старите хартиени документи бяха премахнати още през декември 2024, но се даде възможност на учебните центрове да обучават до юли месец 2025 г. както на хартиен носител, така и в дигитална среда. Интересното е друго, че сегашното ръководство на ИААА даде възможност учебните центрове в тази дигитална среда да извършват ръчно въвеждане на необходимата информация. И така манипулациите се преместиха от хартиения носител в дигиталната среда.



- Имало и несъответствие в часовете за нощно шофиране, защото урокът е проведен около 17:00 ч. през юни, когато е още светло. Това ще донесе глоба за школата и какво от това …

- Това с глобите е много погрешно разбрана методология за работа в ИААА и какво като глобят учебния център, след като загинаха 3 деца. ИААА е създадена преди всичко да създаде реална конкурентна среда на бизнеса, от една страна, а от друга това ще даде реално отражение в пътната безопасност. Точно поради тази причина настоявахме за въвеждане на дигитализацията, защото при нея възможно най-малко ще влияе човешкият фактор и съответно корупцията, защото за всички школи критериите ще са еднакви.

- Също така ще се упражни по-строг контрол върху автошколите за три дни, нали така е прието в България, и после…

- За да се извършва качествено обучение, контролът трябва да бъде в дигитална среда без възможност за човешка намеса. Другото, което трябва да се направи, е да се скъса връзката между инструктора и изпитващия, защото там върви пътят на парите от корупция. Курсистът трябва да завърши курса и сам, на случаен принцип, да се яви на изпит пред държавата.

- И още нещо. Защо в школите не учат младите шофьори да „карат“ със 160-200 километра в час. Дали и това не е пропуск в обучението…

- Разбирам иронията във въпроса, но 160-200 километра в час е твърде висока скорост, която първо е забранена по пътищата, отворени за обществено ползване. Такива скорости се развиват на писта от състезатели. Но може да се помисли за въвеждане на центрове за повишаване квалификацията в контролирана среда, където да има задължителни елементи от обучението като управление на настилка с ниско сцепление при дъжд, сняг и т.н.

- Виждаме сега какъв е резултатът от инцидента край Бургас, помним Виктор с „летящата“ кола в София, която се заби в рейс. Явно има нужда от смирение, не смятате ли …

- Трябва най-вече да спазват правилата и редът в школите, заложени от закона. Години наред от старата учебна документация учебните центрове не са издавали задължителната учебна книжка. А защо се е случвало, само можем да гадаем. В периода между 2010 и 2011-а беше същото ръководство на ИААА, които са сега в екипа на министър Гроздан Караджов. Може би е редно да попитате тях каква е причината да не се издава въпросната учебна книжка до въвеждане на дигитализацията. Целия бранш знае, че е отменена, но как се отменя задължителен документ с устна заповед, може би трябва да обяснят те. А това е документът, който реално се издава на курсиста да следи дали инструкторът ще му предаде всички заложени в учебната документация модули и часове. Когато въпросната дигитализация се въведе без възможност за ръчно въвеждане, когато изпитите се правят по команди от Навигатора и се ограничи човешкият фактор, тогава ще получим качествено обучение. Но обучението е една малка част от дейностите на ИААА, където трябва да се извърши сериозна реформа във всички сектори, който регулира и контролира в конфликт на интереси.