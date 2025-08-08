Новини
Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: НКБ предлага цялостна грижа за децата с вродени и придобити сърдечни заболявания

8 Август, 2025 09:00 1 097 12

През клиниката по детска кардиология преминават 800 пациенти на година, като при около 160 от тях се налага оперативно лечение, казва директорът на Националната кардиологична болница

Фондация "Национали 94" проведе скоро в рамките на два дни голф турнир, чиято цел бе да подпомогне дейността на Националната кардиологична болница. Набраните средства ще бъдат дарени за модернизацията на отделението, в което се лекуват деца с вродени сърдечни малформации. Пред ФАКТИ говори д-р Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница (НКБ).

- Д-р Джинсов, Националната кардиологична болница организирахте една инициатива с фондация „Национали 94“ за подпомагане на клиниката по детска кардиология в болницата. Как тръгна цялата идея и към какво се стремите, от какво имате нужда?
- Идеята се роди преди два-три месеца, когато Венци Рангелов се свърза с нас с предложение да направим нещо значимо за болницата. Попита дали имаме нужда от подкрепа и така започна всичко.

- От какво имате нужда, към какво сте се насочили?
- Клиниката по детска кардиология и отделението за деца с вродени сърдечни малформации разполагат с отлични специалисти и добра апаратура. Но медицината се развива изключително динамично и постоянно се появяват нови технологии. Екипът се е спрял на няколко съвременни апарата, които биха подобрили грижата за най-малките пациенти. Какво точно ще бъде закупено, ще решим съвместно с фондацията и лекарите от клиниката. Сигурен съм, че ще изберем най-доброто за децата.

- Колко малки пациенти обслужва клиниката на година?
- През клиниката по детска кардиология преминават 800 пациенти на година, като при около 160 от тях се налага оперативно лечение. Част от децата се лекуват и интервенционално.

- Колко специалисти работят в клиниката и каква е легловата база?
- Клиниката разполага с 21 легла в стационара и 8 легла в интензивния сектор. За най-малките ни пациенти се грижат 29 лекари и 31 специалисти по здравни грижи и здравни асистенти. Клиника по детска кардиология в Национална Кардиологична Болница е единствената в страната, която предлага цялостна грижа за децата с вродени и придобити сърдечни заболявания - от диагностиката до терапията, била тя консервативна, интервенционална или оперативна.

- Когато говорим за сърдечна малоформация, с какъв проблем се сблъскват най-често медиците?
- Най-честите предизвикателства са свързани с ранната диагностика, сложността на хирургичните интервенции и нуждата от мултидисциплинарен подход. Всеки случай е индивидуален и изисква прецизна координация между различни специалисти. Сред най-честите вродени сърдечни малформации са междукамерният, междупредсърдният дефект, както и тетралогията на Фало. Нерядко в клиниката се лекуват и деца с комплексни сърдечни малформации, при които се налага серия от оперативни и интервенционални процедури.

- Споменахте, че и вие дори – утвърдена кардиологична болница, изпитвате проблем с персонала. Имат ли младите лекарите интерес към кардиологията?
- Проблемът с недостига на медицински специалисти не е само в нашата болница – това е системен проблем в здравеопазването в цялата страна, а и в Европа. Условията в НКБ са много добри и сме отворени към млади лекари и специалисти по здравни грижи, които търсят професионално развитие. Постиженията на специализантите ни сами говорят за нивото на обучение в болницата.

- Красимир Балъков и Христо Стоичков посетиха болницата и се запознаха с условията. Как протече визитата им? Те се видяха и с дечицата, за които се грижите?
- Бих разделил историята на „преди“ и „след“. Преди посещението, за тях това беше просто благотворителна инициатива. След като видяха болницата и се срещнаха с децата и хората, които ежедневно се грижат за тях, Красимир Балъков каза, че това вече е най-важната им кауза за годината. Вярвам, че Националната кардиологична болница вече има истински приятел и партньор в лицето на Легендите и фондация „Национали 94“. В заключителната фаза на благотворителния голф турнир край Разлог си обещахме, че както те ще ни подкрепят с каквото могат, така и ние – като болница, ще бъдем насреща, ако и когато имат нужда от нас.


  • 1 Събирайте капачки

    0 0 Отговор
    Защото парите отиват при Ботош!

    09:19 08.08.2025

  • 2 ЗиС 5

    0 1 Отговор
    Красимир Дънков,а не Джинсов трябва да е.

    Коментиран от #8

    09:35 08.08.2025

  • 3 црррр

    0 0 Отговор
    Събирайте слама.

    09:36 08.08.2025

  • 4 Ъхъъъъъ

    0 0 Отговор
    във военната база „Форт Блис“ близо до границата с Мексико

    09:44 08.08.2025

  • 5 Тези са чисто луди

    1 0 Отговор
    С голф турнир щели да подпомагат дейността на Националната кардиологична болница. ....

    09:45 08.08.2025

  • 6 Спрете

    2 0 Отговор
    Тази криминална фондация „Национали 94“ да рекламирате. Това са просто перачи на пари.

    09:47 08.08.2025

  • 7 Докторе, Хипократовата клетва

    1 0 Отговор
    Освен безотказно себеотдаване за лечение на другите
    ИЗИСКВА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, нали така!

    Кажете какви са причините за сърдечните дефицити в децата на България
    Кажете колко пъти се са увеличили в последните 20 години болните деца на България
    от болести на сърдечно-съдовата система, какви са тези "вродени малформации"
    от какво са причинени, няма начин да не знаете.
    А ако не знаете ми съберете информация и ОПАЗЕТЕ ДЕЦАТА на България в бъдеще
    да не се разболяват от сърдечни болести!

    Как е възможно 8-годишни деца да са с високо кръвно?
    Не се движат ли?
    Кое 8-годишно дете можете да спрете да не тича, ъм?!

    Време е да изпълните Хипократовата клетва докрай и да посочите смело причините
    водещи към безпрецедентно висок брой болни български деца на сърдечно-съдовата система!
    Човещината и българската ви принадлежност, хуманизма и отговорността към бъдещето
    на Родината ни България - затова го направете Докторе - кажете защо
    расте броя на сърдечните болести при децата на България.
    И призовете за мерки, превенция за недопускане на такива
    сърдечни малформации и деформации при децата ни!

    09:50 08.08.2025

  • 8 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗиС 5":

    Джинс означава родословие, потекло. Името може да показва произход от голямо родословно дърво.

    09:54 08.08.2025

  • 9 Освен с

    0 0 Отговор
    голф турнир дето щели с него да подпомагат дейността на Националната кардиологична болница, може и един конкурс Мис Бикини да направят.

    10:07 08.08.2025

  • 10 И в края на краищата

    0 0 Отговор
    Колко са децата със сърдечна малоформация в България? Това епидемия ли е или що? Кои са причините?

    10:10 08.08.2025

  • 11 И в края на краищата

    0 0 Отговор
    Какъв е % на децата със сърдечна малоформация в България?

    10:12 08.08.2025

  • 12 Коста

    1 0 Отговор
    Стига сте лъгали бе нещастници. То всичко се връща. Милиарди за някакво желязо, оръжие. Иначе хората събират капачки и се молят за дарения да лекуват децата си. Пикал съм ви на фасона

    11:28 08.08.2025