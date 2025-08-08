Д-р Красимир Джинсов пред ФАКТИ: НКБ предлага цялостна грижа за децата с вродени и придобити сърдечни заболявания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Фондация "Национали 94" проведе скоро в рамките на два дни голф турнир, чиято цел бе да подпомогне дейността на Националната кардиологична болница. Набраните средства ще бъдат дарени за модернизацията на отделението, в което се лекуват деца с вродени сърдечни малформации. Пред ФАКТИ говори д-р Красимир Джинсов, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница (НКБ).

- Д-р Джинсов, Националната кардиологична болница организирахте една инициатива с фондация „Национали 94“ за подпомагане на клиниката по детска кардиология в болницата. Как тръгна цялата идея и към какво се стремите, от какво имате нужда?

- Идеята се роди преди два-три месеца, когато Венци Рангелов се свърза с нас с предложение да направим нещо значимо за болницата. Попита дали имаме нужда от подкрепа и така започна всичко.

- От какво имате нужда, към какво сте се насочили?

- Клиниката по детска кардиология и отделението за деца с вродени сърдечни малформации разполагат с отлични специалисти и добра апаратура. Но медицината се развива изключително динамично и постоянно се появяват нови технологии. Екипът се е спрял на няколко съвременни апарата, които биха подобрили грижата за най-малките пациенти. Какво точно ще бъде закупено, ще решим съвместно с фондацията и лекарите от клиниката. Сигурен съм, че ще изберем най-доброто за децата.

- Колко малки пациенти обслужва клиниката на година?

- През клиниката по детска кардиология преминават 800 пациенти на година, като при около 160 от тях се налага оперативно лечение. Част от децата се лекуват и интервенционално.

- Колко специалисти работят в клиниката и каква е легловата база?

- Клиниката разполага с 21 легла в стационара и 8 легла в интензивния сектор. За най-малките ни пациенти се грижат 29 лекари и 31 специалисти по здравни грижи и здравни асистенти. Клиника по детска кардиология в Национална Кардиологична Болница е единствената в страната, която предлага цялостна грижа за децата с вродени и придобити сърдечни заболявания - от диагностиката до терапията, била тя консервативна, интервенционална или оперативна.

- Когато говорим за сърдечна малоформация, с какъв проблем се сблъскват най-често медиците?

- Най-честите предизвикателства са свързани с ранната диагностика, сложността на хирургичните интервенции и нуждата от мултидисциплинарен подход. Всеки случай е индивидуален и изисква прецизна координация между различни специалисти. Сред най-честите вродени сърдечни малформации са междукамерният, междупредсърдният дефект, както и тетралогията на Фало. Нерядко в клиниката се лекуват и деца с комплексни сърдечни малформации, при които се налага серия от оперативни и интервенционални процедури.



- Споменахте, че и вие дори – утвърдена кардиологична болница, изпитвате проблем с персонала. Имат ли младите лекарите интерес към кардиологията?

- Проблемът с недостига на медицински специалисти не е само в нашата болница – това е системен проблем в здравеопазването в цялата страна, а и в Европа. Условията в НКБ са много добри и сме отворени към млади лекари и специалисти по здравни грижи, които търсят професионално развитие. Постиженията на специализантите ни сами говорят за нивото на обучение в болницата.

- Красимир Балъков и Христо Стоичков посетиха болницата и се запознаха с условията. Как протече визитата им? Те се видяха и с дечицата, за които се грижите?

- Бих разделил историята на „преди“ и „след“. Преди посещението, за тях това беше просто благотворителна инициатива. След като видяха болницата и се срещнаха с децата и хората, които ежедневно се грижат за тях, Красимир Балъков каза, че това вече е най-важната им кауза за годината. Вярвам, че Националната кардиологична болница вече има истински приятел и партньор в лицето на Легендите и фондация „Национали 94“. В заключителната фаза на благотворителния голф турнир край Разлог си обещахме, че както те ще ни подкрепят с каквото могат, така и ние – като болница, ще бъдем насреща, ако и когато имат нужда от нас.