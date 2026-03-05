Андрей Райчев: Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува

„Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува. Доналд Тръмп заложи целия си политически живот с това нападение над Иран. Това е огромен залог“, коментира пред бТВ социологът Андрей Райчев.
Според него Израел залага нещо още по-огромно – съществуването си.
„Победата в тази война е безкрайно важна за тях, защото всичко останало става подробност. Какво ще стане с украинската война, просто не може да изчислим, но със сигурност нищо хубаво за украинците. А Европа пак нищо не можа да реагира“, добави той.
На този фон България влиза в предизборна кампания, а дневният ред се разкъсва между международната криза, трусовете в институциите и очакванията за промяна.
Райчев предупреди, че България трябва да пази последователност и да не допуска вътрешнополитически демонстрации да заместят реалната дипломация. Според него подобни инициативи могат да произведат повече шум, отколкото решения, и да поставят страната в неловка позиция.
Георги Харизанов подчерта, че България е част от ЕС и НАТО и реалистичната линия е ясна:
„Адекватното ни поведение в тези колективни съюзи е единствената опция. Другото би било някакъв национален ентусиазъм, който може само да влоши нещата“, каза той.
Според Харизанов ключов риск е липсата на единна европейска позиция, която става все по-видима при всяка нова голяма криза. В този контекст България трябва да се придържа към общите решения на съюзите, вместо да импровизира.
Веселин Стойнев постави акцент върху вътрешнополитическия контекст и опасността кризата да бъде използвана за популизъм: „В един такъв ред можем да бъдем странична жертва на конфликт, без да сме виновни. Важно е страната да спре дребното политиканстване“, каза той и определи част от инициативите в парламента като „комични“.
Стойнев подчерта, че смисълът на съветите по сигурността не е в шумните декларации, а в изграждането на политически консенсус в момент на риск.
До коментар #3 от "хипи":Е така е , щото сме много умнокрасиви. Като на агнето майката.
10 Коалиция Епщайн
Не Израел заложи на карта своето съществуване, а преследваният от МНС в Хага министър-председател на Израел - Нетаняху - заложи на карта съществуването на Израел, заедно с Тръмп.
Тръмп и Нетаняху са в коалиция Епщайн - друг юдео-сатанист и юдео-ционист...
13 ГОЛЯМАТА ДИЛЕМА
15 Дедо
17 войнолюбците се увеличиха
09:53 05.03.2026
18 Гост
До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Има ги ама не ги показва, що са тайна. Суперсекретни са. Никой ги не знае чак.
09:53 05.03.2026
19 Здрасти
09:54 05.03.2026
20 Моарейн
До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Като има, защо проси непрекъснато?
09:55 05.03.2026
21 Хохо Бохо
До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Има единствено корупция и пропаганда. Това има. Клоуна е жив само защото не стъпва в незалежная а обикаля само и единствено из държави, членки на нато. Ай е стъпал в 404 ай е отишал при аятолаха. Без пари, оръжия и разузнаване украйна ще изчезне, ще е пак област от Русия каквато винаги е била
09:55 05.03.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Швейк":Обещаят ли им денги разбират от всичко блатните лакеи!
26 А Испания?
Испания не е ли държава членка на ЕС и на НАТО, затова че изгони американските агресори от американските военни бази?
А в България американските агресори дори не са в съвместните българо-американски "съоръжения" под американско и българско знаме, а са на софийското гражданско летище "Васил Левски", за да бъде София законна мишена за ответен ирански удар...
До коментар #11 от "Говорещи глави":уужа и тя като фадера си цял живот надува каквото и подадат за жълти денги!
30 Украйна сама си призвежда дронове
Дори изнася.
10:03 05.03.2026
До коментар #15 от "Дедо":Същите примати са като блатарите, само имат чалми, то и балатата вече повечето са с с чалми, но карай така е по плана на геостратега от бункера!
38 Аман
Аман от безлики шушумиги ...
България има своите интереси и това са интересите на българите за просперитет!
България има шанс в БРИКС - другото се доказа,
че ни води само до френски картофи, турски домати и полски ябълки -
с една дума - до просешка тояга ...
40 военен неможач
Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е очаквал да се окажем въвлечени в дълга война с Иран, при която всички портове, които използваме за попълнение на нашите ВМС, за да презаредим с ракети, снаряди и т.н. вече са унищожени. Това каза в интервю с проф. Глен Дисен бившият съветник на американския министър на отбраната полк. Дъглас Макгрегър.
Той определи ситуацията в Персийския залив като влошаващо се бедствие за американската армия и прогнозира, че Америка ще плати прекалено висока цена. Вероятно ще се наложи американците да напуснат региона и ще последва страшна финансова криза за САЩ, изтъкна военният ветеран.
42 стоян георгиев
43 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #33 от "Механик":Поживял си е човекът поработил си време да отстъпи път на по-младите
10:18 05.03.2026
47 Олигофрен
48 Смешник
До коментар #42 от "стоян георгиев":Ще има разбира се Путин им ги изпраща всеки ден
49 Ти да видиш
Трима пълни идиота нямащи никаква представа за нещата.
За отпадъка Харизанов да не говорим, специалист по всичко, той и Райчев не е по-различно дрънкало.
51 Смешник
До коментар #47 от "Олигофрен":Доколкото ми е известно руснаците си ги произвеждат вече сами шахедите
53 Зевзек
До коментар #47 от "Олигофрен":"Дронове шехед за Русия НЯМА да има и това е добре за Украйна"
Ха ха ха наистина си такъв като ника ти - те дроновете отдавна са Герань а не Шахед.
54 Зевзек
До коментар #42 от "стоян георгиев":"Ракети за украйна ще има"
И от къде бе стоенчо - ти ли ще дадеш на зеления.
59 Райчев
Много бързо взе да отписваш Украйна .
Така я отписвате от 4 Години
Русофилтак Дърт
60 Има и Един
И той като Райчев :
Иран Унищожиха
Самолетоносачите
Корабите и всички бази на САЩ.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
И естествено нашите Русофилки
Яко кълват
И почват да виждат Загубата на Тръмп.
