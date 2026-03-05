Новини
България »
Андрей Райчев: Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува

Андрей Райчев: Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува

5 Март, 2026 09:40 2 915 60

  • андрей райчев-
  • украйна-
  • сащ-
  • ракети

Според него Израел залага нещо още по-огромно – съществуването си

Андрей Райчев: Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Вариантът да дадат ракети на Украйна вече не съществува. Доналд Тръмп заложи целия си политически живот с това нападение над Иран. Това е огромен залог“, коментира пред бТВ социологът Андрей Райчев.

Според него Израел залага нещо още по-огромно – съществуването си.

„Победата в тази война е безкрайно важна за тях, защото всичко останало става подробност. Какво ще стане с украинската война, просто не може да изчислим, но със сигурност нищо хубаво за украинците. А Европа пак нищо не можа да реагира“, добави той.

На този фон България влиза в предизборна кампания, а дневният ред се разкъсва между международната криза, трусовете в институциите и очакванията за промяна.

Райчев предупреди, че България трябва да пази последователност и да не допуска вътрешнополитически демонстрации да заместят реалната дипломация. Според него подобни инициативи могат да произведат повече шум, отколкото решения, и да поставят страната в неловка позиция.

Георги Харизанов подчерта, че България е част от ЕС и НАТО и реалистичната линия е ясна:

„Адекватното ни поведение в тези колективни съюзи е единствената опция. Другото би било някакъв национален ентусиазъм, който може само да влоши нещата“, каза той.

Според Харизанов ключов риск е липсата на единна европейска позиция, която става все по-видима при всяка нова голяма криза. В този контекст България трябва да се придържа към общите решения на съюзите, вместо да импровизира.

Веселин Стойнев постави акцент върху вътрешнополитическия контекст и опасността кризата да бъде използвана за популизъм: „В един такъв ред можем да бъдем странична жертва на конфликт, без да сме виновни. Важно е страната да спре дребното политиканстване“, каза той и определи част от инициативите в парламента като „комични“.

Стойнев подчерта, че смисълът на съветите по сигурността не е в шумните декларации, а в изграждането на политически консенсус в момент на риск.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    27 13 Отговор
    Киев - крив макарон - ракети.....

    09:43 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хипи

    53 11 Отговор
    България нали си даде ракетите на Украйна?!Даде и танкове,и бронетранспортьори,самолети и друга техника. А сега купува дърти аеротрошки от бай Дончо Тръмпов за милиарди долари.

    Коментиран от #6

    09:44 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедо

    39 9 Отговор

    До коментар #3 от "хипи":

    Е така е , щото сме много умнокрасиви. Като на агнето майката.

    09:45 05.03.2026

  • 7 Пич

    25 14 Отговор
    Първо щях да пиша, че за Тръмп съм съгласен, но Израел няма да изчезне! Но после обмислих колко бързо една територия на колкото българска област може да бъде ефективна при сухопътно нападение от многомилионна армия!!! А ако Иран тръгне фронтално, Хамаз ще удари в гръб. Тогава евреите ще трябва да стрелят ядрени оръжия, но направят ли го - също ще приключат!!!

    09:46 05.03.2026

  • 8 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 33 Отговор
    Украйна си има нейни при това не по лоши

    Коментиран от #18, #20, #21

    09:47 05.03.2026

  • 9 Кабамилионеров

    21 3 Отговор
    Частните самолети на Новото начало досега можеха да приберат българите от всички краища на земята........все пак маа.лите ,които си прода...ват гласът ,да знаят,че шефът им е милиар...дер.

    09:47 05.03.2026

  • 10 Коалиция Епщайн

    30 6 Отговор
    Истината е друга.

    Не Израел заложи на карта своето съществуване, а преследваният от МНС в Хага министър-председател на Израел - Нетаняху - заложи на карта съществуването на Израел, заедно с Тръмп.

    Тръмп и Нетаняху са в коалиция Епщайн - друг юдео-сатанист и юдео-ционист...

    09:48 05.03.2026

  • 11 Говорещи глави

    27 4 Отговор
    Ликвидаторът на напоителни системи е с особено протекция на медиите. Няма ли млади анализатори, такива като Ружа. Аман от едни и същи, които се вживяват като шамани

    Коментиран от #27

    09:49 05.03.2026

  • 12 Трол

    9 13 Отговор
    Украинските ракети ще бъдат дадени на Израел, за да се брани от иранската агресия.

    09:49 05.03.2026

  • 13 ГОЛЯМАТА ДИЛЕМА

    21 6 Отговор
    КЪДЕ ДА ХОДИМ- В УКРАЙНА ИЛИ СРЕЩУ ИРАН.ЗАПРЯНОВ ЗА КАКВО МУ ТРЯБВАШЕ ДА ОСТАВА МИНИСТЪР , А НЕ СИ ГЛЕДА ПЕНСИЯТА НА ТИЯ ГОДИНИ.ТУКА ИМА ТУКА НЕМА ЗАПЛАХА.И НАКРАЯ СЪС СПЕЦОВ В ЛУКОЙЛа И ТРЪМП ЗА СЪЮЗНИК ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПО 3 € ЛИТЪРА И ЩЕ ОБВИНЯВАМЕ ПУТИН И АЯТОЛАСИТЕ

    09:49 05.03.2026

  • 14 ристю

    16 1 Отговор
    Тези,тримата са си спечелили чаши от "Сделка или не?".

    09:50 05.03.2026

  • 15 Дедо

    5 12 Отговор
    Аз арабеските и иранците не мога да ги различа много много

    Коментиран от #32

    09:50 05.03.2026

  • 16 Тия дом

    23 2 Отговор
    нямат ли че висят по студиата ?

    09:51 05.03.2026

  • 17 войнолюбците се увеличиха

    13 5 Отговор
    от военните оръжия се печели . икономиката се развива . негативите са си за ощетените . туристи , търгаши на горива , експерти и анализатори . всички се оплетоха . гръмко обявиха как диктатурата в иран е нужно да се свали . после взеха да се чудят какво печелят . ами по високи цени . като краде някой и си оправя дълговете . това находище, всички товари по света с такса . европа задлъжнява . хем няма поевтиняване, хем зелиски чака на готово и газ и наемници, и свежи евро, и какво ли не . но мир не иска . а че нямало пари за война в РФ . си е негово мислене . лукойл финансирал . сега не .

    09:53 05.03.2026

  • 18 Гост

    19 5 Отговор

    До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Има ги ама не ги показва, що са тайна. Суперсекретни са. Никой ги не знае чак.

    09:53 05.03.2026

  • 19 Здрасти

    10 19 Отговор
    Нищо, копейски. Украйна вече сама си ги произвежда

    09:54 05.03.2026

  • 20 Моарейн

    27 6 Отговор

    До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Като има, защо проси непрекъснато?

    09:55 05.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    25 9 Отговор

    До коментар #8 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Има единствено корупция и пропаганда. Това има. Клоуна е жив само защото не стъпва в незалежная а обикаля само и единствено из държави, членки на нато. Ай е стъпал в 404 ай е отишал при аятолаха. Без пари, оръжия и разузнаване украйна ще изчезне, ще е пак област от Русия каквато винаги е била

    09:55 05.03.2026

  • 22 Последния Софиянец

    9 20 Отговор
    Копейката евреин райчевич по заповед на калния бункер вика за аятоласите, тежка е съдбата на продажните блатни подлоги! Един ден тръмписти, после чалми надяват и так далье....

    Коментиран от #23

    09:55 05.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    5 12 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    Обещаят ли им денги разбират от всичко блатните лакеи!

    09:58 05.03.2026

  • 25 българин

    4 11 Отговор
    Лапацалото пак се изока, скоро ще четем за нови доставки на ракети в Украйна, може би дори и от САЩ.

    09:58 05.03.2026

  • 26 А Испания?

    23 4 Отговор
    Испания, която осъди израелската и американска агресия срещу Иран, подлото и с нищо непровокирано военно нападение над девическото училище в Техеран, където юдео-сатанистите избиха 170 ирански деца като жертвоприношение към техния Молох по случай юдейско-сатанинския празник на злорадството Пурим, състоял се на 02.03. и на 03.02.2026 г.?..

    Испания не е ли държава членка на ЕС и на НАТО, затова че изгони американските агресори от американските военни бази?

    А в България американските агресори дори не са в съвместните българо-американски "съоръжения" под американско и българско знаме, а са на софийското гражданско летище "Васил Левски", за да бъде София законна мишена за ответен ирански удар...

    Коментиран от #44

    09:59 05.03.2026

  • 27 Дедо

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Говорещи глави":

    уужа и тя като фадера си цял живот надува каквото и подадат за жълти денги!

    09:59 05.03.2026

  • 28 Механик

    13 5 Отговор
    Ужким копейките щяха да гризват дръвцето, а го гризнаха укро-балалайките.

    10:01 05.03.2026

  • 29 Искаме Ружито да аналлизира,

    7 1 Отговор
    не дедо Андрю!

    10:02 05.03.2026

  • 30 Украйна сама си призвежда дронове

    8 9 Отговор
    и ракети.
    Дори изнася.

    10:03 05.03.2026

  • 31 Ами сега?

    12 1 Отговор
    САЩ планират да закупят украински дронове за защита от "Шахед".

    10:03 05.03.2026

  • 32 Пич

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Дедо":

    Същите примати са като блатарите, само имат чалми, то и балатата вече повечето са с с чалми, но карай така е по плана на геостратега от бункера!

    10:03 05.03.2026

  • 33 Механик

    5 8 Отговор
    Един по един бункерните съюзници заминават при кабзон, ред е на ботокса!

    Коментиран от #43

    10:04 05.03.2026

  • 34 дядо дръмпи каза!

    5 12 Отговор
    Най голямата грешка ,която ще доведе до разпад на просия е подценяването......В случая завършилият московският институт със среден успех и винаги готов да коментира събитията , райчев с бг името АНдрей......отново се насочи към СЛАбата ЕС.......Там ви е грешката.Докато кремъл направи 2 грешки.Подцени и недооцени Украйна , а след това и европа.путин и кгб смятаха ,че като вкарат достатъчно клетки в организма на ЕС ,то европа ще бъде на колене.Оказа се ,че клетките им направиха Някой и друг пожар в ес ,спряха тока за ден и няколко влака бастисаха с хора ,но стигнаха до никъде.Дори най силният им форпост-бг тръгна плахо към ес......колкото до украйна ,там им бе огромната грешка.Украинците от Дядо ми знам ,че са най големите бандюги по големи и от просиянците.В момента украйна произвежда в Украйна Дронове ,а подценена Германия изкарва луди пари не с Мерцедес ,Бмв ,ауди и порше и още няколко марки ,а с ДРонове най далекобойни и точни в света.....Та Четете информирайте се , а като не можете Мълчете като -Радев....И най големия идееот като мълчи изглежда ...като мъдрец....и най големият мъдрец като говори изглежда като идееот!

    10:04 05.03.2026

  • 35 Атина Палада

    8 13 Отговор
    Реват копейки по бунища от заран усещат края, близо е!

    10:05 05.03.2026

  • 36 Коиловци брадърс

    12 2 Отговор
    Как не им писна да ги събират едни и същи тъъъъпуунгери

    10:06 05.03.2026

  • 37 Сатана Z

    5 9 Отговор
    До къде се докара бункерното от Киев за два дня!

    10:06 05.03.2026

  • 38 Аман

    13 5 Отговор
    "България трябва да се придържа към общите решения на съюзите"
    Аман от безлики шушумиги ...
    България има своите интереси и това са интересите на българите за просперитет!
    България има шанс в БРИКС - другото се доказа,
    че ни води само до френски картофи, турски домати и полски ябълки -
    с една дума - до просешка тояга ...

    10:06 05.03.2026

  • 39 Аман

    5 6 Отговор
    Но като гледам как проссия е цъфнала в брикса и останалите клошари, ужас! боташа и той ибрикса сака, там са големите взятки!

    10:09 05.03.2026

  • 40 военен неможач

    5 1 Отговор
    Остават ни 40 000, а на режима в Техеран – 45 000, каза бившият съветник на американския министър на отбраната (изявление на Макгрегър)

    Президентът на САЩ Доналд Тръмп не е очаквал да се окажем въвлечени в дълга война с Иран, при която всички портове, които използваме за попълнение на нашите ВМС, за да презаредим с ракети, снаряди и т.н. вече са унищожени. Това каза в интервю с проф. Глен Дисен бившият съветник на американския министър на отбраната полк. Дъглас Макгрегър.

    Той определи ситуацията в Персийския залив като влошаващо се бедствие за американската армия и прогнозира, че Америка ще плати прекалено висока цена. Вероятно ще се наложи американците да напуснат региона и ще последва страшна финансова криза за САЩ, изтъкна военният ветеран.

    10:15 05.03.2026

  • 41 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Тримата глупа... а Райчо олигоф..... не продава,а подарява ракети за обект 404 !!!! Някой журналист да го попита тоя памперс някога в живота си дарил ли е нещо,или раздава държавна собственост за милиони,миризливе.а който цял живот е писал доноси за колегите си.

    10:15 05.03.2026

  • 42 стоян георгиев

    4 8 Отговор
    Ракети за украйна ще има и то не по малко от сега.

    Коментиран от #48, #54

    10:17 05.03.2026

  • 43 Путлеристан 🤮🤮

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Поживял си е човекът поработил си време да отстъпи път на по-младите

    10:18 05.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Райчев

    4 4 Отговор
    Вълкът козината си мени но нрава не. Или беше русофилът..

    10:21 05.03.2026

  • 47 Олигофрен

    3 9 Отговор
    Едно е ясно със сигурност , Дронове шехед за Русия НЯМА да има и това е добре за Украйна !

    Коментиран от #51, #53

    10:22 05.03.2026

  • 48 Смешник

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Ще има разбира се Путин им ги изпраща всеки ден

    10:22 05.03.2026

  • 49 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Само погледнете кой анализира геополитическите събития в близкия Изток и Украйна!
    Трима пълни идиота нямащи никаква представа за нещата.
    За отпадъка Харизанов да не говорим, специалист по всичко, той и Райчев не е по-различно дрънкало.

    10:23 05.03.2026

  • 50 Мошето Райчев е ясен

    8 0 Отговор
    А другите две влъхви дали също не са мошета?

    10:23 05.03.2026

  • 51 Смешник

    9 1 Отговор

    До коментар #47 от "Олигофрен":

    Доколкото ми е известно руснаците си ги произвеждат вече сами шахедите

    10:25 05.03.2026

  • 52 000

    5 1 Отговор
    с украйна е свършено. американците са идиоти.

    10:28 05.03.2026

  • 53 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Олигофрен":

    "Дронове шехед за Русия НЯМА да има и това е добре за Украйна"

    Ха ха ха наистина си такъв като ника ти - те дроновете отдавна са Герань а не Шахед.

    10:30 05.03.2026

  • 54 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    "Ракети за украйна ще има"

    И от къде бе стоенчо - ти ли ще дадеш на зеления.

    10:33 05.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Учуден

    3 0 Отговор
    А бе да питам нашите козячета какво става със зеления - защо така го забравихте.

    10:34 05.03.2026

  • 57 Фори

    2 1 Отговор
    Ако не поканят дъртия агент на ДС Райчев, то канят младата агентка на КГБ дъщеря му! Семейството са абонирани за всякакви политически предавания, където ни представят внушенията на водещите им офицери!

    10:36 05.03.2026

  • 58 Иран

    0 2 Отговор
    ще има ядрени оръжия много скоро. Това ще е нетния резултат от тази война.

    10:44 05.03.2026

  • 59 Райчев

    0 1 Отговор
    Подлога Скапана .

    Много бързо взе да отписваш Украйна .

    Така я отписвате от 4 Години
    Русофилтак Дърт

    10:45 05.03.2026

  • 60 Има и Един

    0 0 Отговор
    Американски Псевдо Специалист

    И той като Райчев :

    Иран Унищожиха

    Самолетоносачите

    Корабите и всички бази на САЩ.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    И естествено нашите Русофилки
    Яко кълват
    И почват да виждат Загубата на Тръмп.

    10:48 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове