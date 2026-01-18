Новини
Силата на изявата

18 Януари, 2026 09:40 1 407 32

  • ивелин михайлов-
  • пп величие-
  • исторически парк

Филмът отразява бурната 9 месечна работа като депутат и парламентарист на Ивелин Михайлов

Силата на изявата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес съветникът на председателя на парламентарната група на ПП Величие - г-н Ивелин Михайлов - г-н Парамов предаде в Лондонски медии филмът за водачът.

Филмът отразява бурната 9 месечна работа като депутат и парламентарист на Ивелин Михайлов. Той се уточнява като поредното доказателство за новият тип на лидер, на изказна форма и другото съдържание на младите политици. Макар и подценяван в началото безкомпромисната му точност и силата на фактологията му ползвани от Михайлов, силно документирани във филма впечатления доказват нов подход.

Този ярък момент в който се утвърждава новият политически трибун, днес като водач на П.П.Величие се възприема изненадващо. Този директен и успешен пример като отражение на силата на успеха е твърде важен за утрешния ден за политическият лидер г-н Михайлов.

И връщайки се назад към хулите към г-н Ивелин Михайлов и всички обвинения към него, по повод утвърждаването на Историческия парк в Неофит Рилски, вместо нагнетеност водят до признание. То е оценка за умението на г-н Михайлов да сътвори този голям паметник с който се записва ярко към историята на България като създател.

Филма за Ивелин Михайлов е поредното признание как днешните българи да определят свои нови водачи не само понякога със завист а с голямо уважение. За Българите в прехода и за самите тях е важно вече как самите те усещат силата на индивида и неговата потенциалност за утрешния ден на държавникът. Как последователният растеж на политическият плацдарм ражда и утвърждава новите водачи!


  • 1 Истински трибун и народен лидер

    20 14 Отговор
    Не като болния славуц тригоновска предал надеждите и измамил стотици хиляди

    Коментиран от #4

    09:48 18.01.2026

  • 2 Ха-ха

    19 5 Отговор
    Ах, тия "журналисти"...!?!?! "За водачът" - си скъсан по правопис!!!! По-натам, кво да му четеш...?!?!? Безобразен стил и ималограмотие!!!

    Коментиран от #32

    09:49 18.01.2026

  • 3 Шперца

    20 13 Отговор
    Разбирам, че след като завлече яко народ с понци схеми и ги подмамваше да теглят кредити, човека нямаше избор, обърна палачинката и намери това поприще.. ок няма лошо, нека прави и твори добро.. но това не отменя престъпленията му

    09:50 18.01.2026

  • 4 Еий ...

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Истински трибун и народен лидер":

    Ц ц ц ц ц........ Ивелинчо не успя ли да измами стотици хиляди...?! Само хиляди успя да измами...! Вярно - такъв аматьор не е за политиката !

    09:52 18.01.2026

  • 5 И все пак

    17 9 Отговор
    Убав е, а не ми аресва. Има нещо гнило в тая банда Величие. Че и филм си праснали за водача. Има нещо гнило, сто процента.

    09:53 18.01.2026

  • 6 Наблюдател

    13 19 Отговор
    Този е поредния проект за отвличане на гласове от истинската и единствена опозиция в България - Възраждане.

    Но в България заблудените се връзват на всяка уйдурма, а заблудени.... бол.

    Коментиран от #7, #18

    09:54 18.01.2026

  • 7 Ай стига бе

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Костя малко ли народ завлече?

    09:56 18.01.2026

  • 8 Коци Георгиев

    13 13 Отговор
    Де да бяха всички лидери като него,

    09:57 18.01.2026

  • 9 Смешници

    16 6 Отговор
    "Филмът се уточнява като поредното доказателство
    за новият тип на лидер, на изказна форма
    и другото съдържание на младите политици."
    А стига бе!
    Съвсем изперкахте от висотата на "величието"?!

    09:58 18.01.2026

  • 10 Стършели

    12 8 Отговор
    Тоя Г-з Вазелин иаска да намаже някой англосаксонски……
    Води сам себе си за да събере гласове а Англия, защото в България няма шанс!

    09:58 18.01.2026

  • 11 Тоя

    15 2 Отговор
    Парамов съветваше и дошлия от чужбина без пукнат грош Жорж Ганчев , ДС продукт и изкусен лъжец , който се нагълта с милиони чрез голи приказки и театралнчене пред хората ! Първият му "офис" беше една сива таванска стая в центъра на София .

    10:01 18.01.2026

  • 12 Българин

    7 12 Отговор
    Напред Ивелине! На изборите ще има изненади.

    Коментиран от #25

    10:01 18.01.2026

  • 13 пътник

    9 6 Отговор
    Защо се прави политическа "застраховка" в Англия??? Защото "водачът" вече се е застраховал в Русия /и при Радев/ чрез варненско-руския си електорат! Така се прави хитро-от далеко и по дребному ,та до голямо.

    Коментиран от #15

    10:01 18.01.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    12 3 Отговор
    От мошенник далаверист с "пирамиди", до герой- политик с паметник!!!
    Нещо, много гнило има в тази държава, да те направят
    герой от мошенник е присъщо единственно и само на Българските медийни тарикати!!!
    Това е равносилно на обявяването на "Мадуровия гангстер" за Папа
    на Католическата църква???

    10:03 18.01.2026

  • 15 Здрасти

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "пътник":

    Това е висш пилотаж, който вие жълтопаветни празноглавци трудно ще разберете. Незнам кой ще се хване да си губи времето да ви обяснява смисъла на всичко това.

    Коментиран от #17

    10:05 18.01.2026

  • 16 Емигрант

    11 2 Отговор
    Ивелин много ми прилича на Слави и Тошко.
    В началото дават надежда на народа за промяна, а после си го прецакват за няколко сребърника.

    Никакво доверие им нямам на тея пирамидаджии!

    10:09 18.01.2026

  • 17 пътник

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    "Видяла жабата вола и тя дигнала крак..."Пази ,боже....,от просташки резили.Но факт.

    Коментиран от #24

    10:10 18.01.2026

  • 18 Трифонов

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Политиците не падат от луната. Те изват от българските училища, от българските университети, от българския бизнес, от българските семейства..Те СА представителна извадка от нашия народ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА! Това, което виждаме в Парламента и от което се възмущаваме и от което си внушаваме, че можем да се дистанцираме, защото сме по-добри, е удобна самозаблуда. За да не се налага да приемем горчивата действителност - че на тяхно място ВСЕКИ българин се държи по сходен начин. Минаха 35 години. През опити да управляват преминаха всякакви хора. Имаше дори не малка част от такива, които преди да се захванат с политика изглеждаха умни, образовани и достойни. Но всички катастрофално се провалиха - забъркаха се в същите и дори по-тежки корупционни схеми от тези на изглеждащите примитивно техни "колеги", не малка част от тях се превърнаха в държавни предатели дори. Трябва да осъзнаем вече - това сме ние - самостоятелни търсачи на щастие, неспособни да почувстват принадлежност към нищо и никого. Вярата ти във Възраждане ще бъде попарена! Нямай ни най-малко съмнение в това! Да продължаваш да правиш нещата по един и същи начин в очакване на различен резултат е просто глупост!

    10:13 18.01.2026

  • 19 Мароу,

    5 2 Отговор
    На платените рекламни статийки им спирате коментарите, а на тази защо сте пропуснали?

    Коментиран от #23

    10:13 18.01.2026

  • 20 Бай Ху (By Who)

    3 4 Отговор
    Господин Ивилин е голям лидир от Първата българска държава.

    10:15 18.01.2026

  • 21 Гарга Сарис

    5 4 Отговор
    Руско мекере!

    10:16 18.01.2026

  • 22 СЕКТА ГУРУ МОШИНГЕРУС

    4 0 Отговор
    Има ли още балъци да ме подкрепят?Извират ,извират.........

    10:20 18.01.2026

  • 23 Екзорсист

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Мароу,":

    Чи ба сИктант....Ай малеее!Автономно кралство Неофит Рилски има още баница по 100лв килото на правена по древна семейна рецепта на негово мошеническо величество местния цар Мошенгин.?

    Коментиран от #26

    10:25 18.01.2026

  • 24 Здрасти

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "пътник":

    Когато гледаш и ползваш боклук 35 години, навика да го търсиш и сравняваш всичко с него е нормално. Стадото е голямо,.

    10:27 18.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мало умнико

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Екзорсист":

    Това е платена реклама на сектата!

    Коментиран от #29

    10:31 18.01.2026

  • 27 Майора

    5 0 Отговор
    Много шум за нищо! Хвалят един Фараон създал пирамида и излъгал вложителите си! Дължащ около 500 000 лв неплатени данъци, нищо общо с историята на България , държащ се като феодал в собствения си вилает!

    10:32 18.01.2026

  • 28 Бухахаха

    5 1 Отговор
    Фараоня защо се рекламира в Лондон? В английския парламент ли се кани да влиза, щото българския скоро ще го гледа само по телевизията.

    Коментиран от #31

    10:33 18.01.2026

  • 29 Здрасти

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Мало умнико":

    По-добре българска секта, отколкото колониални продажници!

    10:33 18.01.2026

  • 30 БеГемот

    4 0 Отговор
    Има и друг филм в нета три часа за горнооряховският лидер на майка България....тоя е изпечен измамник социопат ...има измамници дето стават агресивни като ги обвинят а тоя е много обигран и запазва равен тон и леко глуповатото детско излъчване ....закоравял мошеник...

    10:39 18.01.2026

  • 31 Ах Ох

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бухахаха":

    Иска да прави Историческия парк филиал на Британския музей и търси инвеститори, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:40 18.01.2026

  • 32 До ХАХАХА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха":

    Абе г-не,какъв правопис търсиш постоянно?Защо хората да не критикуват кражбите и лошите решения на властите и техните други органи.Ето днес изненадващо получавам фактура от Виваком за интернет и то за 20 еро,без да ползвам услугата защото съм на друг оператор.Но са решили,че българите са им длъжни да плащат и на тях.Обясниха ми,че услугите поскъпнали,Германия и Франция закъсали и сме длъжни да помагаме всички.Поголовно всички.Ще ги съдя.

    10:43 18.01.2026

