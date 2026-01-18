Силата на изявата

Днес съветникът на председателя на парламентарната група на ПП Величие - г-н Ивелин Михайлов - г-н Парамов предаде в Лондонски медии филмът за водачът.
Филмът отразява бурната 9 месечна работа като депутат и парламентарист на Ивелин Михайлов. Той се уточнява като поредното доказателство за новият тип на лидер, на изказна форма и другото съдържание на младите политици. Макар и подценяван в началото безкомпромисната му точност и силата на фактологията му ползвани от Михайлов, силно документирани във филма впечатления доказват нов подход.
Този ярък момент в който се утвърждава новият политически трибун, днес като водач на П.П.Величие се възприема изненадващо. Този директен и успешен пример като отражение на силата на успеха е твърде важен за утрешния ден за политическият лидер г-н Михайлов.
И връщайки се назад към хулите към г-н Ивелин Михайлов и всички обвинения към него, по повод утвърждаването на Историческия парк в Неофит Рилски, вместо нагнетеност водят до признание. То е оценка за умението на г-н Михайлов да сътвори този голям паметник с който се записва ярко към историята на България като създател.
Филма за Ивелин Михайлов е поредното признание как днешните българи да определят свои нови водачи не само понякога със завист а с голямо уважение. За Българите в прехода и за самите тях е важно вече как самите те усещат силата на индивида и неговата потенциалност за утрешния ден на държавникът. Как последователният растеж на политическият плацдарм ражда и утвърждава новите водачи!
1 Истински трибун и народен лидер
Коментиран от #4
09:48 18.01.2026
2 Ха-ха
Коментиран от #32
09:49 18.01.2026
3 Шперца
09:50 18.01.2026
4 Еий ...
До коментар #1 от "Истински трибун и народен лидер":Ц ц ц ц ц........ Ивелинчо не успя ли да измами стотици хиляди...?! Само хиляди успя да измами...! Вярно - такъв аматьор не е за политиката !
09:52 18.01.2026
5 И все пак
09:53 18.01.2026
6 Наблюдател
Но в България заблудените се връзват на всяка уйдурма, а заблудени.... бол.
Коментиран от #7, #18
09:54 18.01.2026
7 Ай стига бе
До коментар #6 от "Наблюдател":Костя малко ли народ завлече?
09:56 18.01.2026
8 Коци Георгиев
09:57 18.01.2026
9 Смешници
за новият тип на лидер, на изказна форма
и другото съдържание на младите политици."
А стига бе!
Съвсем изперкахте от висотата на "величието"?!
09:58 18.01.2026
10 Стършели
Води сам себе си за да събере гласове а Англия, защото в България няма шанс!
09:58 18.01.2026
11 Тоя
10:01 18.01.2026
12 Българин
Коментиран от #25
10:01 18.01.2026
13 пътник
Коментиран от #15
10:01 18.01.2026
14 Оракула от Делфи
Нещо, много гнило има в тази държава, да те направят
герой от мошенник е присъщо единственно и само на Българските медийни тарикати!!!
Това е равносилно на обявяването на "Мадуровия гангстер" за Папа
на Католическата църква???
10:03 18.01.2026
15 Здрасти
До коментар #13 от "пътник":Това е висш пилотаж, който вие жълтопаветни празноглавци трудно ще разберете. Незнам кой ще се хване да си губи времето да ви обяснява смисъла на всичко това.
Коментиран от #17
10:05 18.01.2026
16 Емигрант
В началото дават надежда на народа за промяна, а после си го прецакват за няколко сребърника.
Никакво доверие им нямам на тея пирамидаджии!
10:09 18.01.2026
17 пътник
До коментар #15 от "Здрасти":"Видяла жабата вола и тя дигнала крак..."Пази ,боже....,от просташки резили.Но факт.
Коментиран от #24
10:10 18.01.2026
18 Трифонов
До коментар #6 от "Наблюдател":Политиците не падат от луната. Те изват от българските училища, от българските университети, от българския бизнес, от българските семейства..Те СА представителна извадка от нашия народ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА! Това, което виждаме в Парламента и от което се възмущаваме и от което си внушаваме, че можем да се дистанцираме, защото сме по-добри, е удобна самозаблуда. За да не се налага да приемем горчивата действителност - че на тяхно място ВСЕКИ българин се държи по сходен начин. Минаха 35 години. През опити да управляват преминаха всякакви хора. Имаше дори не малка част от такива, които преди да се захванат с политика изглеждаха умни, образовани и достойни. Но всички катастрофално се провалиха - забъркаха се в същите и дори по-тежки корупционни схеми от тези на изглеждащите примитивно техни "колеги", не малка част от тях се превърнаха в държавни предатели дори. Трябва да осъзнаем вече - това сме ние - самостоятелни търсачи на щастие, неспособни да почувстват принадлежност към нищо и никого. Вярата ти във Възраждане ще бъде попарена! Нямай ни най-малко съмнение в това! Да продължаваш да правиш нещата по един и същи начин в очакване на различен резултат е просто глупост!
10:13 18.01.2026
19 Мароу,
Коментиран от #23
10:13 18.01.2026
20 Бай Ху (By Who)
10:15 18.01.2026
21 Гарга Сарис
10:16 18.01.2026
22 СЕКТА ГУРУ МОШИНГЕРУС
10:20 18.01.2026
23 Екзорсист
До коментар #19 от "Мароу,":Чи ба сИктант....Ай малеее!Автономно кралство Неофит Рилски има още баница по 100лв килото на правена по древна семейна рецепта на негово мошеническо величество местния цар Мошенгин.?
Коментиран от #26
10:25 18.01.2026
24 Здрасти
До коментар #17 от "пътник":Когато гледаш и ползваш боклук 35 години, навика да го търсиш и сравняваш всичко с него е нормално. Стадото е голямо,.
10:27 18.01.2026
26 Мало умнико
До коментар #23 от "Екзорсист":Това е платена реклама на сектата!
Коментиран от #29
10:31 18.01.2026
27 Майора
10:32 18.01.2026
28 Бухахаха
Коментиран от #31
10:33 18.01.2026
29 Здрасти
До коментар #26 от "Мало умнико":По-добре българска секта, отколкото колониални продажници!
10:33 18.01.2026
30 БеГемот
10:39 18.01.2026
31 Ах Ох
До коментар #28 от "Бухахаха":Иска да прави Историческия парк филиал на Британския музей и търси инвеститори, ахахахахахаааа 🤣🖕
10:40 18.01.2026
32 До ХАХАХА
До коментар #2 от "Ха-ха":Абе г-не,какъв правопис търсиш постоянно?Защо хората да не критикуват кражбите и лошите решения на властите и техните други органи.Ето днес изненадващо получавам фактура от Виваком за интернет и то за 20 еро,без да ползвам услугата защото съм на друг оператор.Но са решили,че българите са им длъжни да плащат и на тях.Обясниха ми,че услугите поскъпнали,Германия и Франция закъсали и сме длъжни да помагаме всички.Поголовно всички.Ще ги съдя.
10:43 18.01.2026