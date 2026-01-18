Силата на изявата

Днес съветникът на председателя на парламентарната група на ПП Величие - г-н Ивелин Михайлов - г-н Парамов предаде в Лондонски медии филмът за водачът.

Филмът отразява бурната 9 месечна работа като депутат и парламентарист на Ивелин Михайлов. Той се уточнява като поредното доказателство за новият тип на лидер, на изказна форма и другото съдържание на младите политици. Макар и подценяван в началото безкомпромисната му точност и силата на фактологията му ползвани от Михайлов, силно документирани във филма впечатления доказват нов подход.

Този ярък момент в който се утвърждава новият политически трибун, днес като водач на П.П.Величие се възприема изненадващо. Този директен и успешен пример като отражение на силата на успеха е твърде важен за утрешния ден за политическият лидер г-н Михайлов.

И връщайки се назад към хулите към г-н Ивелин Михайлов и всички обвинения към него, по повод утвърждаването на Историческия парк в Неофит Рилски, вместо нагнетеност водят до признание. То е оценка за умението на г-н Михайлов да сътвори този голям паметник с който се записва ярко към историята на България като създател.

Филма за Ивелин Михайлов е поредното признание как днешните българи да определят свои нови водачи не само понякога със завист а с голямо уважение. За Българите в прехода и за самите тях е важно вече как самите те усещат силата на индивида и неговата потенциалност за утрешния ден на държавникът. Как последователният растеж на политическият плацдарм ражда и утвърждава новите водачи!