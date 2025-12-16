Ивелин Михайлов: Пеевски изглеждаше като объркано животинче, въртящо се в кръг, като разбра, че Желязков подава оставка

„Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията ни. Включително са искали да вкарат за кратко в ареста съвременен влогър с обвинения за пране на пари, заради това, че е събирал помощи за деца.“
Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев по телевизия "Евроком".
По думите на Михайлов, след подаването на оставка на правителството, е станало ясно, че Делян Пеевски не командва Борисов, защото председателят на „ДПС-Ново начало“ не бил наясно какво ще се случва при влизането си в пленарна зала и останал изненадан от падането на кабинета.
„Ако сте виждали объркано животинче как се върти в кръг, така изглеждаше Делян Пеевски, когато разбра, че Росен Желязков ще подава оставка. Този човек беше в шок. Това показва, че истинският бос в България е Бойко Борисов. Той еднолично реши да смъкне това правителство“, каза още политикът.
Председателят на парламентарната група на „Величие“ коментира оставката на изпълнителното бюро на БСП. Според него тази оставка е опит да се замажат очите на избирателите на Столетницата.
„Тези хора погребаха партията, за да вземат пари от сегашната власт за сметка на народа. Нищо социално няма в тях“, заяви депутатът.
1 Прав е Ивелин Михайлов
Коментиран от #40
19:43 16.12.2025
2 Майна
Коментиран от #31
19:47 16.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Де(бе)лян щеше да дава урок на протестиращите❗
Фритюрника се пъчеше как крепи властта❗
Но дойде за няколко часа един САШтински "дипломат" тип трети ФУЛ.мастер от пето ниво и...
КЪЩИЧКИТЕ НА ТРИТЕ ПРА-С-ЕНЦА отлетяха‼️
Коментиран от #14
19:48 16.12.2025
4 Прав е Михайлов
...
Кво стана шопарче гарант? Какво се случи? Народа ви помете.
19:48 16.12.2025
5 Хмм
19:49 16.12.2025
6 Да да да
19:50 16.12.2025
7 Дупничанин
19:50 16.12.2025
9 Майна
Ма български граждани
Ползват го като ... пр@ст итутка наред
Срамно , безобразно
За да се спаси ляга на всеки..
Но плюе против Възраждане
Затова го вкараха в Парламента..
Иначе, в ареста..
19:52 16.12.2025
10 славуцана
19:52 16.12.2025
11 Само припомням
19:52 16.12.2025
12 кога ни заблуждава
19:52 16.12.2025
13 Последния Софиянец
Коментиран от #22
19:53 16.12.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бойко Борисов е слуга на Сорос . Пеевски се надцени.
19:53 16.12.2025
15 Хасковски каунь
Коментиран от #45
19:54 16.12.2025
16 Данко Харсъзина
19:54 16.12.2025
17 Браво Гей–Зи
19:54 16.12.2025
18 Майна
Имал пари, заяви да им плаща
Запита го , Колев откъде - тоя се хили като п спа
Нещо не ви е ясно?
19:55 16.12.2025
19 ЗРИТЕЛ
Коментиран от #23
19:56 16.12.2025
20 Срива при свинята пеев е тенденция
19:56 16.12.2025
21 Курд Околянов
19:56 16.12.2025
22 обърканото в кръг .инче
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Пеевски се самонадеяно рекламира чрез медиите за пред собствения разколебан електорат при сражението с Доган.
19:56 16.12.2025
23 Абсолютно
До коментар #19 от "ЗРИТЕЛ":Е ..надупеКойто го пожелае
19:57 16.12.2025
24 Икономист
19:57 16.12.2025
25 Социолог
Коментиран от #30
19:58 16.12.2025
26 Майна
Има достатъчно
Коментиран от #36
19:59 16.12.2025
27 Българин
19:59 16.12.2025
28 Софиянец
20:00 16.12.2025
29 И Тоя и Костя
20:00 16.12.2025
30 Величавите тролове
До коментар #25 от "Социолог":Са спец. Те само това могат- да тролят
Коментиран от #34
20:00 16.12.2025
33 Не ни занимавайте
Коментиран от #35
20:02 16.12.2025
34 Социолог
До коментар #30 от "Величавите тролове":Гербавите тр олове сега сте заети да крякате боташ боташ 🤣🤣🤣🤣
20:02 16.12.2025
37 Боклуците на Боклука
20:04 16.12.2025
38 Капитан Крийч
20:07 16.12.2025
39 Жена му в ареста
Нали него не го пипат
Егати , клоуна
20:08 16.12.2025
40 Видях
До коментар #1 от "Прав е Ивелин Михайлов":Точен Радостин Василев. Вече са близо 70 хиляди граждани. Помоли за мнение симпатизантите си. Къде да въдвори крадеца славуца трифоновска - в затвора ,в психиатрията или в старчески хоспис.
20:10 16.12.2025
41 Защо не споменаваш
Насади я в затвора
Що не кажеш защо
Щял да оправя мафията
Тоя?
Вие нормални ли сте..
20:10 16.12.2025
42 Капитан Крийч
20:11 16.12.2025
43 Да питам
Знаете ли?
От тоя вони така
Коментиран от #44
20:12 16.12.2025
44 Защо?
До коментар #43 от "Да питам":Ко против имаш?
20:14 16.12.2025
45 Пеев
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Е в криза, пеньоара ше му го слага
20:17 16.12.2025