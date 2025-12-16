Новини
Ивелин Михайлов: Пеевски изглеждаше като объркано животинче, въртящо се в кръг, като разбра, че Желязков подава оставка

16 Декември, 2025 19:41 1 193 45

Председателят на парламентарната група на „Величие“ коментира оставката на изпълнителното бюро на БСП. Според него тази оставка е опит да се замажат очите на избирателите на Столетницата.

Ивелин Михайлов: Пеевски изглеждаше като объркано животинче, въртящо се в кръг, като разбра, че Желязков подава оставка - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията ни. Включително са искали да вкарат за кратко в ареста съвременен влогър с обвинения за пране на пари, заради това, че е събирал помощи за деца.“

Това каза председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев по телевизия "Евроком".

По думите на Михайлов, след подаването на оставка на правителството, е станало ясно, че Делян Пеевски не командва Борисов, защото председателят на „ДПС-Ново начало“ не бил наясно какво ще се случва при влизането си в пленарна зала и останал изненадан от падането на кабинета.

„Ако сте виждали объркано животинче как се върти в кръг, така изглеждаше Делян Пеевски, когато разбра, че Росен Желязков ще подава оставка. Този човек беше в шок. Това показва, че истинският бос в България е Бойко Борисов. Той еднолично реши да смъкне това правителство“, каза още политикът.

„Тези хора погребаха партията, за да вземат пари от сегашната власт за сметка на народа. Нищо социално няма в тях“, заяви депутатът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прав е Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Лидерът на ПП.МЕЧ и бивш зам.председател на НС Радостин Василев и народните представители Кирил Веселински и Христо Расташки с включване и ужасяващи разкрития. В министерствата на ИТН които са дадени на концесия на брокерите им Орлин Алексиев и Иван Мирински са отклонени 1 млрд.и 160 млн. От обществени поръчки и построяване на детска болница чийто цена е завишена десетократно. МЕЧ увери че след изборите ще върнат всичко до стотинка и ще понесат наказателна отговорност. Изявлението е харесано до момента от повече от 58 хиляди граждани.

    Коментиран от #40

    19:43 16.12.2025

  • 2 Майна

    9 16 Отговор
    Този е обида за българския етнос

    Коментиран от #31

    19:47 16.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 2 Отговор
    БорисОФ щеше да говори за оставки след Нова година❗
    Де(бе)лян щеше да дава урок на протестиращите❗
    Фритюрника се пъчеше как крепи властта❗
    Но дойде за няколко часа един САШтински "дипломат" тип трети ФУЛ.мастер от пето ниво и...
    КЪЩИЧКИТЕ НА ТРИТЕ ПРА-С-ЕНЦА отлетяха‼️

    Коментиран от #14

    19:48 16.12.2025

  • 4 Прав е Михайлов

    9 0 Отговор
    Само преди 2 месеца пеевски заяви - "Искам да кажа на чичко Румен да се успокои и да се прибира. Аз гарантирам че правителството ще изкара пълен 4-годишен мандат и никой не може да го бутне и разклати. Хайде разотивайте се"
    ...
    Кво стана шопарче гарант? Какво се случи? Народа ви помете.

    19:48 16.12.2025

  • 5 Хмм

    18 1 Отговор
    чуждите агенции писаха, че протестите са срещу санкционирания за корупция пеевски, който подкрепя правителството, борисов беше принуден да свали правителството, освен това имаше протести пред къщат му в Банкя

    19:49 16.12.2025

  • 6 Да да да

    13 4 Отговор
    Всички говорят за Пеевси и Борисов.Но не по малко опасни са тези слуги покрай тези двамата.

    19:50 16.12.2025

  • 7 Дупничанин

    7 4 Отговор
    Баце е бос по секи въпрос. 😂

    19:50 16.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    1 6 Отговор
    Сподвижниците му със крупни схеми на измама
    Ма български граждани
    Ползват го като ... пр@ст итутка наред
    Срамно , безобразно
    За да се спаси ляга на всеки..

    Но плюе против Възраждане
    Затова го вкараха в Парламента..
    Иначе, в ареста..

    19:52 16.12.2025

  • 10 славуцана

    6 0 Отговор
    джаба хатянина ми е шеф

    19:52 16.12.2025

  • 11 Само припомням

    6 0 Отговор
    Всички са част от клуба npeo6. n0.л0ве.

    19:52 16.12.2025

  • 12 кога ни заблуждава

    5 2 Отговор
    Категорично се тръбеше от ПП/ДБ и дружно им приграсяха великите, че злото Д за земното кълбо е завладяло герберите , а сега нивалина се самоопровергава, като пак се кълне, че Бойко е БОСЪТ, а вездесъщия магнитен е сравнен само с объркано животинче.

    19:52 16.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Пеевски се помисли за по голям от Сорос ама не му е на нивото.

    Коментиран от #22

    19:53 16.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    16 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бойко Борисов е слуга на Сорос . Пеевски се надцени.

    19:53 16.12.2025

  • 15 Хасковски каунь

    13 3 Отговор
    Чувам че Шопарко се е изпуснал в гащите

    Коментиран от #45

    19:54 16.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    На идея си нямам как този семпъл несретник е успял да излъже хиляди нещастници, да изтеглят кредити от банките и да му ги дадат. Ако глупостта в България можеше да се яде, щяхме да изхраним цялата вселена.

    19:54 16.12.2025

  • 17 Браво Гей–Зи

    3 3 Отговор
    ли сте какви сте!? ЕТо ви го "новият месия" гласувайте за него чрез купуване на зелен хайвер именно от него........... Онова за пр..баните камилчета сега ви чака!

    19:54 16.12.2025

  • 18 Майна

    3 3 Отговор
    Днес заяви, че търси млади хора навсякъде..
    Имал пари, заяви да им плаща
    Запита го , Колев откъде - тоя се хили като п спа
    Нещо не ви е ясно?

    19:55 16.12.2025

  • 19 ЗРИТЕЛ

    6 2 Отговор
    АБСОЛЮТНО Е ПРАВ...

    Коментиран от #23

    19:56 16.12.2025

  • 20 Срива при свинята пеев е тенденция

    8 2 Отговор
    Вчера и днес 2 сиц.агенции дадоха на ДПС НН около 9 процента. А на изборите края на миналата година имаше 11.5 процента. Ако избирателната активност се повиши след около 3 месеца на изборите свинята ще е на прага за влизане в парламента. И ще трябва да бяга от страната

    19:56 16.12.2025

  • 21 Курд Околянов

    10 1 Отговор
    Бойко каза избори след приемане на еврото. Пеевски каза пълен мандат 4 години. А хората казаха: Я си ... !

    19:56 16.12.2025

  • 22 обърканото в кръг .инче

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Пеевски се самонадеяно рекламира чрез медиите за пред собствения разколебан електорат при сражението с Доган.

    19:56 16.12.2025

  • 23 Абсолютно

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "ЗРИТЕЛ":

    Е ..надупеКойто го пожелае

    19:57 16.12.2025

  • 24 Икономист

    5 2 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК ЗА 36 ГОДИНИ, КОЙТО ОБЕДНЯ ОТ ПОЛИТИКАТА!

    19:57 16.12.2025

  • 25 Социолог

    7 0 Отговор
    Сложете плюс за Величие, Сложете минус за възраждане! Да се преброим!

    Коментиран от #30

    19:58 16.12.2025

  • 26 Майна

    3 2 Отговор
    Водача на и диотите
    Има достатъчно

    Коментиран от #36

    19:59 16.12.2025

  • 27 Българин

    4 2 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    19:59 16.12.2025

  • 28 Софиянец

    6 3 Отговор
    Единственият който не клекна на мафията дори след като вкараха хората му в затвора не се огъна за размяна

    20:00 16.12.2025

  • 29 И Тоя и Костя

    3 5 Отговор
    и компания са за специализирано лечение. С усмирителни ризи, червени на петолъчки и копейки! Може и замъчета за сподвижниците им....................

    20:00 16.12.2025

  • 30 Величавите тролове

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Социолог":

    Са спец. Те само това могат- да тролят

    Коментиран от #34

    20:00 16.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не ни занимавайте

    3 4 Отговор
    С това безгръбначно

    Коментиран от #35

    20:02 16.12.2025

  • 34 Социолог

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Величавите тролове":

    Гербавите тр олове сега сте заети да крякате боташ боташ 🤣🤣🤣🤣

    20:02 16.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Боклуците на Боклука

    4 3 Отговор
    Величие е N1 👍,всички други са подлоги на Мафията

    20:04 16.12.2025

  • 38 Капитан Крийч

    2 2 Отговор
    Бойко пак ще ви управлява. Доживот. Само патериците се сменят. По волята на народа.

    20:07 16.12.2025

  • 39 Жена му в ареста

    2 0 Отговор
    Този раздава интервюта
    Нали него не го пипат
    Егати , клоуна

    20:08 16.12.2025

  • 40 Видях

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прав е Ивелин Михайлов":

    Точен Радостин Василев. Вече са близо 70 хиляди граждани. Помоли за мнение симпатизантите си. Къде да въдвори крадеца славуца трифоновска - в затвора ,в психиатрията или в старчески хоспис.

    20:10 16.12.2025

  • 41 Защо не споменаваш

    2 0 Отговор
    Жена си, бе, Милко?
    Насади я в затвора
    Що не кажеш защо
    Щял да оправя мафията
    Тоя?
    Вие нормални ли сте..

    20:10 16.12.2025

  • 42 Капитан Крийч

    0 1 Отговор
    И с тези и с онези Бойко пак си краде защото притежава държавата. Нямате топки да изберете някой, който да смени модела. Обичате крадците, защото искате да сте като тях.

    20:11 16.12.2025

  • 43 Да питам

    2 0 Отговор
    Знаете ли какво е мърша?
    Знаете ли?
    От тоя вони така

    Коментиран от #44

    20:12 16.12.2025

  • 44 Защо?

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Да питам":

    Ко против имаш?

    20:14 16.12.2025

  • 45 Пеев

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Е в криза, пеньоара ше му го слага

    20:17 16.12.2025

