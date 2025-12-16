Важните новини във ФАКТИ на 16.12.2025 г.

"Алфа Рисърч": ПП-ДБ стопи разликата с ГЕРБ след протестите

Политическата криза и последвалата оставка на правителството на Росен Желязков пренаредиха електоралната карта на страната броени дни преди края на 2025 година. Дистанцията между първите две политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, се свива до под 4 процента, а готовността за гласуване бележи значителен ръст. Това показват данните от най-новото национално представително проучване на социологическа агенция "Алфа Рисърч".

Донарума е номер 1 при вратарите според ФИФА

Стражът на Манчестър Сити - Джанлуиджи Донарума е обявен за най-добър вратар в световния футбол за 2025 година от ФИФА, предаде Топспорт.

Боряна Димитрова: БСП започна да търпи щети още преди оставката на правителството

След оставка на редовно правителство не може да няма нова политическа ситуация. Първо имаме оставка, второ имаме огромни протести, които ни казват, че днес ситуацията е такава, но ние не знаем тази социална енергия в следващите месеци накъде ще се насочи. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня” по БНТ, цитирана от novini.bg.

Ивелин Михайлов: Пеевски изглеждаше като объркано животинче, въртящо се в кръг, като разбра, че Желязков подава оставка

„Искали са да арестуват мен и още една депутатка от партията ни. Включително са искали да вкарат за кратко в ареста съвременен влогър с обвинения за пране на пари, заради това, че е събирал помощи за деца.“

Николай Василев: Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи

Първият и вторият бюджет не бяха приети по няколко причини: огромни дефицити, които официално са 3, а реално са по към 8 и в двата бюджета. Огромно харчене, което наближава по към 50% от БВП при законово ограничение в Закона за публичните финанси от 40%, както беше през целия преход. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.

Доц. Милен Любенов: Скептичен съм, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото НС

Политическите партии са вече в предизборна кампания, ясно е, че отиваме на предсрочни избори.

Костадин Костадинов: Избирателите на Радев припознават „Възраждане“ като близък политически субект

Консултациите при президента Румен Радев за изход от политическата криза продължават. Днес държавният глава се срещна с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.

Стефан Янев: Проблемът е смяната на модела, а не смяната на лицата. Радев не е алтернатива

След оставката на кабинета „Желязков” политическата обстановка става все по-динамична и напрегната. Консултациите при президента Румен Радев засилиха съмненията, че нов кабинет може да бъде сформиран в рамките новото 51во народно събрание, а преди броени часове изпълнителното бюро на БСП подаде оставка.

Паргов след оставката на ИБ на БСП: Трябва разум и ясно осъзнаване на това в какво влизаме от 1 януари

Този акт на Бюрото е с цел колективната отговорност пред партията в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции - виждам напрежение и в нашите структури; с цел успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум за предстоящото през идните месеци. То няма да е никак лесно и за държавата, и за партията. Това заяви Калоян Паргов от БСП, след като Изпълнителното бюро на партията подаде оставка, цитиран от novini.bg.

ЕП: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк за разследване на злоупотреба с фондове на ЕС

Европейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. От Европейската прокуратура казват, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.

Асен Василев успокои: Няма риск за пенсиите

Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет, съобщи пред медиите в Народното събрание Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната".

Цялото изпълнително бюро на БСП подава оставка, без Зафиров

Изпълнителното бюро (ИБ) на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров, научи bTV. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

Иван Таков: Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София"

Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София" ЕАД. Това заяви Иван Таков, председател на БСП - София и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС. "Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на "Топлофикация София" ЕАД, коментира той. - Анализите са хубаво нещо, но досега те не доведоха до никакъв резултат в полза на дружеството. Една голяма международна компания - Black and Veatch - изготви преди няколко години подобен анализ, както и план за действие. Но нищо не последва от това. Истината е, че предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на "Топлофикация София", чиито задължения продължават да се трупат".

Сачева: Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса

Твърдо решени сме България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен. Това заяви Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като подчерта, че редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет, какъвто има още утре, сряда, предаде БНР.

ЕЦТП изпрати писма до посолствата на Франция и Германия: Съдебната власт е независима в България!

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) изпрати официални протестни писма до посолствата на Франция и Германия в София. Поводът за острата реакция е проведената на 12 декември среща между посланиците на двете държави и председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова.

Подпорна стена премаза работник на строеж в Стара Загора, той почина в болницата

Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора.

Социалните плащания и пенсиите са гарантирани и няма да има сътресения при приемането на така наречения "удължителен закон" за бюджета. Това уверение даде бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред журналисти в Народното събрание днес.

Президентът продължава консултациите утре с БСП и ИТН

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

НАП провери общо 564 търговски обекта за необосновано повишение на цените

Само за два месеца, от началото на октомври до момента, фискалните инспектори от НАП и служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) са проверили общо 564 търговски вериги и магазини в цялата страна с цел да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките. При контролните действия проверяващите са изискали документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и крайни продажни цени, доставено и продадено количество, обороти, разходи и други. В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките без затова да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв. В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в приходната агенция.

Ресорната комисия в НС прие удължителния закон за бюджета

Ресорната комисия в Народното събрание прие удължителния закон за бюджета. Той урегулира държавните плащания в рамките на следващите три месеца.

Спаси София: Концесия на Топлофикация „на сляпо“ е хазарт със сметките на софиянци

Намерението на кмета на София да стартира процедура по концесия на „Топлофикация София“ без предварителен пълен технически одит на дружеството е хазарт със сметките за парно на софиянци. Това заявиха Борис Бонев - председател на Спаси София и Андрей Зографски - член на финансова комисия в Столичния общински съвет.

Терзиев предложи СОС да възложи на Световната банка анализ на "Топлофикация-София"

Всеки ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на "Топлофикация София“ се задълбочават.

И ДПС-Ново начало е за машинен вот, но не и с тези машини

Президентът пред "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?

КЗП следи цените на 5 млн. продукта ежедневно

Ежедневно следим цените на над 5 милиона продукта и ежедневно имаме данни как се движи цената. Следим ден по ден, магазин по магазин, верига по верига. Когато установим вдигане на цените, изпращаме писма на какво се дължи увеличението на цената. Ако няма икономическа обосновка пишем актове за нарушение, съобщи в интервю пред БНР Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността на председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Костадинов: България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет

"Позицията на "Възраждане" е ясна и категорична - този парламент е изчерпан и е нелегитимен, а вече и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите, връщането им и насрочването на избори - толкова по-добре за нашата страна. Подчертахме пред президента желанието ни България да запази българския лев", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след срещата при президента Румен Радев.