Ивелин Михайлов: Румен Радев е наш потенциален партньор

Има значение кой ще бъде служебен премиер. Вече видяхме, че когато служебният премиер е назначен от Пеевски и Борисов имаме едни много нагласени избори. Народът загуби вяра в тях. Най-добрия вариант е Андрей Гюров, той може да внесе някакъв баланс. Това заяви председателят на партия „Величие” Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице” по БТВ.
Хората искат честни избори. Гюров би подобрил ситуацията, смята той.
Когато беше министър на вътрешните работи Бойко Рашков, в общината, в която аз живея ГЕРБ си купиха на 100% гласовете. Вътрешният министър няма тази власт, защото корупцията се е разстлала навсякъде. Единствено гражданското общество може да регулира тези процеси, коментира лидерът на "Величие".
По думите му властта не се интересува от доказателствен материал за купуване на избори. „Материалите бяха разпратени освен до компетентните органи и до всички парламентарни партии, както и към медиите. Подали сме сигнал за откраднат къмпинг за половин милиард лева в община Аврен, но реакция няма. Сигналите са ни много, но управляващите казват: „Какво от това”. Ние в момента не сме демократична държава и това накара хората да излязат на улицата”, заяви Михайлов.
„Начинът, по който искат да закрият КПКОНПИ е, за да заметат следи. Възможно е в зала това да не мине, защото търсеха съдействие и от нас. Ние отказахме. Нека се закрие КПК, но настояваме да бъдат разследвани всички случаи на злоупотреба и всички отговорни да си понесат отговорността”, допуска лидерът на „Величие”.
Ивелин Михайлов сподели за случай, при който служители на КПК в подземен гараж на мол са му казали да замени ИТН в управлението. Той допуска, че е имало разногласие за пари. Благодарение на които било паднало правителството, не заради протестите. Натискан е бил да повлияе на ПГ на „Величие” да гласуват заедно с Борисов и Пеевски, в противен случай щели да бъдат арестувани негови хора. „Продължават да ни проверяват. Незаконно влязоха в дома ми. При положение, че съм депутат (който има имунитет – бел. ред.), нямат право да вземат компютри и устройства. Влязоха, взеха ги. Задържаха петима души, близки до мен. Повдигнаха едни празни обвинения, влязоха в моята къща, арестуваха счетоводителя ми, който е тежко болен. Човекът можеше да умре в ареста”, алармира той.
Лидерът на „Величие“ коментира, че имало опит за убийство на координатор на партията в Гоце Делчев. „Беше със счупени ръце, защото подава сигнали. Срещу 2000 лева беше пуснат под гаранция нападателят. Жена му е главен архитект на общината. Чупят му ръцете, давят го. Има 30 шева на главата. Нападателят е освободен от ареста“.
Според него парите по ПВУ на 100% са отишли в частни ръце. "Ние няма да загубим пари. Парите ще ги загубят партиите, които ги разпределят. Една част от парите се взимат от фирми до властта през ББР. Чрез регулаторите те казват на банките на кой да се отпусне кредит, който ще е обезпечен през ПВУ, а те ще си затворят очите за кредиторите, но ще гарантират, че ще могат да си получат парите – всичко е една игра, през която банките съдействат на власт имащите, за да могат да грабят хората".
Ние знаем перфектно как правят манипулациите на изборите, подчерта той. „Първото, което трябваше да направим бе видеонаблюдението да се признае за доказателство за престъпление. Не може по видеонаблюдение да съдят за убийство, но не и за манипулация на вота. Второ – трябва да се даде възможност на гражданските организации да участват в СИК-овете. Това ще засили контрола и трудно ще може да се манипулира”, посочи лидерът на „Величие”.
Румен Радев е наш потенциален партньор, защото се бори срещу статуквото, обяви Михайлов.
