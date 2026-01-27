Новини
Ивелин Михайлов: Румен Радев е наш потенциален партньор

27 Януари, 2026

Според него парите по ПВУ на 100% са отишли в частни ръце

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има значение кой ще бъде служебен премиер. Вече видяхме, че когато служебният премиер е назначен от Пеевски и Борисов имаме едни много нагласени избори. Народът загуби вяра в тях. Най-добрия вариант е Андрей Гюров, той може да внесе някакъв баланс. Това заяви председателят на партия „Величие” Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Хората искат честни избори. Гюров би подобрил ситуацията, смята той.

Когато беше министър на вътрешните работи Бойко Рашков, в общината, в която аз живея ГЕРБ си купиха на 100% гласовете. Вътрешният министър няма тази власт, защото корупцията се е разстлала навсякъде. Единствено гражданското общество може да регулира тези процеси, коментира лидерът на "Величие".

По думите му властта не се интересува от доказателствен материал за купуване на избори. „Материалите бяха разпратени освен до компетентните органи и до всички парламентарни партии, както и към медиите. Подали сме сигнал за откраднат къмпинг за половин милиард лева в община Аврен, но реакция няма. Сигналите са ни много, но управляващите казват: „Какво от това”. Ние в момента не сме демократична държава и това накара хората да излязат на улицата”, заяви Михайлов.

„Начинът, по който искат да закрият КПКОНПИ е, за да заметат следи. Възможно е в зала това да не мине, защото търсеха съдействие и от нас. Ние отказахме. Нека се закрие КПК, но настояваме да бъдат разследвани всички случаи на злоупотреба и всички отговорни да си понесат отговорността”, допуска лидерът на „Величие”.

Ивелин Михайлов сподели за случай, при който служители на КПК в подземен гараж на мол са му казали да замени ИТН в управлението. Той допуска, че е имало разногласие за пари. Благодарение на които било паднало правителството, не заради протестите. Натискан е бил да повлияе на ПГ на „Величие” да гласуват заедно с Борисов и Пеевски, в противен случай щели да бъдат арестувани негови хора. „Продължават да ни проверяват. Незаконно влязоха в дома ми. При положение, че съм депутат (който има имунитет – бел. ред.), нямат право да вземат компютри и устройства. Влязоха, взеха ги. Задържаха петима души, близки до мен. Повдигнаха едни празни обвинения, влязоха в моята къща, арестуваха счетоводителя ми, който е тежко болен. Човекът можеше да умре в ареста”, алармира той.

Лидерът на „Величие“ коментира, че имало опит за убийство на координатор на партията в Гоце Делчев. „Беше със счупени ръце, защото подава сигнали. Срещу 2000 лева беше пуснат под гаранция нападателят. Жена му е главен архитект на общината. Чупят му ръцете, давят го. Има 30 шева на главата. Нападателят е освободен от ареста“.

Според него парите по ПВУ на 100% са отишли в частни ръце. "Ние няма да загубим пари. Парите ще ги загубят партиите, които ги разпределят. Една част от парите се взимат от фирми до властта през ББР. Чрез регулаторите те казват на банките на кой да се отпусне кредит, който ще е обезпечен през ПВУ, а те ще си затворят очите за кредиторите, но ще гарантират, че ще могат да си получат парите – всичко е една игра, през която банките съдействат на власт имащите, за да могат да грабят хората".

Ние знаем перфектно как правят манипулациите на изборите, подчерта той. „Първото, което трябваше да направим бе видеонаблюдението да се признае за доказателство за престъпление. Не може по видеонаблюдение да съдят за убийство, но не и за манипулация на вота. Второ – трябва да се даде възможност на гражданските организации да участват в СИК-овете. Това ще засили контрола и трудно ще може да се манипулира”, посочи лидерът на „Величие”.

Румен Радев е наш потенциален партньор, защото се бори срещу статуквото, обяви Михайлов.


Оценка 3 от 12 гласа.
Оценка 3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 този селският измамник

    23 8 Отговор
    кой го брои за жив че се натиска за радева булка?!

    19:52 27.01.2026

  • 2 Бихлюл

    5 8 Отговор
    А не ве, ша се сетите. Иначе или при розавите, или при Боко и Шишо.

    Коментиран от #28

    19:52 27.01.2026

  • 3 си дзън

    18 13 Отговор
    Радев ще изпие кръвта на про-руските партии, които ще изпаднат извън парламента.

    Коментиран от #4, #9, #21

    19:52 27.01.2026

  • 4 провинциалист

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ако това ще е в интерес на пробългарските партии, какъв е проблемът?

    Коментиран от #36

    19:54 27.01.2026

  • 5 Партиите

    7 4 Отговор
    ги подкрепиха да влязат в парламента, а те сега говорят небивалици

    19:54 27.01.2026

  • 6 Факт

    6 23 Отговор
    Уважавам го, защото вярвам на преценката на Парамов. Явно е бил притиснат, за да влезе в политиката. Сгреши, че се скара с Възраждане. Няма какво да делят. България губи, когато добри хора се карат.

    Коментиран от #12

    19:58 27.01.2026

  • 7 Ивелинчо

    12 6 Отговор
    Гласувайте за мен аз съм жертва.

    19:58 27.01.2026

  • 8 къв е тоя бе

    14 6 Отговор
    и той ли иска на копанята откъде се излюпи?

    19:59 27.01.2026

  • 9 радев

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    е инсталиран от сталин

    19:59 27.01.2026

  • 10 трънче

    10 5 Отговор
    Красивите магарета се надушват отдалеч. И много други декларират лоялност дори някои с прякори.. Виждат съвпадение със своите политики.

    Коментиран от #15, #49

    20:01 27.01.2026

  • 11 Връщай

    14 5 Отговор
    Парите бе!

    20:01 27.01.2026

  • 12 Въпрос

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Тези мошеници ли наричаш добри хора? Ти де би л ли си или си някой от шайките им?

    20:01 27.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Нинова има по високи проценти от БСП! Срам за БСП! Само ИТН са по малко с 0.9%.

    Коментиран от #31, #34

    20:02 27.01.2026

  • 14 Ддд

    12 5 Отговор
    Гледах го този, този една дума ако е казал истина, ще се прекръстя на Асан.

    Коментиран от #41

    20:02 27.01.2026

  • 15 коя точно

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "трънче":

    шайка от досега изредили се на амбразурата е имала каквато и да било политика освен крадене и лъганe?

    Коментиран от #20, #26

    20:04 27.01.2026

  • 16 Ивилин продава акции от парка на Радев

    8 7 Отговор
    Така Радев ще подкрепи Ивилин. Сега трябва да вкараме Ивилин в новото НС, защото ще си остане подкрепен, но неизбран.

    20:04 27.01.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    17 6 Отговор
    Поредния самопредлагащ се плужек, застанал в поза партер и оголен дир ник

    Коментиран от #23, #42

    20:05 27.01.2026

  • 18 бгполитик

    8 0 Отговор
    гласувайте за мен аз ще ви освободя от оковите и ще се жертвам за вас!!!

    20:06 27.01.2026

  • 19 прехласнат

    14 4 Отговор
    Един шушумига се присламчва към друг шусебеподобен.

    20:06 27.01.2026

  • 20 трънче

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "коя точно":

    много добре формулирано.

    20:07 27.01.2026

  • 21 ма ДУРО

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Че на сина Решетников " партията" каква ще е ? - пробългарска ???

    20:08 27.01.2026

  • 22 Хаха

    13 5 Отговор
    И този като започнаха да го съдят се изкара жертва.

    20:11 27.01.2026

  • 23 Да допълня -

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    ....и с кунки разтяга бузки... !

    20:11 27.01.2026

  • 24 Опа

    12 4 Отговор
    Румен Радев ще изсмуче 1-2% от гласовете на Величие и ще гледат парламента само по телевизията.

    20:12 27.01.2026

  • 25 Вероятно

    12 3 Отговор
    Ще го разходиш по пирамидите...
    Деса си пада по екскурзиите,а с нея и камила не му трябва...

    20:12 27.01.2026

  • 26 кокала

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "коя точно":

    мазен...

    20:12 27.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хаха

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Бихлюл":

    Само дето Радев и розовите са комбина. Да си видял медиите на Прокопиев или бТВ и Нова да разследват далаверата Боташ и че България плаща на Боташ 14 пъти повече пари от колкото Турция плаща на България за използването на газопреносната мрежа?

    Коментиран от #30, #38, #39

    20:14 27.01.2026

  • 29 Бай Бай

    10 5 Отговор
    Чао , Пирамидалния .

    20:16 27.01.2026

  • 30 и разликата

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    е в търбусите на тия МАЙЦЕПРОДАВЦИ!

    20:16 27.01.2026

  • 31 Предпоследният софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Може и да е така,но общият сбор на БСП + Непокорната едва ли ще мине 4%...
    Кукумицините измряха,а тези де оцеляха ще се довлекат до ,,тъмната стаичка" и ще ,,хвърлят" за...Новия месия...

    20:18 27.01.2026

  • 32 Кресна

    11 4 Отговор
    Руските проекти се обединяват около главния.Всички артисти почват да игаят за тях.Най-интересен ще бъде Бойко който помагаше на Радев за президент.И двамата не искаха да се пипа ДАНС и пр.напр.Сега да видим.Всички са все от един отбор явни и под прикритие.При цветанките започват борбите срещу ППДБ,Атлантичедси клуб и всичко което е прозападно.

    Коментиран от #35

    20:21 27.01.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    9 4 Отговор
    Радев вчера посети Исторически парк инкогнито и остана очарован

    20:22 27.01.2026

  • 34 Шопов

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    За сега има и още ще натрупа ,защото не е обяснила предварително на вярващите и комунисти , как точно ще я спънат пори обявените мераци за 120 членен парламент и другите промени които иска да прави в Конституцията . Те това си е популизъм и Лъжа . Факт - казваш неща без да обясниш на хората , аджеба как се постига това. намества се евентуално в управлението отново и " те другите не искат и няма мнозинство за онова с което Ви зарибих " . Заплатата в пет цифри в Евро си върви отново . Но не е тя проблема- всичките са такива измамници , а са и прекалено много комунистическите фамилии и тези на ДС все още в управление и олигархия. Изнесоха милиарди , крадоха всичките чеда и внуци и още продължават и така ако може во Веки Веков , а хора тука не останаха .

    20:23 27.01.2026

  • 35 мисирките

    6 5 Отговор

    До коментар #32 от "Кресна":

    са руски шпиони

    20:23 27.01.2026

  • 36 Германец

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "провинциалист":

    Пробългарски партии в България няма 😉

    20:23 27.01.2026

  • 37 Гого

    7 4 Отговор
    Къде ще си партнирате, парламент няма вече за вас?

    20:26 27.01.2026

  • 38 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Да бе, а леля Гошка е раждана на марс... Аве мое ли си толко загубен?

    20:26 27.01.2026

  • 39 Това си е точно

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Един глух чул, как един сляп видял, как един куц надбягал бързия влак.
    Развалените телефони са основата на всестранно-развитата личност.Всичко знае и нищо не разбира.

    20:27 27.01.2026

  • 40 Факт

    6 2 Отговор
    При толкоз кална вода, чак ми дожаля. Все пак има за кого да гласувам, и то не за Социумопатите!

    20:31 27.01.2026

  • 41 Програмист

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ддд":

    Всичките му думи са лесно проверими в гугъл 😉

    20:32 27.01.2026

  • 42 Хотелиер

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    Баща си ли описваш 😆

    Коментиран от #47

    20:32 27.01.2026

  • 43 българи

    6 3 Отговор
    нека всеки в България си направи партия така ще се оправят нещата а и ще влезнем в рекордите на Гинес!

    20:35 27.01.2026

  • 44 Абсолютно

    5 2 Отговор
    На едно ниво сте!

    20:38 27.01.2026

  • 45 Анджо

    10 4 Отговор
    Русофилите започнаха да се гушкат. Ще види ме какво ще се появи.

    20:39 27.01.2026

  • 46 Промяна

    3 3 Отговор
    ТОЯ КРАДЕЦ ЗАЩО ОЩЕ НЕ Е В ЗАТВОРА КАК ДА Е КАТО ШАРЛАТАНИТЕ ОТ 5 ГОДИНИ РУШАТ СИСТЕМНО ИНСТИТУЦИИТЕ

    20:55 27.01.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хотелиер":

    Май ка ти.
    Кьо рав ли си, че не виждаш дето сли,зам от нея !

    20:58 27.01.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Та вие с Боташа сте от един дол дренки. Измамници.

    21:06 27.01.2026

  • 49 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "трънче":

    Поправям те,не красивите а краставите магарета..

    21:08 27.01.2026

