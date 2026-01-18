Новини
Горанов: От отношението на Радев към Русия и Украйна зависи дали може да е партньор на ГЕРБ

Това, което правеше ГЕРБ със своите министри в мандата, беше да се изпълнява една структурирана, прагматична политическа програма, която да решава проблеми ден за ден, каза той

На прага сме на нови избори. Все още не ясно как ще гласуваме, но има няколко сигурни неща. Едното от тях е, че държавата няма бюджет. Това ще е следващо голямо предизвикателство пред следваща редовна власт, ако има скоро такава.

„Гласувал съм и с хартиена бюлетина, и с машина. Знаете, че имаше един период, в който машината беше безалтернативна. Проблемът е, че в изборите след 2021 година, когато беше задължително гласуването само на машина, успяха изборните администрации или по-скоро правителствата, които тогава организираха изборите, да дискредитират и този инструмент“. Това коментира в „Тази неделя“ бившият финансов министър в няколко правителства на ГЕРБ - Владислав Горанов.

„Спомняте си как един министър снимаше с телефона си генерирането на кодовете. Спомняте си как изтекоха едини записи за „ала-бала“ с президента. Тогава се стигна до решението, че трябва да се даде право на избор на хората, защото имаше и много места, където хора, които не са свикнали толкова с технологиите, по-трудно се справяха“, посочи той.

“Kолегите, които внесоха в началото на януари 2025 година изменения в Изборния кодекс, свързани точно с въвеждането на алтернативната идея за скенери, които да отчитат резултата машинно - ако толкова настояваха от януари 2025, можеше и да се получи подобна промяна, защото и ние смятаме, че е важно да се възстанови доверието в изборния процес. Това може да увеличи от една страна избирателната активност и със сигурност да върне усещането за справедливост в изборния процес“, заяви бившият финансов министър.

„Ние бихме подкрепили влизане веднага и най-вероятно така ще направим. Oстават седмици до новите избори. Да кажем, че се намери финансовия ресурс. Да приемем, че това не е логистичният проблем. Проблемът е, че за толкова кратко време смяна на технологията, направене на избори, е ненужна. А и ми се струва малко –пореден опит да заменим говоренето за политика с говоренето за технология”, отбеляза Горанов.

„Толкова много настояваха колегите от ПП-ДБ да се смени начинът на правене на избори и внесоха закон още през януари, 2025 година. Можеше да го поставят това в техния дневния ред. Знаете, че всяка първа сряда от месеца опозицията определя дневния ред на пленарната зала“, посочи той.

„Имайте предвид, че изходът от този мандат, съвместен с колегите, които подкрепиха правителството, е най-лесният разказ на ГЕРБ. Най-лесният разказ за претенция към българското общество - за това, че ние знаем какво трябва да се прави, можем и го постигаме дори за относително кратък период“, заяви Горанов.

„Ще ви дам да погледнете отчета на Томислав Дончев на Министерството на инновациите и разтежа - напълно блокиран план за възстановяване и устойчивост, минимално усвояване на европейските средства. За по-малко от 11 месеца - милиарди в българската икономика. Ако го нямаше това правителство, вероятно нямаше да му се налага на Румен Радев да иска референдум за еврото, защото никога нямаше да е тема еврото“, допълни още той.

„Това, което правеше ГЕРБ със своите министри в мандата, беше да се изпълнява една структурирана, прагматична политическа програма, която да решава проблеми ден за ден“, отбеляза Горанов и допълни, че вероятно е имало комуникационни проблеми и прояви на арогантност.

На въпрос дали „ДПС-Ново начало“ е потопило това правителство, той отговори: „Арогантността може да се търси в 26-секундно заседание на Комисията по енергетика. Арогантността може да се търси в промяна на часа на гледане на бюджета. Неща, които даваха само нелегитимни поводи на опозиционни лидери да истеризират и нагнетяват обстановката“.

По думите му ГЕРБ са „най-научени на съюзи“ и да били и от страната на булката, и от страната на младоженеца.

"Ако нищо не се промени - още преди да са се провели изборите сегашният удължителен закон за бюджета няма да действа. На 31 март изтичат всички норми, които казват как може да се харчат пари от българския бюджет през 2026 г. Още сегашните мнозинства в парламента, още сегашният действащ 51-ви парламент, преди изборите за 52-рия парламент, ще трябва да вземе някакво решение в тази посока", отбеляза Горанов.

„Ние го чакаме отдавна, защото всичкото това спекулиране само троги политическия терен. Да слезе, да мине на стационарна орбита и да види как се правят политики. Аз винаги съм казвал, че моя анализ е, че не му трябва. Но това е негово право и никой не може да го спре“.

На въпрос дали Румен Радев е възможен партньор в бъдещо управление на ГЕРБ, Владислав Горанов заяви „Много зависи по отношението му към Русия, войната в Украйна, Крим и други такива теми, където той е имал винаги собствено мнение, което е било доста далеч от общата европейската позиция и от ценностите, които ГЕРБ изповядва.“

„Отговорът е, ако политиката на партийният лидер Радев има някаква допирателна с проевропейската политика, която ние изповядваме, винаги може да има разговор. Ние до онзи ден бяхме в правителство с БСП, ИТН, ГЕРБ и с подкрепата на „ДПС-Ново начало“, коментира Горанов.

Той заяви, че санкции от Великобритания няма.


