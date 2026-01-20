НСО обяви 20 свободни позици

Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 20 нови служители на длъжност „младши сътрудник“-охранител.

Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март 2026 г. включително.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”.

Кандидатстващите преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Подробна информация за конкурсните процедури, за изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел „Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.