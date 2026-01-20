Новини
България »
НСО обяви 20 свободни позици

НСО обяви 20 свободни позици

20 Януари, 2026 11:50 558 9

  • нсо-
  • свободни позиции

Кандидатстващите преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю

НСО обяви 20 свободни позици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 20 нови служители на длъжност „младши сътрудник“-охранител.

Документи за кандидатстване се подават от 20 януари до 9 март 2026 г. включително.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители преминават начално военно обучение и първоначална професионална подготовка.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, неосъждани, физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория „B”.

Кандидатстващите преминават през изпит за установяване на физическа подготовка, психологическо изследване и заключително интервю.

Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43.

Подробна информация за конкурсните процедури, за изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел „Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор

    8 0 Отговор
    Друго си е да си държавна мутра. Но наскоро имаше пак обява за свободни места, явно тия до 32 г не са издържали тестовете, направете ги до 52 и може да се попълнят.

    11:54 20.01.2026

  • 2 бъдещ нсо надзаконко

    5 0 Отговор
    Отдел мъчения какво е заплатата.От държавната работа по-убаво нема.

    11:57 20.01.2026

  • 3 Ами да

    5 0 Отговор
    Паразити до паразити!

    11:58 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Хайде млади момци, ибрици на Шиши, Тиквата, а скоро и на Фатмака. Не зная дали не е като щатите, бившите президенти са с доживотна охрана.

    12:01 20.01.2026

  • 6 Те и една

    1 0 Отговор
    стругарка и изпълнителка на "Цъфнал герб" охраняваха и возиха с лимузина и шофьор цели четири години след приключване на изпълненията ѝ ! Пилеене на маса пари напълно излишно !

    12:02 20.01.2026

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Кибик

    12:02 20.01.2026

  • 8 Плюс задължение

    0 0 Отговор
    Още едно задължение , да пазаруват цигари и храни на политиците. Използват ги за слуги, но ще разберат в последствие.

    12:02 20.01.2026

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Всички с досиета и присъди може да се възползват и тези, които обичат пеефски също

    12:03 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове