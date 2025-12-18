Новини
Вътрешната комисия одобри законопроекта за НСО, касаещ и охраната на Делян Пеевски

18 Декември, 2025 16:21 1 143 17

Председателят Маноил Манев от ГЕРБ уточни, че в законопроекта има много неща, които трябва да бъдат изгладени

Вътрешната комисия одобри законопроекта за НСО, касаещ и охраната на Делян Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започна заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС, на което депутатите трябва да преценят дали все още има необходимост от охраната на лидера на ДПС и на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, предаде Novini.bg.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов заяви, че за тях е важно да се разбере колко ни е струвала охраната на Пеевски.

Става дума за служба, която е с бюджет 1/20 от този на МВР. Когато има един депутат, който е по-охраняван от президента и премиера, трябва да си зададем въпроса как става това. Обществото трябва да знае, посочи Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Трябва да се помисли сериозно преди да се правят реформи в службите. Не звучи и не е етично гражданите да бъдат третирани като втора ръка хора и да не получават охрана като народните представители от НСО. Трябва да обмислим промени в тази посока. Аз съм „за“ това, което се предлага, но нека да е по-диференцирано и уточнено, заяви проф. Николай Радулов от МЕЧ. Според него НСО и Разузнаването трябва да работят заедно.

Председателят Маноил Манев от ГЕРБ уточни, че в законопроекта има много неща, които трябва да бъдат изгладени.

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков от ПП-ДБ припомни, че преди време на Бойко Борисов е била назначена охрана, като застрашено лице и е позволила използването на СРС за определени политици. Той се обърна към началника на НСО дали има получено писмо от Пеевски относно охраната му. В този смисъл да ни информирате, защото има сериозно обществено негодувание във връзка с тази охрана.

Отговорът бе, че има такова писмо, но комисията не се е събрала, за да го разгледа.

От „Възраждане“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта.

По-рано днес лидерът на ДПС и на парламентарната група на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски изпрати писмо до началника на Националната служба за охрана (НСО) и Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО. В писмото се иска компетентният орган да се произнесе във връзка с решение на Комисията по чл. 23 дали има изменение в обстоятелствата и налице ли е към настоящия момент конкретна застрашеност, поради която следва да се продължи охраната му.

Пеевски заяви намерение в кулоарите на Народното събрание да подаде искане до членовете на Комисията да преценят дали има нужда от неговата охрана.

Преди това Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България" каза, че в комисия ще поискат свалянето на охраната на Делян Пеевски.

Законопроектът за НСО бе приет единодушно на първо четене с 18 гласа "за".

Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и депутати от ПП-ДБ, има за цел да промени действащия Закон за НСО и основно да урегулира кои лица могат да бъдат охранявани от НСО. В законопроекта е заложена забрана НСО да охранява народни представители, с изключение на председателя на Народното събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Седящият Бик

    13 0 Отговор
    На великия вожд Дебелия Шопар, комисията да му тури една халка на зурлата, и НСО-то да го разхожда като панаирджийска мечка по градове и села. Там да се търкаля пред тълпата и да вземат един Ром с гъдулка да му свири докато агитира команчите по катуните на родината. Да му турят и конвой от шарифи с Опел Астра син буркан, за да е шоуто пълно.

    16:26 18.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъхъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Всички депутати и министри без имунитет и охрана.
    Нали все пак народа ги е избирал.
    И не по маловажно.
    Проба за наркотици и алкохол

    Коментиран от #7

    16:28 18.12.2025

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 2 Отговор
    ЕЙ,С В И Н Ь О,
    КАТО ИСКАШ ДА ТЕ ОХРАНЯВАТ ПЛАЩАЙ СИ САМ НА ОХРАНАТА!

    16:28 18.12.2025

  • 5 Няма

    5 4 Отговор
    да пипате Шиши, ей !!!

    16:29 18.12.2025

  • 6 Карловско

    7 1 Отговор
    Финансира...нето на купуване на избори..те от ГЕПИ и Ново...то нача..ло се финансира основно с пари,отпуснати за възстановяването на Карлов...ските села....Тази схема се прилага редовно преди избори.Има милион..чета и за кмета,продал марката С.Д.С на ГЕПИ.....-

    16:29 18.12.2025

  • 7 Ама

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъъъъ":

    Прекаляваш.

    16:30 18.12.2025

  • 8 Кабакрадев

    9 0 Отговор
    Най-много магазини на Дел..ян....за хората,има в Пловдивско,където са основните схе..ми на ГЕПИ и НОво.то нача..ло.............

    Коментиран от #9

    16:32 18.12.2025

  • 9 Те па едни магазини...

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кабакрадев":

    Цял щанд с по-скъпи стоки.

    Коментиран от #12

    16:36 18.12.2025

  • 10 гражданин

    4 1 Отговор
    Явно е ,че комисията се е уплашила да не я тричат , и им се задействала защитата !!

    16:38 18.12.2025

  • 11 обективен

    9 0 Отговор
    Да получават всичките средната работна заплата , и в парламента да има не повече от 10 автомобила , а не сто !

    16:40 18.12.2025

  • 12 Точно казано

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Те па едни магазини...":

    Обаче клиентелистите на ГЕПИ са вече в магазините,и се подмазват на 2-те мутр.о..пра...сета.

    16:41 18.12.2025

  • 13 То пък

    7 0 Отговор
    един председател на комисията Гербав , то пък интелект , образование , морал , етика , честност - не ти е работа ! Че и бая мургав като оня от Пеевското начало , дето вчера се опита да го раздава мъж в парламента .

    16:49 18.12.2025

  • 14 Респект

    4 0 Отговор
    Още една победа на ПП-ДБ над мафиотско-олигархичния режим, представляван от борисов ,пеевски и кРадев

    16:52 18.12.2025

  • 15 Абе аз Пеевски не мога да го дишам

    1 1 Отговор
    Ама и атлантическите олигофрении почнаха в повече да ми идват да ви кажа. (депутатите трябва да преценят дали все още има необходимост от охраната ) Леко усещане нямате ли, че на някой пастета в кратуната му се е вмирисал? А нещо друго дали може парламента да решава а? Тази брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура се оказа и канибална...

    17:03 18.12.2025

  • 16 мазохист

    0 0 Отговор
    да напсуваш пеевски на майка

    17:06 18.12.2025

  • 17 Успяхме!

    0 0 Отговор
    Успяхме, българи, успяхме! ГЕРБерастката престъпна пасмина на занковия СИКаджийски бандит от подземния свят, Боко Тиквата, са се напикали от страх! С всичко са съгласни, само протести да няма! Но, ти да видиш наглост, наглост, граничеща с цинизъм от страна на една видна ГЕРБерастка и банкянска слугиня, която има общ бизнес със знаковия международен престъпник, трафикант на оръжие и наркотици - Таки! Въпросната банкянска слугиня й викат Росица не знам коя си! И мъжът й е пръв ортак на Таки, който пък е отколешен авер на Боко Тиквата! Та въпросната съдружничка на междунаридни престъпници - Роси, както я нарече ГЕРБерасткият председател на комисията, се опита да застане като матросовка зад гърба на 190- килограмовоот туловище и да му запази охраната, но не се получи! Ей, банкянска слугиньо Роси, много здраве на Таки от ПП и ДБ!

    17:08 18.12.2025

Новини по градове:
