Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават

Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават.
Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Има ли още някой, който гласува за тези подлоги? А вижте какво мисли народът за привилегиите на властта в анкетата на Непокорна България.
Както ви обещахме, публикуваме резултатите. Те са показателни. 97% от гласувалите ни подкрепят. Долу привилегиите.
Снимка: Фейсбук
1 Виж ти...
14:39 14.01.2026
2 Промяна
Коментиран от #12
14:41 14.01.2026
3 ШЕ ЛИ СЕ ВЪРНЕШ ПАК В БСП?
14:42 14.01.2026
4 Една клетва да ги стигне
14:43 14.01.2026
5 Град Симитли
14:43 14.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
14:47 14.01.2026
8 АГАТ а Кристи
Но ако се върне /не дай си Боже/ така ще засмуче, че да си навакса...
14:47 14.01.2026
9 Нехиs
14:47 14.01.2026
10 Монголоидни черти
14:48 14.01.2026
11 00014
Коментиран от #13
14:48 14.01.2026
12 Промяна
До коментар #2 от "Промяна":ФАЛШИВИЯТ КРАДЕЦ НА НИКОВЕ И КАКВО КАТО ИМАТ ОХРАНА ХАХАХАХА ТВОЯТ СКАПАН ЖИВОТЕЦ ЛИ ЩЕ СТАНЕ ПО БОГАТ АКО НЯМАТ ТОВА СА ДЪРЖАВНИЦИ ФАЛШИВИЯТ ХАХАХАХАХА
14:48 14.01.2026
13 Промяна
До коментар #11 от "00014":И ЗАЩО ДА НЯМАТ ОХРАНА ВИЕ ЛИ ЩЕ КАЗВАТЕ ХАХАХАХАХА ИЛИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДЕТО ВИ ЛОВЯТ НА ВЪДИЧКАТА СИ ХАХАХАХАХА КАК МОЖЕ ТОЛКОВА ПРОСТОТИЯ ДА ИМА ТУК 2026 ГОДИНА
Коментиран от #31
14:50 14.01.2026
14 Хаха
14:51 14.01.2026
15 Дон Балон
14:54 14.01.2026
16 Данко Харсъзина
Лижингявлето...
14:57 14.01.2026
17 провинциалист
14:57 14.01.2026
18 Иван
14:59 14.01.2026
19 Петко
14:59 14.01.2026
20 Без изненада
15:01 14.01.2026
21 БеГемот
15:01 14.01.2026
22 Цървул
15:03 14.01.2026
23 Незаконни сте
Всички сте за затвора.
15:03 14.01.2026
24 Мдаа
15:05 14.01.2026
25 оня с коня
15:06 14.01.2026
26 Ауууу
15:10 14.01.2026
27 Потресаващо
Коментиран от #28
15:12 14.01.2026
28 ДА АМА СА ОСЪЗНАААА
До коментар #27 от "Потресаващо":КОГА БОКО И ШИШИ ША СА ОСЪЗНАЯТ?!?! ГА ТО ИМ ЗЕМАТ ОХРАНАТА... ТОГАВА.
15:15 14.01.2026
29 Гост
15:16 14.01.2026
30 Виж сега,
15:24 14.01.2026
31 Комуне,
До коментар #13 от "Промяна":Шиши, ти ли си? Не се крий маймункооо!
15:28 14.01.2026
32 Валентин
15:28 14.01.2026