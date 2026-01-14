Новини
Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават

14 Януари, 2026 14:37

Долу привилегиите!

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават.

Това коментира във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Има ли още някой, който гласува за тези подлоги? А вижте какво мисли народът за привилегиите на властта в анкетата на Непокорна България.

Както ви обещахме, публикуваме резултатите. Те са показателни. 97% от гласувалите ни подкрепят. Долу привилегиите.

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават
Снимка: Фейсбук

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават
Снимка: Фейсбук

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават
Снимка: Фейсбук

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават
Снимка: Фейсбук

Корнелия Нинова: Потресаващо!!! С гласовете на БСП и ИТН охраните и колите на НСО за Борисов и Пеевски остават
Снимка: Фейсбук


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Виж ти...

    20 0 Отговор
    Кривите патерици не казаха ли, че президента им бил партньор?

    14:39 14.01.2026

  • 2 Промяна

    33 4 Отговор
    Правилно И.Т.Н и Б.С.П. то запазиха охраната,все пак са на запла..та при 2-те пр-а.сета.

    Коментиран от #12

    14:41 14.01.2026

  • 3 ШЕ ЛИ СЕ ВЪРНЕШ ПАК В БСП?

    10 5 Отговор
    КАКА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ Я ПАЗИ, НЯМА КОЙ ДА Й СКОЧИ?

    14:42 14.01.2026

  • 4 Една клетва да ги стигне

    27 5 Отговор
    Дано една клетва да ги стигне тия маймуноподобия от ИТН, стига им за всичкото зло, което направиха до тук. Проклети да са! Да лазат и вият до края на живота си.

    14:43 14.01.2026

  • 5 Град Симитли

    32 3 Отговор
    Славуца си плю на собствения референдум!

    14:43 14.01.2026

  • 7 хехе

    24 0 Отговор
    зулусите окончателно се изчегъртаха, а фритюрниците погребаха столетницата.

    14:47 14.01.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    11 11 Отговор
    Тая беше същото ла..но докато смучеше. Сега плюе....
    Но ако се върне /не дай си Боже/ така ще засмуче, че да си навакса...

    14:47 14.01.2026

  • 9 Нехиs

    6 12 Отговор
    Дебнещата сова много я е яд, че я изгониха и вече не е на хранилката. За нея се говореше, че нарочно съсипва БСП в интерес на Борисов. Кой знае? И аз тогава все стисках палци тя да остава начело на БКП, че Борисов я биеше като куче :ДДД

    14:47 14.01.2026

  • 10 Монголоидни черти

    5 12 Отговор
    Г-жа Нинова определено има монголоидни черти , които старателно прикрива с няколко пласта грим

    14:48 14.01.2026

  • 11 00014

    20 4 Отговор
    Нормално. И двете групички са изпадащи от следващите избори и отсега си търсят място при нови господари.

    Коментиран от #13

    14:48 14.01.2026

  • 12 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    ФАЛШИВИЯТ КРАДЕЦ НА НИКОВЕ И КАКВО КАТО ИМАТ ОХРАНА ХАХАХАХА ТВОЯТ СКАПАН ЖИВОТЕЦ ЛИ ЩЕ СТАНЕ ПО БОГАТ АКО НЯМАТ ТОВА СА ДЪРЖАВНИЦИ ФАЛШИВИЯТ ХАХАХАХАХА

    14:48 14.01.2026

  • 13 Промяна

    4 16 Отговор

    До коментар #11 от "00014":

    И ЗАЩО ДА НЯМАТ ОХРАНА ВИЕ ЛИ ЩЕ КАЗВАТЕ ХАХАХАХАХА ИЛИ ИЗМАМНИЦИТЕ ДЕТО ВИ ЛОВЯТ НА ВЪДИЧКАТА СИ ХАХАХАХАХА КАК МОЖЕ ТОЛКОВА ПРОСТОТИЯ ДА ИМА ТУК 2026 ГОДИНА

    Коментиран от #31

    14:50 14.01.2026

  • 14 Хаха

    7 0 Отговор
    Како Корни, на кой ни остави?

    14:51 14.01.2026

  • 15 Дон Балон

    7 1 Отговор
    Госпожа иска замразяване депутатската заплата. и намаляване броя. на. депутатите

    14:54 14.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    На курапте...
    Лижингявлето...

    14:57 14.01.2026

  • 17 провинциалист

    8 0 Отговор
    Потресаващо Корнелия се опитва да разсъждава за БСП в сегашния му вид и за ИТН като нещо отделно от Борисов и Пеевски...

    14:57 14.01.2026

  • 18 Иван

    9 2 Отговор
    За ИТН или добро или нищо, като за ум..ял

    14:59 14.01.2026

  • 19 Петко

    6 1 Отговор
    С гласуване нищо не се променя. Ще има ред и виновните нарушители ще са в затвора само ако се "гласува" с пушка директно в парламента.

    14:59 14.01.2026

  • 20 Без изненада

    10 1 Отговор
    Падение и слугинаж от БСП - ново начало и ИТН - ново начало , да им е честит Банго василе и довечера в чалга телевизията на Шака Зулу банкет платен от вождовете на държавата ни

    15:01 14.01.2026

  • 21 БеГемот

    2 0 Отговор
    Подготвят следващото правителство...

    15:01 14.01.2026

  • 22 Цървул

    7 0 Отговор
    Вие какво очаквате . Нали трябва да се отблагодарят за парите .

    15:03 14.01.2026

  • 23 Незаконни сте

    4 0 Отговор
    Всички партии рзаделят народа.
    Всички сте за затвора.

    15:03 14.01.2026

  • 24 Мдаа

    3 0 Отговор
    Това ще им е на патериците. Напролет в кофата за боклук.

    15:05 14.01.2026

  • 25 оня с коня

    1 4 Отговор
    Нинова е пълно олицетворение на девиза "И сам,войнът е войн",като успешно съчетава Работата на домакиня,работата на Лидер на Партия и Работата на Социолог-Анкетьор.За да се диви обаче че Колите и Охраната на НСО предназначени за Охрана на Лидерите на Най-големите и значими Партии остават независимо от Сериозните сигнали на наши и Международни служби за заплаха на живота им говори само едно - че се е откъснала окончателно от реалността в БГ и живее в някакъв си нейн измислен свят. Въпросът е КОЙ И ДОКОГА ще плаща на Медиите тази Бивша полит . Особа да се появява в Медийното пространство ,рекламирайки Новопръкналата си партия без всякакво настоящо и бъдещо Значение?

    15:06 14.01.2026

  • 26 Ауууу

    1 1 Отговор
    Какво се правиш на невина п атка .Певеца и Борисов са от вашия джинс на бкп. Боклуци всички сте за затвора няма свестна партия.

    15:10 14.01.2026

  • 27 Потресаващо

    2 2 Отговор
    е, че ти другарко направи хартиената коалиция!

    Коментиран от #28

    15:12 14.01.2026

  • 28 ДА АМА СА ОСЪЗНАААА

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Потресаващо":

    КОГА БОКО И ШИШИ ША СА ОСЪЗНАЯТ?!?! ГА ТО ИМ ЗЕМАТ ОХРАНАТА... ТОГАВА.

    15:15 14.01.2026

  • 29 Гост

    3 1 Отговор
    Умреляците от итънъ и бъсъпъ хапят за последно

    15:16 14.01.2026

  • 30 Виж сега,

    1 0 Отговор
    Патка си беше и такава си остава. Когато се возеше в държавна кола д охрана, мълчеше и не забелязваше. И не се отказа да я развеждат като мечка в кафез

    15:24 14.01.2026

  • 31 Комуне,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Шиши, ти ли си? Не се крий маймункооо!

    15:28 14.01.2026

  • 32 Валентин

    0 0 Отговор
    Тошко Африкански взел 800 и не знам си колко още авторски хонорар. Автор на какво е този дребосък? В едно съм сигурен – автор е единствено на собствената си политическа смърт.

    15:28 14.01.2026

