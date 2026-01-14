Новини
ИТН спасиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО

ИТН спасиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО

14 Януари, 2026 13:33

След почивката се проведе прегласуване

ИТН спасиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски от НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатите в Народното събрание направиха пълен кръг по отношение на охраната на НСО за народни представители.

Днес първа точка в дневния ред на парламента е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана, посочи news.bg.

Вносители са съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев и група народни представители, който предвиждаше връщане на НСО в към първоначалното ѝ предназначение - охрана на ограничен кръг лица, заемащи висши държавни длъжности, а именно председателя на Народното събрание, министър-председателя и президента, при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата.

Народните представители гласуваха със 115 гласа "за", 95 гласа "против" и 9 гласа "въздържали се".

"За" свалянето на охраната от НСО за депутатите, включително тази на лидерите на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов и на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, гласуваха ПП-ДБ, "Възраждане", четирима от БСП-Обединена левица, ИТН, АПС, МЕЧ и "Величие".

"Против" очаквано гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, един от БСП-Обединена левица (Наталия Киселова - б.р.) и четирима независими народни представители.

"Въздържали се" гласуваха осем депутати от БСП-Обединена левица и един независим народен представител.

След приемането на законопроекта обаче се разви скандал в пленарната зала. Първо съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов заяви, че тъй като не е видял "кой знае какви предложения", предлага законопроектът да се приеме и на второ гласуване по време на днешното заседание на Народното събрание.

Предложението му предизвика реакция от председателстващия заседанието на парламента Костадин Ангелов, който го контрира с аргумент, че народният представител от "Възраждане" Златан Златанов е направил предложения между първо и второ четене.

Думата взе и председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Маноил Манев от ГЕРБ, който обвини ПП-ДБ, че не мислят за законодателството. По думите му и техните предложения в Закона за НСО са противоконституционни.

След това явно, за да се успокоят страстите и за да решат какво да правят със законопроекта между двете четения, депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид поиска 30 минути почивка. Тя бе уважена и народните представители се оттеглиха, за да решат бъдещето на законопроекта на Закона за НСО.

След почивката се проведе прегласуване на ЗИД на Закона за НСО. При прегласуването се получи обрат и законът за НСО не мина - 99 гласа "За", 95 гласа "против" и 28 гласа "въздържали се".

"За" отново гласуваха ПП-ДБ, "Възраждане", трима от БСП-ОЛ, АПС, МЕЧ и Величие".

"Против" гласуваха ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, един от БСП-ОЛ и четирима независими депутати.

ИТН обърнаха гласуването и гласуваха "въздържали се", заедно с БСП и един независим депутат. Така напрактика с техните гласове не се прие законът за НСО и охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов остава.

В отрицателен вот лидерът на Божидар Божанов заяви, че в почивката са се направили заплахи. "Обществото видя как ИТН спасява охраната на Делян Пеевски", допълни той.

Кирил Веселински от МЕЧ заяви, че ИТН усетиха Делян Пеевски някъде по тъмните стаички в парламента. Оттук нататък следва ТикТок заедно със Слави Трифонов и ще се извинявате на българския народ, посочи Веселински и призова ИТН да каже какво е променило вота им, заради които са запазили охраната на Делян Пеевски.

Тошко Йорданов от ИТН заяви, че не дължи обяснение нито на МЕЧ, нито на ПП-ДБ защо са сменили гласуването си.

Председателстващият заседанието на парламента Костадин Ангелов даде отново половин час почивка и покани народните представители на изложба.

При дебатите по законопроекта Божидар Божанов посочи, че целта на законопроекта е да покаже, че народните представители не са специални. НСО трябва да охранява президента, министър-председателя и председателя на Народното събрание, посочи Божанов.

Той даде пример, че Бойко Борисов и Делян Пеевски не могат да имат по-голяма охрана от самия председател на Народното събрание, с което да демонстрират, че "те са властта и че държавата ги охранява".

Златан Златанов заяви, че "Възраждане" няма да подкрепи законопроекта на ПП-ДБ на първо гласуване, но би го подкрепила с изменения и допълнения на второ гласуване.

Депутатът от МЕЧ Николай Радулов настоя кръгът на лицата, защитени от НСО, да бъде разширен и в него да се включат заместник-председателите на парламента.


Напиши коментар:


  • 1 Зевс

    22 0 Отговор
    Двете прасета очевидно са най-голямата ценност на територията

    13:35 14.01.2026

  • 2 787

    14 0 Отговор
    Партия ИТН прилича на Шоуто на Слави. Пише, че е на Слави, но друг го води! хаха

    13:37 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Страх ги е от народната любов.

    13:37 14.01.2026

  • 4 ТОВА НЕДОРОЗУМЕНИЕ

    11 0 Отговор
    ЯМБОЛСКО КОГАТО И ДАГО ОВЪРГАЛЯШ ВСЕ ЩЕ Е КЪСНО СРАМОТА СЛАВЧО .

    13:37 14.01.2026

  • 5 Дааа

    18 0 Отговор
    ИТН = ПРЕДАТЕЛИ !!!

    Край с тях. Заминават в историята.

    Коментиран от #17

    13:38 14.01.2026

  • 6 Славчо

    13 0 Отговор
    Си е малка кулветинтийка знаем си го

    13:38 14.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Лизачи и предатели до край! Мутра мутренско око не вади :)
    дано прасчо да ви е платил добре, щото това още повече ви закопава!

    13:39 14.01.2026

  • 8 Нали са ортаци.

    6 0 Отговор
    Тошко и Балабана се придопиха в скута. По заповед на славуца.

    13:39 14.01.2026

  • 9 црррр

    3 0 Отговор
    Е,хайде сега,имеется хас! Истествинну,че на ББ и дебелашкин ще им оставят охраната. За тях народът плаща и това е. Ще плаща,докато са живи! А пенсиите и заплатите-В КОША!

    13:40 14.01.2026

  • 10 Дид

    7 0 Отговор
    ИТН отново доказаха съпричастността си към разграждане на държавността в полза на прасетата и тиквите. Милиони за онези, които се мислят за Capo di tutti capi в превод Боса на всички Босове! Колко тъжна картинка сме не е истина.

    13:40 14.01.2026

  • 11 След прегласуване ИТН и БСП

    5 0 Отговор
    Защо му е охрана на Боко? А Славуца защо му е бронирана кола?

    13:41 14.01.2026

  • 12 Добре платени ИТН

    5 0 Отговор
    Жалкари, лакоми и продажни съ ИТН. Едва ли вече ще ги има повече. Балабанката се прави на Мусолини,направо трепе рибата.

    13:41 14.01.2026

  • 13 ИТН спасиха охраната

    6 0 Отговор
    дано се разбудят техните малобройни поклонници
    за да не ги гледаме в парла ментата повече

    13:41 14.01.2026

  • 14 ГТНВ

    5 0 Отговор
    Щов ИТН са ги спасили нека вече те от партийните субсидии или от депутатските си заплати да плащат за охраната на Борисов и Пеевски. ИТН са предатели на българският народ.

    13:42 14.01.2026

  • 15 Ззз

    4 0 Отговор
    Чaлгapите очаквано наведени до самия край на жалкото си съществуване.

    13:42 14.01.2026

  • 16 Сисо

    8 0 Отговор
    "Бойко Борисов България е най-сигурното и спокойно място в Европа"
    - А защо искат Боко и ШиШи да са с охрана?!

    13:42 14.01.2026

  • 17 Допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дааа":

    И БСП ОЛ! Вън от парламента!

    13:44 14.01.2026

