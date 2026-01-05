Въведени са мерки за сигурност по повод отбелязването на Богоявление в София

Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност за утрешното отбелязване на Богоявление и празничния водосвет на бойните знамена на Българската армия.
Събитието започва в 11 часа пред Паметника на Незнайния воин в София, посочи "Нова телевизия".
Пропускането на граждани започва в 09:30 часа през два пункта за проверка - при ул. „Раковска“ и ул. „Оборище“ и при южната страна на храм-паметника „Свети Александър Невски“.
Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия.
Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо Дони
22:11 05.01.2026
2 Име
22:11 05.01.2026
3 Като им !
Изсмяткам !
по един !
Могат За видят !
И Дяволо Явление !
Коментиран от #6
01:28 06.01.2026
4 Защо ? Тези !
Ми Отнемат Правото !
Да Живея !
В Свободна Страна !
Без Заблудени !
Хора !
Те Като Искат !
Да Вървят !
Да Живеят !
С Господа Си !
Коментиран от #5
01:48 06.01.2026
5 Какво ?
До коментар #4 от "Защо ? Тези !":Какво ?
Търсят !
Тука !
01:50 06.01.2026
6 Име
До коментар #3 от "Като им !":Не се крием!
07:01 06.01.2026