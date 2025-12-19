Новини
България »
Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов

Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов

19 Декември, 2025 08:58 856 20

  • румен миланов-
  • нсо-
  • охрана-
  • политици

Охраната на депутатите от НСО

Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Идеята за премахване на възможността народните представители да ползват охрана от Националната служба за охрана (НСО) направи първа крачка в Народното събрание, след като получи единодушна подкрепа във вътрешната комисия. Законопроектът обаче тепърва предстои да извърви дълъг път, а дебатът около него предизвика сериозни реакции в сферата на сигурността, съобщи БНТ.

Бившият директор на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов коментира в студиото на "Денят започва", че подобни решения се вземат под влияние на моментни политически настроения.

"Нашият модел за национална сигурност често се гради на емоционални отношения. Това не е устойчив подход", заяви той.

По думите му възможността народни представители да получават охрана при наличие на заплаха не е привилегия, а мярка за гарантиране на нормалното функциониране на държавната власт.

"Ако даден депутат е застрашен, той няма как да изпълнява ефективно своите задължения. Затова тази практика съществува вече близо 30 години", подчерта Миланов.

Генералът предупреди, че промените не бива да се правят заради конкретни личности:

"Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда."

Относно възможни злоупотреби с охраната от НСО, Миланов призна, че такива рискове винаги съществуват, но според него решението е в по-прецизен контрол, а не в пълна забрана.

"Ако има злоупотреби – трябва да ги минимизираме. Решенията за охрана се вземат от комисия с участието на ДАНС, НСО и МВР, на база класифицирана информация", обясни той.

По темата за разходите и броя на охранителите ген. Миланов уточни, че съставът зависи от конкретната заплаха.

"Обикновено става дума за екип от три-четири души. Всичко е строго индивидуално и зависи от риска", посочи той.

Коментар предизвика и използването на служебни автомобили от НСО. По думите на Миланов, службата работи с висок клас автомобили, като е възможно и предоставяне на такива по законов ред.

"Това не е фатално за системата. По-големият проблем е, когато се правят показни решения за сметка на сигурността", заяви бившият директор на НСО.

Ген. Миланов изрази притеснение и от честите промени в законодателството, засягащо службите за сигурност.:

"Когато политиците постоянно бъркат в една структура, това влияе на организацията, мотивацията и психиката на служителите. От тях се очаква професионализъм и готовност за саможертва, а това изисква стабилност."

По думите му, въпреки високата степен на конфиденциалност, НСО остава професионална структура.

"Много неща няма как да бъдат публични и това е нормално. Но секторът за сигурност има нужда от устойчивост, анализ и разум, а не от решения, водени от емоции", обобщи ген. Румен Миланов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъъ

    23 2 Отговор
    Депутати и министри без охрана и имунитет!
    И всекидневна проба за алкохол и наркотици!

    Коментиран от #6

    09:00 19.12.2025

  • 2 аман от

    18 2 Отговор
    партизани, доносници, мутри, еврогеюви и всякаква друга помия

    09:00 19.12.2025

  • 3 И защо

    20 2 Отговор
    Щом имат нужда от охрана значи нещо не е наред.
    Вместо да го охраняват да проверят защо са заплашени/ какво са откраднали/

    09:04 19.12.2025

  • 4 Питане

    17 1 Отговор
    Ако депутатите са честни,неподаващи се на корупция,ако си вършат задълженията без шикалкавене,дали ще имат нужда от охрана,и дали някой ще ги заплашва?Как става така че докато са кандидати за такива,нямат проблеми,а когато станат депутати и се появямат някакви заплахи?

    09:10 19.12.2025

  • 5 Чалъми

    15 3 Отговор
    Аман от милиционери и комлексирани политици.

    09:11 19.12.2025

  • 6 Смехоран

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":

    С повишено внимание към "Аз съм чисто луд"

    09:12 19.12.2025

  • 7 Търтеи, кожодери

    12 1 Отговор
    Как си защитава мръсните заплати. За какво вземат пари тия лежаци от тия служби. Да слугуват на разни ненормални .

    Коментиран от #19

    09:12 19.12.2025

  • 8 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 5 Отговор
    ПО МУТРАТА НА "РУМЕНЧО" СИ ЛИЧИ , ЧЕ .................. Е ЧЛЕН НА ................... ФАШИСТКО - МАФИОТСКОТО ГНЕZДО НА ЧОРАПА

    09:12 19.12.2025

  • 9 хихи

    8 3 Отговор
    Наръчник на жълтопанетника:
    1.Стани да седна!
    2.Далавера е сделка в която ние не участваме.
    3.Корупция е нещо което не го дават на нас.
    4.Всяка крива линия успоредна на демократичната е права..
    5.Демократа никога не получава рушвет, това еблагодарноста за свършената работа..
    6. Ако ние ползваме НСО е законно..
    7.Машините смята гласове в наша полза.
    8.По бюлетините вие драскате....

    09:13 19.12.2025

  • 10 !!!

    9 3 Отговор
    Румеен, ти си нищожество! Язък, че се слагаш за "генерал"! Националната сигурност, лакей долен на Тиквата и на Прасето, не се гради на сервилност и унизителен слугинаж към тези двама ортаци, побратими и престъпници, които ограбиха, съсипаха и срутиха държаваат ни! Пък и нали знаеш, че онзи сигнал , уж че ще ги убиват от ГРУ е напълно фалшив?!

    09:16 19.12.2025

  • 11 Мазньо

    7 1 Отговор
    Какъв го играе сега?

    Коментиран от #13, #14

    09:17 19.12.2025

  • 12 скмзвед

    7 1 Отговор
    Мазен мишок, разхожда ли си гащите докато ограбиха България??? Вземаше ли си заплатата??? Мазник със мазник. Слава на Господ Иисус Христос вече си дърт.

    09:19 19.12.2025

  • 13 Виж

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мазньо":

    От 17 февруари 2011 г. е назначен от тогавашния министър-председател Бойко Борисов за началник на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет

    09:22 19.12.2025

  • 14 ВЕДНАГА ДА СЕ СНЕМЕ ОХРАНАТА НА ЧЕКМЕДЖЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мазньо":

    ИГРАЕ ГО ГЕНЕРАЛ ЛАКЕЙ НА РАЗБОЙКО И ШИШИ! МНОГО ИНТЕРЕСНО ЗАЩО ГИ ПАЗИ ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ? РАЗБОЙКО ИЗЛЪГА ,ЧЕ ДОГАН САКА ДА ГО УБИЕ И ХОП ОХРАНА САМО ПО ЛЪЖЛИВИТЕ ПРИКАЗКИ НА РАЗБОЙКО. ЯНО МУ Пазят ЧЕКМЕДЖЕТО С ПАЧКИ И ОТ МАТА ХАРИ.

    09:23 19.12.2025

  • 15 Този генерал Пребори Корупцията!!

    6 1 Отговор
    Сега дава Съвети!!

    09:24 19.12.2025

  • 16 1234

    3 1 Отговор
    Още един псевдогенерал...Проблеми на националната сигурност са корупцията, демографският срив, банковата система, критична инфраструктура, водите на България и още куп неща, които НЕ включват употребата на държавен ресурс за лични цели. ББ и ДП не са ключов обект на мерки за сигурност, защото и при покушение срещу тях няма да има заплаха за държавния ред, няма да има последствия за икономиката, няма да има срив в критични системи за управлението на държавата / освен може би кешовите потоци :) /

    09:27 19.12.2025

  • 17 Сретен Й.

    4 0 Отговор
    Румба, не се притеснявай за Баце! Аз лично ще го пазя!

    09:39 19.12.2025

  • 18 България е парламентарана република

    3 0 Отговор
    Депутатите нямат нужда от охрана. Това са глупости. Противоречи на основните принципи на правовата държава и парламентаризма. Защото властта в Р.Б произтича от народа и принадлежи на народа. Избирателите със своя вот си избират свои предтавители да ги представляват в народното събрание. След като избирателите не притежават правото да бъдат охранявани ,то и техните избранници не следва да придобиват от нищото права само защото са избрани от гражданите. Държавата е длъжна да осигурява еднакъв подход в обезпечавенето на сигурността на всички свои граждани,както личата така и публичната. Поставянето в неравноправно положение на избиратели и избрани по отношениена на тяхната лична сигурност е диктатура и подмяна на гражданския вот. Няма как избраните да притежават повече права от избирателите особено в сферата на сигурността. Закрилата на държавата следва да е еднаква за всички граждани. Привилегията не може да произтича от заеманата обществена длъжност в народното събрание на републиката. Няма как пълномощниците на гражданите да бъдат по горе от техните упълномощители гражданите. Възгледите по този въпос на г.н Миланов са остатък от времето, когато той е бил партиен секретар в милицията.

    09:41 19.12.2025

  • 19 Джо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Търтеи, кожодери":

    Де да беше само заплати! Със парите ,които им плащаме те коват правила по които да ни ограбват! И такива с които ,когато ги заловим те да разпалят някоя войничка,СВО, и да ни пратят на фронта ,нас и децата ни. Знаете с какво се е занимавал прокълнатия дядо на Бойко!

    09:44 19.12.2025

  • 20 разруха

    0 0 Отговор
    Националния статистически институт да даде официална статистика по колко генерала се падат в България на глава от населението. Някои данни сочат ,че на всеки трима граждани се пада по един генерал баз занчение дали е полицай или войскови и на всеки двама по един професор или доцент. При такива умници и заслужили хора, България е в това състояние в което е и то се нарича разруха !.

    10:05 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове