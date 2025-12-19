Националната сигурност не се гради на емоции, смята ген. Румен Миланов

Идеята за премахване на възможността народните представители да ползват охрана от Националната служба за охрана (НСО) направи първа крачка в Народното събрание, след като получи единодушна подкрепа във вътрешната комисия. Законопроектът обаче тепърва предстои да извърви дълъг път, а дебатът около него предизвика сериозни реакции в сферата на сигурността, съобщи БНТ.
Бившият директор на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов коментира в студиото на "Денят започва", че подобни решения се вземат под влияние на моментни политически настроения.
"Нашият модел за национална сигурност често се гради на емоционални отношения. Това не е устойчив подход", заяви той.
По думите му възможността народни представители да получават охрана при наличие на заплаха не е привилегия, а мярка за гарантиране на нормалното функциониране на държавната власт.
"Ако даден депутат е застрашен, той няма как да изпълнява ефективно своите задължения. Затова тази практика съществува вече близо 30 години", подчерта Миланов.
Генералът предупреди, че промените не бива да се правят заради конкретни личности:
"Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда."
Относно възможни злоупотреби с охраната от НСО, Миланов призна, че такива рискове винаги съществуват, но според него решението е в по-прецизен контрол, а не в пълна забрана.
"Ако има злоупотреби – трябва да ги минимизираме. Решенията за охрана се вземат от комисия с участието на ДАНС, НСО и МВР, на база класифицирана информация", обясни той.
По темата за разходите и броя на охранителите ген. Миланов уточни, че съставът зависи от конкретната заплаха.
"Обикновено става дума за екип от три-четири души. Всичко е строго индивидуално и зависи от риска", посочи той.
Коментар предизвика и използването на служебни автомобили от НСО. По думите на Миланов, службата работи с висок клас автомобили, като е възможно и предоставяне на такива по законов ред.
"Това не е фатално за системата. По-големият проблем е, когато се правят показни решения за сметка на сигурността", заяви бившият директор на НСО.
Ген. Миланов изрази притеснение и от честите промени в законодателството, засягащо службите за сигурност.:
"Когато политиците постоянно бъркат в една структура, това влияе на организацията, мотивацията и психиката на служителите. От тях се очаква професионализъм и готовност за саможертва, а това изисква стабилност."
По думите му, въпреки високата степен на конфиденциалност, НСО остава професионална структура.
"Много неща няма как да бъдат публични и това е нормално. Но секторът за сигурност има нужда от устойчивост, анализ и разум, а не от решения, водени от емоции", обобщи ген. Румен Миланов.
1 Ъхъъъъъъ
И всекидневна проба за алкохол и наркотици!
Коментиран от #6
09:00 19.12.2025
2 аман от
09:00 19.12.2025
3 И защо
Вместо да го охраняват да проверят защо са заплашени/ какво са откраднали/
09:04 19.12.2025
4 Питане
09:10 19.12.2025
5 Чалъми
09:11 19.12.2025
6 Смехоран
До коментар #1 от "Ъхъъъъъъ":С повишено внимание към "Аз съм чисто луд"
09:12 19.12.2025
7 Търтеи, кожодери
Коментиран от #19
09:12 19.12.2025
8 ЕДГАР КЕЙСИ
09:12 19.12.2025
9 хихи
1.Стани да седна!
2.Далавера е сделка в която ние не участваме.
3.Корупция е нещо което не го дават на нас.
4.Всяка крива линия успоредна на демократичната е права..
5.Демократа никога не получава рушвет, това еблагодарноста за свършената работа..
6. Ако ние ползваме НСО е законно..
7.Машините смята гласове в наша полза.
8.По бюлетините вие драскате....
09:13 19.12.2025
10 !!!
09:16 19.12.2025
11 Мазньо
Коментиран от #13, #14
09:17 19.12.2025
12 скмзвед
09:19 19.12.2025
13 Виж
До коментар #11 от "Мазньо":От 17 февруари 2011 г. е назначен от тогавашния министър-председател Бойко Борисов за началник на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет
09:22 19.12.2025
14 ВЕДНАГА ДА СЕ СНЕМЕ ОХРАНАТА НА ЧЕКМЕДЖЕ
До коментар #11 от "Мазньо":ИГРАЕ ГО ГЕНЕРАЛ ЛАКЕЙ НА РАЗБОЙКО И ШИШИ! МНОГО ИНТЕРЕСНО ЗАЩО ГИ ПАЗИ ОТ НАРОДНАТА ЛЮБОВ? РАЗБОЙКО ИЗЛЪГА ,ЧЕ ДОГАН САКА ДА ГО УБИЕ И ХОП ОХРАНА САМО ПО ЛЪЖЛИВИТЕ ПРИКАЗКИ НА РАЗБОЙКО. ЯНО МУ Пазят ЧЕКМЕДЖЕТО С ПАЧКИ И ОТ МАТА ХАРИ.
09:23 19.12.2025
15 Този генерал Пребори Корупцията!!
09:24 19.12.2025
16 1234
09:27 19.12.2025
17 Сретен Й.
09:39 19.12.2025
18 България е парламентарана република
09:41 19.12.2025
19 Джо
До коментар #7 от "Търтеи, кожодери":Де да беше само заплати! Със парите ,които им плащаме те коват правила по които да ни ограбват! И такива с които ,когато ги заловим те да разпалят някоя войничка,СВО, и да ни пратят на фронта ,нас и децата ни. Знаете с какво се е занимавал прокълнатия дядо на Бойко!
09:44 19.12.2025
20 разруха
10:05 19.12.2025