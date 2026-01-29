Новини
Атанас Зафиров: Оставка няма да подам, но и няма да да бъда в листите на БСП

29 Януари, 2026 20:17

Искам да извадим напред млади и опитни хора. Нека да дадем път на хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност. Аз ще се отдам на активна дейност със структурите

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По темата БСП в последните седмици се изговориха доста неистини, е добре да кажем какви са фактите. БСП излиза отслабена от това управление. Бяхме наясно с това, когато поехме ангажимента да участваме. Ние заложихме на пълен мандат и успяхме да свършим доста неща. Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Когато претеглихме участието си във властта, позитивите бяха повече от негативите, уточни той и добави, че алтернативата е била страната да потъне в хаос от избори.

„Участието ни в управлението беше подкрепено от конгреса и изпълнителното бюро на БСП. Наистина ме учудва поведението на някои мои другари сега, които дават тежки квалификации. Това управление действаше като лявоцентристко“, изтъкна председателят на БСП.

По думите му големият бизнес е свалил правителството.

По повод твърденията за зависимости, Зафиров заяви, че познава политика Пеевски, но не и бизнесмена, за разлика от други политици. Той поясни, че е търсил подкрепа заради бюджета.

Аз се опитах да бъда председателя-обединител, обяви Зафиров, определяйки това като грешка. „Да, допуснах в изпълнителното бюро на БСП да влязат хора, които се опитват да ми стоварят несъществуваща вина. Моята оставка я поставих на разглеждане още в първия ден, но тези които сега я искат, гласуваха единодушно срещу нея. Виждам опасни тенденции, като опит да се отрече моето участие в това правителство. Оставка няма да подам. Конгрес ще има и ако това ръководство не е направило БСП парламентарна сила“, каза той.

В момента има 11 кандидати за председател на БСП, каза той и описа ситуацията в партията, като братоубийствени войни. Не се чувствам предаден, но съм огорчен от колеги с визионерство. Аз имам грешки. Една от тях бе недовършването на укрепването на структурите ни в страната, заяви твърдо Атанас Зафиров.

Няма да участвам в битката за парламента. Искам да извадим напред млади и опитни хора. Нека да дадем път на хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност. Аз ще се отдам на активна дейност със структурите. Давам дума, че БСП ще влезе в НС, отсече лидерът на БСП.

Румен Радев ще бъде опонент на БСП на изборите, поне такива са заявките, които той дава, каза още Зафиров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 0 Отговор
    За какво ти е да си депутатин бе?! Ти си си вече тежък милионер. Дреме ти на г..о! Сега само харчене

    Коментиран от #12

    20:20 29.01.2026

  • 2 Тарикат Наско

    10 1 Отговор
    Има ли значение кой ще е в листите ви при положение, че няма да ви има в парламента

    20:22 29.01.2026

  • 3 Тулупчо на хранилка

    10 1 Отговор
    Демек:
    - Ще продължа да папкам тлъста заплатка, но няма да работя.

    20:23 29.01.2026

  • 4 Знае,че няма да влезе БСП,

    9 1 Отговор
    затова няма да е в листите!

    20:23 29.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обективен

    10 1 Отговор
    Тези листи за депутати стават само за клозета

    20:24 29.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Звездоброец

    8 1 Отговор
    Ще обикаля структурите с кола от трупи и ще им пържи кюфтета от динозавър.

    20:25 29.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не се плаши

    7 0 Отговор
    ...Фред,ами бегай да включиш фритюрника...

    20:27 29.01.2026

  • 11 Прокопи

    7 0 Отговор
    То ида си в листите файда няма, вече сте под бариерата.

    20:29 29.01.2026

  • 12 Да де, ама

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не му стигат парите. Пеевски му е обещал че ще го вземе в ДПС. За вярност към пеевско-герберските крадци.

    20:30 29.01.2026

  • 13 Нагъл дебил

    3 1 Отговор
    😡😡😡😡😡😡

    20:32 29.01.2026

  • 14 ?????

    3 1 Отговор
    Тия пък кои бяха?

    20:32 29.01.2026

  • 15 Факт

    0 2 Отговор
    Недостойно е да се крият зад него!

    20:40 29.01.2026

  • 16 Браво само така не пускай кокала

    4 0 Отговор
    партия на хишни хиени сте вече!

    20:41 29.01.2026

  • 17 оня с коня

    2 0 Отговор
    Ама как "Опонент" ще е Радев за БСП - нали всички МАСТИТИ Функционери от БСП обявиха че виждат в Радев "Естествен Партньор"?Пък той ще им открадне Електората без да му мигне окото ,след което ще ги хвърли на Вълците...

    Коментиран от #20

    20:42 29.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    2 1 Отговор
    Кажете каква проста мр. шшша трябва да си да живееш в блок в София и да палиш камина?

    20:44 29.01.2026

  • 20 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Винету пак ще управлява с фашистите от ппдб и Феномена.

    20:44 29.01.2026

  • 21 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    От него става само поп! Както е надебелял, брадясал и нахално изтрещял килимявка, патрахил и расо най ще му приличат. Да върви пред катафалката с БСП-то към Орландовци! Пък не е зле и той да полегне в трапа.

    20:54 29.01.2026

