Атанас Зафиров: Оставка няма да подам, но и няма да да бъда в листите на БСП

По темата БСП в последните седмици се изговориха доста неистини, е добре да кажем какви са фактите. БСП излиза отслабена от това управление. Бяхме наясно с това, когато поехме ангажимента да участваме. Ние заложихме на пълен мандат и успяхме да свършим доста неща. Това заяви председателят на БСП Атанас Зафиров в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Когато претеглихме участието си във властта, позитивите бяха повече от негативите, уточни той и добави, че алтернативата е била страната да потъне в хаос от избори.

„Участието ни в управлението беше подкрепено от конгреса и изпълнителното бюро на БСП. Наистина ме учудва поведението на някои мои другари сега, които дават тежки квалификации. Това управление действаше като лявоцентристко“, изтъкна председателят на БСП.

По думите му големият бизнес е свалил правителството.

По повод твърденията за зависимости, Зафиров заяви, че познава политика Пеевски, но не и бизнесмена, за разлика от други политици. Той поясни, че е търсил подкрепа заради бюджета.

Аз се опитах да бъда председателя-обединител, обяви Зафиров, определяйки това като грешка. „Да, допуснах в изпълнителното бюро на БСП да влязат хора, които се опитват да ми стоварят несъществуваща вина. Моята оставка я поставих на разглеждане още в първия ден, но тези които сега я искат, гласуваха единодушно срещу нея. Виждам опасни тенденции, като опит да се отрече моето участие в това правителство. Оставка няма да подам. Конгрес ще има и ако това ръководство не е направило БСП парламентарна сила“, каза той.

В момента има 11 кандидати за председател на БСП, каза той и описа ситуацията в партията, като братоубийствени войни. Не се чувствам предаден, но съм огорчен от колеги с визионерство. Аз имам грешки. Една от тях бе недовършването на укрепването на структурите ни в страната, заяви твърдо Атанас Зафиров.

Няма да участвам в битката за парламента. Искам да извадим напред млади и опитни хора. Нека да дадем път на хора, които не са били ангажирани с парламентарна дейност. Аз ще се отдам на активна дейност със структурите. Давам дума, че БСП ще влезе в НС, отсече лидерът на БСП.

Румен Радев ще бъде опонент на БСП на изборите, поне такива са заявките, които той дава, каза още Зафиров.