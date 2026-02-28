Ударът срещу Иран: Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията

Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията днес след ударите на САЩ и съюзника им Израел срещу Иран, заяви представител на Белия дом пред АФП.
След началото на военната операция Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" дълъг повече от осем минути видеозапис, на който казва, че "храбри американски герои биха могли да загубят живота си в този конфликт".
"Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видеото.
Той посочи още, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.
Тръмп обвини Иран, че разработва ракети с далечен обсег, които застрашават Съединените щати и други държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще го замести
Коментиран от #34
18:49 28.02.2026
2 Бесен - Язовец
18:51 28.02.2026
3 Реалист
18:52 28.02.2026
4 СССРБарета
Коментиран от #35
18:53 28.02.2026
5 Ахахаха
18:53 28.02.2026
6 Сорос
18:54 28.02.2026
7 СССРБарета
18:54 28.02.2026
8 Цеко сифоня
18:54 28.02.2026
9 А50
18:54 28.02.2026
10 Червените Хълмове
18:55 28.02.2026
11 Румен
18:57 28.02.2026
12 Лъжецът на света
Коментиран от #38
18:57 28.02.2026
13 стоян георгиев
Първите самолети с краварски трупи вече летят към обора!
18:58 28.02.2026
14 Международен съд
18:58 28.02.2026
15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
16 Бесен - Язовец
18:59 28.02.2026
17 оня с питон.я
18:59 28.02.2026
18 Всеки гладнокоманващ
В противен случай предпочита да замълчи и изчака с негативни изявления
19:00 28.02.2026
19 Дзак
19:00 28.02.2026
20 Сталин
19:00 28.02.2026
21 Тоя психопат
19:00 28.02.2026
22 Стойко
19:01 28.02.2026
23 Сталин
19:01 28.02.2026
24 А50
Коментиран от #37
19:02 28.02.2026
25 Софиянец
19:02 28.02.2026
26 Ае копейките
Коментиран от #40
19:02 28.02.2026
27 Дони
19:03 28.02.2026
28 Червените Хълмове
Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея много от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и величая САЩ още 7 години напред
19:03 28.02.2026
29 Бесен - Язовец
19:04 28.02.2026
30 Варненец
Зеля ще има да си чака ракети за смешния пейтриат 😂
19:04 28.02.2026
31 Сатана Z
Военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) обявяват по високочестотно радио, че на кораби е разрешено преминаване през пролива. Танкери за петрол и газ се струпват близо до затворения Ормузки проток.
Застрахователните компании анулират застрахователните полици за кораби в Персийския залив и Ормузкия проток — FT
Остават по-малко от два дни до откриването на борсовата търговия и дивото покачване на цените на петрола и газа. Освен ако, разбира се, конфликтът не бъде разрешен дотогава.
Отивам за бензин,боб и луканка.
Коментиран от #51, #52
19:05 28.02.2026
32 Кико
19:05 28.02.2026
33 Кир4о
19:07 28.02.2026
34 Реалист
До коментар #1 от "Ще го замести":Баща и гербераста се оплаква от пътищата в България
19:07 28.02.2026
35 Курд Околянов
До коментар #4 от "СССРБарета":Иран има вече много хиперзвукови ракети. За тях куполите не важат.
19:07 28.02.2026
36 Павел Пенев
19:08 28.02.2026
37 Червените Хълмове
До коментар #24 от "А50":БАЙДЪН ми е кумир и стареца е уникален и оригинален
Тръмп е слаба работа
Коментиран от #41
19:11 28.02.2026
38 Смърфиета
До коментар #12 от "Лъжецът на света":Мислите ли, че Израел ще оцелее?
Погледнета картата.
Да им продадат земя в Юта.
19:12 28.02.2026
39 Софиянец
19:13 28.02.2026
40 9689
До коментар #26 от "Ае копейките":Лекувай се.......
19:13 28.02.2026
41 Смърфиета
До коментар #37 от "Червените Хълмове":Същите са, само дето единият му отказа централният ганглий от бифтеците.
Коментиран от #42
19:13 28.02.2026
42 Червените Хълмове
До коментар #41 от "Смърфиета":Ти ми направи една свирка и не философствай много
19:14 28.02.2026
43 Истината
19:14 28.02.2026
44 УдоМача
19:15 28.02.2026
45 Свети Петър чака доста кравари
19:16 28.02.2026
46 Атома
19:17 28.02.2026
47 Гост
19:17 28.02.2026
48 Сатана Z
19:18 28.02.2026
49 си пън
19:22 28.02.2026
50 Чичо Дончо
19:22 28.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Затворен е Мозъкът ти
До коментар #31 от "Сатана Z":Руб...ло... Идиот
19:27 28.02.2026