Ударът срещу Иран: Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията

Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията днес след ударите на САЩ и съюзника им Израел срещу Иран, заяви представител на Белия дом пред АФП.

След началото на военната операция Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" дълъг повече от осем минути видеозапис, на който казва, че "храбри американски герои биха могли да загубят живота си в този конфликт".

"Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видеото.

Той посочи още, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Тръмп обвини Иран, че разработва ракети с далечен обсег, които застрашават Съединените щати и други държави.