Ударът срещу Иран: Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията

Ударът срещу Иран: Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията

28 Февруари, 2026 18:48 748 52

Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие

Ударът срещу Иран: Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма планове американският президент Доналд Тръмп да направи обръщение към нацията днес след ударите на САЩ и съюзника им Израел срещу Иран, заяви представител на Белия дом пред АФП.

След началото на военната операция Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" дълъг повече от осем минути видеозапис, на който казва, че "храбри американски герои биха могли да загубят живота си в този конфликт".

"Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видеото.

Той посочи още, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Тръмп обвини Иран, че разработва ракети с далечен обсег, които застрашават Съединените щати и други държави.


  • 1 Ще го замести

    3 8 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #34

    18:49 28.02.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    16 0 Отговор
    То там няма и нация има роби на соросите 350 милиона

    18:51 28.02.2026

  • 3 Реалист

    12 0 Отговор
    Педофила няма да се обръща към малоумните хамериканци

    18:52 28.02.2026

  • 4 СССРБарета

    16 1 Отговор
    Одеве Ирина Бакалов каза че иранска ракета е паднала в центъра на Тел Авив 🤣🤣🤣! Няма такъв позор за краварско-ционистката противовъздушна отбрана! И докато говореше по телевизията че преди 10 минути излезнала от бункера започна да вие сирена която се чу по телевизията и водещия и каза айде чао бързо да се скриете! 🤣🤣🤣 Иран се организира и започва сериозна контраатака!

    Коментиран от #35

    18:53 28.02.2026

  • 5 Ахахаха

    3 13 Отговор
    Пуслер къде е? Къде са космическите ракетни сили?

    18:53 28.02.2026

  • 6 Сорос

    2 15 Отговор
    Първо Аятолаха, а след това и приятеля му Хаяско, дето е по-нисък от тревата.

    18:54 28.02.2026

  • 7 СССРБарета

    14 0 Отговор
    Руснаците казаха че не са предоставили на Иран изтребители миг-29! А също така казват че точно такива модернизирани екземпляри миг-29 в момента охраняват въздушното пространство на Иран! Най-вероятно са дошли от Китай! Също така съобщават за поразен поддържащ кораб на САЩ!

    18:54 28.02.2026

  • 8 Цеко сифоня

    16 0 Отговор
    А бе мисирите от факти що не пишете че ормузкия пролив е затвирен от иран а,нали знаете тива до какво ше диведе след гушкането ви с краваските мародери

    18:54 28.02.2026

  • 9 А50

    11 0 Отговор
    Що така, къде са смелите рейнджери с пет въртолета да превземат Техеран, май това не е същото. Големия печеливш Дания ще си ордъхнат за малко от ласките на Дончо, а може и за винаги. Според вас за кой стискат палци датчаните, сигурно вече има канал за доставка на ембаргови стоки с двойно предназначение от Дания за Иран

    18:54 28.02.2026

  • 10 Червените Хълмове

    9 0 Отговор
    Доналд Тръмп е оранжев ненормален републиканец женомразец обича да закусва и да вечеря сготвени момичета и жени , отвлече Мадуро за да му се врече в любов , поиска Гренландия за да избие женското население там ,удари Иран с подкрепата на Израел за да се покаже какъв хомосексуалист е ,но брадатите няма да му простят ще му разкъртят шотландският хастар на този Шашав Шотландски Боклук Токсичен и Заразен е като Немец за Тръмп говоря,а САЩ след него скоро ще ядат дедовия на демократите и ще берат срама от републиканските джендъри

    18:55 28.02.2026

  • 11 Румен

    0 11 Отговор
    Иранския народ трябва да живее цивилизовано, както е бил преди да дойде тоя старец. Край на пингвините .

    18:57 28.02.2026

  • 12 Лъжецът на света

    12 0 Отговор
    Ето го "великият миротворец"....... Той щеше да спре всички войни и т.н. и т.н..... Еееее? Лицемерни лъжи, едно говори, друго прави. Проклети да сте.

    Коментиран от #38

    18:57 28.02.2026

  • 13 стоян георгиев

    13 0 Отговор
    След тоя "Епичен резил" по-добре да се крие за няколко месеца някъде 😂
    Първите самолети с краварски трупи вече летят към обора!

    18:58 28.02.2026

  • 14 Международен съд

    5 0 Отговор
    Здравей!!!!

    18:58 28.02.2026

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Бесен - Язовец

    10 0 Отговор
    Няма намерение Рижата да обяснява защо загубиха 10 кораба днес

    18:59 28.02.2026

  • 17 оня с питон.я

    11 1 Отговор
    Иран затвори Ормузкия проток. Тичайте към бензиностанциите и се запасявайте с хранителни продукти.

    18:59 28.02.2026

  • 18 Всеки гладнокоманващ

    5 0 Отговор
    дава изявление когато е сигурен че печели битката.
    В противен случай предпочита да замълчи и изчака с негативни изявления

    19:00 28.02.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    В сайта Провокатора може всичко да пише!

    19:00 28.02.2026

  • 20 Сталин

    12 0 Отговор
    Операция Епщайн се окъка ,иранците убиха 200 души военен персонал в базите на краварите в Бахрейн, Кувейт,ОАЕ - Дъмбо трябва да бъде импийчнат и съден за педофилия а Сатаняху в Хага на бесилото

    19:00 28.02.2026

  • 21 Тоя психопат

    10 0 Отговор
    Още ли се надява за Нобелова награда?Егати престъпника.

    19:00 28.02.2026

  • 22 Стойко

    9 0 Отговор
    Поредната загубена война в жалката краварска история, бухахахах

    19:01 28.02.2026

  • 23 Сталин

    12 0 Отговор
    Иран само трябва да блокира Ормузкия пролив и петрола отива в стратосферата и западните пирати фалират на другия ден и ще се влачат по корем пред Цар Путин да им продаде нефт за злато само и само да не пукнат от глад

    19:01 28.02.2026

  • 24 А50

    10 0 Отговор
    Байдън казал: Ако аз бях президент тази война нямаше да започне

    Коментиран от #37

    19:02 28.02.2026

  • 25 Софиянец

    8 0 Отговор
    Сега ес и урсула на колене при Путин да молят за петрол и газ 😂

    19:02 28.02.2026

  • 26 Ае копейките

    1 4 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #40

    19:02 28.02.2026

  • 27 Дони

    4 1 Отговор
    Пращам най-мощните кораби към Иран 🤡🤡🤡

    19:03 28.02.2026

  • 28 Червените Хълмове

    1 0 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да си похапват джендъри
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея много от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и величая САЩ още 7 години напред

    19:03 28.02.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    4 0 Отговор
    Няма да обяснява за ба❌yра дето ядоха днес в Бахрейн

    19:04 28.02.2026

  • 30 Варненец

    11 0 Отговор
    Хихихи, иранците разкостиха израел и всичките краварски бази в региона!
    Зеля ще има да си чака ракети за смешния пейтриат 😂

    19:04 28.02.2026

  • 31 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Ормузкият проток е затворен.

    Военноморските сили на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC) обявяват по високочестотно радио, че на кораби е разрешено преминаване през пролива. Танкери за петрол и газ се струпват близо до затворения Ормузки проток.

    Застрахователните компании анулират застрахователните полици за кораби в Персийския залив и Ормузкия проток — FT

    Остават по-малко от два дни до откриването на борсовата търговия и дивото покачване на цените на петрола и газа. Освен ако, разбира се, конфликтът не бъде разрешен дотогава.

    Отивам за бензин,боб и луканка.

    Коментиран от #51, #52

    19:05 28.02.2026

  • 32 Кико

    5 0 Отговор
    След този краварски резил, датчаните нищо чудно и да пратят армийката си да пази Гренландия 😅

    19:05 28.02.2026

  • 33 Кир4о

    3 0 Отговор
    Дайте по една заплата за сащ и исраел 🥲

    19:07 28.02.2026

  • 34 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ще го замести":

    Баща и гербераста се оплаква от пътищата в България

    19:07 28.02.2026

  • 35 Курд Околянов

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    Иран има вече много хиперзвукови ракети. За тях куполите не важат.

    19:07 28.02.2026

  • 36 Павел Пенев

    8 0 Отговор
    Миротвореца Тръмп започна поредната своя война без решение на Конгреса и ако не бъде изгонен от Белия дом, със сигурност ще загуби първичните избори в края на тази година. Той се оказа обикновен терорист подобно на престъпника Нетаняху.

    19:08 28.02.2026

  • 37 Червените Хълмове

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "А50":

    БАЙДЪН ми е кумир и стареца е уникален и оригинален
    Тръмп е слаба работа

    Коментиран от #41

    19:11 28.02.2026

  • 38 Смърфиета

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лъжецът на света":

    Мислите ли, че Израел ще оцелее?
    Погледнета картата.
    Да им продадат земя в Юта.

    19:12 28.02.2026

  • 39 Софиянец

    5 0 Отговор
    Исраелския Смотаняху няма ли да каже нещо 😅 в момента Иран изтрелва масово ракети към тая измислена държава, кьорав ционист няма по улиците, всички са се наврели в каналите, хахахах

    19:13 28.02.2026

  • 40 9689

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ае копейките":

    Лекувай се.......

    19:13 28.02.2026

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Червените Хълмове":

    Същите са, само дето единият му отказа централният ганглий от бифтеците.

    Коментиран от #42

    19:13 28.02.2026

  • 42 Червените Хълмове

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смърфиета":

    Ти ми направи една свирка и не философствай много

    19:14 28.02.2026

  • 43 Истината

    3 1 Отговор
    Сега е момента всички арабски държави в региона да се събудят и да изринат исраел! Само така ще има мир!

    19:14 28.02.2026

  • 44 УдоМача

    1 0 Отговор
    Няма щото трябва да каже за щетите, а дори тези нанесени на Америка до сега са в състояние да го свалят от власт! Писаха вече, че е атакувано едно от големите корита, но не пише за последствията - може и да е потънало. Не се знае още за какво не се пише...

    19:15 28.02.2026

  • 45 Свети Петър чака доста кравари

    4 0 Отговор
    Варварите от краварника показаха лицето си на терористи

    19:16 28.02.2026

  • 46 Атома

    1 1 Отговор
    Ше ви направи добри.

    19:17 28.02.2026

  • 47 Гост

    4 0 Отговор
    Сащ и Израел са агресори, нападат държава, чиято история е по- древна от почти всичко на планетата! Доларът продължава да се скапва, хората предпочитат всичко друго, но не и инфлационни долари, респективно- евро😉

    19:17 28.02.2026

  • 48 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Демократите прекараха бай Дончо и сега ще му видят сметката в Конгреса като отидат на работа в понеделник.Тоя луд миротворец е за връзване.Да се сбие с Иранците и да подпали чергите на държавите в Персийският залив,които са основни спонсори на Обора.Сега паричните потоци към САЩ ще спрат щото целия близък изток гори и няма да се изгради току така от само себе си

    19:18 28.02.2026

  • 49 си пън

    2 0 Отговор
    затуй значи ни накараха да си нарежем ракетите кога ни приеха в сатанато,да ни ги нападнем,ама много сте страхливи бе говеда,що се не преселите на марс,там нема ви заплашва никой,ама па няма от кой да крадете

    19:22 28.02.2026

  • 50 Чичо Дончо

    3 1 Отговор
    приключи курса. Евреите го държат за камбаните и ще прави каквото му кажат.

    19:22 28.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Затворен е Мозъкът ти

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сатана Z":

    Руб...ло... Идиот

    19:27 28.02.2026

