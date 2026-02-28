РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски"

"Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски" в София, заявиха от „Ръководство на въздушното движение“ (РВД), както и от оператора на столичната аерогара във връзка с появили се слухове в социалните мрежи, уточни бТВ.
По-рано през деня, след Съвета за национална сигурност, служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че няма директна военна опасност за територията на България във връзка с напрежението в Близкия изток.
"Българското правителство следи ситуацията в реално време. Основният ни приоритет е гарантирането на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона", заяви той.
Гюров заяви, че България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция.
Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов също бе категоричен, че няма пряка военна опасност за страната ни, защото не участваме в конфликта.
„Не можем да бъдем пряка цел за Иран, тъй като няма ударени средства нито в „Ново село“, нито в „Граф Игнатиево“, нито в останалите обекти, които да бъдат използвани или да са планирани, или обещавани за използвани в тази операция“, заяви Запрянов.
„Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва с активни средства в подобна операция“, посочи военният министър.
