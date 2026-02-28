Новини
България »
София »
РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски"

РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски"

28 Февруари, 2026 18:42 891 40

  • самолети-
  • летище-
  • софия-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • удари

България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция

РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Нито един от американските самолети не е излетял от летище "Васил Левски" в София, заявиха от „Ръководство на въздушното движение“ (РВД), както и от оператора на столичната аерогара във връзка с появили се слухове в социалните мрежи, уточни бТВ.

По-рано през деня, след Съвета за национална сигурност, служебният премиер Андрей Гюров съобщи, че няма директна военна опасност за територията на България във връзка с напрежението в Близкия изток.

"Българското правителство следи ситуацията в реално време. Основният ни приоритет е гарантирането на националната сигурност и безопасността на българските граждани в региона", заяви той.

Гюров заяви, че България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов също бе категоричен, че няма пряка военна опасност за страната ни, защото не участваме в конфликта.

„Не можем да бъдем пряка цел за Иран, тъй като няма ударени средства нито в „Ново село“, нито в „Граф Игнатиево“, нито в останалите обекти, които да бъдат използвани или да са планирани, или обещавани за използвани в тази операция“, заяви Запрянов.

„Не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва с активни средства в подобна операция“, посочи военният министър.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    21 2 Отговор
    демек вкараха ни го, ама още не мърда......

    18:44 28.02.2026

  • 2 Веднага

    23 3 Отговор
    Да се маха тея краварски бараки щото са две минути от Крим! Мръшляци

    18:44 28.02.2026

  • 3 Чакат да ги поведе

    3 16 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните

    Коментиран от #22

    18:46 28.02.2026

  • 4 Що щат там?

    14 2 Отговор
    При това гражданско летишр

    Коментиран от #20

    18:46 28.02.2026

  • 5 ХиХи

    17 2 Отговор
    Начи довечера да чекаме Шахид 136, тук никой нема да ги види

    18:46 28.02.2026

  • 6 САЩ

    21 2 Отговор
    Ние удряме , но сме далеч.

    Самолетите са на стратегическо място!

    България е просто пионка в стратегията ни!

    И тя е по- близо до Иран!

    Като му дойде времето, ще вдигнем самолетите, за да насочим ракетите на Иран към България.

    Политиците са за това, за да лъжат!

    18:47 28.02.2026

  • 7 А50

    10 0 Отговор
    Това ние законната плячка, след като ни обраха с дефектните Фъ16

    Коментиран от #11

    18:48 28.02.2026

  • 8 СССРБарета

    17 4 Отговор
    Одеве Ирина Бакалов каза че иранска ракета е паднала в центъра на Тел Авив 🤣🤣🤣! Няма такъв позор за краварско-ционистката противовъздушна отбрана! И докато говореше по телевизията че преди 10 минути излезнала от бункера започна да вие сирена която се чу по телевизията и водещия и каза айде чао бързо да се скриете! 🤣🤣🤣 Иран се организира и започва сериозна контраатака!

    18:48 28.02.2026

  • 9 тръц

    15 1 Отговор
    Живея много близо до летището,виждам логото на всеки самолет,не че ми е приятно да ми бучат.За днес не знам,не съм и гледал,но в предходните дни американските чудовища си летяха редовно.Ревът на двигателите не могат да се объркат.В сравнение с гражданските,тия ревът яко.

    Коментиран от #16

    18:48 28.02.2026

  • 10 604

    14 2 Отговор
    нагледен пример какви подлоги ни управляват, жалкари

    18:49 28.02.2026

  • 11 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Да пуснат циганите да берат жилязу

    18:49 28.02.2026

  • 12 СССРБарета

    14 3 Отговор
    Израел станал Украйна! Забранили са на медиите да дават информация за попаденията на Иран срещу Израел! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:49 28.02.2026

  • 13 Атанас

    7 2 Отговор
    Измамници.

    18:49 28.02.2026

  • 14 Ганчо

    11 1 Отговор
    Йотова е главнокомандуващ, Нейнски външен министър. По-страшно няма как да стане, тъй че спокойно

    18:50 28.02.2026

  • 15 Атанас

    6 1 Отговор
    Измамници.

    18:50 28.02.2026

  • 16 Пръц

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "тръц":

    Бог да ти е на помощ.

    Коментиран от #38

    18:50 28.02.2026

  • 17 СССРБарета

    8 2 Отговор
    Руснаците казаха че не са предоставили на Иран изтребители миг-29! А също така казват че точно такива модернизирани екземпляри миг-29 в момента охраняват въздушното пространство на Иран! Най-вероятно са дошли от Китай! Също така съобщават за поразен поддържащ кораб на САЩ!

    18:52 28.02.2026

  • 18 Бог да ни пази!

    14 1 Отговор
    Така, така..... :) Знаем и помним как вие политиците казвахте, че нито един куршум и снаряд не сте дали на Украйна и не сме цел на Русия, но истината е съвсем друга! Страшната история се повтаря сега пак........

    18:53 28.02.2026

  • 19 Ксаниба

    4 5 Отговор
    Да вържат мутрафонова някъде около самолетите и никой няма да ги стреля.

    Коментиран от #27

    18:55 28.02.2026

  • 20 койдазнай

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Що щат там?":

    "Гражданското летище" се казва 16-та авиобаза. И ако някой го интересува, създадено е от Луфтвафе 1941-ва година.

    18:57 28.02.2026

  • 21 Вярващ

    8 0 Отговор
    Разбира се, че не е излетял. Те са тук и ремонтират шахтите на летището.

    18:58 28.02.2026

  • 22 Естет

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чакат да ги поведе":

    А ти си болен в главата!

    19:00 28.02.2026

  • 23 Моряка

    12 0 Отговор
    Ами Министъра тактически забравя да спомене най голямата военно въздушна американса база в България - тази в Безмер,до Ямбол.Какво ли има там,че Запрянов я забравя?

    19:00 28.02.2026

  • 24 Анонимен

    9 0 Отговор
    Аха, просто си седят за декорация.

    Или си нямат достатъчно място в Америка и са опрели до София, или правят изложба на военни самолети на гражданското ни летище точно преди нощта, за която Тръмп каза, че ще нападнат Иран.

    19:01 28.02.2026

  • 25 Шопето голем страх

    1 10 Отговор
    Пуснаха няколко ракети около Иран и копейките почнаха да треперят от страх Даже взеха да чертаят черни сценарии.

    19:01 28.02.2026

  • 26 Мойс

    2 5 Отговор
    Няма и нужда те ще презареждат Б-2 по пътя им към Мацкве и питерберг

    19:01 28.02.2026

  • 27 Факрус

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ксаниба":

    Копейкин също, да и прави компания!

    19:03 28.02.2026

  • 28 Българин

    0 6 Отговор
    Ние не трябва да се страхуваме от Иранските и Руските агресори

    Коментиран от #30, #32

    19:05 28.02.2026

  • 29 Баба Яга

    8 0 Отговор
    Ционистите в България са във възторгот агресията на сатаните, техните господари. Попадийката тодорова ционистка, крадла на помади, главният ционист на страната - доволен тулуп, тия ли са факторите, които ние трябва да следваме и да им се дава екран по БНТ??! Защо им дават ефир?! Вас едно време на минутата щяха да ви уволнят! Не ви ли е срам да позволявате да пропагандират по национален ефир антибългарски тези, в разрез с българските интереси, да подзволявате на тия безродници да заблуждават неориентираните хора, да възхваляват агресорите?! Оставка на тая в БНТ! Самолетите да си ходят да освобождават българското летище, не да желани от българите и да платят дебела такса за престоя, както е по цял свят!

    19:06 28.02.2026

  • 30 Баба ти

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Кой е агерсор бе заблодена уфсъ??! Кой кого напада?

    Коментиран от #35

    19:08 28.02.2026

  • 31 Авиошоу

    5 0 Отговор
    Само хартиени детски самолетчета има там, нали? А военни самолети чужди съвсем никъде няма и не летят.

    19:09 28.02.2026

  • 32 Баба ти

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    Еверите са бомбардирали училище и са ицзбили 160 деца. Ти това ли харесваш, гнуда непоръбена?! Проявиха си още в първия час проклетата зверска нечовешка природа.

    Коментиран от #37

    19:13 28.02.2026

  • 33 Бай Данчо

    1 0 Отговор
    Да не съм лош пророк но няма и да излитне!И то поради невъзможност!

    19:13 28.02.2026

  • 34 2 часът през нощта

    4 0 Отговор
    Шоплъка. Гласът на Запрянката вие по мегафона, досущ ходжата по Рамадан и повтаря: Това не са ракети! Моля за спокойствие! Това не са ракети! Това са падащи звезди от галактиката Андромеда!

    19:14 28.02.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Баба ти":

    Хапвай баура и се потапяй,

    19:18 28.02.2026

  • 36 Фройд

    1 0 Отговор
    То , в България американски самолети не летят. Нещо им става по платките. Кацат и почват да ръждясват.

    19:20 28.02.2026

  • 37 Игор

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Баба ти":

    Гледай си матушката,не се занимавай с еврейте и САЩ.

    19:20 28.02.2026

  • 38 тръц

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пръц":

    благодаря

    19:22 28.02.2026

  • 39 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    19:28 28.02.2026

  • 40 ?????

    1 0 Отговор
    А като излети кво ще е?

    19:28 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове