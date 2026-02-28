Новини
Ловец уцели камион край Шумен

Ловец уцели камион край Шумен

28 Февруари, 2026 19:05

Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел

Ловец уцели камион край Шумен - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Сачма е рикоширала в тежкотоварен автомобил на път, малко преди кръговото кръстовище на 7 километър край Шумен. Съобщение за инцидента е получено малко преди 10 ч. в Областната дирекция на полицията в Шумен.

Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал, няма нанесени щети по автомобила, съобщи говорителят на областната полиция Ася Йорданова, пише БТА.

На място са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че сачмата е от ловец, който е бил на ловен излет в землището на Шумен.

Пристигнали са и горски служители. Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел.

Тествани са за алкохол по време на ловен излет. Пробите им са отрицателни. Имат разрешителни за ловния излет днес.

Наложено е административно наказание. Извършва се допълнителна проверка по случая, снети са сведения от всички.


Шумен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един от русенско

    6 3 Отговор
    Поредните пиянки на лов ..пфу

    Коментиран от #6, #8

    19:07 28.02.2026

  • 2 Колко

    0 5 Отговор
    Колко ви плати Kопейкин ?

    19:08 28.02.2026

  • 3 Ловец уцели камион

    5 0 Отговор
    кат няма вече дивеч

    те авджиите са някъде около 150 000 бяха писали

    19:08 28.02.2026

  • 4 Фройд

    1 0 Отговор
    Сега да му вземе гумата и да си я закачи за трофей.

    19:12 28.02.2026

  • 5 Васо

    2 3 Отговор
    Пияни,.освинени, брадясали шкембелии с двуцевки и надцевки разни - тези трябва да бъдат поставени извън закона! Като не вдига смукача, ходи на лов да избива комплекси дебелия толуп. В същото време комшията опъва жена му.

    Коментиран от #7, #9, #11

    19:14 28.02.2026

  • 6 Деций

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    Е що да са пиянки?И друго,по камиона няма щети,и как тогава установиха ,че съчма от рекушет е ударила камиона?На базата на какво е цялата новина.Няма пробойна,няма побитост ,как установиха попадение?

    Коментиран от #14

    19:14 28.02.2026

  • 7 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Васо":

    Ловец хубаво не е видял!

    Коментиран от #10

    19:17 28.02.2026

  • 8 ти що не четеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    ами само плямпаш???

    Коментиран от #15

    19:19 28.02.2026

  • 9 Деций

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Васо":

    Ти гледай своята жена,за хорските кахъри не бери!Хората са с надлежно разрешително ,тествани са за алкохол и дрегера не е отчел наличие,кое ви пречи не зная?Може би завиждате на свободните хора,които не питат жените си дали може да отидат на разходка с приятели,а Вас ви карат да пускате прахосмукачка и да готвите,до като тя се приготвя да отиде и да си го нахлузи някъде!

    19:21 28.02.2026

  • 10 ти май никога не си виждал ловци нали

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    а ако знаеше колко известни хора също са ловци ама то мозък трябва за тази работа а не бръмбъри

    19:21 28.02.2026

  • 11 ти сериозно ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Васо":

    имаш нужда от лекар доста си мръднал

    19:22 28.02.2026

  • 12 Вдигал

    0 0 Отговор
    Е шум. Те нали по шум стрелят.

    19:23 28.02.2026

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Тогава да излиза черната пантера да се разправи с ловджиийте.

    19:24 28.02.2026

  • 14 Един от русенско

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Това е оръжие и с него е редно да се борави професионално и с отговорност към околните

    19:26 28.02.2026

  • 15 Един от русенско

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ти що не четеш":

    Чети ти,за да станеш човек

    19:27 28.02.2026

  • 16 Робин Худ

    0 0 Отговор
    Хахаха

    19:27 28.02.2026

