Ловец уцели камион край Шумен

Сачма е рикоширала в тежкотоварен автомобил на път, малко преди кръговото кръстовище на 7 километър край Шумен. Съобщение за инцидента е получено малко преди 10 ч. в Областната дирекция на полицията в Шумен.
Шофьорът на тежкотоварния автомобил не е пострадал, няма нанесени щети по автомобила, съобщи говорителят на областната полиция Ася Йорданова, пише БТА.
На място са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че сачмата е от ловец, който е бил на ловен излет в землището на Шумен.
Пристигнали са и горски служители. Установена е самоличността на четирима ловци, единият от тях е съобщил, че той е произвел изстрел.
Тествани са за алкохол по време на ловен излет. Пробите им са отрицателни. Имат разрешителни за ловния излет днес.
Наложено е административно наказание. Извършва се допълнителна проверка по случая, снети са сведения от всички.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един от русенско
Коментиран от #6, #8
19:07 28.02.2026
2 Колко
19:08 28.02.2026
3 Ловец уцели камион
те авджиите са някъде около 150 000 бяха писали
19:08 28.02.2026
4 Фройд
19:12 28.02.2026
5 Васо
Коментиран от #7, #9, #11
19:14 28.02.2026
6 Деций
До коментар #1 от "Един от русенско":Е що да са пиянки?И друго,по камиона няма щети,и как тогава установиха ,че съчма от рекушет е ударила камиона?На базата на какво е цялата новина.Няма пробойна,няма побитост ,как установиха попадение?
Коментиран от #14
19:14 28.02.2026
7 Дзак
До коментар #5 от "Васо":Ловец хубаво не е видял!
Коментиран от #10
19:17 28.02.2026
8 ти що не четеш
До коментар #1 от "Един от русенско":ами само плямпаш???
Коментиран от #15
19:19 28.02.2026
9 Деций
До коментар #5 от "Васо":Ти гледай своята жена,за хорските кахъри не бери!Хората са с надлежно разрешително ,тествани са за алкохол и дрегера не е отчел наличие,кое ви пречи не зная?Може би завиждате на свободните хора,които не питат жените си дали може да отидат на разходка с приятели,а Вас ви карат да пускате прахосмукачка и да готвите,до като тя се приготвя да отиде и да си го нахлузи някъде!
19:21 28.02.2026
10 ти май никога не си виждал ловци нали
До коментар #7 от "Дзак":а ако знаеше колко известни хора също са ловци ама то мозък трябва за тази работа а не бръмбъри
19:21 28.02.2026
11 ти сериозно ли?
До коментар #5 от "Васо":имаш нужда от лекар доста си мръднал
19:22 28.02.2026
12 Вдигал
19:23 28.02.2026
13 Тома
19:24 28.02.2026
14 Един от русенско
До коментар #6 от "Деций":Това е оръжие и с него е редно да се борави професионално и с отговорност към околните
19:26 28.02.2026
15 Един от русенско
До коментар #8 от "ти що не четеш":Чети ти,за да станеш човек
19:27 28.02.2026
16 Робин Худ
19:27 28.02.2026