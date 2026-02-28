Нова система измерва нивото на лавинна опасност в планините

Зимният сезон в планините продължава с пълна сила, а прогнозите за сняг и през март запазват сериозните рискове за туристите. В отговор на усложнената обстановка, Българската лавинна асоциация въведе в експлоатация нова информационна система за лавинната опасност, която вече функционира активно на територията на Витоша и Банско.

"Независимо от това, че сме в средата на зимния сезон, стартирахме това, което си мечтаехме много отдавна", заяви Красимир Стоянов, председател на Асоциацията, цитиран от NOVA.

Според статистиката на експертите, Витоша се очертава като най-опасната планина в страната. Причината е в изключително бързия и лесен достъп до високите части, което позволява на много хора да достигнат до рискови райони за минимално време.

За да отговори на тази заплаха, новата система предоставя ежедневна информация за лавинната обстановка директно през мобилните телефони. Данните се събират комбинирано – както от стационарни измервателни станции, така и от специализирани екипи на терен. Всяка сутрин до 08:30 часа наблюденията приключват и туристите получават достъп до актуалната картина: нивото на лавинна опасност, тенденциите за деня и конкретните рискови височинни пояси.

Към момента лавинната опасност в планините се оценява на трета степен по петстепенната скала. Според специалистите снежната покривка крие специфични рискове заради метеорологичните процеси от последните седмици.

"Преди около 10 дни имаше пренос на сахарски пясък и въздух. Този слой, комбиниран със снежни образувания над него, е предпоставка за лавини", обясни Красимир Стоянов.

Председателят на асоциацията подчерта, че въпреки технологичния напредък, най-големият проблем остава липсата на достатъчна информираност и подготовка. Практиката показва, че много туристи разполагат с качествена и скъпа екипировка, но не знаят как да я използват адекватно, за да избегнат фатални инциденти.