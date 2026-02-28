Челси няма да продава Коул Палмър въпреки негативен баланс от 355 млн. паунда

Челси остава твърд в позицията си, че няма намерение да се разделя с Коул Палмър или с други основни фигури в състава това лято, въпреки отчетената преди дни загуба от 355 милиона паунда за сезон 2024/25, съобщава “Standard”.

23-годишният английски национал не е обект на трансферни преговори и не се разглежда като потенциална продажба. От „Стамфорд Бридж“ подчертават, че целта е финансова стабилизация чрез вътрешна оптимизация и структурни мерки, а не чрез разпродажба на водещи играчи.

Палмър се утвърди като централен елемент в атакуващата конструкция на отбора и е част от дългосрочния проект на клуба. Именно около него и още няколко млади звезди Челси планира да гради спортната си стратегия през следващите години.