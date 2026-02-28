Новини
Челси няма да продава Коул Палмър въпреки негативен баланс от 355 млн. паунда

Челси няма да продава Коул Палмър въпреки негативен баланс от 355 млн. паунда

28 Февруари, 2026 18:54 395 0

Лондончани уверяват, че ключовите им звезди не са на пазара, въпреки сериозния финансов минус за сезон 2024/25

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Челси остава твърд в позицията си, че няма намерение да се разделя с Коул Палмър или с други основни фигури в състава това лято, въпреки отчетената преди дни загуба от 355 милиона паунда за сезон 2024/25, съобщава “Standard”.

23-годишният английски национал не е обект на трансферни преговори и не се разглежда като потенциална продажба. От „Стамфорд Бридж“ подчертават, че целта е финансова стабилизация чрез вътрешна оптимизация и структурни мерки, а не чрез разпродажба на водещи играчи.

Палмър се утвърди като централен елемент в атакуващата конструкция на отбора и е част от дългосрочния проект на клуба. Именно около него и още няколко млади звезди Челси планира да гради спортната си стратегия през следващите години.


