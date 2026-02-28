Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Над 1000 български туристи има в Дубай

28 Февруари, 2026 17:59

Реакцията е много бърза от страна на служебния министър на туризма Ирена Георгиева

Над 1000 български туристи има в Дубай - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 1000 български туристи има само в Дубай в момента, част са групи на туроператорите, а други са по индивидуални пътувания. Това съобщиха за TravelNews от сдруженията в бранша. Други българи има блокирани в Катар след отмяната на полетите, тъй като летището в Доха е голям хъб за полети в цяла Азия.

“В момента събираме информация от нашите членове, за да я подадем към Министерството на туризма във връзка с броя на туристите в региона на Близкия изток”, заяви пред TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” (ОБТ). Реакцията е много бърза от страна на служебния министър на туризма Ирена Георгиева. Целта е да се знае какви групи има, за да бъдат осигурени полети за прибирането им, ако не бъдат отворени скоро въздушните пространства в района.

Според Илиева най-много туристи има в Дубай, както групи на туроператорите, така и много индивидуални туристи. Лично Илиева чрез своя туроператор “Аполо” има група от 60 човека и постоянно е в контакт с водачите. Хората трябва да се качат на круиз, но засега няма да отплават, като ще нощуват в кораба на пристанището, каза тя. “Хората са спокойни в Дубай и няма паника”, подчерта Илиева.

Най-много туристи в Дубай има туроператорът “Абакс”. Над 280 наши клиенти са в момента там и сме в постоянен контакт с водачите и партньорите ни, обяви пред TravelNews Георги Пасев, управител на “Абакс”. Според него всички разбират ситуацията и изчакват да видят как ще се развие. Туроператорът е отменил чартъра си за Йордания, като е трябвало да има полет утре, на 1 март, след като страната затвори въздушното си пространство. “Получаваме разбиране от клиентите и засега всички изчакват да видят кога ще може да се лети, тъй като имаме предвидени няколко полета с общо 600 туристи”, допълни той.

От Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) също събират информация от своите членове по молба на Министерството на туризма. Най-много туристи нашите членове имат в Дубай, както групи, така и индивидуални, каза Петър Стоянов, председател на организацията. Той лично чрез своя туроператор Luxutour има група от 30 човека, а „Марбро турс“ имат най-много – към 100 човека. Стоянов обясни, че голяма е бройката и на индивидуалните туристи. Според него доста транзитни пътници са блокирани както в Дубай, така и в Катар заради затворените въздушни пространства. Той също подчерта, че хората са спокойни и нямат притеснения.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А50

    30 1 Отговор
    Сигурно не са имали по-интересна почивка

    18:02 28.02.2026

  • 3 Спиро

    34 1 Отговор
    Пеевски добре ли е, че се притеснявам, сигурно е в Дубай ..

    Коментиран от #16

    18:03 28.02.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    26 5 Отговор
    Това са богаташи, да се оправят сами.

    18:03 28.02.2026

  • 5 АМУДСЕЕН И СКООТ

    18 1 Отговор
    ЩЕ СТАНАТ ХРАНА НА ПИНГУИНИТЕ

    18:03 28.02.2026

  • 6 За размисъл

    23 2 Отговор
    Иранците обявиха , че всяка страна в която има американска база и пот там става нападение срещу Иран, е легитимна цел. Вече удариха базите в Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.

    18:03 28.02.2026

  • 7 Сезирам

    18 3 Отговор
    НАП да ги посрещне....

    18:09 28.02.2026

  • 8 Усраула Лайненс

    19 2 Отговор
    да яхват камилите с който се снимат и право насам

    18:09 28.02.2026

  • 9 Ъъъъ

    16 2 Отговор
    Ако не почиват в американската база, са в безопасност!

    18:12 28.02.2026

  • 10 Джи

    16 3 Отговор
    Е така е казала Слава Севрюкова на всички българи до 2025 година да се приберат в България че след това започват едни събития, че дори да искат да се приберат няма да могат!

    18:12 28.02.2026

  • 11 А50

    6 4 Отговор
    Иран са съобщиха, че постепенно ще нарастват ударите по агресорите. Интересно дали тая нощ Сащ ще пуснат В2 и кога.

    Коментиран от #18

    18:12 28.02.2026

  • 12 604

    11 3 Отговор
    от пасоля и надка пиратка казаха че ще им осигурят и РЕЗЕРВНИ памперси!

    18:12 28.02.2026

  • 13 Притеснен

    17 1 Отговор
    Много за Българската мафия там.

    18:13 28.02.2026

  • 14 Картини

    9 1 Отговор
    Черепа не ли там,да го издумкат и него

    18:13 28.02.2026

  • 15 Питаагор

    7 2 Отговор
    Ами да грабват автоматите и да се бият срещу агресорите израел и сащ

    18:15 28.02.2026

  • 16 демократ

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спиро":

    Като не можете 20 години да го застреляте на площада както Гаврило Принцип Франц Йосиф то иранците ще свършат работата

    18:18 28.02.2026

  • 17 ШИШИ ЗАСТРАШЕН ЛИ Е

    11 2 Отговор
    Че се притесних.

    18:18 28.02.2026

  • 18 Китай

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    Ние още не сме се намесили.
    Северна Корея също…

    Русия изчаква тактически.

    Правилната бомба в Атлантика, ще изплиска очите във Вашингтон.

    18:19 28.02.2026

  • 19 Ганчо

    11 0 Отговор
    Да изтеглим нов милиард евро дълг, за да приберем нашите притеснени туристи

    18:27 28.02.2026

  • 20 Чичо Али Хаменей

    9 0 Отговор
    Кой прайти там уе? Малък ви е света у тия араби съ навряхти там. Бетси майгъдъ! Бедни били уж.

    18:29 28.02.2026

  • 21 Боко

    3 0 Отговор
    Тия са от моите кърлежи, там да си останат.

    18:30 28.02.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    1000 кифли по малко в България 😏😏

    18:30 28.02.2026

  • 23 Словоредов

    2 0 Отговор
    В Дубай има над 1000 български туристи, Венци.

    18:30 28.02.2026

  • 24 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Майтап някой дрон/ракета да уцели пеевски 😆😅🤣🤣😂😂😂😂😂

    18:32 28.02.2026

  • 25 Пеевски

    5 0 Отговор
    Изгореха ми хотелите 😭😭😭

    18:33 28.02.2026

  • 26 78291

    1 1 Отговор
    Шиши скривай се че ракети летят,скоро няма си дойде 🐷

    19:05 28.02.2026

  • 27 Прас

    0 0 Отговор
    Какъв го търсят в Дубай

    19:13 28.02.2026

Новини по градове:
