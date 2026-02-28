Над 1000 български туристи има в Дубай

Над 1000 български туристи има само в Дубай в момента, част са групи на туроператорите, а други са по индивидуални пътувания. Това съобщиха за TravelNews от сдруженията в бранша. Други българи има блокирани в Катар след отмяната на полетите, тъй като летището в Доха е голям хъб за полети в цяла Азия.
“В момента събираме информация от нашите членове, за да я подадем към Министерството на туризма във връзка с броя на туристите в региона на Близкия изток”, заяви пред TravelNews Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” (ОБТ). Реакцията е много бърза от страна на служебния министър на туризма Ирена Георгиева. Целта е да се знае какви групи има, за да бъдат осигурени полети за прибирането им, ако не бъдат отворени скоро въздушните пространства в района.
Според Илиева най-много туристи има в Дубай, както групи на туроператорите, така и много индивидуални туристи. Лично Илиева чрез своя туроператор “Аполо” има група от 60 човека и постоянно е в контакт с водачите. Хората трябва да се качат на круиз, но засега няма да отплават, като ще нощуват в кораба на пристанището, каза тя. “Хората са спокойни в Дубай и няма паника”, подчерта Илиева.
Най-много туристи в Дубай има туроператорът “Абакс”. Над 280 наши клиенти са в момента там и сме в постоянен контакт с водачите и партньорите ни, обяви пред TravelNews Георги Пасев, управител на “Абакс”. Според него всички разбират ситуацията и изчакват да видят как ще се развие. Туроператорът е отменил чартъра си за Йордания, като е трябвало да има полет утре, на 1 март, след като страната затвори въздушното си пространство. “Получаваме разбиране от клиентите и засега всички изчакват да видят кога ще може да се лети, тъй като имаме предвидени няколко полета с общо 600 туристи”, допълни той.
От Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) също събират информация от своите членове по молба на Министерството на туризма. Най-много туристи нашите членове имат в Дубай, както групи, така и индивидуални, каза Петър Стоянов, председател на организацията. Той лично чрез своя туроператор Luxutour има група от 30 човека, а „Марбро турс“ имат най-много – към 100 човека. Стоянов обясни, че голяма е бройката и на индивидуалните туристи. Според него доста транзитни пътници са блокирани както в Дубай, така и в Катар заради затворените въздушни пространства. Той също подчерта, че хората са спокойни и нямат притеснения.
