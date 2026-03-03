Новини
България »
Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

3 Март, 2026 09:43 856 75

  • андрей гюров-
  • 3 март-
  • премиер-
  • българия-
  • поздрав

Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност

Премиерът Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров по случай Националния празник на България. Поздравлението му за 3 март е публикувано в официалната страница на Министерския съвет във Фейсбук.

По думите на министър-председателя свободата е избор, който е "понякога неудобен". Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност, посочва Гюров.

"Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас", добавя той.

"Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание. Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани", коментира Гюров.

Служебният премиер подчертава, че свободата е действие. Той припомня, че на 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни.

"Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем", допълва Андрей Гюров.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лама Гяуро е

    27 5 Отговор
    една от многото ционистки подложки

    Коментиран от #73

    09:47 03.03.2026

  • 3 честен ционист

    19 13 Отговор
    Това Гюров за благозвучие от Гяуров ли произлиза?

    09:48 03.03.2026

  • 4 Лилава Жена

    7 4 Отговор
    Този прави целувки между краката на Илиана Йотова

    09:48 03.03.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    тоя пискюл що не е на Шипка?

    Коментиран от #9

    09:48 03.03.2026

  • 6 Така е

    17 1 Отговор
    Свободата , Санчо ! Не пада от небето !

    09:49 03.03.2026

  • 7 Стенли

    15 2 Отговор
    Гюро Гюро я върви по добре на Петрохан да видим за какво става въпрос 😁🤨

    09:49 03.03.2026

  • 8 нннн

    18 3 Отговор
    Еничарин приказва за свобода.

    09:50 03.03.2026

  • 9 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ний ша Ва упрайм":

    Щото ще ходи на Петрохан 😉😁

    09:50 03.03.2026

  • 10 Мурка

    4 2 Отговор
    СВОБОДАТА САНЧО Е ----НА ПЕТРОХАН и на ОКОЛЧИЦА

    09:51 03.03.2026

  • 11 Е...БЪ... Комунисти

    3 8 Отговор
    И копейки!

    Коментиран от #19

    09:51 03.03.2026

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 18 Отговор
    Ние освободихме България, а не руснаците. Честит празник за България!

    Коментиран от #18

    09:51 03.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    НЯМА СВОБОДА В МОМЕНТА! НИЕ СМЕ ЗАДУШЕНИ ОТ КРАВЕШКИ ФЕКАЛИИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОРУМПИРАНИТЕ НИ ПОЛИТИЦИ!ЖАЛКО,ПУУУ

    09:52 03.03.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    3 18 Отговор
    03 Март -. дата, която ВИНАГИ ще разделя българите...
    А имаме няколко исторически дати, които биха ни обединили...
    Но, по волята на комунистите сме разделени

    Коментиран от #49

    09:52 03.03.2026

  • 15 Разберете това

    6 12 Отговор
    На Шипка украинските момчета са освободили България от османско нашествие. А не руснаците.

    Коментиран от #33, #62

    09:52 03.03.2026

  • 16 Отчаян

    10 0 Отговор
    Раята е много зле. Чалгията, насаждана повсеместно през последните години, уби и малкото, което може да мисли. Не очаквам избирателна активност повече от 40 процента. Всеки народ си заслужава политиците.

    09:53 03.03.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Гюров и Калушев са протежета на Дими Паница -българският Епщайн.Не знае какво е свобода.

    09:53 03.03.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    вие я налазихте като "Марокански скакалци"❗
    че и за посРаник и нас имате....
    жена отгледала УБИЕЦ ❗

    09:54 03.03.2026

  • 19 Стенли

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Е...БЪ... Комунисти":

    Бе ти гледай теб да не те уважат 😁

    Коментиран от #28

    09:54 03.03.2026

  • 20 Варна 3

    4 10 Отговор
    Честит празник! И между другото, Украйна е освободила родината ни! А не руснаците, защото са пияни.

    Коментиран от #30

    09:57 03.03.2026

  • 21 Посредствено същество.

    11 1 Отговор
    Празни приказки. Че нали той с неговите жълтопаветници искаха да заменят 3-ти март с друга дата. Каква наглост да се появява сега.

    Коментиран от #43

    09:57 03.03.2026

  • 22 Синоптик

    4 5 Отговор
    И слънцето се е с крило зад облаците, да не гледа комунистическия "празник" !
    А вчера така хубаво грееше и нито едно облаче...

    09:58 03.03.2026

  • 23 Благодарим за решението!

    7 2 Отговор
    "Свободата е решение", съгласен. Руският цар Александър II решава да ни освободи от турско робство и го прави. Благодарение на него днес България е на картата на Европа. Така че да, може да се каже свободата е решение

    Коментиран от #32

    09:59 03.03.2026

  • 24 За тебе тъпако

    8 1 Отговор
    Да се продадеш доброволно, това ли е свобода!
    Мразим лицемерите!
    Като нямаш собствен акъл, поне виж другите как отстояват свободата си! Испания не иска американците. А, ти???

    09:59 03.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 1878-2026

    8 1 Отговор
    С окончателното анексиране на България към ЕС, политическият проект ГЕРБ и неговият неформален лидер Бойко Методиев Борисов изпълниха мисията за която бяха създадени от инженерите на прехода и стават ненужни на господарите си в Брюксел. От самото си създаване досега, ГЕРБ провеждаше политики за премахване на суверенитета и превръщането на България във васална територия.

    09:59 03.03.2026

  • 27 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 8 Отговор
    Голяма част от освободителите на България са украинци, а не чеченци, руснаци или вагнеровци! А Русия си е монголско същество!

    Коментиран от #44, #46

    09:59 03.03.2026

  • 28 Копеи не умувай.

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    Торба цимент,кофа и изчезвай да ремонтираш Шипка,че ще се срине като мочата.
    Дела трябват,а не празни приказки.

    10:00 03.03.2026

  • 29 Зъл пес

    5 1 Отговор
    Ти ли гюро го казваш това?След всичко което правите?гняс

    10:00 03.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Варна 3":

    Между другото тогава верно ли е имало такава държава 🤔❓
    Или между ушите ти има само въздух, ама под налягане ❗

    Коментиран от #36, #39

    10:00 03.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Варна 3

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Благодарим за решението!":

    Така е, но офицерите и войниците са били украинци.

    10:01 03.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 боклук нещастен

    8 1 Отговор
    за жълтопаветната гмеж руснаците били завоеватели! затова тук никога не са имали военни бази! а демократите освободители ни окупираха с 5 бази и нямат никакво намерение да си ходят! този празник става все по тъжен! България не е трябвало да се освобождава, заслужаваме само бой и мъки

    10:01 03.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Диктор

    4 10 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Или имате тампони в ушите и не знаете историята? Санстефанска България е родена през 3 март 1878 година като Трета Българска държава. България е благодарила на украинците. Украйна е от добрите, а не Русия.

    Коментиран от #48

    10:03 03.03.2026

  • 37 007 /агент/

    1 4 Отговор
    Понеже 09 Септември - празника на комунистите зачезна, сега си пришиха за празник 03 Март

    10:03 03.03.2026

  • 38 Ха ХаХа

    7 1 Отговор
    Петроханските ентилигенти от ПП ДБ днес яко ги трамбоват римляните

    Коментиран от #57

    10:04 03.03.2026

  • 39 Варна 3

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Успокойте топката, украинците са с нас. Намериха нома родина. България заедно с Украйна. 🇧🇬❤️🇺🇦

    Коментиран от #52

    10:04 03.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Фен

    7 2 Отговор
    Млъкни, Петроханско Пуделче! Поне днес.

    10:08 03.03.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Посредствено същество.":

    Какво комунистическо има в ТОЗИ ПРАЗНИК🤔❓
    Че не приветстваме САШТ за наша освободители ли ❗
    Ами нашите ПОЛИ(т)УТКИ и Русия не споменават❗

    10:08 03.03.2026

  • 44 Боруна Лом

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    АБЕ Я ОДИ НА М........

    10:09 03.03.2026

  • 45 Само питам

    2 3 Отговор
    Руските мръшляце да не са превзели пак Купянск,че покрай оплакването на Аятолаха нищо не се чува?

    10:09 03.03.2026

  • 46 Да кажа

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    По времето на освобождението ни Украйна не е била единна държава.Земите й са били разделени между Полша,Русия,и османско влияние чрез Крим.Едва през 19-20 век започва оформянето на модерна украинска държавност.

    10:10 03.03.2026

  • 47 Андрю

    2 1 Отговор
    дали е бил пионерче?

    10:10 03.03.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Диктор":

    ...ТОР, У...йна и1878-ма❗
    То като Франция, създадена от галите на ГАЛИЧИНА❗

    10:12 03.03.2026

  • 49 Хайде пак тъпотии.

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "АГАТ а Кристи":

    Която и да е датата, все ще се намерят дрънкащи нелепости. Датата е символична. Дали ще е 3-ти или 5-ти няма значение. След като нашите деди, тогавашни съвременници са избрали 3-ти, какъв ви е проблема? Те са преценявали по още "горещите събития" и е необходимо уважение към техните решения и кям историята. Понеже сте некадърни да правите друго, само прекръщавате каквото ви падне, вместо да се занимавате със смислени неща.

    Коментиран от #75

    10:12 03.03.2026

  • 50 Аз празнувам

    3 4 Отговор
    капитолацията на Русия пред царска България!

    Коментиран от #61

    10:12 03.03.2026

  • 51 Здрасти

    7 2 Отговор
    За протокола, този не ме представлява,нитомдругите парашутисти в сегашното управление.

    10:13 03.03.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Варна 3":

    Отвори биологията , у...йците тук са като кърлежи намерили гостоприемник❗

    10:14 03.03.2026

  • 53 Софиянец

    6 2 Отговор
    Каза евроатлантическата подлога на партия ППдофил!

    10:16 03.03.2026

  • 54 Точно

    2 2 Отговор
    Много точен коментар. Имали сме сили да извършим и Съединението , 8 години по-късно въпреки съпротивата на русия.

    10:16 03.03.2026

  • 55 Палаузов

    2 1 Отговор
    Рапорт даден !

    10:18 03.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Копейкин

    3 3 Отговор
    Ако Гюро арестува Шиши,Лойко,Мууни,Максудския, Славуца,Тошко Африк Ази ,Гела, Ивайлин Свинарски и още 100 мисири -ще влезе в Историята.А не да дрънка празни приказки....

    10:24 03.03.2026

  • 60 Фори

    1 3 Отговор
    Това не беше свобода, може би само 30те години, но ботуша ни смачка брутално. Фактически, освободиха ни Американците, на 10ноември 89та, Рейгън намачка ватенките

    Коментиран от #63

    10:26 03.03.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Аз празнувам":

    КапитОлация няма нищо общо с КапитОлия ❗
    Вместо да клечиш ПО ПЕЙКИТЕ,
    отвори Граматиката‼️

    10:30 03.03.2026

  • 62 404 съществува

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Разберете това":

    от 24 август 1991 г. Няма и никога не е имала международно признати граници. Как някой може да те освободи, ако не съществува!

    10:31 03.03.2026

  • 63 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Фори":

    Замяната на един господар с друг не прави РОБА свободен‼️

    10:32 03.03.2026

  • 64 истината

    1 2 Отговор
    Всички Българи знаят че е пълна лъжа че русия ни освобождава два пъти. В своите записки Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград говори за българите като за “племе“ той твърди че целите на империята е да държи в “нраствено подчинение България и да превърне българското население…. в послушно оръдие на руските интереси, политика“. Като главните интереси,историческата задача на русия са завладяване на проливите. След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд. Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг)

    10:33 03.03.2026

  • 65 бай Иван

    3 1 Отговор
    Свободата е решение, което трябва да се отстоява

    Тъ.пчо свободата не е решение , а е състояние. Решение е да се бориш да стигнеш "състоянието" свобода.

    10:33 03.03.2026

  • 66 истината

    2 2 Отговор
    В Сан-Стефански договор чл. 5 даване независимост и територии(?!?!) на Черна гора, Сърбия и Румъния! Запомнете това! Няма самостоятелна държава с име България. За територията ни се предвижда нещо като нищо - васали на Султана и някаква автономийка в рамките на Османската империя. Такъв субект не съществува и не се предвижда да съществува дори и в договора от Берлин! Няма я България. Има Черна гора, Сърбия, Румъния. Точка. И следва най-интересното - знаете ли кога са националните празници на тези тричките? Не, не е трети март, день раждения российскава императора Александр Второва! Не е Трети март и защо ли такова неуважение към техните братушки? Ето, вижте: Черна гора празнува на 21. май, когато се е откачила от Сърбия (не е ли странно?). Румъния пък празнува на 01 декември, когато е обединила земите си, а московското галениче Сърбия празнува на 15 февруари, денят, в който за пръв път се е вдигнал срещу османлиите през 1804 година. И нито една от трите не е признала Трети Март за свой най-важен държавен празник...
    Не ви ли се вижда странно.

    10:33 03.03.2026

  • 67 истината

    2 1 Отговор
    В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. Представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ.ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Ние си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват поробителите си.

    Коментиран от #68, #72

    10:34 03.03.2026

  • 68 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "истината":

    Така ли ти казаха в клуба на партия ППдофили 😂

    10:36 03.03.2026

  • 69 премиера да направи крачка към свободата

    0 0 Отговор
    като направи тротоари по , които маймунките да не си чупят краката!С това ще постигне повече от това -БЛя-бля -бля.

    10:37 03.03.2026

  • 70 Варненец

    2 0 Отговор
    Свободата било решение?! Лелеле, какъв дбил!

    Свободата е борба, идеал, ценност, жертва! Жертва на човешки животи, съдби за поколения напред!

    А ти, ти драга ми подлого, не притежаваш нищо от това и най-вече не си свободен ментално!

    10:38 03.03.2026

  • 71 Отстоявай

    0 0 Отговор
    Кажи Непредизвикана агресия международно право отказ от втечнен газ на бай Доню

    10:38 03.03.2026

  • 72 Пере

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "истината":

    " С настоящият договор се създава трибутарно Княжество България с християнско правителство и войска.."
    Антибългарино..Чиба

    10:42 03.03.2026

  • 73 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "лама Гяуро е":

    А ти си рушка подложка.....

    Коментиран от #74

    10:43 03.03.2026

  • 74 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ха ха ха":

    Марш бе помак трамбован.
    Груповата е пълен педи

    10:45 03.03.2026

  • 75 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хайде пак тъпотии.":

    При плурализма е така. Всеки е свободен да изрази мнението си, за разлика от Русия, където мнението на вожда е мнение на целия народ. /от 44 до 90-та и тук бе така/.
    Преди да пишеш за ролята и съвременниците на 03 Март, прочети ТЕ какво са казали и какво е мнението ИМ за Русия. Няма един, който да изпитва възхита от "освободителя". А това са българи, пред които свеждаме глави в знак на преклонение за това, което са сторили за Родината ни.

    10:53 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове