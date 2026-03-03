Къде се намира Санстефанският мирен договор?

Официално и изключително точно копие на Санстефанския мирен договор е дарен на Военно-историческия музей в Плевен и е негово притежание от 2019 г. Дарител е княз Никита Лобанов Ростовски, наследник на най-старата княжеска руска фамилия.

Копието се съхранява в подземията на Панорама „Плевенска епопея”, която е част от Военно-историческия музей, пише bTV.

„Този безценен документ ни е подарен за 3 март от княз Никита Ростовски. Той е наследник на княжеската фамилия, чието начало идва от княз Рюрик. Неговият роднина Алексей Ростовски е участвал в подписването на Константинополския договор през 1879 година, който урежда мирните отношения между Руската и Турската империя окончателно. Копието е направено по негово искане специално за Регионален военно-исторически музей. Поиска само да го пазим“, разказва Даниела Дерешка, ръководител на отдел „Научноекспозиционни фондове и научен архив” към Военно-историческия музей в Плевен.

Договорът е на френски език, официален дипломатически език по онова време. Под него слагат подписите си по двама високопоставени представители от руска и турска страна.

„Имаме 27 страници от този договор. На последната страница се виждат подписите на граф Игнатиев, Нелидов, Сафет Паша, който е бил външен министър на Турция, и Садулах бей, посланик в Германия. Чрез този договор се обособява българската държава, 170 хиляди квадратни километра, също се дава независимост на Сърбия, Черна гора и Румъния“, обяснява Дерешка.

Договорът не гарантирал пълна независимост на страната ни. Предвиждало се България да бъде трибутарно, или васално, княжество. Въпреки това трябвало да опира на две морета и почти изцяло да покрие етническите български територии, а територията ѝ трябвало да е по-голяма дори от сегашната.

„По името на договора си личи, че той не е окончателен, тъй като това е прелиминарен договор, което означава предварителен. Също така България има право да избира свой княз, като трябва да бъде одобрен от Високата порта. Според този договор България трябва да плаща ежегоден данък на Турция, а руската войска остава в страната ни, докато тя изгради собствена милиция“, допълва представителят на Военно-историческия музей в Плевен.

Клаузите на Санстефанския договор са ревизирани в ущърб на България от Берлинския договор година по-късно Така мечтата за единение на изконните български земи продължава да живее дълго след Освобождението.