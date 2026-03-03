Новини
България »
Къде се намира Санстефанският мирен договор?

Къде се намира Санстефанският мирен договор?

3 Март, 2026 10:39 703 8

  • санстефански мирен договор-
  • плевен-
  • съхранение-
  • история

Официално и изключително точно копие се съхранява в Плевен

Къде се намира Санстефанският мирен договор? - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Официално и изключително точно копие на Санстефанския мирен договор е дарен на Военно-историческия музей в Плевен и е негово притежание от 2019 г. Дарител е княз Никита Лобанов Ростовски, наследник на най-старата княжеска руска фамилия.

Копието се съхранява в подземията на Панорама „Плевенска епопея”, която е част от Военно-историческия музей, пише bTV.

„Този безценен документ ни е подарен за 3 март от княз Никита Ростовски. Той е наследник на княжеската фамилия, чието начало идва от княз Рюрик. Неговият роднина Алексей Ростовски е участвал в подписването на Константинополския договор през 1879 година, който урежда мирните отношения между Руската и Турската империя окончателно. Копието е направено по негово искане специално за Регионален военно-исторически музей. Поиска само да го пазим“, разказва Даниела Дерешка, ръководител на отдел „Научноекспозиционни фондове и научен архив” към Военно-историческия музей в Плевен.

Договорът е на френски език, официален дипломатически език по онова време. Под него слагат подписите си по двама високопоставени представители от руска и турска страна.

„Имаме 27 страници от този договор. На последната страница се виждат подписите на граф Игнатиев, Нелидов, Сафет Паша, който е бил външен министър на Турция, и Садулах бей, посланик в Германия. Чрез този договор се обособява българската държава, 170 хиляди квадратни километра, също се дава независимост на Сърбия, Черна гора и Румъния“, обяснява Дерешка.

Договорът не гарантирал пълна независимост на страната ни. Предвиждало се България да бъде трибутарно, или васално, княжество. Въпреки това трябвало да опира на две морета и почти изцяло да покрие етническите български територии, а територията ѝ трябвало да е по-голяма дори от сегашната.

„По името на договора си личи, че той не е окончателен, тъй като това е прелиминарен договор, което означава предварителен. Също така България има право да избира свой княз, като трябва да бъде одобрен от Високата порта. Според този договор България трябва да плаща ежегоден данък на Турция, а руската войска остава в страната ни, докато тя изгради собствена милиция“, допълва представителят на Военно-историческия музей в Плевен.

Клаузите на Санстефанския договор са ревизирани в ущърб на България от Берлинския договор година по-късно Така мечтата за единение на изконните български земи продължава да живее дълго след Освобождението.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛИПСВА САМО ПОДПИСА НА ДИЗРАЕЛИ !

    0 3 Отговор
    ДА СЕ НАПАДНЕ ТУРЦИЯ ОТ СЕВЕР ДА ИЗТЕГЛИ ВОЙСКИТЕ ОТ ПАЛЕСТИНА. ПОЛЕЗНИ КУЧЕТА !

    10:42 03.03.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 3 Отговор
    България е с нас. Освободихме напълно, като българите създадоха Трета Българска държава.

    Коментиран от #4

    10:44 03.03.2026

  • 3 ВИДЕЛО КУЧЕТО ПОДКОВАВАТ КОНЯ

    1 1 Отговор
    И ТО ДИГНАЛО ОПАШКА :)

    10:45 03.03.2026

  • 4 В ГОЛЯМА

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    ГРЕШКА СИ.

    Коментиран от #5

    10:47 03.03.2026

  • 5 РУСИЯ ВИ Е

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "В ГОЛЯМА":

    ЗАРОБИЛА. ОТИВАЙТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ ПРИ ПУТИН.

    10:49 03.03.2026

  • 6 Отговор

    1 1 Отговор
    В централата на комунистическият интернационал !

    10:55 03.03.2026

  • 7 Питане

    1 1 Отговор
    А защо Сърбия, Черна гора, или Ромъния подминават днешната дата с 200 ?
    Защото там няма продажни комуняги !!!

    10:59 03.03.2026

  • 8 А оригинала

    0 1 Отговор
    Къде е

    11:01 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове