Новини
България »
Стара Загора »
Старозагорският митрополит Киприан: Свободата е извоювана с жертва, не е даденост

Старозагорският митрополит Киприан: Свободата е извоювана с жертва, не е даденост

3 Март, 2026 10:33 509 20

  • стара загора-
  • митрополит киприан-
  • 3 март-
  • празник-
  • свобода-
  • извоювана

На 3 март отбелязваме 148 години от Освобождението на България

Старозагорският митрополит Киприан: Свободата е извоювана с жертва, не е даденост - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В храм-паметника „Рождество Христово“ в град Шипка - празнична литургия по повод 3 март. Богослужението ще води от Старозагорския митрополит Киприан в присъствието на десетки миряни, дошли да почетат паметта на загиналите за свободата на България.

В словото си владиката подчерта, че свободата не е даденост, а плод на саможертва и вяра.

„Свободата не е дадена даром. Тя е извоювана с много мъка, с много кръв и с много тъга“, каза митрополит Киприан.

По думите му българските воини, паднали за освобождението, са свидетелство за любовта към ближния и към родината.

„Тогава, когато човек полага душата си за своя ближен, той изпълнява Божията воля. Вярата е онова, което крепи всички нас“, каза той.

Митрополитът припомни страданията на българските семейства, загубили свои близки в борбите за освобождение, както и саможертвата на опълченците при Шипка и руските воини, участвали във войната от 1877–1878 г.

В криптата на храм-паметника се съхраняват костите на множество загинали воини, а всекидневно се отправят молитви за упокой на душите им.

„Мирът и благоденствието изискват жертва. България я има, защото ние пазим своята памет и тачим своите герои“, каза още владиката.

В празничния ден подножието на връх Шипка се изпълни с хора – семейства с деца, млади родолюбци и туристи. Атмосферата е тържествена, а мнозина определиха присъствието си като израз на благодарност и гордост.

С литургията в Шипка започнаха част от проявите, посветени на Националния празник, които продължават през целия ден с поклонения и чествания в цялата страна.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 7 Отговор
    Също така изразяваме подкрепа на България, че я освободихме.

    Коментиран от #20

    10:34 03.03.2026

  • 2 Варна 3

    5 10 Отговор
    Украйна освободи България, Русия само заробява!

    Коментиран от #14

    10:34 03.03.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 10 Отговор
    Затова нашите украински момчета освободиха България. Украйна си е с България. Имаме си и побратимени градаве с България:

    Одеса: Варна;

    Миколаив: Бургас;

    Херсон: Шумен.

    10:35 03.03.2026

  • 4 честен ционист

    4 10 Отговор
    Ганчо е жертва на Демокрацията.

    Коментиран от #8

    10:36 03.03.2026

  • 5 Български Патриот 🇧🇬

    3 8 Отговор
    Уверен съм да освободим България от комунягите политици и русофили. Рушим и съветски паметници.

    10:37 03.03.2026

  • 6 ЕЛПИДА КАРАМАНДИ

    1 8 Отговор
    БЪЛГАРСКИТЕ КУЧЕТА НА КРЪСТ !

    10:38 03.03.2026

  • 7 Софиянец

    9 2 Отговор
    Благодарим Русия! 🇧🇬❤️🇷🇺

    Скоро ще видим и свободна братска украйна, всички сме с руските войни тръгнали да изкоренат фашистката западна чума от тези земи!

    10:41 03.03.2026

  • 8 Банско

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ела да ни пишеш на иврит.

    10:41 03.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Браво! Свтееца знае кой е освободил България, а именно братска Русия!
    Не се е подал на евтината пропаганда и да лъже, че тогава е съществувала осрайна 😂

    10:42 03.03.2026

  • 10 Чичо от село

    6 1 Отговор
    Митрополит Киприан,пропусна да споменеш,че американците са ни освободили.

    Коментиран от #11

    10:44 03.03.2026

  • 11 Диктор

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо от село":

    Не американците, не и руснаците. Украинците освободили нас. Ако са били руснаците, България нямаше да е добре.

    10:46 03.03.2026

  • 12 Варна 3

    2 7 Отговор
    Благодарим на украинските момчета! 🇧🇬❤️🇺🇦 Също така град Одеса е от старото име на град Варна (Одесос). Така че всички граждани на Одеса са при нас във Варна. Солидарност с Украйна. Дано Украйна да победи империята на злото (Русия)!

    10:48 03.03.2026

  • 13 А на тема

    3 1 Отговор
    Коприят митрополит всъщност е крадливо герберско ромлянче

    10:52 03.03.2026

  • 14 ТИ,АКО СИ ОТ ВАРНА,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    ЩЕШЕ ДА ЗНАЕШ ,ЧЕ ПРЕДИ 2 СЕДМИЦИ
    УКРАИНЕЦ УБИ БЪЛГАРИН, А МИНАЛАТА ГОДИНА ДРУГ "ОСВОБОДИТЕЛ" ИЗНАСИЛИ МОМИЧЕ.

    Коментиран от #16

    10:53 03.03.2026

  • 15 Вълшебница

    0 1 Отговор
    Като тегля една ПМ и жертвам религията и се освобождавам директно да съм си магическа, без данък

    10:56 03.03.2026

  • 16 Което говори, че ти самият не си от

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ТИ,АКО СИ ОТ ВАРНА,":

    Варна. Тази си измишльотина я постваш всеки месец, путинче недокл. атено.

    Пфу, гнус!

    10:57 03.03.2026

  • 17 истината

    2 0 Отговор
    В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. Представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ.ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Ние си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват поробителите си.

    10:57 03.03.2026

  • 18 истината

    2 0 Отговор
    Всички Българи знаят че е пълна лъжа че русия ни освобождава два пъти. В своите записки Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград говори за българите като за “племе“ той твърди че целите на империята е да държи в “нраствено подчинение България и да превърне българското население…. в послушно оръдие на руските интереси, политика“. Като главните интереси,историческата задача на русия са завладяване на проливите. След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд. Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг)

    10:59 03.03.2026

  • 19 истината

    2 0 Отговор
    3 МАРТ не е деня за празника. Боевете на Шипка са август най- решителните са на 25-29 . Както се празнува на Шипка трябва да се избере някой от тия решителни дни. А Трети март е день раждения российскава императора Александр Второва!

    10:59 03.03.2026

  • 20 Нищо не си освободил

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Няма такава държава 0краина.

    11:00 03.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове