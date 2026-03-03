Старозагорският митрополит Киприан: Свободата е извоювана с жертва, не е даденост

В храм-паметника „Рождество Христово“ в град Шипка - празнична литургия по повод 3 март. Богослужението ще води от Старозагорския митрополит Киприан в присъствието на десетки миряни, дошли да почетат паметта на загиналите за свободата на България.
В словото си владиката подчерта, че свободата не е даденост, а плод на саможертва и вяра.
„Свободата не е дадена даром. Тя е извоювана с много мъка, с много кръв и с много тъга“, каза митрополит Киприан.
По думите му българските воини, паднали за освобождението, са свидетелство за любовта към ближния и към родината.
„Тогава, когато човек полага душата си за своя ближен, той изпълнява Божията воля. Вярата е онова, което крепи всички нас“, каза той.
Митрополитът припомни страданията на българските семейства, загубили свои близки в борбите за освобождение, както и саможертвата на опълченците при Шипка и руските воини, участвали във войната от 1877–1878 г.
В криптата на храм-паметника се съхраняват костите на множество загинали воини, а всекидневно се отправят молитви за упокой на душите им.
„Мирът и благоденствието изискват жертва. България я има, защото ние пазим своята памет и тачим своите герои“, каза още владиката.
В празничния ден подножието на връх Шипка се изпълни с хора – семейства с деца, млади родолюбци и туристи. Атмосферата е тържествена, а мнозина определиха присъствието си като израз на благодарност и гордост.
С литургията в Шипка започнаха част от проявите, посветени на Националния празник, които продължават през целия ден с поклонения и чествания в цялата страна.
