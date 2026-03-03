Проф. Пламен Митев: Много често оставаме с усещането, че свободата ни е дарена, а всъщност не е така

„Формално погледнато сме свободни. А дали сме одухотворени – това вече зависи от всеки един от нас.“ С тези думи историкът проф. Пламен Митев, преподавател в Софийския университет, коментира в предаването „Тази сутрин“ на bTV как днес българите разбират свободата и какво означава 3 март 148 години след подписването на Санстефанския мирен договор.
По думите му, ако направим сравнение между усещането на българите през 1878 г. и днешните спорове около датата, ще видим съществена разлика.
„Нашите предци наистина са вярвали, че този ден им носи нещо ново, нещо различно. Този ден им открива един нов свят, едно ново бъдеще“, подчерта той. Според проф. Митев за тогавашните българи 3 март е бил „нещо радостно, нещо велико, защото това е ново начало“.
Историкът отбеляза, че съвременните спорове дали именно 3 март трябва да бъде национален празник често губят смисъл, ако се погледне към събитието „през погледа на нашите предци“.
Той напомни, че още преди 148 години е било ясно, че договорът от Сан Стефано е предварителен. „В самото му заглавие стои акцентът, че това е прелиминарен договор – предварителна договорка между воюващите страни“, обясни той и добави, че окончателният мир е трябвало да бъде изработен от международна конференция с участието на Великите сили.
Като един от най-подценяваните аспекти на Освобождението проф. Митев посочи цената, платена от българите.
„Много често оставаме с усещането, че свободата ни е дарена. А всъщност не е точно така“, подчерта той.
Освен Българското опълчение от около 12 000 души, в тила на османската армия действат близо 20 000 доброволци.
„Жертвите сред мирното население са огромни – изчисляват се около 40–50 хиляди души“, каза проф. Митев. По думите му няма друго българско въстание с толкова много жертви, колкото по време на Руско-турската война.
„Най-големият риск е първо да забравим своята история. Другият риск е да следваме чужди интереси, а не нашите“, заяви той в заключение.
1 истината
Коментиран от #30
11:02 03.03.2026
2 Поредния соросоиденИсторичар
11:02 03.03.2026
3 кифлите разиграващи шарани по сайтове
11:02 03.03.2026
4 анонимен
Коментиран от #26
11:02 03.03.2026
5 анонимен
Коментиран от #12
11:03 03.03.2026
6 анонимен
Не ви ли се вижда странно.
Коментиран от #15
11:04 03.03.2026
7 Още не сме се освободили
Ще натикаме българоубийците в затвора.
11:05 03.03.2026
8 Фют
Вие се борете за свободата си, щом ви е толкова акъла.
Коментиран от #13
11:05 03.03.2026
9 Робът
11:06 03.03.2026
10 абе човек незнаеш ли на кого обясняваш?
11:07 03.03.2026
11 ЕвроАтлантически безроден простак
Честит 3-ти март!
Коментиран от #16
11:15 03.03.2026
12 Днес
До коментар #5 от "анонимен":какво празнувате ламите от ППДБ, бе чалмар на ционистка издръжка?
11:15 03.03.2026
13 Редно е да знаем
До коментар #8 от "Фют":“Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)
11:16 03.03.2026
14 Дарена е
11:19 03.03.2026
15 ЕвроАтлантически безроден простак
До коментар #6 от "анонимен":За България се говори в членовете от 6 до 12 и в член 19. Съгласно тях се учредява като автономна, но васална държава с граници. Васална, защото без милиция,без армия,без държавна администрация, закони и т.н, моментално от робство не може да станем една голяма и независима държава. Това става с време, обучение, в последствие - както правят руснаците и си тръгват.
Коментиран от #44
11:19 03.03.2026
16 По ни освободиха
До коментар #11 от "ЕвроАтлантически безроден простак":на 9 септември!
11:19 03.03.2026
17 Доган
11:19 03.03.2026
18 7000 ОПЪЛЧЕНЦИ
11:20 03.03.2026
19 ЕЛИДА Я ВЛАЧИХТЕ С МОТОР
11:22 03.03.2026
20 123
11:23 03.03.2026
21 айде
11:24 03.03.2026
22 Бесен - Язовец
Коментиран от #66
11:24 03.03.2026
23 Комунист
11:27 03.03.2026
24 ?????
Професорът успя да не спомене нито един път Русия или руснаци в материал за 3 март.
Машалла.
Ненапразно е професор се получава.
Който е роден да пълзи не може да лети.
11:30 03.03.2026
25 Омазана ватенка
11:33 03.03.2026
26 Анджо
До коментар #4 от "анонимен":Единствено което имаме от трети март е ,че имаме малката свобода ,да, успеем да създадем собствена конституция , после да имаме полиция и най важното изградим собствена Армия и другото го знаеш последствие. 1885 година ако не сме имали армия ,сърбите щяха да ни съсипят. Браво ,че пишеш истината, но русофила е безмозъчни същество и няма да приеме тази истина. Те си мислят ,че ние не сме благодарни на русия, но ,има едно голямо но, защо изопачават истината. 🇧🇬👍👍👈
Коментиран от #39
11:34 03.03.2026
27 Никой
Изобщо не е било сигурно - дали ще победим Турция.
11:35 03.03.2026
28 Само да добавя
11:37 03.03.2026
29 хихик
11:38 03.03.2026
30 Датите съвпадат
До коментар #1 от "истината":Освобождението е на 3 март.
Дали свободата ни е дарена?
Така е, дарена е кръвна жертва на загиналите Освободители.
11:38 03.03.2026
33 Феникс
11:40 03.03.2026
34 цццц
11:44 03.03.2026
35 Евроатлантик с чалма и фес
11:47 03.03.2026
36 АГАТ а Кристи
Комуняги, добре се запознайте с ФАКТА и пак се кланяйте на Русия.
Но въпреки истината, ще получа много "-", защото колкото и да вариш комуниста, той си остава същия като когато си го сложил в тенджерата
11:48 03.03.2026
37 Хасковски каунь
Няма да ви излезе пришка на езика или цир нагазъ
Коментиран от #61
11:52 03.03.2026
38 Евроатлантически погром
11:53 03.03.2026
39 Евроатлантически погром
До коментар #26 от "Анджо":Какво си създал, конституция ли? 😂 Османофилче, тази Конституция ни е дадена от Русия, с малки поправки от нашите хора.
11:53 03.03.2026
40 Григор
11:57 03.03.2026
41 Ни йе вьерно
Четете кореспонденцията между Граф Игнатиев и султана преди войната за да разберете целта й..
Чрез тази война Русия си създава васал (и до ден днешен), който държи на къс пас с македонската карта. Русия разкъсва българското землище на парчета, Русия откъсва България от античността й..Днес говорим за "старославянски" език, а не за български..
11:57 03.03.2026
42 Оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
11:59 03.03.2026
43 Българин
От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
Книгата може да се види в Държавен архив!
И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!
11:59 03.03.2026
44 не им обяснявай на тия
До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":розовичките те немогат да мислят знаят само това което им кажат от посолството…
12:00 03.03.2026
45 Осман Паша
12:00 03.03.2026
46 Българин
12:02 03.03.2026
47 Рев
12:03 03.03.2026
48 Българин
12:03 03.03.2026
49 ПОМНЕТЕ
Коментиран от #53
12:04 03.03.2026
50 Рев
Действително няма по-голям враг за родината от евроатлантическите турколюби.
12:06 03.03.2026
51 Освобождение !!!!
Ние сме до гроб с табой .
Оти ти си най-магучий,
и най-паче ; непабедимий !
12:09 03.03.2026
52 !!!?
Не случайно именно Шипка е символ на Освобождението на България от турско робство, а не Плевен или Стара Загора...!!!?
Затова и Иван Вазов посвещава на тях стихотворението си "Опълченците на Шипка" !!!?
Коментиран от #55
12:10 03.03.2026
53 Трети март
До коментар #49 от "ПОМНЕТЕ":никога не се е празнувал преди 1991 година като национален празник. Това е рожденият ден на цар Александър втори и тогава се подписва предварителния договор между двете империи в Сан Стефано. Никой от упоменатите в договора сърби, черногорци не го празнува. Само нашите чугунени комунисти го наложиха. Добри празници са 6 или 22 септември, както и 24 май.
12:12 03.03.2026
54 Евроатлантик с чалма и фес
12:12 03.03.2026
55 Евроатлантически погром
До коментар #52 от "!!!?":Без да проверяваш в гугле, знаеш ли колко са били руските войски и колко българското опълчение по тези планински върхове?
12:14 03.03.2026
56 Българин
Историкът обясни, че на около 1000 метра от върха, на който е паметникът, се намира другият връх, чието име е Шипка.
"В момента и двата върха носят името Шипка. Вторият просто се пропуска. Има една негласна директива старият връх да не се нарича така, а да се назовава Северната височина и да се внушава, че това е било истинското име на върха. А зад него има по-северен връх - Узункуш. И все питам как ще го наричаме него - още по-северната височина ли? Шипка си е Шипка и с такива имена шега не бива да се прави", коментира историкът.
12:14 03.03.2026
57 Българин
"До 1951 г. този връх се нарича Свети Никола и всички знаят, че има друг връх Шипка на около 1000 м на север от него - този, който Иван Вазов е прославил в прочутото си стихотворение "Опълченците на Шипка", на който е бил командният пункт на генерал Столетов и на който на 11 август 1877 г. са решителните сражения", каза проф. Петков. Той добави, че именно на историческия връх Шипка се прославят опълченските дружини и "спасяват хода на войната".
12:16 03.03.2026
58 Българин
По думите му поради тази причина историческият връх с годините е забравен.
12:17 03.03.2026
59 Българин
Той добави, че няколко пъти Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към президентската институция се е събирала, за да дискутира този въпрос. Отговарят уклончиво, макар и не съвсем отрицателно, че трябвало още малко време, за да свикне обществото с тази промяна, коментира проф. Петков.
Според него топонимът "Шипка" няма да изчезне, ако старият връх върне името си Свети Никола.
12:18 03.03.2026
60 Българин
Става дума за възстановяване на истината, а не за хрумка на някой интелектуалец, която му е дошла в просъница. Ако имаше някаква обществена реакция, досега да е станала. Дебатът отдавна е публичен и няма никакви аргументи против тази промяна, посочи проф. Петков.
Той добави, че и истинското име на върха, на който се издига паметникът "Бузлуджа", е Хаджи Димитър. Там никой не поставя критично въпроса защо се използва названието Бузлуджа, като това не е официалното му име. Официалното име е Хаджи Димитър и е от 1942 г., каза проф. Петков.
12:20 03.03.2026
61 !!!?
До коментар #37 от "Хасковски каунь":Русия козината си мени но нрава не - тя не воюва за да освобождава, а за да завладява !
За справка: виж варварската война на Кремъл в Украйна !!!?
12:21 03.03.2026
62 Артилерист
12:21 03.03.2026
63 Българин
- не знаят какъв е Тодор Александров;
- не могат да разпознаят Кирил Дрангов на снимка;
- не са чували за генерал Иван Колев;
- не знаят за битката Кочмар-Карапелит;
- не са чували за геройството на майор Векилкси;
- не знаят къде се намира река Черна и с кого се е била българската армия там;
- не могат да назоват тримата членове на щаба на Илинденско-Преображенското въстание и не знаят на кое място е избухнало то;
- не знаят, че е имало Тиквешко въстание, не знаят кои са били съюзниците ни в Охридско-Дебърското и дори не знаят, че има такова;
- не знаят, че четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е унищожена със съдействието на руския консул във Влашко, нито, че Левски е обесен със съдействието и по настояването на Николай Игнатиев;
- само са чували за Кресненско-Разложкото въстание, но не знаят кой е неговият водач и че е убит от руски офицери;
- смятат, че в България е имало антифашистка съпротива, защото не знаят, че тук не е имало фашизъм.
А тези, които знаят истината, не смеят да я кажат на децата. Които искаме децата ни да знаят истината, се принуждаваме да ги товарим двойно - веднъж да научат, каквото пише в учебника по история и веднъж, каквото действително е станало. България затова е на това положение, защото няколко поколения сме увредени от робския комплекс, който е непоклатимо закодиран в учебната програма и в който бяхме облъчвани да вярваме.
Коментиран от #68
12:24 03.03.2026
64 няма ненаказано добро
12:33 03.03.2026
65 Евроатлантик втора употреба
12:35 03.03.2026
66 Натовско
До коментар #22 от "Бесен - Язовец":Робство е днес. Натовско и евроатлантическо!
12:39 03.03.2026
67 Луд
12:41 03.03.2026
68 Османофилски тупан
До коментар #63 от "Българин":За сто години пет преврата. За сто години четири национални катастрофи: 1913 - 1918 - 1 март 1941 - 1989.
12:45 03.03.2026
69 Виждам как изпълняваш чужди интереси
12:53 03.03.2026