Проф. Пламен Митев: Много често оставаме с усещането, че свободата ни е дарена, а всъщност не е така

3 Март, 2026 11:00 1 049 69

Най-големият риск е да забравим своята история и другият – да следваме чужди интереси, а не нашите

Проф. Пламен Митев: Много често оставаме с усещането, че свободата ни е дарена, а всъщност не е така - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

„Формално погледнато сме свободни. А дали сме одухотворени – това вече зависи от всеки един от нас.“ С тези думи историкът проф. Пламен Митев, преподавател в Софийския университет, коментира в предаването „Тази сутрин“ на bTV как днес българите разбират свободата и какво означава 3 март 148 години след подписването на Санстефанския мирен договор.

По думите му, ако направим сравнение между усещането на българите през 1878 г. и днешните спорове около датата, ще видим съществена разлика.

„Нашите предци наистина са вярвали, че този ден им носи нещо ново, нещо различно. Този ден им открива един нов свят, едно ново бъдеще“, подчерта той. Според проф. Митев за тогавашните българи 3 март е бил „нещо радостно, нещо велико, защото това е ново начало“.

Историкът отбеляза, че съвременните спорове дали именно 3 март трябва да бъде национален празник често губят смисъл, ако се погледне към събитието „през погледа на нашите предци“.

Той напомни, че още преди 148 години е било ясно, че договорът от Сан Стефано е предварителен. „В самото му заглавие стои акцентът, че това е прелиминарен договор – предварителна договорка между воюващите страни“, обясни той и добави, че окончателният мир е трябвало да бъде изработен от международна конференция с участието на Великите сили.

Като един от най-подценяваните аспекти на Освобождението проф. Митев посочи цената, платена от българите.

„Много често оставаме с усещането, че свободата ни е дарена. А всъщност не е точно така“, подчерта той.

Освен Българското опълчение от около 12 000 души, в тила на османската армия действат близо 20 000 доброволци.

„Жертвите сред мирното население са огромни – изчисляват се около 40–50 хиляди души“, каза проф. Митев. По думите му няма друго българско въстание с толкова много жертви, колкото по време на Руско-турската война.

„Най-големият риск е първо да забравим своята история. Другият риск е да следваме чужди интереси, а не нашите“, заяви той в заключение.


  • 1 истината

    6 20 Отговор
    3 МАРТ не е деня за празника. Боевете на Шипка са август най- решителните са на 25-29 . Както се празнува на Шипка трябва да се избере някой от тия решителни дни. А Трети март е день раждения российскава императора Александр Второва!

    Коментиран от #30

    11:02 03.03.2026

  • 2 Поредния соросоиденИсторичар

    22 8 Отговор
    Кажи да чуем лъжата, баба ти колко кила алтъни е платила на Руската империя?

    11:02 03.03.2026

  • 3 кифлите разиграващи шарани по сайтове

    2 3 Отговор
    оставаме с усещането, че свободата ни е дарена, а всъщност не е така

    11:02 03.03.2026

  • 4 анонимен

    9 16 Отговор
    В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. Представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ.ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Ние си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват поробителите си.

    Коментиран от #26

    11:02 03.03.2026

  • 5 анонимен

    11 22 Отговор
    Всички Българи знаят че е пълна лъжа че русия ни освобождава два пъти. В своите записки Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград говори за българите като за “племе“ той твърди че целите на империята е да държи в “нраствено подчинение България и да превърне българското население…. в послушно оръдие на руските интереси, политика“. Като главните интереси,историческата задача на русия са завладяване на проливите. След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд. Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг)

    Коментиран от #12

    11:03 03.03.2026

  • 6 анонимен

    10 12 Отговор
    В Сан-Стефански договор чл. 5 даване независимост и територии(?!?!) на Черна гора, Сърбия и Румъния! Запомнете това! Няма самостоятелна държава с име България. За територията ни се предвижда нещо като нищо - васали на Султана и някаква автономийка в рамките на Османската империя. Такъв субект не съществува и не се предвижда да съществува дори и в договора от Берлин! Няма я България. Има Черна гора, Сърбия, Румъния. Точка. И следва най-интересното - знаете ли кога са националните празници на тези тричките? Не, не е трети март, день раждения российскава императора Александр Второва! Не е Трети март и защо ли такова неуважение към техните братушки? Ето, вижте: Черна гора празнува на 21. май, когато се е откачила от Сърбия (не е ли странно?). Румъния пък празнува на 01 декември, когато е обединила земите си, а московското галениче Сърбия празнува на 15 февруари, денят, в който за пръв път се е вдигнал срещу османлиите през 1804 година. И нито една от трите не е признала Трети Март за свой най-важен държавен празник...
    Не ви ли се вижда странно.

    Коментиран от #15

    11:04 03.03.2026

  • 7 Още не сме се освободили

    11 4 Отговор
    Ноо ще се борим за свободата.
    Ще натикаме българоубийците в затвора.

    11:05 03.03.2026

  • 8 Фют

    5 5 Отговор
    Аз съм се родила свободна.
    Вие се борете за свободата си, щом ви е толкова акъла.

    Коментиран от #13

    11:05 03.03.2026

  • 9 Робът

    5 1 Отговор
    е ходил в Дубай,а освободеният от нивите си ,не е излизал от село!

    11:06 03.03.2026

  • 10 абе човек незнаеш ли на кого обясняваш?

    3 2 Отговор
    ти неможеш току-така да обясняваш на ганчо какво е то морал той е най-умния на планетата и никой неможе да му казва какво да мисли ганчо е велик ….

    11:07 03.03.2026

  • 11 ЕвроАтлантически безроден простак

    16 6 Отговор
    Свободата НЕ ни е дарена, а днес изразяваме почит към тези, които са ни помагали - руските братя!

    Честит 3-ти март!

    Коментиран от #16

    11:15 03.03.2026

  • 12 Днес

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "анонимен":

    какво празнувате ламите от ППДБ, бе чалмар на ционистка издръжка?

    11:15 03.03.2026

  • 13 Редно е да знаем

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фют":

    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)

    11:16 03.03.2026

  • 14 Дарена е

    5 1 Отговор
    По врата ни още от хомота стар, некя таз свобода да ни бъде дар

    11:19 03.03.2026

  • 15 ЕвроАтлантически безроден простак

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    За България се говори в членовете от 6 до 12 и в член 19. Съгласно тях се учредява като автономна, но васална държава с граници. Васална, защото без милиция,без армия,без държавна администрация, закони и т.н, моментално от робство не може да станем една голяма и независима държава. Това става с време, обучение, в последствие - както правят руснаците и си тръгват.

    Коментиран от #44

    11:19 03.03.2026

  • 16 По ни освободиха

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    на 9 септември!

    11:19 03.03.2026

  • 17 Доган

    4 0 Отговор
    Честит 3 март!

    11:19 03.03.2026

  • 18 7000 ОПЪЛЧЕНЦИ

    3 1 Отговор
    ОСТАНАЛОТО РАЯ :) АМИ НЕ ОТ ТОТОТО СТЕ Я СПЕЧЕЛИЛИ КУЧЕТА !

    11:20 03.03.2026

  • 19 ЕЛИДА Я ВЛАЧИХТЕ С МОТОР

    0 1 Отговор
    АС, ГРОБИЩАТА ВИ ЩЕ ПРЕОРА С ДЪЛБОКА ОРАН, ДА ВИ ИЗКАРАМ КОКАЛИТЕ И ДА ГИ СВАРА НА ТУТКАЛ КУЧЕТА ! ГРОБИЩАТА ВИ ЩЕ ПРЕОРА !

    11:22 03.03.2026

  • 20 123

    5 1 Отговор
    Ако не се бориш за Свободата си ти я отнемат. Злото управляващо този свят иска контрол над всеки човек.

    11:23 03.03.2026

  • 21 айде

    7 2 Отговор
    Днес ще се наслушаме на куцо и сакато за свободи и ценности

    11:24 03.03.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    ЗЕМЯТА НА БОТЕВ И ЛЕВСКИ ОТНОВ Е РОБСКА ЗЕМЯ БАЛКАНА ХАДУШКИТЕ ПЕСНИ ОТНОВО РАЗМИРНО ЗАПЯ !

    Коментиран от #66

    11:24 03.03.2026

  • 23 Комунист

    7 6 Отговор
    Честит празник ! Вечна слава на Русия ! Вечна памет на братята освободили ни от турско робство.

    11:27 03.03.2026

  • 24 ?????

    7 3 Отговор
    Ха ха.
    Професорът успя да не спомене нито един път Русия или руснаци в материал за 3 март.
    Машалла.
    Ненапразно е професор се получава.
    Който е роден да пълзи не може да лети.

    11:30 03.03.2026

  • 25 Омазана ватенка

    5 2 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    11:33 03.03.2026

  • 26 Анджо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "анонимен":

    Единствено което имаме от трети март е ,че имаме малката свобода ,да, успеем да създадем собствена конституция , после да имаме полиция и най важното изградим собствена Армия и другото го знаеш последствие. 1885 година ако не сме имали армия ,сърбите щяха да ни съсипят. Браво ,че пишеш истината, но русофила е безмозъчни същество и няма да приеме тази истина. Те си мислят ,че ние не сме благодарни на русия, но ,има едно голямо но, защо изопачават истината. 🇧🇬👍👍👈

    Коментиран от #39

    11:34 03.03.2026

  • 27 Никой

    1 1 Отговор
    Кратко и ясно.

    Изобщо не е било сигурно - дали ще победим Турция.

    11:35 03.03.2026

  • 28 Само да добавя

    4 5 Отговор
    От 10 кладенци вода ще донесем, за да докажем, че НЕ руснаците са ни освободили, а ние самички - опълченците на първо място, други българи и т.н. Нали помните Плевнелиев как му бяха написали - финланци, румънци, и някъде накрая може би руснаци. Бедни, бедни народе. След такива изказвания да беше си стоял под робството, т. е. под присъствието и да си гледаш кефа!

    11:37 03.03.2026

  • 29 хихик

    3 0 Отговор
    Цял ден празнословия и заобикаляне на истината. Кои са свободните ХИ ХИ ХИ

    11:38 03.03.2026

  • 30 Датите съвпадат

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "истината":

    Освобождението е на 3 март.
    Дали свободата ни е дарена?
    Така е, дарена е кръвна жертва на загиналите Освободители.

    11:38 03.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Феникс

    6 3 Отговор
    Пак глупости, ние сме правили черешови топчета и сме били обути със цървули! До такава степен сме били ограбвани и избивани че шанса ни е бил почти нулев, даже и със личности като тези на Ботев, Левски и Капитан Петко! Ако не бяха руснаците бяхме приключили като народ и родина! ЧЕСТИТ ВИ ТРЕТИ МАРТ БЪЛГАРИ, и благодарим братушки!

    11:40 03.03.2026

  • 34 цццц

    4 2 Отговор
    По Нова тв пак ги събрали да плюят Русия

    11:44 03.03.2026

  • 35 Евроатлантик с чалма и фес

    4 3 Отговор
    Днес не е празник, а траурен ден. Нашата родина Османската империя е била брутално нападната от руския агресор. Ето защо, днес ние евроатлантиците правим всичко по силите си България отново да стане вилает на Турция!

    11:47 03.03.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    С парите, които България плаща на Русия за "свободата" си сме могли ПЕТ ПЪТИ ДА КУПИМ АЛЯСКА. /за единица част от тези пари, "освободителя" продава Аляска /
    Комуняги, добре се запознайте с ФАКТА и пак се кланяйте на Русия.
    Но въпреки истината, ще получа много "-", защото колкото и да вариш комуниста, той си остава същия като когато си го сложил в тенджерата

    11:48 03.03.2026

  • 37 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Кажете РУСИЯ! Напишете РУСИЯ !
    Няма да ви излезе пришка на езика или цир нагазъ

    Коментиран от #61

    11:52 03.03.2026

  • 38 Евроатлантически погром

    0 1 Отговор
    Какво си създал, конституция ли? 😂 Османофилче, тази Конституция ни е дадена от Русия, с малки поправки от нашите хора.

    11:53 03.03.2026

  • 39 Евроатлантически погром

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Анджо":

    Какво си създал, конституция ли? 😂 Османофилче, тази Конституция ни е дадена от Русия, с малки поправки от нашите хора.

    11:53 03.03.2026

  • 40 Григор

    2 1 Отговор
    Разбира се, че свободата не ни е дарена. Хиляди достойни българи са дали живота си за нашата свобода.Има обаче и друго. НА 3 МАРТ ДА ПРАВИШ ИЗКАЗВАНИЯ,ЧЕ ОТ ТУРСКО РОБСТВО НИ Е ОСВОБОДИЛ НЕЗНАЙНИЯТ ВОЙН Е КОЩУНСТВО! КОЩУНСТВО Е ПРОФЕСОРЕ! ТАКА ГОВОРЯТ ПОЛИТИЦИ ОТ РОДА НА ПЛЕВНЕЛИЕВ И НА ТИЯ ОТ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА". ЗА "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ДА НЕ ГОВОРИМ, ЗА ТЯХ НЯМА ОСВОБОДИТЕЛ! ТАКЪВ НЕ СЪЩЕСТВУВА! САМИ СМЕ СЕ ОСВОБОДИЛИ! ДА, АМА НЕ! ЦЯЛАТА ЗЕМЯ БЪЛГАРСКА Е ОСЕЯНА С КОСТИТЕ НА ВОЙНИЦИ ОТ РУСКАТА АРМИЯ И ОТ ТОВА МЪРДАНЕ НЯМА, ПРОФЕСОРЕ!

    11:57 03.03.2026

  • 41 Ни йе вьерно

    1 1 Отговор
    Очевидно, че България не е освободена на 3ти март. Тогава просто става преразпределение на властта върху територията.
    Четете кореспонденцията между Граф Игнатиев и султана преди войната за да разберете целта й..
    Чрез тази война Русия си създава васал (и до ден днешен), който държи на къс пас с македонската карта. Русия разкъсва българското землище на парчета, Русия откъсва България от античността й..Днес говорим за "старославянски" език, а не за български..

    11:57 03.03.2026

  • 42 Оня с коня

    2 2 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    11:59 03.03.2026

  • 43 Българин

    0 0 Отговор
    И вижте колко е плащала България всяка година на "Освободителката" за Освобождението!
    От 5 милиона годишен бюджет на държавата ни, 2, 100 000 се изплащат на Русия, през 1887 - 1888г.!
    Книгата може да се види в Държавен архив!
    И това е продължило 30 години. Прочетете, ПатрЕоти ! На никой друг не сме плащали!
    А за "Освобождението" в 1944 г., плащахме до 1989 г. След влизане на войските на СССР по Свещената Българска Земя по заповед на Юдашвили Сталин, бе въведено Крепостното право и изземване на Българските ковбои, селяни земите и натиквани в конхозите - ТКЗС да работят на не своя земя и да издържат търтеите - комунистите. Тия селяни, които не си даваха земите, ги нарекоха Кулаци и заедно с Иноативната и Аристократична Българска класа бяха натикани по концлагерите и избити! През 60-те години на миналия век 32 тона Бългаско Злато замина за Москва да позлатява дворците на Кремъл и в него сега Путин да се разхожда. А колко пари сме изпратали да храним Кремълските Комунисти, това още не знаем! Трябва да се отворят архивите от времето 1944-1989г, ако все още не са изгорени!

    11:59 03.03.2026

  • 44 не им обяснявай на тия

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЕвроАтлантически безроден простак":

    розовичките те немогат да мислят знаят само това което им кажат от посолството…

    12:00 03.03.2026

  • 45 Осман Паша

    2 0 Отговор
    Повръща ми се от такива индивиди. Трябваше днес да бъдеш рязан помияр а майка ти да ходи с шалвари. Как се народихте толкова извратена и неблагодарна Сан?

    12:00 03.03.2026

  • 46 Българин

    0 2 Отговор
    Едно време когато нашите български легионери са били на фронта да воюват при инвазия от север а българските амазонки са кърмели децата си по селата, ако се появила инвазия от юг и нямало повече легионери. Амазонките са оставяли на бабите децата и са отивали на южния фронт да спират инвазията от вандали. А сега Вандалите са навлезли по градовете и си правят ГейЛезбо паради и нема ни Легионери, ни Амазионки! Затова сега е забранен парада на легионерите - Ген. Иван Колев - спрял вандалите на Руската инвазия!

    12:02 03.03.2026

  • 47 Рев

    0 2 Отговор
    Рев, рев, на османофили от сутрин до вечер. Не могат да простят за това, че Русия им развали петстотин годишния турски рахат. Кипят от злоба и омраза срещу всичко българско, но-вече всичко руско. Затова туркобите са решени да затрият и последната Българи, която ни остана, като сега говорят за еврофедерализъм.

    12:03 03.03.2026

  • 48 Българин

    3 1 Отговор
    Един от българите, за които Ботев пише, преселени в Бесарабия през 1820г. след нахлуване на руски войски, ще се завърне в България, ще се сражава 1885 срещу Сърбите, известен като знаменития ген. Колев, който през 1916г. ще разбие в Добруджа руските войски, ще плени цялата Оренбургска девизия барабар с командира и бойното знаме, за да се случи най-сетне една историческа справедливост - на 3 март 1918г. Русия ще капитулира пред България с най-унизителния мирен договор в историята си Брест Литовск

    12:03 03.03.2026

  • 49 ПОМНЕТЕ

    0 0 Отговор
    Бойко и ПП-тата искаха да отменят 3-ти МАРТ като национален празник.

    Коментиран от #53

    12:04 03.03.2026

  • 50 Рев

    0 3 Отговор
    Рев, рев, на османофили от сутрин до вечер. Не могат да простят за това, че Русия им развали петстотин годишния турски рахат. Кипят от злоба и омраза срещу всичко българско, най-вече всичко руско. Затова турколюбите са решени да затрият и последната България, която ни остана, като сега заговориха и за еврофедерализъм.
    Действително няма по-голям враг за родината от евроатлантическите турколюби.

    12:06 03.03.2026

  • 51 Освобождение !!!!

    0 2 Отговор
    Здравствуй НАТО, дарагой !
    Ние сме до гроб с табой .
    Оти ти си най-магучий,
    и най-паче ; непабедимий !

    12:09 03.03.2026

  • 52 !!!?

    2 1 Отговор
    На всички е известно, че победата в рускотурската война е благодарение на героизма на българските опълченци !
    Не случайно именно Шипка е символ на Освобождението на България от турско робство, а не Плевен или Стара Загора...!!!?
    Затова и Иван Вазов посвещава на тях стихотворението си "Опълченците на Шипка" !!!?

    Коментиран от #55

    12:10 03.03.2026

  • 53 Трети март

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "ПОМНЕТЕ":

    никога не се е празнувал преди 1991 година като национален празник. Това е рожденият ден на цар Александър втори и тогава се подписва предварителния договор между двете империи в Сан Стефано. Никой от упоменатите в договора сърби, черногорци не го празнува. Само нашите чугунени комунисти го наложиха. Добри празници са 6 или 22 септември, както и 24 май.

    12:12 03.03.2026

  • 54 Евроатлантик с чалма и фес

    0 1 Отговор
    Тази вечер има организирано виене срещу месечината от мъка, по нашата Анаватан Османкста империя 😭 Как можаха злите руснаци да нападнат невинната ни Анаватан... Никога няма да простим на Русия, че даде свобода на българите и ги отдели от Турция!

    12:12 03.03.2026

  • 55 Евроатлантически погром

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "!!!?":

    Без да проверяваш в гугле, знаеш ли колко са били руските войски и колко българското опълчение по тези планински върхове?

    12:14 03.03.2026

  • 56 Българин

    0 0 Отговор
    Историческото име на върха, на който се намира Паметникът на свободата, е Свети Никола. Това разказва проф. д-р Петко Петков - историк и преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", пред БТА. Проф. Петков е автор на "Книга за върховете Св. Никола и Шипка".

    Историкът обясни, че на около 1000 метра от върха, на който е паметникът, се намира другият връх, чието име е Шипка.
    "В момента и двата върха носят името Шипка. Вторият просто се пропуска. Има една негласна директива старият връх да не се нарича така, а да се назовава Северната височина и да се внушава, че това е било истинското име на върха. А зад него има по-северен връх - Узункуш. И все питам как ще го наричаме него - още по-северната височина ли? Шипка си е Шипка и с такива имена шега не бива да се прави", коментира историкът.

    12:14 03.03.2026

  • 57 Българин

    0 0 Отговор
    На връх Свети Никола депутатите от Учредителното събрание в Търново през 1879 г. решават да бъде построен прочутият днес Паметник на свободата, защото този връх е по-висок, а не защото е по-славен, обясни проф. Петков. "Предложението е на депутата Стефан Берон, а решението е единодушно на цялото събрание. Официалното откриване на паметника е през 1934 г.", каза проф. Петков.

    "До 1951 г. този връх се нарича Свети Никола и всички знаят, че има друг връх Шипка на около 1000 м на север от него - този, който Иван Вазов е прославил в прочутото си стихотворение "Опълченците на Шипка", на който е бил командният пункт на генерал Столетов и на който на 11 август 1877 г. са решителните сражения", каза проф. Петков. Той добави, че именно на историческия връх Шипка се прославят опълченските дружини и "спасяват хода на войната".

    12:16 03.03.2026

  • 58 Българин

    0 0 Отговор
    Историкът обясни, че връх Свети Никола е преименуван два пъти от едни и същи власти. "Първият път по строго идеологически съображения - през 1951 г. е наречен връх Столетов. Съвсем не след дълго - през 1977 година, без никакво допитване, даже без разговори и без експертна конференция на историци, му е дадено името на съседния връх Шипка и става втори връх Шипка", разказа проф. Петков.

    По думите му поради тази причина историческият връх с годините е забравен.

    12:17 03.03.2026

  • 59 Българин

    0 0 Отговор
    Благодарение на неколкократните подписки на хиляди българи от цялата страна, днес колегите ни от Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" полагат грижи и за стария връх Шипка. Там има паметни плочи, които са сложени през 50-те години на ХХ век. Запазен е командният пост на генерал Столетов. Хората започнаха да възстановят тази истина и да уважават и двата върха, но официалното им наименование и на единия, и на другия е "Шипка". Това създава проблеми, коментира проф. Петко Петков.

    Той добави, че няколко пъти Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места към президентската институция се е събирала, за да дискутира този въпрос. Отговарят уклончиво, макар и не съвсем отрицателно, че трябвало още малко време, за да свикне обществото с тази промяна, коментира проф. Петков.

    Според него топонимът "Шипка" няма да изчезне, ако старият връх върне името си Свети Никола.

    12:18 03.03.2026

  • 60 Българин

    0 0 Отговор
    "Историческият факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" категорично подкрепи идеята. Светият синод на Българската православна църква на свое заседание също гласува в подкрепа на връщането на името Свети Никола през януари 2019 година", добави проф. Петков. "Нито един авторитетен човек, група, организация или политическа сила не се е изказала против", каза той.

    Става дума за възстановяване на истината, а не за хрумка на някой интелектуалец, която му е дошла в просъница. Ако имаше някаква обществена реакция, досега да е станала. Дебатът отдавна е публичен и няма никакви аргументи против тази промяна, посочи проф. Петков.

    Той добави, че и истинското име на върха, на който се издига паметникът "Бузлуджа", е Хаджи Димитър. Там никой не поставя критично въпроса защо се използва названието Бузлуджа, като това не е официалното му име. Официалното име е Хаджи Димитър и е от 1942 г., каза проф. Петков.

    12:20 03.03.2026

  • 61 !!!?

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Хасковски каунь":

    Русия козината си мени но нрава не - тя не воюва за да освобождава, а за да завладява !
    За справка: виж варварската война на Кремъл в Украйна !!!?

    12:21 03.03.2026

  • 62 Артилерист

    2 1 Отговор
    Не видях в изказването на този "професор" името на Русия. Това е нагледен пример за манипулация и изкривяване на историята. Във всяко твърдение има ядро и периферия. Ядрото е същината, а периферията са нюанси, които може да допълват същността, но взети откъснато от нея, те може да се тълкуват съвсем различно от нея. Това вече е манипулация. Спора за датата, какви са помислите на великите сили и прочие, са периферия, която размива същността за нашето Освобождение и нашият Освободител. Тези демократически "учени" просто не искат да признаят Русия за наш Освободител...

    12:21 03.03.2026

  • 63 Българин

    0 1 Отговор
    Огромен процент от учителите по история над 50 години
    - не знаят какъв е Тодор Александров;
    - не могат да разпознаят Кирил Дрангов на снимка;
    - не са чували за генерал Иван Колев;
    - не знаят за битката Кочмар-Карапелит;
    - не са чували за геройството на майор Векилкси;
    - не знаят къде се намира река Черна и с кого се е била българската армия там;
    - не могат да назоват тримата членове на щаба на Илинденско-Преображенското въстание и не знаят на кое място е избухнало то;
    - не знаят, че е имало Тиквешко въстание, не знаят кои са били съюзниците ни в Охридско-Дебърското и дори не знаят, че има такова;
    - не знаят, че четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е унищожена със съдействието на руския консул във Влашко, нито, че Левски е обесен със съдействието и по настояването на Николай Игнатиев;
    - само са чували за Кресненско-Разложкото въстание, но не знаят кой е неговият водач и че е убит от руски офицери;
    - смятат, че в България е имало антифашистка съпротива, защото не знаят, че тук не е имало фашизъм.
    А тези, които знаят истината, не смеят да я кажат на децата. Които искаме децата ни да знаят истината, се принуждаваме да ги товарим двойно - веднъж да научат, каквото пише в учебника по история и веднъж, каквото действително е станало. България затова е на това положение, защото няколко поколения сме увредени от робския комплекс, който е непоклатимо закодиран в учебната програма и в който бяхме облъчвани да вярваме.

    Коментиран от #68

    12:24 03.03.2026

  • 64 няма ненаказано добро

    2 1 Отговор
    Една от големите грешки на Руския цар е освобождението на тази територия след 500 години робство. Грешка. Защото ,отговорът е неблагодарност, непризнателност ,силна омраза и предателство. Винаги България след подарената и свобода е била в съюз със католици,мюсулмани,протестанти ,срещу православна Русия. Днес също,припознава Русия като основен враг на България. Името на Русия не се споменава . България днес отново за пореден път е във военен съюз срещу Русия. Твърди се ,че освобождението на България е паднало от небето.

    12:33 03.03.2026

  • 65 Евроатлантик втора употреба

    1 0 Отговор
    Османофилите никога няма да простят това, че Столетов пристигна със гръм! Докато англичаните превозваха войската на Сюлейман паша от Албания до Дедеагач! А французи и германци помагаха на турците да колят и бесят българи!

    12:35 03.03.2026

  • 66 Натовско

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бесен - Язовец":

    Робство е днес. Натовско и евроатлантическо!

    12:39 03.03.2026

  • 67 Луд

    0 0 Отговор
    А как е , ти се би за нея ли . И не дали а от кой.

    12:41 03.03.2026

  • 68 Османофилски тупан

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Българин":

    За сто години пет преврата. За сто години четири национални катастрофи: 1913 - 1918 - 1 март 1941 - 1989.

    12:45 03.03.2026

  • 69 Виждам как изпълняваш чужди интереси

    1 0 Отговор
    За съжаление в СУ са събрали соросоидите историци, шлака, измет и неблагодарници.

    12:53 03.03.2026

