Костадин Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията

3 Март, 2026 09:50

Костадин Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите. Това пише в публикация във Фейсбук лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по случай Националния празник на България.


  • 1 Последния Софиянец

    18 17 Отговор
    Дай Боже!

    09:55 03.03.2026

  • 2 Както

    38 11 Отговор
    от теб и сбирщината ви !

    09:55 03.03.2026

  • 3 Стенли

    11 33 Отговор
    Коце с теб сме братко само не ни предавай 👍💪🇧🇬

    Коментиран от #21

    09:56 03.03.2026

  • 4 Олеле, мале

    34 11 Отговор
    Луд умора няма!

    09:57 03.03.2026

  • 5 Пееф

    25 8 Отговор
    Пише, каквото му кажа

    09:57 03.03.2026

  • 6 Кой го казва?

    33 6 Отговор
    Коста целия си род завлече и не ги пожали, че на нас ще прости. Аде Коста, кажи колко пари ти трябват още да завършиш двореца край морето, че си дойдем на думата. И ти само келепир търсиш.

    09:57 03.03.2026

  • 7 честен ционист

    12 23 Отговор
    Зеленият сертификат дава свобода.

    Коментиран от #35

    09:57 03.03.2026

  • 8 незнайко

    13 3 Отговор
    А дано ама надали !

    09:57 03.03.2026

  • 9 Костадинов

    32 7 Отговор
    винаги ще си остане роб!

    09:57 03.03.2026

  • 10 Бай Георги

    16 7 Отговор
    Браво Костя,но това го повтаряш само преди избори.

    09:58 03.03.2026

  • 11 Тъмният клоун от Максуда

    28 4 Отговор
    Работата е там, че Мафията ни е с руски произход и курирана от руските служби. А този мътен индивид се обявява за най-големият привърженика на Русия за България.

    Коментиран от #15

    09:58 03.03.2026

  • 12 Ивелин Михайлов

    10 7 Отговор
    не се освободихте, а ви освободиха ;)

    Коментиран от #32

    09:59 03.03.2026

  • 13 Костик

    24 7 Отговор
    ти си мафията. От теб ли да се освобождаваме?

    10:00 03.03.2026

  • 14 костадинов

    10 8 Отговор
    АЗ СЪМ РОБ НА БОЙКО И ГЕРБ!

    10:00 03.03.2026

  • 15 Внимание

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тъмният клоун от Максуда":

    Представете си Делян Пеевски начело на ДАНС да се бори срещу корупцията.

    А сега си представете Костадинов да се бори срещу Мафията.

    10:00 03.03.2026

  • 16 асдддд

    15 1 Отговор
    той това го говореше преди 5-6 години

    10:00 03.03.2026

  • 17 КОГАТО

    11 7 Отговор
    ДВАТА КРАДЛИВИ ШОПАРА ВЛЯЗАТ В ЗАТВОРА,
    ТОГАВА ИДВА ИСТИНСКОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ.

    10:01 03.03.2026

  • 18 дсдсадасд

    16 4 Отговор
    за 6 години нищо не направи

    10:01 03.03.2026

  • 19 Исторически парк

    19 2 Отговор
    а новите ти тузарски къщи в тюленово кога ще ги освободиш

    10:01 03.03.2026

  • 20 А къде

    10 4 Отговор
    се губят 13% от левовете?

    10:01 03.03.2026

  • 21 българин

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    а така гласувайте че да си построи трета къща в тюленово не му стигат парите!

    10:02 03.03.2026

  • 22 !!!

    18 6 Отговор
    Ще се освободим от Копейките - кремълски подлоги и национални предатели! Ще се освободим от тях като ги изритаме окончателно и от Парламента, и от Бългаиря!

    Коментиран от #26

    10:02 03.03.2026

  • 23 Връщай

    18 1 Отговор
    Парите бе!

    10:03 03.03.2026

  • 24 Не можеш, Коце,

    18 1 Отговор
    докато ти блееш с халосни патрони, Радев си овче работа и регистрира официално варненската групировка ТИМ на изборите под друго име. Но ти нямаш нищо против руската мафия, така че - ще се спогодите. Лошото в, че той прибра големите денги, а ти няма да имаш трета къща, даже в МАКСУДА.

    10:03 03.03.2026

  • 25 Костадинов е независим

    17 2 Отговор
    защото от него нищо не зависи!

    10:03 03.03.2026

  • 26 Не можем

    18 1 Отговор

    До коментар #22 от "!!!":

    Радев вече регистрира руската мафия ТИМ за изборите.

    10:04 03.03.2026

  • 27 Просто човек

    17 2 Отговор
    Жалка копейка…

    10:04 03.03.2026

  • 28 Отровна гъба

    10 1 Отговор
    Лошавец

    10:05 03.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Варна 3

    17 2 Отговор
    Копейкин не е освободителят!

    10:06 03.03.2026

  • 31 Коце

    12 0 Отговор
    първо освободи Иран!

    10:07 03.03.2026

  • 32 Столичанин кореняк

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ивелин Михайлов":

    Не ни освободиха ! Заробихани !

    10:07 03.03.2026

  • 33 Фара

    11 1 Отговор
    И за дюнерджия не ставащ,сине!

    10:08 03.03.2026

  • 34 кв. Максуда

    8 3 Отговор
    Ще ни освободи от господарите си, както ни освободи от лева ли?

    Коментиран от #39

    10:09 03.03.2026

  • 35 Циониcте бeзчеcтен,

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    това са думи на Муню Тримореца.

    Коментиран от #54

    10:10 03.03.2026

  • 36 Не мога да повярвам току що

    6 5 Отговор
    Някакъв човек човек нарече Костадин Костадинов Копейкин по телевизията. Такова говорене е неприемливо. Особено пък на Националния празник Трети март е дори непремерено и неприлично.

    10:11 03.03.2026

  • 37 Верваме ти

    13 1 Отговор
    То теб те създаде мафията ,без нея ще ше да си един читалищен плъх

    10:12 03.03.2026

  • 38 Днес е

    11 0 Отговор
    Деня на гръмките фрази ,всички ще ни освобождават от всичко

    10:13 03.03.2026

  • 39 От Лева народа сам се освободи

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "кв. Максуда":

    Костадинов какво да направи като народа отиде на море и за гъби.

    10:13 03.03.2026

  • 40 Костадинов

    8 0 Отговор
    какво прави в министерския съвет?

    10:14 03.03.2026

  • 41 Завеса

    10 0 Отговор
    Вдигайте гълъбите ! Край на представленията ви нечистоплътни .

    10:14 03.03.2026

  • 42 Костя

    6 0 Отговор
    това го казваш за стотен път!На 20 април,как ще се оправдаваш?

    10:16 03.03.2026

  • 43 Факти

    3 0 Отговор
    моля ви! По хигиенично на празника!

    10:18 03.03.2026

  • 44 Този

    6 1 Отговор
    Най-добре за България ще е да се освобади от теб!

    10:23 03.03.2026

  • 45 Начо

    5 0 Отговор
    Костя направи два палата на морето, другите да лапат мухи

    10:23 03.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Изброих

    2 0 Отговор
    шест партии и менизтриха?????

    10:26 03.03.2026

  • 48 4 ти километър

    5 0 Отговор
    Прибирай Костя

    10:27 03.03.2026

  • 49 Възраждане

    3 0 Отговор
    кога ще ,,прогресирсте"?

    10:27 03.03.2026

  • 50 избирател

    4 0 Отговор
    Абе Коце , защо се занимаваш да строиш на Тюленово , хората изнесоха всичко в Дубай ! Ти нали си от мафията , защо не си в Дубай като Руди гела

    10:28 03.03.2026

  • 51 истината

    6 0 Отговор
    Защо датата е 3март!!!В Санстефанския договор НЯМА ПОПНЕ ЕДНА ДУМА, никъде НЕ ПИШЕ ЧЕ БЪЛГАРИЯ става независима и СВОБОДНА държава. Представлява СЪГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕ АЗИАТСКИ ИМПЕРИИ, касаещи ПОДЯЛБА НА ТЕРИТОРИИ.ДОГОВОРЪТ Е ЗА ОКУПАЦИЯ НА ЗАДУНАЙСКАТА ОБЛАСТ ,не се споменава името България и при подписването му българи не участват по изричната молба на Русия. Ние си търси господар и в османската империя и в СССР. Само в България празнуват поробителите си.

    10:28 03.03.2026

  • 52 Коста

    3 0 Отговор
    можеш ли коремно на лоста?

    10:28 03.03.2026

  • 53 истината

    5 0 Отговор
    В Сан-Стефански договор чл. 5 даване независимост и територии(?!?!) на Черна гора, Сърбия и Румъния! Запомнете това! Няма самостоятелна държава с име България. За територията ни се предвижда нещо като нищо - васали на Султана и някаква автономийка в рамките на Османската империя. Такъв субект не съществува и не се предвижда да съществува дори и в договора от Берлин! Няма я България. Има Черна гора, Сърбия, Румъния. Точка. И следва най-интересното - знаете ли кога са националните празници на тези тричките? Не, не е трети март, день раждения российскава императора Александр Второва! Не е Трети март и защо ли такова неуважение към техните братушки? Ето, вижте: Черна гора празнува на 21. май, когато се е откачила от Сърбия (не е ли странно?). Румъния пък празнува на 01 декември, когато е обединила земите си, а московското галениче Сърбия празнува на 15 февруари, денят, в който за пръв път се е вдигнал срещу османлиите през 1804 година. И нито една от трите не е признала Трети Март за свой най-важен държавен празник...
    Не ви ли се вижда странно.

    10:29 03.03.2026

  • 54 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Циониcте бeзчеcтен,":

    Може и да е така, но Костя пръв си извади Зелен сертификат. А що се отнася за на Радев коалицията, тя е изцяло от действащите по времето на Зеления сертификат министри.

    10:29 03.03.2026

  • 55 истината

    7 3 Отговор
    Всички Българи знаят че е пълна лъжа че русия ни освобождава два пъти. В своите записки Граф Игнатиев, консул на Русия в Цариград говори за българите като за “племе“ той твърди че целите на империята е да държи в “нраствено подчинение България и да превърне българското население…. в послушно оръдие на руските интереси, политика“. Като главните интереси,историческата задача на русия са завладяване на проливите. След залавянето на Васил Левски лично граф Игнатиев настоява пред османските власти Апостола да бъде съден от специален съд. Целта е ясна – обезглавяване на националното ни освободително движение и подчиняването му на целите на имперската дипломация. Русия постояно работи срещу революцоинерите и прави всичко възможно те да бъдат залавяни и преследвани. Тя има една цел-да ликвидира българското националноосвободително движение, За да ни завладеят те, (освободят сменят един поробител с друг)

    Коментиран от #65

    10:30 03.03.2026

  • 56 Алоооу смешник

    5 3 Отговор
    Колко хора имаше вчера на протест пред МС ?

    Коментиран от #58

    10:31 03.03.2026

  • 57 Буден

    4 2 Отговор
    Само за наивници?

    10:33 03.03.2026

  • 58 Урко

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Алоооу смешник":

    И хора ли е имало?

    10:33 03.03.2026

  • 59 Кога ще се освободим от теб

    8 3 Отговор
    и от руското робство?

    10:33 03.03.2026

  • 60 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Връщай парите бе.......

    10:38 03.03.2026

  • 61 Мимчят

    1 2 Отговор
    А,чул та господ...

    10:41 03.03.2026

  • 62 Дедо

    2 1 Отговор
    Как да се освободим от мафията , след като гласуваш заедно с нея бе Копейкин ?

    10:47 03.03.2026

  • 63 ДИЗРАЕЛИ ПРАТИ СЮЛЕЙМАН НА ШИПКА

    1 0 Отговор
    ПРИ 10 СВОБОДНИ ДРУГИ ПРОХОДА :) ЗАТОВА И ГО СЪДИХА ПОСЛЕ

    10:49 03.03.2026

  • 64 60 000 КОРАВИ БОЙЦИ ЗАКОПА

    0 3 Отговор
    ЖИ, ДВОТНОТО СЮЛЕЙ МАН !

    10:50 03.03.2026

  • 65 За теб се отнася

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "истината":

    Стига лъга това не е верно.

    10:51 03.03.2026

  • 66 Не знам нито една копейка

    4 1 Отговор
    да е допринесла нещо за България. Те са по хейта, побоите над граждани, празните лозунги, кичозността, заплахите, ос.иране на метеното и исканията.
    Искат, искат, искат наготово, но нищо не дават насреща.
    Затова – НЯМА СДЕЛКА!

    10:51 03.03.2026

  • 67 КАСАПИНА НА КАВКАЗ

    1 1 Отговор
    3 ДЕНА СЕ ОСВЕДОМЯВАШЕ, КОЛКО ПОЛЕЗНИ КУЧЕТА СА ОЩЕ ЖИВИ :)

    10:52 03.03.2026

  • 68 ДС АГЕНТА

    5 1 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ДРЪНКА ПРОПАГАНДА И МАЗНИ Л :) ТРЕБВА ДА СИ ОПРАВДАЕ 2 ЗАПЛАТА ОТ ДС ! :)

    10:54 03.03.2026

  • 69 Смотаняк!, по-добре

    5 1 Отговор
    си търсѝ нов господар, защото тези фалираха (както винаги).

    10:55 03.03.2026

  • 70 В меча кожа

    3 0 Отговор
    Османците бяха чужди и като народ, и като религия, и като териториално присъствие. Поне границите бяха ясни! Мафията обаче е наше творение с руска закваска. Троскот в България, с разклонения по света. Най-добре е да започнеш със себе си за пример. Хвърли овчата кожа та под нея да се види мечата, която те храни против твоя
    народ.

    11:00 03.03.2026

  • 71 Коя е мафията?

    2 0 Отговор
    Ти и тези от парламента с които си гласувате заедно.

    11:02 03.03.2026

  • 72 Сега Радев пое мафията,

    1 0 Отговор
    като се регистрира с ТИМ на изборите. Искам да видя двубоя Радев – Костадинов, т.е. парите на руската мафия срещу парите на тьотя Мутрофанова.
    Ха да видим кой кого.

    11:02 03.03.2026

  • 73 Фалшифициране на лайковете

    0 0 Отговор
    Дори на националния празник соросоидите нямат задръжка а и никой не ги спира.

    11:04 03.03.2026

