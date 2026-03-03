Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

3 Март, 2026 10:10 1 311 49

Подменят се предпазните мембранни устройства

Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница и допълват, че спирането е извършено на 3 март, уточнява БНТ.

Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрла.


България
  • 1 стоян георгиев

    62 3 Отговор
    На ви уестингхаус! Евроатлантическите подлоги ще довършат и АЕЦ-! Неможачи безродни!

    Коментиран от #41, #44

    10:15 03.03.2026

  • 2 Какво

    38 0 Отговор
    стана с ливадата за милиони държавни пари ?

    10:17 03.03.2026

  • 3 бойко българоубиец

    48 1 Отговор
    нали знаете моята схема ;) ремонт на ремонта всеки месец хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:17 03.03.2026

  • 4 Инженер

    28 2 Отговор
    бъдещият чернобил

    10:17 03.03.2026

  • 5 русоляв

    38 1 Отговор
    М@миц@та ви крадлива .............

    10:18 03.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    48 1 Отговор
    Пак фалшиви мембрани .Вече трети път.Съсипаха реактора.

    10:19 03.03.2026

  • 7 Баце

    49 2 Отговор
    След смяна на горивото, това коя по ред смяна е???
    Този Блок ме тревожи повече отколкото ядрената програма на Иран, Северна Корея, че даже и Русия на куп.

    10:19 03.03.2026

  • 8 козлодуец

    42 2 Отговор
    мембраните са произведени от гербава фирма, така че очаквайте до месец два пак да се скъсат.. руските издържаха по 4 години!

    Коментиран от #32

    10:19 03.03.2026

  • 9 Кой е виновния за тези и предните мембра

    38 0 Отговор
    До кога ще живеят на гърба на народа? Разказаха играта на атомната централа да могат да си правят далаверите. Сега с тази изпитана нова мембрана кой ще отговаря ако нещо се случи? Кой, имена! Това което правят експерти се изказват, че скасява драстично живота на АЕЦ-а. Тоест очаквайте да стоите без ток, щото няма да успявате да си го плащате.

    10:19 03.03.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    33 2 Отговор
    тия мембрани последно ги сменяха декември.. и месец не издържаха

    10:20 03.03.2026

  • 11 Исторически парк

    19 3 Отговор
    АЕЦ КОЗЛОДУЙ Е ПАВЕЦ ЧАИРА 2.0

    10:20 03.03.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    "След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. "
    Това беше МИНАЛАТА ГОДИНА❗
    След изпълнението на планираните ремонти-
    НИ ДОКАРАХА ДО ИЗВЪН ПЛАНОВИ, АВАРИЙНИ РЕМОНТИ❗
    Добре е да се казва ИСТИНАТА‼️

    10:21 03.03.2026

  • 13 бойко българоубиец

    25 1 Отговор
    щом унищожих павец чаира, значи мога да унищожа и аец козлодуй ;) : ама вие пак ще гласувате след месец за мене бухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:21 03.03.2026

  • 14 Това

    10 7 Отговор
    правителство за нищо не става!

    Коментиран от #23

    10:22 03.03.2026

  • 15 антрашпиц

    21 1 Отговор
    Следващата стъпка на шефа на АЕЦ-а : Доставка на един тир менбрани ,разбирасе ,"наша фирма" ще ги достави.,възможно най-скъпите и големи боклуци !

    10:22 03.03.2026

  • 16 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    ВИВА УЕСТИНГХАУС , АМА МАЙ ГООЛЕМ ХАУС ЗАПОЧВА!

    10:22 03.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    2 14 Отговор
    Най сетне са им дали конструктивна и технологична документация и са изработили необходимото оборудване. Атоменергоремонт са много добри, а и разполагат с уникални машини. За всички поразии са виновни политиците, но го отнесоха тези, които нямат вина, а спасиха ситуацията. Обичайно за енергетиката в България. Касчиев няма да го коментирам защото ме е гнус.

    Коментиран от #20, #24

    10:23 03.03.2026

  • 18 Симо

    20 0 Отговор
    Ей така ще я караме с ментетата докато нещо гръмне. А като гръмне ще е виновен Путин, защото не ни е дал истински мембрани.

    Коментиран от #25

    10:25 03.03.2026

  • 19 Иван

    0 16 Отговор
    Защо Козлодуй е най-смъртоносният град?Ами защото АЕЦ е руска.

    10:25 03.03.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Тъпотиите в коментарите също ще се въздържа да ги обсъждам.

    10:25 03.03.2026

  • 21 Кога най-после,

    15 0 Отговор
    някой ще висне със страшна сила? На 3-ти март летище ,,В. Левски" как празнува?

    10:25 03.03.2026

  • 22 БеГемот

    12 0 Отговор
    Лично Ковашки ги е дялкал!

    10:27 03.03.2026

  • 23 Енергетика

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "Това":

    Само,че мембраните и ремонтите не са от това правителство,а от тиквено-деляновото правителство.

    10:28 03.03.2026

  • 24 Инженер

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    ей гербарино вашите гербави мембрани издържат по малко от месец бе, а руските издържаха по 4 години.. след месец идва Радев и ще има разстрел за всички мутрохотелиерчета ;) и ти си в списъка ще ти национализираме бардаците!

    Коментиран от #30, #31

    10:28 03.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    2 14 Отговор

    До коментар #18 от "Симо":

    България е в състояние да проектира и произведе едни кирливи клапи. Не само руснаците го могат. Руснаците могат да водят 5 години война и да изтрепят милиони руснаци за този дето духа.

    Коментиран от #27, #29

    10:28 03.03.2026

  • 26 бойко българоубиец

    13 0 Отговор
    ако гръмне аеца ще кажа на матриала, че Путин е виновен ;) хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:29 03.03.2026

  • 27 германец

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    България не е състояние и един чушкопек да произведе.. изнесоха ви производството в Румъния ахахахахах

    10:30 03.03.2026

  • 28 9689

    12 1 Отговор
    Браво,мутренски подлоги-материали подобни на оригиналните.На цена 30 пъти повече.

    10:31 03.03.2026

  • 29 Инженер

    9 0 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    мда в състояние е да произвежда мембрани, които издържат 1 месец.. маде ин богария = шит

    10:31 03.03.2026

  • 30 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Инженер":

    Ти си инженер, колкото аз съм македонски космонавт. Ако беше инженер, щеше да знаеш, че едни клапи не е проблем да бъдат проектирани и произведени. Дори щеше да си правил и защитавал такъв проект в МЕИто.

    Коментиран от #35, #47

    10:32 03.03.2026

  • 31 КРАДЕВ е МЕКА МАРА

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Инженер":

    РЕСУРСА МУ Е НУЛЕВ СЛУГА Е НА ЕССР И УСА. ТОЙ НОВОТО ЦАРЧЕ ДЕТО ША НА ОПРАЯ...

    10:32 03.03.2026

  • 32 Големият проблем

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "козлодуец":

    ще дойде, ако са ги преоразмерили и не се скъсат. Тогава налягането ще взриви съоръжението. До сега само милиони са профукани. Сега да се молим да оживеем.

    Коментиран от #34

    10:32 03.03.2026

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    Браво, за трети път тази година...

    10:34 03.03.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Големият проблем":

    Явно не знаеш какво е предпазен клапан, и как функционира.

    Коментиран от #37

    10:37 03.03.2026

  • 35 Питам се

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    не се ли пише хаИрсъзин? От хаир не видял? Или от харамия не прокопсал? Поясни, моля те. Интересно е.

    10:38 03.03.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Иван Андреев трябва немедлено да уволни всичката сган в Информационния център, и да ги изпрати да пасат патки покрай Топъл канал 2.

    10:41 03.03.2026

  • 37 Е не всички са

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    специалисти, като теб. От такива капацитети гърми вече всичко в тази държава.

    Коментиран от #43

    10:41 03.03.2026

  • 38 000

    4 0 Отговор
    Абе затворете и аеца. Върнахте България в 19 век, ну ви трябва нищо родно. Всичко ще си внасяте. Роби и рая проста.

    10:43 03.03.2026

  • 39 зафир76853424

    3 0 Отговор
    НЕЩАСТНИЦИ, НА ГЪРБА НА НАРОДА! И ДНЕС ЧЕСТВАМЕ, НЕ СВОБОДА, А ЗАВЛАДЯНА ДЪРЖАВА! НЕГОДНИЦИ, ДОЛНИ!

    10:43 03.03.2026

  • 40 пак ли

    3 1 Отговор
    Ха, каква изненада. За четвърти път от декември насам. После, народът се чуди защо са надути сметките за ток?

    10:45 03.03.2026

  • 41 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Тия в Козлодуй да гледат да не стане втори Чернобил..... Интересно тия поредни мембрани дали са от лицензирания руски производител или са направени от "новите ни братя"..... Руснаците два пъти ни донесоха свободата, съградиха ни държава, построиха ни атомна електроцентрала.... Но ганьовците се отказах от свободата, разрушиха държавата си, сега са на път да саморазрушат и АЕЦ си.....

    10:46 03.03.2026

  • 42 тука така,дано оцелеем

    0 0 Отговор
    Майтап. До каква степен е деградацията и разрухата. Дойде време на малоумие и лудост.

    10:46 03.03.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Е не всички са":

    Специалистите като мен са много малко в държавицата. Аз съм много добър хотелиер. И хотелите ми са пълни през целия сезон.

    Коментиран от #46

    10:46 03.03.2026

  • 44 ЕлСмешнико

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    старите мембрани бяха руски, сега слагат американски, троле миризлив !!!

    10:47 03.03.2026

  • 45 демоникрация

    1 0 Отговор
    Явно, лично Путин и руските хакери са виновни!

    10:48 03.03.2026

  • 46 дайте да дадем

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    Като Росен, хотелиера ли?

    10:49 03.03.2026

  • 47 Инженер

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    всички виждаме колко ги произвеждате бе след месец се късат гербави бездарници!

    Коментиран от #48

    10:50 03.03.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Инженер":

    Обикновено заради глупостите на политиците и глупостите на "експертите", които се вихрят из телевизиите, го отнасят инженерите. Добрите инженери, които спасяват ситуацията. Ако беше инженер, щеше да си го изпитал многократно на гърба си, и да го знаеш. Инженер не се става само като си купиш диплом за "вишу".

    10:58 03.03.2026

  • 49 Някой

    0 0 Отговор
    След ПАВЕЦ ,,Чаира" неможачите налазиха иАЕЦ !!!! Колко пъти ще им се пробват, докато разберат че немогат!!!!!

    11:03 03.03.2026

