Спряха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Това съобщават от атомната електроцентрала на официалната си страница и допълват, че спирането е извършено на 3 март, уточнява БНТ.
Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрла.
1 стоян георгиев
Коментиран от #41, #44
10:15 03.03.2026
2 Какво
10:17 03.03.2026
3 бойко българоубиец
10:17 03.03.2026
4 Инженер
10:17 03.03.2026
5 русоляв
10:18 03.03.2026
6 Последния Софиянец
10:19 03.03.2026
7 Баце
Този Блок ме тревожи повече отколкото ядрената програма на Иран, Северна Корея, че даже и Русия на куп.
10:19 03.03.2026
8 козлодуец
Коментиран от #32
10:19 03.03.2026
9 Кой е виновния за тези и предните мембра
10:19 03.03.2026
10 Ивелин Михайлов
10:20 03.03.2026
11 Исторически парк
10:20 03.03.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Това беше МИНАЛАТА ГОДИНА❗
След изпълнението на планираните ремонти-
НИ ДОКАРАХА ДО ИЗВЪН ПЛАНОВИ, АВАРИЙНИ РЕМОНТИ❗
Добре е да се казва ИСТИНАТА‼️
10:21 03.03.2026
13 бойко българоубиец
10:21 03.03.2026
14 Това
Коментиран от #23
10:22 03.03.2026
15 антрашпиц
10:22 03.03.2026
16 Боруна Лом
10:22 03.03.2026
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #20, #24
10:23 03.03.2026
18 Симо
Коментиран от #25
10:25 03.03.2026
19 Иван
10:25 03.03.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Тъпотиите в коментарите също ще се въздържа да ги обсъждам.
10:25 03.03.2026
21 Кога най-после,
10:25 03.03.2026
22 БеГемот
10:27 03.03.2026
23 Енергетика
До коментар #14 от "Това":Само,че мембраните и ремонтите не са от това правителство,а от тиквено-деляновото правителство.
10:28 03.03.2026
24 Инженер
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":ей гербарино вашите гербави мембрани издържат по малко от месец бе, а руските издържаха по 4 години.. след месец идва Радев и ще има разстрел за всички мутрохотелиерчета ;) и ти си в списъка ще ти национализираме бардаците!
Коментиран от #30, #31
10:28 03.03.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Симо":България е в състояние да проектира и произведе едни кирливи клапи. Не само руснаците го могат. Руснаците могат да водят 5 години война и да изтрепят милиони руснаци за този дето духа.
Коментиран от #27, #29
10:28 03.03.2026
26 бойко българоубиец
10:29 03.03.2026
27 германец
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":България не е състояние и един чушкопек да произведе.. изнесоха ви производството в Румъния ахахахахах
10:30 03.03.2026
28 9689
10:31 03.03.2026
29 Инженер
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":мда в състояние е да произвежда мембрани, които издържат 1 месец.. маде ин богария = шит
10:31 03.03.2026
30 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Инженер":Ти си инженер, колкото аз съм македонски космонавт. Ако беше инженер, щеше да знаеш, че едни клапи не е проблем да бъдат проектирани и произведени. Дори щеше да си правил и защитавал такъв проект в МЕИто.
Коментиран от #35, #47
10:32 03.03.2026
31 КРАДЕВ е МЕКА МАРА
До коментар #24 от "Инженер":РЕСУРСА МУ Е НУЛЕВ СЛУГА Е НА ЕССР И УСА. ТОЙ НОВОТО ЦАРЧЕ ДЕТО ША НА ОПРАЯ...
10:32 03.03.2026
32 Големият проблем
До коментар #8 от "козлодуец":ще дойде, ако са ги преоразмерили и не се скъсат. Тогава налягането ще взриви съоръжението. До сега само милиони са профукани. Сега да се молим да оживеем.
Коментиран от #34
10:32 03.03.2026
33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:34 03.03.2026
34 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Големият проблем":Явно не знаеш какво е предпазен клапан, и как функционира.
Коментиран от #37
10:37 03.03.2026
35 Питам се
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":не се ли пише хаИрсъзин? От хаир не видял? Или от харамия не прокопсал? Поясни, моля те. Интересно е.
10:38 03.03.2026
36 Данко Харсъзина
10:41 03.03.2026
37 Е не всички са
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":специалисти, като теб. От такива капацитети гърми вече всичко в тази държава.
Коментиран от #43
10:41 03.03.2026
38 000
10:43 03.03.2026
39 зафир76853424
10:43 03.03.2026
40 пак ли
10:45 03.03.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "стоян георгиев":Тия в Козлодуй да гледат да не стане втори Чернобил..... Интересно тия поредни мембрани дали са от лицензирания руски производител или са направени от "новите ни братя"..... Руснаците два пъти ни донесоха свободата, съградиха ни държава, построиха ни атомна електроцентрала.... Но ганьовците се отказах от свободата, разрушиха държавата си, сега са на път да саморазрушат и АЕЦ си.....
10:46 03.03.2026
42 тука така,дано оцелеем
10:46 03.03.2026
43 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Е не всички са":Специалистите като мен са много малко в държавицата. Аз съм много добър хотелиер. И хотелите ми са пълни през целия сезон.
Коментиран от #46
10:46 03.03.2026
44 ЕлСмешнико
До коментар #1 от "стоян георгиев":старите мембрани бяха руски, сега слагат американски, троле миризлив !!!
10:47 03.03.2026
45 демоникрация
10:48 03.03.2026
46 дайте да дадем
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":Като Росен, хотелиера ли?
10:49 03.03.2026
47 Инженер
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":всички виждаме колко ги произвеждате бе след месец се късат гербави бездарници!
Коментиран от #48
10:50 03.03.2026
48 Данко Харсъзина
До коментар #47 от "Инженер":Обикновено заради глупостите на политиците и глупостите на "експертите", които се вихрят из телевизиите, го отнасят инженерите. Добрите инженери, които спасяват ситуацията. Ако беше инженер, щеше да си го изпитал многократно на гърба си, и да го знаеш. Инженер не се става само като си купиш диплом за "вишу".
10:58 03.03.2026
49 Някой
11:03 03.03.2026