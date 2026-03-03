Новини
Затварянето на Ормузкия проток ще се отрази на България

3 Март, 2026 10:25 1 461 36

  • българия-
  • ормузки проток-
  • отражение-
  • икономика

Затварянето на Ормузкия проток спира десетки петролни танкери от двете страни на маршрута

Затварянето на Ормузкия проток ще се отрази на България - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Късно снощи стана ясно, че Ормузки проток е напълно затворен за преминаване. През стратегическия морски коридор не се пропускат никакви плавателни средства, а според иранските власти подобно действие би могло да доведе до „мощен военен удар“.

Размяната на атаки в региона продължава четвърти ден, а държавите около Персийския залив – включително Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства – вече усещат последиците от серията дронови и ракетни атаки.

Доц. Майер – експерт по конфликтите в Близкия изток и преподавател в Нов български университет.

„Режимът безспорно е разклатен. Върховният лидер го няма – това е ясно за всички. Но властта оказва силна съпротива с всичко, с което разполага в момента“, коментира доц. Майер в началото на разговора. Според нея основният въпрос е колко от военния капацитет на Иран е запазен след последните удари:

„Трудно е да преценим какво е останало от въоръжението. Смятам, че няма да седнат на масата за преговори, докато не приключат с това, с което разполагат", казва тя, цитирана от bTV.

По думите на експерта тази нощ от Иран са изстреляни множество ракети и дронове, включително по американското посолство в Саудитска Арабия.

„Осем дрона са били изстреляни, два са достигнали района на посолството.“ Тя подчерта, че държавите в Залива са укрепили противовъздушната си отбрана, благодарение на американски установки, разположени в региона и в Йордания: „Когато се изстреля голям залп, е трудно всичко да бъде прехванато.“

Според Майер именно следващите няколко дни ще покажат дали е възможно бързо деескалиране: „От наша гледна точка следващите дни наистина ще донесат силна ескалация. Нямам съмнение, че Иран ще изстреля абсолютно всичко, с което разполага.“

Тя предупреди, че цивилните в региона вече са изложени на огромен риск, а транспортът в центрове като Дубай е блокиран заради въздушната опасност.

Въпросът за политическото бъдеще на Иран стои в центъра на международния дебат.

Доц. Майер е предпазлива: „Най-малко рисковият вариант за региона е постепенен преход в управлението, който да доведе до повече демократични промени. Внасяне на демокрация отвън не работи – видяхме го многократно.“

Тя подчертава, че Иранската революционна гвардия и армията разполагат със стотици хиляди бойци и значителна лоялност сред част от населението. „Ако се стигне до рязка смяна на режима, рискът от вътрешно противопоставяне и граждански сблъсъци е огромен.“

Затварянето на Ормузкия проток спира десетки петролни танкери от двете страни на маршрута. „Това неизбежно ще се отрази и на Европа, включително на България. Ще бъдат засегнати най-силно азиатските икономики и страните около Тихия океан, които разчитат на ирански петрол.“

По думите ѝ Иран изглежда готов да плати цената на конфликта: „Те явно са решили да изстрелят всичко, с което разполагат. Надявам се умерените сили вътре в страната да успеят да надделеят.“

„Да оставим иранците сами да решат пътя си – важното е конфликтът да не бъде изнасян към региона и света", призова доц. Майер.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    27 6 Отговор
    ПУКА НИ -----ИМАМЕ БАНАНИ

    Коментиран от #14, #18

    10:27 03.03.2026

  • 2 9689

    39 4 Отговор
    А направо казване на истината Иран се отбранява от агресори.

    Коментиран от #15

    10:28 03.03.2026

  • 3 Боби

    12 6 Отговор
    Свободата на хората не струва няколко цента в бензин.

    Коментиран от #8

    10:29 03.03.2026

  • 4 За Ганьо

    28 4 Отговор
    пак дръвце !

    Коментиран от #5, #23, #32

    10:29 03.03.2026

  • 5 Мурка

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "За Ганьо":

    СЕФТЕ

    10:34 03.03.2026

  • 6 Шопо

    22 5 Отговор
    Иран ще удари всички тръбопроводи в Близкия изток и ще блокира износа на петрол от региона.
    Цената на петрола ще се повиши купувайте магарета каруци докато все още има.

    Коментиран от #19

    10:34 03.03.2026

  • 7 Даниел

    3 29 Отговор
    По-добре без Иран отколкото Иран с ядрено оръжие!!

    Коментиран от #11

    10:35 03.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не Иран

    24 3 Отговор
    започна тази война и не беше Иран, този който нападна америка, да сме наясно.

    Коментиран от #21

    10:40 03.03.2026

  • 10 Никога

    9 2 Отговор
    Не си бил свободен , само си бил с умствена недостатъчност! Както сега! А ще си и пешеходец.

    10:41 03.03.2026

  • 11 Мурка

    16 3 Отговор

    До коментар #7 от "Даниел":

    ПО ДОБРЕ БЕЗ ДАНИЕЛ ОТКОЛКОТО ДАНИЕЛ С КОМПЮТЪР

    10:41 03.03.2026

  • 12 жик так

    11 1 Отговор
    То съюзниците ви там все демократи . В СА брутална диктатура . Йордания само демокрация и нищо друго . ..и всички останали са същите .

    10:42 03.03.2026

  • 13 временните мишоци

    7 1 Отговор
    да не чакат а да искат компенсация от сащ и ес

    10:44 03.03.2026

  • 14 Муркааа

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Ще те гони хуркаа. Каквото е нужно ще се направи за отварянето на Ормузкия проток!Иначе чао Иран като държава!

    Коментиран от #27

    10:44 03.03.2026

  • 15 Хи хи хи хи

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "9689":

    Украйна също се отбранява от агресори но мълчиш като гз.

    10:46 03.03.2026

  • 16 Пак аз бе

    4 9 Отговор
    Ще го отворят.И да не искат.

    10:46 03.03.2026

  • 17 писарке с половинчата снимка

    8 3 Отговор
    ква е таз Доц. Майер
    друго име няма ли
    отде е кацнала

    Коментиран от #29

    10:46 03.03.2026

  • 18 Нека да пиша

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Мурка":

    Майка ти цял набор от банани има .

    Коментиран от #34

    10:46 03.03.2026

  • 19 Пръдльооо

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Че то ще има ли Иран?

    10:47 03.03.2026

  • 20 Механик

    3 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!После повтори!

    Коментиран от #31

    10:47 03.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 а бе..

    8 2 Отговор
    Нека се отрази на тия бгшупумигари,они все стъпват на криво,за каво им е петрол през босфоро,ей къде е новороссискио порт а там чьорное золото-евтиния.а бе що си немаме един орбанчо да се опълчим и ние като него на дъртио джендър урсуль и мелезо калассь,а не да клечиме и да цукаме нозете им

    10:53 03.03.2026

  • 23 А дръвцето е дебело

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "За Ганьо":

    Дълго и чепато

    10:54 03.03.2026

  • 24 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Ама верно ли? О шокирани сме...

    10:55 03.03.2026

  • 25 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    И доц. Майер е напълнил гащите! 🤣

    Планът за смяна на "режима" в Иран се провали!

    Коментиран от #30

    10:56 03.03.2026

  • 26 Не бе, не е от леврото

    5 0 Отговор
    Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    10:56 03.03.2026

  • 27 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Муркааа":

    НЯМА КАК СЕДНАЛ СИ НА ХУРКАТА

    10:57 03.03.2026

  • 28 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Еврокибиците ще вървят пеша

    10:57 03.03.2026

  • 29 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "писарке с половинчата снимка":

    Как кой ,литературен герой бря

    10:57 03.03.2026

  • 30 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "az СВО Победа 80":

    ... и сега ше му се наложи да сърба, каквото си надроби...

    10:57 03.03.2026

  • 31 честит..

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Трети март,днес за бгбандерьрусофобь ще има допълнителную добавку од жлъттото във weцeтo напеефдьскио

    10:58 03.03.2026

  • 32 Дръта чанта

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "За Ганьо":

    Ами ти къв си ве мухъл

    10:58 03.03.2026

  • 33 9689

    4 0 Отговор
    Не се радвайте мутренски подлоги-само за 1 час газта е поскъпнала с 31,8 процента.

    10:58 03.03.2026

  • 34 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нека да пиша":

    ТАКА Е И ВСИТЕ ТЕБЕ ЧАКАТ МУШМУЛ

    10:58 03.03.2026

  • 35 Пламен

    1 0 Отговор
    Войната е най-заразната болест . Всички знаем откъде плъзна тази зараза .
    Всъщност вече няма значение .

    11:01 03.03.2026

  • 36 Гарантирано от ГЕРБ

    1 1 Отговор
    Няма страшно!
    Братята Хамерикамци ще ни "Подаряват" горива на Тройна цена!
    На бензинджийниците им е много лесно. Ще умножат по две цените,
    на които в момента ни продават горивата.
    Важното е, че вече сме в "Клуба на Богатите"
    както каза Д@бил@ от Банкя Еднокнижния Пажарникар!

    11:01 03.03.2026

