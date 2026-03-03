Затварянето на Ормузкия проток ще се отрази на България

Късно снощи стана ясно, че Ормузки проток е напълно затворен за преминаване. През стратегическия морски коридор не се пропускат никакви плавателни средства, а според иранските власти подобно действие би могло да доведе до „мощен военен удар“.

Размяната на атаки в региона продължава четвърти ден, а държавите около Персийския залив – включително Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства – вече усещат последиците от серията дронови и ракетни атаки.

Доц. Майер – експерт по конфликтите в Близкия изток и преподавател в Нов български университет.

„Режимът безспорно е разклатен. Върховният лидер го няма – това е ясно за всички. Но властта оказва силна съпротива с всичко, с което разполага в момента“, коментира доц. Майер в началото на разговора. Според нея основният въпрос е колко от военния капацитет на Иран е запазен след последните удари:

„Трудно е да преценим какво е останало от въоръжението. Смятам, че няма да седнат на масата за преговори, докато не приключат с това, с което разполагат", казва тя, цитирана от bTV.

По думите на експерта тази нощ от Иран са изстреляни множество ракети и дронове, включително по американското посолство в Саудитска Арабия.

„Осем дрона са били изстреляни, два са достигнали района на посолството.“ Тя подчерта, че държавите в Залива са укрепили противовъздушната си отбрана, благодарение на американски установки, разположени в региона и в Йордания: „Когато се изстреля голям залп, е трудно всичко да бъде прехванато.“

Според Майер именно следващите няколко дни ще покажат дали е възможно бързо деескалиране: „От наша гледна точка следващите дни наистина ще донесат силна ескалация. Нямам съмнение, че Иран ще изстреля абсолютно всичко, с което разполага.“

Тя предупреди, че цивилните в региона вече са изложени на огромен риск, а транспортът в центрове като Дубай е блокиран заради въздушната опасност.

Въпросът за политическото бъдеще на Иран стои в центъра на международния дебат.

Доц. Майер е предпазлива: „Най-малко рисковият вариант за региона е постепенен преход в управлението, който да доведе до повече демократични промени. Внасяне на демокрация отвън не работи – видяхме го многократно.“

Тя подчертава, че Иранската революционна гвардия и армията разполагат със стотици хиляди бойци и значителна лоялност сред част от населението. „Ако се стигне до рязка смяна на режима, рискът от вътрешно противопоставяне и граждански сблъсъци е огромен.“

Затварянето на Ормузкия проток спира десетки петролни танкери от двете страни на маршрута. „Това неизбежно ще се отрази и на Европа, включително на България. Ще бъдат засегнати най-силно азиатските икономики и страните около Тихия океан, които разчитат на ирански петрол.“

По думите ѝ Иран изглежда готов да плати цената на конфликта: „Те явно са решили да изстрелят всичко, с което разполагат. Надявам се умерените сили вътре в страната да успеят да надделеят.“

„Да оставим иранците сами да решат пътя си – важното е конфликтът да не бъде изнасян към региона и света", призова доц. Майер.