Затварянето на Ормузкия проток ще се отрази на България

Късно снощи стана ясно, че Ормузки проток е напълно затворен за преминаване. През стратегическия морски коридор не се пропускат никакви плавателни средства, а според иранските власти подобно действие би могло да доведе до „мощен военен удар“.
Размяната на атаки в региона продължава четвърти ден, а държавите около Персийския залив – включително Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства – вече усещат последиците от серията дронови и ракетни атаки.
Доц. Майер – експерт по конфликтите в Близкия изток и преподавател в Нов български университет.
„Режимът безспорно е разклатен. Върховният лидер го няма – това е ясно за всички. Но властта оказва силна съпротива с всичко, с което разполага в момента“, коментира доц. Майер в началото на разговора. Според нея основният въпрос е колко от военния капацитет на Иран е запазен след последните удари:
„Трудно е да преценим какво е останало от въоръжението. Смятам, че няма да седнат на масата за преговори, докато не приключат с това, с което разполагат", казва тя, цитирана от bTV.
По думите на експерта тази нощ от Иран са изстреляни множество ракети и дронове, включително по американското посолство в Саудитска Арабия.
„Осем дрона са били изстреляни, два са достигнали района на посолството.“ Тя подчерта, че държавите в Залива са укрепили противовъздушната си отбрана, благодарение на американски установки, разположени в региона и в Йордания: „Когато се изстреля голям залп, е трудно всичко да бъде прехванато.“
Според Майер именно следващите няколко дни ще покажат дали е възможно бързо деескалиране: „От наша гледна точка следващите дни наистина ще донесат силна ескалация. Нямам съмнение, че Иран ще изстреля абсолютно всичко, с което разполага.“
Тя предупреди, че цивилните в региона вече са изложени на огромен риск, а транспортът в центрове като Дубай е блокиран заради въздушната опасност.
Въпросът за политическото бъдеще на Иран стои в центъра на международния дебат.
Доц. Майер е предпазлива: „Най-малко рисковият вариант за региона е постепенен преход в управлението, който да доведе до повече демократични промени. Внасяне на демокрация отвън не работи – видяхме го многократно.“
Тя подчертава, че Иранската революционна гвардия и армията разполагат със стотици хиляди бойци и значителна лоялност сред част от населението. „Ако се стигне до рязка смяна на режима, рискът от вътрешно противопоставяне и граждански сблъсъци е огромен.“
Затварянето на Ормузкия проток спира десетки петролни танкери от двете страни на маршрута. „Това неизбежно ще се отрази и на Европа, включително на България. Ще бъдат засегнати най-силно азиатските икономики и страните около Тихия океан, които разчитат на ирански петрол.“
По думите ѝ Иран изглежда готов да плати цената на конфликта: „Те явно са решили да изстрелят всичко, с което разполагат. Надявам се умерените сили вътре в страната да успеят да надделеят.“
„Да оставим иранците сами да решат пътя си – важното е конфликтът да не бъде изнасян към региона и света", призова доц. Майер.
1 Мурка
Коментиран от #14, #18
10:27 03.03.2026
2 9689
Коментиран от #15
10:28 03.03.2026
3 Боби
Коментиран от #8
10:29 03.03.2026
4 За Ганьо
Коментиран от #5, #23, #32
10:29 03.03.2026
5 Мурка
До коментар #4 от "За Ганьо":СЕФТЕ
10:34 03.03.2026
6 Шопо
Цената на петрола ще се повиши купувайте магарета каруци докато все още има.
Коментиран от #19
10:34 03.03.2026
7 Даниел
Коментиран от #11
10:35 03.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не Иран
Коментиран от #21
10:40 03.03.2026
10 Никога
10:41 03.03.2026
11 Мурка
До коментар #7 от "Даниел":ПО ДОБРЕ БЕЗ ДАНИЕЛ ОТКОЛКОТО ДАНИЕЛ С КОМПЮТЪР
10:41 03.03.2026
12 жик так
10:42 03.03.2026
13 временните мишоци
10:44 03.03.2026
14 Муркааа
До коментар #1 от "Мурка":Ще те гони хуркаа. Каквото е нужно ще се направи за отварянето на Ормузкия проток!Иначе чао Иран като държава!
Коментиран от #27
10:44 03.03.2026
15 Хи хи хи хи
До коментар #2 от "9689":Украйна също се отбранява от агресори но мълчиш като гз.
10:46 03.03.2026
16 Пак аз бе
10:46 03.03.2026
17 писарке с половинчата снимка
друго име няма ли
отде е кацнала
Коментиран от #29
10:46 03.03.2026
18 Нека да пиша
До коментар #1 от "Мурка":Майка ти цял набор от банани има .
Коментиран от #34
10:46 03.03.2026
19 Пръдльооо
До коментар #6 от "Шопо":Че то ще има ли Иран?
10:47 03.03.2026
20 Механик
Коментиран от #31
10:47 03.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 а бе..
10:53 03.03.2026
23 А дръвцето е дебело
До коментар #4 от "За Ганьо":Дълго и чепато
10:54 03.03.2026
24 ООрана държава
10:55 03.03.2026
25 az СВО Победа 80
Планът за смяна на "режима" в Иран се провали!
Коментиран от #30
10:56 03.03.2026
26 Не бе, не е от леврото
10:56 03.03.2026
27 Мурка
До коментар #14 от "Муркааа":НЯМА КАК СЕДНАЛ СИ НА ХУРКАТА
10:57 03.03.2026
28 Дръта чанта
10:57 03.03.2026
29 Kaлпазанин
До коментар #17 от "писарке с половинчата снимка":Как кой ,литературен герой бря
10:57 03.03.2026
30 az СВО Победа 80
До коментар #25 от "az СВО Победа 80":... и сега ше му се наложи да сърба, каквото си надроби...
10:57 03.03.2026
31 честит..
До коментар #20 от "Механик":Трети март,днес за бгбандерьрусофобь ще има допълнителную добавку од жлъттото във weцeтo напеефдьскио
10:58 03.03.2026
32 Дръта чанта
До коментар #4 от "За Ганьо":Ами ти къв си ве мухъл
10:58 03.03.2026
33 9689
10:58 03.03.2026
34 Мурка
До коментар #18 от "Нека да пиша":ТАКА Е И ВСИТЕ ТЕБЕ ЧАКАТ МУШМУЛ
10:58 03.03.2026
35 Пламен
Всъщност вече няма значение .
11:01 03.03.2026
36 Гарантирано от ГЕРБ
Братята Хамерикамци ще ни "Подаряват" горива на Тройна цена!
На бензинджийниците им е много лесно. Ще умножат по две цените,
на които в момента ни продават горивата.
Важното е, че вече сме в "Клуба на Богатите"
както каза Д@бил@ от Банкя Еднокнижния Пажарникар!
11:01 03.03.2026