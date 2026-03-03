Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Диана Хусеин: В Близкия изток нямат интерес да удрят енергийна инфраструктура

3 Март, 2026 10:50

Нито САЩ, нито Израел имат план за следващия ден. При срутване на властта в Иран бежанската вълна е абсолютно реалистична

Диана Хусеин: В Близкия изток нямат интерес да удрят енергийна инфраструктура - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Обяснението, че режимът на аятоласите трябва да бъде свален, е доста слабо като аргумент. За инвазията в Ирак имаше голяма подготовка, дълъг период на обработка на общественото мнение, търсеха се съюзници. В случая нямаме такива действия. От старта на тази военна кампания досега САЩ и Тръмп промениха няколко пъти аргументите си. Важно е как в рамките на 3-4 дена се променя много сериозно позицията на САЩ.

Това каза Диана Хусеин, международен анализатор, специалист по Близкия изток и експерт по комуникации, цитирана от БНР.

САЩ имат различни мотиви от тези на Израел, подчерта тя.

За Израел всяка държава в Близкия изток с достатъчно силна армия и въоръжение е екзистенциална заплаха. След Иран Израел дефинира като такава заплаха Турция. Настоящият премиер Бенямин Нетаняху има доста вътрешни проблеми, а това е сред причините, обуславящи удара срещу Иран, допълни анализаторът.

Хусеин открои "целта на Тръмп да контролира всички енергийни ресурси в света", което според нея не е преувеличено.

Конфликт в Близкия изток няма да се ограничи в региона и между преките участници в него, както е с Украйна, коментира специалистът по този регион. По думите ѝ, освен въвлечените няколко държави, виждаме и преки потърпевши. Газът на световните борси за Европа се вдигна с 50%, петролът също ще се вдигне и това е само за 48 часа, посочи тя.

Като опит за провокация и въвличане на НАТО в тази военна кампания Диана Хусейн разчита случая с дроновете, достигнали Кипър. Сега няма коалиция на желаещите, НАТО няма интерес от въвличане в така война, а Иран няма интерес да си отвори фронт, обясни тя.

Никоя от воюващите в момента страни няма интерес да удря енергийна инфраструктура, смята Хусеин.

"Иранците нямат интерес да ударят петролна и газова инфраструктура, защото самите те са износители. Досега нито американците, нито израелците са ударили такава инфраструктура в Иран. Израел удари училища, уби 180 деца. Удрят правителствени сгради, но не се удря енергийна инфраструктура."

Според нея се виждат усилия за овладяване на ситуацията и замразяване на конфликта с оглед на по-нататъшни преговори. Вече текат усилия и с партньорите на Иран да започнат разговори и преговори за замразяване и прекратяване на военните действия, уточни Хусеин.

"Сухопътната операция в Иран не мога да си я представя. Не е нужно да си военен експерт, за да видиш размера на тази държава – географския и населението. Иран е много цветна държава от гледна точка на етноси и религии."

Нито САЩ, нито Израел имат "план за следващия ден" и затова при срутване на властта бежанската вълна е абсолютно реалистична, изтъкна Диана Хусеин. По думите ѝ, "към днешна дата не се вижда възможно падането на режима по ред причини, в момента няма такива индикации".


България
Оценка 4.8 от 5 гласа.
  • 1 абла Хусеин

    2 0 Отговор
    интереса клати феса

    10:51 03.03.2026

  • 2 честен ционист

    0 2 Отговор
    Без Израел, САЩ, и Великобритания, нямаше да видите никакъв петрол от племената без знамена, които месят хляба с плюнки. Така че те имат пълното право да затапят всички находища на петрол ако пожелаят.

    10:56 03.03.2026

  • 3 Лилава Жена

    0 1 Отговор
    Това ако си сам по себе си Карагьоз Британец и Жена Полицайка с Вътрешно и външно излъчване няма да го проумееш

    11:00 03.03.2026

  • 4 Здравейте

    2 0 Отговор
    На Иран това е целта. Иска да покаже какво означава когато си блокирана от санкции това да се пренесе към тези които му го причиняват. А най-подърпевша ще бъде Европа. Ами българите са влизането в еврозоната сме зле и ще станем още по-зле.
    Ако конфликта продължим два месеца Европа ще изпадне в рецесия и галопираща инфлация.
    Ще наблюдавам с интерес дали ще паднат сандвичите срещу Руските. Ако конфликта продължи по-дълго от време ще бъде.......
    А Покрайнината..... На кой му пука вече за покрайната при тази ситуация.

    11:03 03.03.2026

