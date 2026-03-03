Диана Хусеин: В Близкия изток нямат интерес да удрят енергийна инфраструктура

Обяснението, че режимът на аятоласите трябва да бъде свален, е доста слабо като аргумент. За инвазията в Ирак имаше голяма подготовка, дълъг период на обработка на общественото мнение, търсеха се съюзници. В случая нямаме такива действия. От старта на тази военна кампания досега САЩ и Тръмп промениха няколко пъти аргументите си. Важно е как в рамките на 3-4 дена се променя много сериозно позицията на САЩ.

Това каза Диана Хусеин, международен анализатор, специалист по Близкия изток и експерт по комуникации, цитирана от БНР.

САЩ имат различни мотиви от тези на Израел, подчерта тя.

За Израел всяка държава в Близкия изток с достатъчно силна армия и въоръжение е екзистенциална заплаха. След Иран Израел дефинира като такава заплаха Турция. Настоящият премиер Бенямин Нетаняху има доста вътрешни проблеми, а това е сред причините, обуславящи удара срещу Иран, допълни анализаторът.

Хусеин открои "целта на Тръмп да контролира всички енергийни ресурси в света", което според нея не е преувеличено.

Конфликт в Близкия изток няма да се ограничи в региона и между преките участници в него, както е с Украйна, коментира специалистът по този регион. По думите ѝ, освен въвлечените няколко държави, виждаме и преки потърпевши. Газът на световните борси за Европа се вдигна с 50%, петролът също ще се вдигне и това е само за 48 часа, посочи тя.

Като опит за провокация и въвличане на НАТО в тази военна кампания Диана Хусейн разчита случая с дроновете, достигнали Кипър. Сега няма коалиция на желаещите, НАТО няма интерес от въвличане в така война, а Иран няма интерес да си отвори фронт, обясни тя.

Никоя от воюващите в момента страни няма интерес да удря енергийна инфраструктура, смята Хусеин.

"Иранците нямат интерес да ударят петролна и газова инфраструктура, защото самите те са износители. Досега нито американците, нито израелците са ударили такава инфраструктура в Иран. Израел удари училища, уби 180 деца. Удрят правителствени сгради, но не се удря енергийна инфраструктура."

Според нея се виждат усилия за овладяване на ситуацията и замразяване на конфликта с оглед на по-нататъшни преговори. Вече текат усилия и с партньорите на Иран да започнат разговори и преговори за замразяване и прекратяване на военните действия, уточни Хусеин.

"Сухопътната операция в Иран не мога да си я представя. Не е нужно да си военен експерт, за да видиш размера на тази държава – географския и населението. Иран е много цветна държава от гледна точка на етноси и религии."

Нито САЩ, нито Израел имат "план за следващия ден" и затова при срутване на властта бежанската вълна е абсолютно реалистична, изтъкна Диана Хусеин. По думите ѝ, "към днешна дата не се вижда възможно падането на режима по ред причини, в момента няма такива индикации".