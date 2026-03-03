Новини
Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода

Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода

3 Март, 2026

Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото

Слави Трифонов: Поклон и благодарност пред всички загинали за нашата свобода - 1
Снимка:БГНЕС
Антония Симеонова

За освобождението на град Плевен в Руско-турската освободителна война само за град Плевен са загинали над 30 хиляди души – основно руснаци, но и немалко румънци, финландци, украинци и беларуси. Над 30 хиляди човешки съдби – основно млади хора, покосени и избити в името на свободата на моя роден град. Така, като кажа "над 30 000", звучи като статистика, но всеки един живот поотделно е лична трагедия. Това пише в профила си във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

"Поклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода. В конкретния случай – за моята. Аз съм горд, че съм роден в град Плевен, и съм благодарен на съдбата, че съм роден в град Плевен, град-герой, който лежи върху кръвта на герои", пише още Трифонов.

"Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е – аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора. Аз не съм го забравил. Няма да го забравя. И никой не бива да го забравя. Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото. Защото иначе ще сме безродници и неблагодарници. Трябва да помним! Честит национален празник на всички свободни българи!", допълва Слави Трифонов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    61 2 Отговор
    славуцата ако беше роден тогава щеше да направи пак коалиция с турците..

    11:08 03.03.2026

  • 2 Сатанист проклет

    49 3 Отговор
    Ще ти се връща всичко

    11:09 03.03.2026

  • 3 Абе, Факти

    53 3 Отговор
    Какъв е тоя та го цитирате? Излагате се.

    11:09 03.03.2026

  • 4 Чалгар продажен,

    53 3 Отговор
    слагай чалмата!

    11:09 03.03.2026

  • 5 Ейти

    48 3 Отговор
    Нещастник, не се показвай пред народа, на всички си подлога.

    11:10 03.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    45 4 Отговор
    ПРОВИНЦИАЛЕН Н Е Щ А С Т Н И К , ЗЛОБЕН Н Е С Р Е Т Н И К ....МАХАЙ СЕ БЕ О Т Р Е П К А !!!!

    11:11 03.03.2026

  • 8 ПП на мозъци

    7 17 Отговор
    промиването продължава!

    11:13 03.03.2026

  • 9 Вълк единак

    42 2 Отговор
    Предател! открадна надеждата на цял един народ!

    11:13 03.03.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    18 13 Отговор
    Мишкари добре, че бяха руснаците иначе още щяхте да сте роби ако зависеше от новите ви господари от Запад спонсорите на Турция!

    Коментиран от #25

    11:13 03.03.2026

  • 11 Каменов

    23 2 Отговор
    Ти жив ли си ?

    11:15 03.03.2026

  • 12 Буден

    32 2 Отговор
    Просто един нещастен, амбициозен КАНДИДАТ ПЕВЕЦ,ПОЛИТИК? ЗАМИНАВАЩ СИ БЕЗ СЛЕДА.

    11:15 03.03.2026

  • 13 Някой

    38 2 Отговор
    Фалшив герой, фалшива партия с фалшиви сценаристи, които бяха изпратени в НС, за да покажат нагледно на всички, че предателството и лъжата са основно верую за ИТН!

    11:17 03.03.2026

  • 14 30 000 МАЗНИ ЛЪЖИ !

    14 2 Отговор
    3 - 5000 ОБЩО ЗАГУБИ ! ПА МОЖЕ И КЪМ 30 МИЛИОНА ДА СА БИЛИ :) ДС ИСТОРИЦИ !

    11:18 03.03.2026

  • 15 Гном

    28 2 Отговор
    Тоя вампир, много се е загрижил за нас!

    11:19 03.03.2026

  • 16 Надежда змейски

    5 12 Отговор
    Навръх 3 март отидох да ьаголя кълки пред някакъв кравар в Посолство ти о.тр ви но 2а да се подържа форма,че иначе глад

    11:19 03.03.2026

  • 17 Така е

    23 2 Отговор
    Никой не трябва да забравя миналото! И не забравяме! ИТН предаде всички надежди на хората. Помним, не забравяме, за жалост!

    11:19 03.03.2026

  • 18 Абе Факти

    3 15 Отговор
    Как може на днешният Ден, след подобна публикация, независимо от източника, да позволявате подобни коментари?! Имайте малко уважение към Деня и Героите!!! Инак за една запетайка модерирате анти нецензурното тролене

    11:19 03.03.2026

  • 19 Мое ли

    10 0 Отговор
    се сгънеш.....

    11:20 03.03.2026

  • 20 Григор

    4 13 Отговор
    Хубави думи в подходящ момент! Поздравления!

    11:21 03.03.2026

  • 21 Гост

    20 1 Отговор
    Толкова много загинали, за да се пръкне един продажник като тебе, слуга на пеефски и срещу народа на България.

    11:21 03.03.2026

  • 22 Време е

    5 11 Отговор
    Путин пак да ни освободи!

    11:21 03.03.2026

  • 23 Фют

    7 1 Отговор
    Остана да се преборим да не ни натрапват религии и идеологии.

    11:22 03.03.2026

  • 24 Къде е

    4 5 Отговор
    Левончо да разясни ползите от еврото да не е в дубай

    11:24 03.03.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 15 Отговор

    До коментар #10 от "Бесен - Язовец":

    България немаше да я има без Русия,
    Гърция нямаше да я има,
    Сърбия нямаше да я има,
    Румъния нямаше ла я има.
    Финляндия, Латвия, Литва, Естония, Северна Корея, Белорусия, Украйна, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан,
    Деколонизацията в цяла Африка е с руска- съвеиска подкрепа...
    И тн

    Коментиран от #29, #35

    11:25 03.03.2026

  • 26 Свободен

    9 1 Отговор
    значи,да не се покланяш на никой!

    11:25 03.03.2026

  • 27 Хм...

    22 1 Отговор
    Бил свободен, слугата на шиши...

    11:25 03.03.2026

  • 28 !!!?

    15 5 Отговор
    Честит празник българи !

    Само за справка: 30 хиляди българи са избити и при съветската окупация по указания на Кремъл , и то само за няколко месеца, каквото и по времето на турското робство не е имало !!!?

    Коментиран от #47

    11:28 03.03.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Обаче кат ги четеш новите,, патриоти " днес ше останеш с впечатление, че благодарение на тези дето нямат нито едно успешно въстание за 5 века благодарение на тех България се е освободила! Гърция е освободена 1821 година благодарение на Русия, Великобритания, САЩ, Франция обаче България я оставиха още 60 години под робство западните,, приятели "

    Коментиран от #33

    11:30 03.03.2026

  • 30 Мемфис

    12 1 Отговор
    Не показвайте този иZрод, за да не се плашат децата, колко задника е олизал този долен плъх!

    11:31 03.03.2026

  • 31 Сталин

    14 2 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар,точно вие мръсни изроди ще предадете Левски и другите борци за свобода на враговете

    11:31 03.03.2026

  • 32 Хеле

    11 1 Отговор
    па ти си толкова свободен , че се чудя как дишаш ! Зависим от мутри , фалшиви политици , престъпници , собствения си страх и злоба , от постоянните гавази край теб , даващи ти кураж за мизерния живот ! Зависим от сбирщината чалгари и Боюва патерица ! И още , и още куп зависимости ! И не гневи Тези , там Горе , загинали за СВОБОДАТА ни ! Както и българските граждани !

    11:32 03.03.2026

  • 33 Сталин

    7 11 Отговор

    До коментар #29 от "Бесен - Язовец":

    Западните ни партньори и "приятели" са ни вековни врагове ,и сега само ни ползват за роби да ни доят и стрижат

    Коментиран от #36

    11:33 03.03.2026

  • 34 Лозан гогоф

    1 6 Отговор
    За жалост не са ни освободили ингилизити сега щях да ходя на шипка да сърбам мурсалски чай ,ама нищо и Петрохан става с Вася ухото

    11:34 03.03.2026

  • 35 !!!?

    12 2 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако не беше България и бъгарските емисари да дадат четмо, писмо и религия на Московията тя до сега щеше да се е един монголски Улус...!!!?

    11:38 03.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пенсионер

    5 1 Отговор
    По цял ден като седя в панелната боксониера,свободен ли съм?

    11:39 03.03.2026

  • 38 Свобода ли е

    6 3 Отговор
    да ти изтрият мнението?

    11:40 03.03.2026

  • 39 Поклон

    4 11 Отговор
    пред Путин!

    11:41 03.03.2026

  • 40 Славчо

    9 2 Отговор
    и историята не познаваш. 30 000 са загиналите българи през Априлското въстание. Около 12 000 в Руско турската 1877-78г. Около 6000 руснаци , 4000 украинци-повечето с български произход, румънци, финландци. Във войните на Кавказкия фронт между Русия и Турция са загинали повече от 180 000 българи. Неграмотен си почти колкото Тошко Африкански - твоя депутатин петрохановец!

    11:44 03.03.2026

  • 41 Славчо

    4 2 Отговор
    е свободен да прави поклони!

    11:45 03.03.2026

  • 42 Радев

    2 1 Отговор
    Свободни сте да гласувате!

    11:49 03.03.2026

  • 43 Мемфис

    5 1 Отговор
    До 39: така му се поклони, че да му лизнеш путинката- долен комунист!

    11:50 03.03.2026

  • 44 Кър кач

    3 1 Отговор
    Целувам краката на Митрофанова - тя ни освободи от водката и минахме на уиски

    11:53 03.03.2026

  • 45 зулус

    6 0 Отговор
    скрий се бе!

    11:54 03.03.2026

  • 46 Цвете

    4 0 Отговор
    А ТВОЯ МИЛОСТ, КАКВО ПОСТИГНА ДОБРО В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА КАЖЕМ, АФЕРИМ? 🇧🇬

    11:54 03.03.2026

  • 47 Аврам Каишев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    То турско робство не е имало имало е 500-годишно голямо междучасие, с дейното участие на продажници и предатели, на които първите думи след започването на руско турско освободителна война били"Въй въй отидини Алън вериша с мала Азия" те така скъпи санародници чиито религия и Вяра е ядене пиене и някоя скромна женица

    11:56 03.03.2026

  • 48 Цвете

    1 0 Отговор
    А ТВОЯ МИЛОСТ, КАКВО ПОСТИГНА ДОБРО В ПАРЛАМЕНТА, ЗА ДА КАЖЕМ, АФЕРИМ? 🇧🇬

    11:56 03.03.2026

  • 49 Гадмръсна

    4 0 Отговор
    Не се показвай, още повече не се и обаждай пр0дажник, не ми се прави на патриот, защото си просто патеричок

    11:57 03.03.2026

  • 50 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор
    С парите които сме нлатили за "освобождението" сме могли да купим ПЕТ ПЪТИ Аляска ....
    Правете си сметка, "другари"...

    Коментиран от #61

    11:57 03.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 славуца

    4 0 Отговор
    цял живот е слуга на тези които опоскаха България!!!

    12:00 03.03.2026

  • 53 Бг инфо

    1 0 Отговор
    Защо сменихте българския лев за еврото тогава, като сте такива патриоти политиците. Отрекохте се от всичко българско за да угодите на запада.

    12:00 03.03.2026

  • 54 Оня с коня

    2 2 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #56

    12:01 03.03.2026

  • 55 Име

    3 0 Отговор
    Едно въже трибагреник, ма вратлето и..... С главата ма долу.

    12:02 03.03.2026

  • 56 рашките и слави

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Оня с коня":

    на ГРЕС!!!

    12:03 03.03.2026

  • 57 Славчо

    3 0 Отговор
    Пропусна да кажеш че ПП са виноовни за османското присъствие.

    12:04 03.03.2026

  • 58 Не трябваше!

    3 0 Отговор
    Не трябваше точно на днешния празник да ни показвате тази мъртвешка и вече омразна на цял народ мутра на сакатото учиндолско нищожество, което измами и излъга не само собствените си избиратели - фенове на просташката му чалга, но и цял един народ! Това нищожество, което си легна в един креват с уродливото 190-килограмово туловище и със СИКаджийската мутра от подземния свят Боко неграмотнота тикав,дето щеше да я "изчегърта" , ама се отметна! Не ти искаме "поздравленията" и високопарните банални клишета, дето са ти ги написали простак Хаджи Тошко Африкански с мръсния и циничен език и Балабана Джебчията, който пък напоследък много усилено пербърква джобове, вади снимки и бележки и ги размахва по телевизиите, горкото чалгарско нищожество, понеже "одобрението" за чалгарската му сбирщина пада с всеки изминал ден и вече е 0,9 %! Бръснатата кратуна на симката със зловещия поглед е срам и позор!

    12:06 03.03.2026

  • 59 Защо?

    5 0 Отговор
    Защо днес мутрите, които пазят сакатия учиндолски чалгар са порпуснали да му напълнят кофите с банкянска помия, че да я излее, както винаги по ПП и ДБ? Пропуснали са и да му сменят памперса, та затова така ужасно засмърдя! Сигурно пак са се натряскали и хъркат!

    12:10 03.03.2026

  • 60 Чичоо

    1 0 Отговор
    ще, изброиш ли на кого сА покланяш? Поне 3 имена дай. Щеш...макя. Само устите Ви прпорят.

    12:12 03.03.2026

  • 61 Ние,

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "АГАТ а Кристи":

    Комунистите сме крайно изненадани от тази лъжа. В нашата ППО РАЗГЛЕДАХМЕ въпроса и се оказа не верен

    12:13 03.03.2026

  • 62 Добър коментар на Слави!

    0 1 Отговор
    Има още много етноси, които са воювали за България!
    Например, Кавказкият доброволчески полк. Наши братовчеди от Северен Кавказ. Поляци. Прибалтийци. Дори японец!

    12:21 03.03.2026

  • 63 Това менте

    3 0 Отговор
    Да не се обажда

    12:22 03.03.2026

  • 64 гошо

    3 0 Отговор
    Махни се,създание без достойнство..

    12:24 03.03.2026

  • 65 Факти

    1 1 Отговор
    Повечето НЕ СА руснаци. Само украинците и румънците са повече от руснаците, а има и други. Руснаците са най-много, но са по-малко от половината от всички. Нека бъдем точни и да не разпространяваме руска пропаганда.

    Коментиран от #72

    12:26 03.03.2026

  • 66 Как има хора

    0 0 Отговор
    още не знаят за какво е тази Руско-Турска война?

    12:31 03.03.2026

  • 67 Нещо

    0 0 Отговор
    като освобождението на ГДР !!!

    12:32 03.03.2026

  • 68 Луд

    2 0 Отговор
    Ама до сега нито един чалгар не е умрял за свободата ни.

    12:40 03.03.2026

  • 69 Тонев

    2 0 Отговор
    Разбрахме, че България се е Освободила. Не разбрахме защо ви е страх да напишете от кого се е Освободила?

    12:46 03.03.2026

  • 70 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    0 0 Отговор
    славуца!

    12:47 03.03.2026

  • 71 Стефан

    2 0 Отговор
    Слави ти си турчин. Недей да търсиш Българския празник.

    12:47 03.03.2026

  • 72 стига със краварските опорки

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    абе ти да не си от някоя неграмотно НПО?

    къде е таз държава окраййна 1877 година?

    за какво окранции пишеш?

    12:51 03.03.2026

