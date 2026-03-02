Новини
България »
Васил Терзиев утвърди стратегическите си проекти в ново звено

2 Март, 2026 14:29 787 15

  • васил терзиев-
  • проекти-
  • со

Ключовите инициативи за развитието на София са „Визия за Витоша“, „Град на децата: първите 7“, „Училището – сърцето на квартала“, „Паркинги“, „Минерални води“ и „Зелен ринг“

Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Васил Терзиев утвърди ключовите проекти на Столична община и създаде отдел „Стратегически проекти“ в рамките на новата организационна структура. Звеното ще ръководи, координира и проследява изпълнението на ключовите инициативи, които определят дългосрочното развитие на столицата.

Чрез него общината ще осигури по-добра координация между отделните направления, системен контрол върху напредъка и отчетност пред гражданите. Целта е стратегическите проекти да се реализират последователно, в срок и с измерими резултати.

Сред утвърдените стратегически проекти са:

„Визия за Витоша“ - възстановяване на достъпа на жителите до планината и изграждане на съвременна, природосъобразна инфраструктура;

„Град на децата: първите 7“ - изготвяне и изпълнение на стратегия за цялостна грижа и подкрепа за всяко дете в предучилищна възраст;

„Училището - сърцето на квартала“ - облагородяване на училищните дворове и превръщането им в зелени пространства за спорт, култура и образование, както и подготовка на училищната база за едносменен режим на обучение;

„Паркинги“ - изготвяне и изпълнение на стратегия за изграждане на нови паркинги на ключови локации и за тяхното ефективно управление;

„Минерални води“ - разработване на концепция за ревитализация и устойчиво управление на термалните извори и минерални ресурси на София;

„Зелен ринг“ - трансформиране на излезли от употреба територии в различни квартали и превръщането им в най-големия линеен парк в града.

Тези проекти очертават визията на Столична община за динамично, модерно и устойчиво развитие на София - град, който развива природата, културата и иновациите като ресурс за по-добро качество на живот. Новото звено ще работи така, че тази визия да се превърне в реалност чрез целенасочена координация и системна подкрепа за реализирането на всеки проект.

„Стратегическите проекти имат пряко значение за бъдещето на нашия град. За да се реализират, е нужно постоянство, професионална координация и отговорност. Новата структура ни дава именно този инструмент - възможност София да се развива по ясен план и с фокус върху конкретни резултати“, подчерта кметът на Столична община Васил Терзиев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петко

    9 1 Отговор
    Васко ДеСето

    14:33 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Все към планината го влече Васик.

    14:33 02.03.2026

  • 3 ДС Терзиев

    9 1 Отговор
    Звено хижа Петрохан.

    14:34 02.03.2026

  • 4 Ако стана педофил

    5 1 Отговор
    ще ми отпусни ли 500 000 еВрака

    14:35 02.03.2026

  • 5 за сърничките, мечките, зайчетата...

    7 1 Отговор
    има нещо много нередовно в тоя уруд

    14:37 02.03.2026

  • 6 само жълто и синьо му е у кратуната

    8 1 Отговор
    Пазете децата от Петуханците.

    14:42 02.03.2026

  • 7 мнение

    3 0 Отговор
    по добре да разкажеза връзката с хижата и хижарите

    15:02 02.03.2026

  • 8 Моарейн

    4 0 Отговор
    Боже, на тоя .... мандатът му изтече, той едва сега утвърждава приоритети! А чистотата на града кога ще му стане приоритет? В "Изток" и "Гео Милев" кофите пак са препълнени, а калта, прахолякът и изгнилата шума са вече до глезена. Уникален нек...ник е щом успя да надмине некад...ния Янчулев, при това с много обиколки.

    15:14 02.03.2026

  • 9 Последния кин Еф

    2 0 Отговор
    Е това е моят, нашият човек, от нашата черга. Вечна дружба между БКП и ДС

    15:22 02.03.2026

  • 10 Дън Бай

    1 0 Отговор
    А кога "Паркинги и гаражи" ще сложат скоби на самолетите на летището? Дори не пускат SMS-и!

    15:22 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да, да

    4 0 Отговор
    Трябва да сложат на входа на общината знамето на Иран. Нали подкрепяме жертвите на агресора!

    15:24 02.03.2026

  • 13 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Човекът "празни обещания" и "празни приказки" . Пълен смешник, който за повече от две години не оправи един тротоар

    15:29 02.03.2026

  • 14 Лена

    2 0 Отговор
    Лама Терзиев сега се сети за приоритети

    15:29 02.03.2026

  • 15 надарена кака

    0 0 Отговор
    Ще се къпя в минерални води в събота и неделя.

    15:49 02.03.2026

