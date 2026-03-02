Васил Терзиев утвърди стратегическите си проекти в ново звено

Васил Терзиев утвърди ключовите проекти на Столична община и създаде отдел „Стратегически проекти“ в рамките на новата организационна структура. Звеното ще ръководи, координира и проследява изпълнението на ключовите инициативи, които определят дългосрочното развитие на столицата.

Чрез него общината ще осигури по-добра координация между отделните направления, системен контрол върху напредъка и отчетност пред гражданите. Целта е стратегическите проекти да се реализират последователно, в срок и с измерими резултати.

Сред утвърдените стратегически проекти са:

„Визия за Витоша“ - възстановяване на достъпа на жителите до планината и изграждане на съвременна, природосъобразна инфраструктура;

„Град на децата: първите 7“ - изготвяне и изпълнение на стратегия за цялостна грижа и подкрепа за всяко дете в предучилищна възраст;

„Училището - сърцето на квартала“ - облагородяване на училищните дворове и превръщането им в зелени пространства за спорт, култура и образование, както и подготовка на училищната база за едносменен режим на обучение;

„Паркинги“ - изготвяне и изпълнение на стратегия за изграждане на нови паркинги на ключови локации и за тяхното ефективно управление;

„Минерални води“ - разработване на концепция за ревитализация и устойчиво управление на термалните извори и минерални ресурси на София;

„Зелен ринг“ - трансформиране на излезли от употреба територии в различни квартали и превръщането им в най-големия линеен парк в града.

Тези проекти очертават визията на Столична община за динамично, модерно и устойчиво развитие на София - град, който развива природата, културата и иновациите като ресурс за по-добро качество на живот. Новото звено ще работи така, че тази визия да се превърне в реалност чрез целенасочена координация и системна подкрепа за реализирането на всеки проект.

„Стратегическите проекти имат пряко значение за бъдещето на нашия град. За да се реализират, е нужно постоянство, професионална координация и отговорност. Новата структура ни дава именно този инструмент - възможност София да се развива по ясен план и с фокус върху конкретни резултати“, подчерта кметът на Столична община Васил Терзиев.