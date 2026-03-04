Новини
Мартин Владимиров: Европа е в много тежка ситуация, от 1 май се очаква поскъпване на природния газ

4 Март, 2026 11:07 1 150 24

  • мартин владимиров-
  • иран-
  • война-
  • криза-
  • горива-
  • нефт-
  • цени-
  • дизел-
  • бензин

И петролът, и природният газ реагират силно на военната ситуация

Мартин Владимиров: Европа е в много тежка ситуация, от 1 май се очаква поскъпване на природния газ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рязкото поскъпване на природния газ и петрола на световните пазари заради военната ескалация в Близкия изток започва да се усеща и в Европа. Възможни са ефекти и върху българската икономика – най-вече върху цените на горивата, електроенергията за бизнеса и част от стоките. Това коментира в „Тази сутрин“ енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

По думите му и петролът, и природният газ реагират силно на военната ситуация. „И при двете суровини има ефекти върху българската икономика и за българските потребители вероятно ще се наблюдава увеличение на цените на горивата“, посочи Владимиров.

Според него цената зависи от ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. „Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток. Ако трафикът бъде възстановен, пазарите могат бързо да се успокоят“, обясни той.

„Европа е в много тежка ситуация, защото трябва да внася големи количества втечнен природен газ, за да запълни хранилищата си за предстоящия пролетно-летен сезон. Има изисквания за поддържане на минимални количества в хранилищата. Може да се очаква от 1 май по-сериозно поскъпване на цената на природния газ“, обясни експертът.

България е частично защитена от дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, но и там цената е обвързана с петрола, който също поскъпва. „Цената за април вероятно няма да бъде силно засегната, но от първи май може да видим по-сериозно увеличение на цената на природния газ у нас“, прогнозира Владимиров.

Поскъпването на газа ще се отрази и на електроенергията в Европа, защото газовите централи често определят крайната цена на пазара. Въпреки че България произвежда малка част от тока си от природен газ, цените на общия европейски пазар се пренасят и у нас.

Това означава, че индустрията може да усети поскъпване на електроенергията, докато домакинствата засега остават защитени, тъй като плащат регулирани цени.

По бензиностанциите ефектът може да се усети сравнително бързо. „Ако ситуацията се запази, може да видим увеличение на цените на горивата с около 10-15 евроцента на литър“, прогнозира енергийният експерт. В момента сортът „Брент“ се търгува около 85 долара за барел, като пазарите реагират на всяка новина от региона.

Според Владимиров сериозен инфлационен ефект ще има само ако високите цени се задържат по-дълго. „Ако нивата на горивата останат високи продължително време, това ще се пренесе и върху цените на стоките. На този етап обаче е рано да се говори за значителен скок на инфлацията“, посочи той.

Енергийният експерт подчерта, че световният пазар всъщност разполага с достатъчно количества петрол и газ. „Ако трафикът през Ормузкия проток бъде възстановен, цените могат да паднат сравнително бързо, защото има излишък на тези суровини“, обясни той.

В момента обаче около 20 милиона барела петрол дневно от района на Персийския залив остават блокирани – фактор, който продължава да държи пазарите напрегнати.


  • 1 Абе

    17 5 Отговор
    Важното е на путен да му е зле.

    Коментиран от #8, #9

    11:09 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    25 2 Отговор
    Европа да записва ускорен курс по-руccкий.

    Коментиран от #4

    11:09 04.03.2026

  • 3 газ да взима само който има пари

    13 1 Отговор
    киев много газ иска . мир не иска . още 2 войни и пак ще има криза . един бюджетис финансист как расъждава . не вземайте заеми . пазете намален бюджет . сега газ ще има ама 3 пъти по скъпа . да не взимат заеми за газ . бизнес да учат да правят .

    11:14 04.03.2026

  • 4 даааа

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    точно - включително всичките мисирки и надупените погани от НС

    11:14 04.03.2026

  • 5 Тоя ми е любимият

    15 0 Отговор
    пухльо.
    Където и да го бутнеш за енергетиката, всичко знае.
    НамерИл си малка копанка и си лочи.
    А без хич?

    11:17 04.03.2026

  • 6 Абе,

    16 3 Отговор
    този сороски задноблизец,нали ни убеждаваше ,че по евтини и сигурни доставки от кравешките няма...

    Коментиран от #7

    11:17 04.03.2026

  • 7 И че около фундментите

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абе,":

    на перките в морето ще се развие такава фауна дет я няма никъде.

    11:19 04.03.2026

  • 8 Европеец

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Абе за Путин не знам, ама за Европата ще се озъби, защото се управлява от слабоумни....

    11:19 04.03.2026

  • 9 Много е зле

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Има си Петрол има си газ и се движи само на запад.
    Той Путин умре ама да му мисля Европа защото този конфликт няма да се разреши за два месеца

    11:21 04.03.2026

  • 10 Директора👨‍✈️

    14 0 Отговор
    Стига с тия наср-а-ни експерти.
    Цената се вдига. Голям експер, браво! Кажи нещо, което НЕ знаем. Ние да не сме гадулки кухи. Все едно аз не мога да отворя и да видя каква е цената?!?

    11:22 04.03.2026

  • 11 ежко

    3 2 Отговор
    Как да е друго положението,като вие сте все торба акъллии!Хапвате сладко, продукт не правите и подържате грашна кауза,нищо,че е вредна за България!И само вие сте по медиите,но когато положението стане непомосиме, сигурен съм,че накадърници като теб ,първи ще дадат фира!Благодаря,че "анализира" очеизвадното!

    11:22 04.03.2026

  • 12 Тоя ни обработва!

    6 3 Отговор
    Не го слушайте!
    Вече сме в ,,Клуба на богатите?" ,а това означава-край на мизерията,край на беднотията в БГ...!

    11:29 04.03.2026

  • 13 Аква

    1 4 Отговор
    До май ще паднат всички санкции срещу Русия и от там ще потече мед и масло.

    11:29 04.03.2026

  • 14 глюпусти

    0 5 Отговор
    България си плаща на БОТАШ! Мистър БОТАШ ще ни оправи, след като врътне едно коремно.

    Коментиран от #20

    11:31 04.03.2026

  • 15 Папуц

    10 1 Отговор
    Мартинчо е експерт-всичколог.
    От всичко разбира, дава акъл на всички, и е екстра-компетентен.
    Той е един от рупорите на тезата - с евротро ставаме богати.
    Но какво да очакваш от един откровен соросоид, мразещ всичко Българско.
    Бих си "поспорил" с него, по "всички теми", разбирайте - здрав кютек.
    Мразя предателите!!!

    11:32 04.03.2026

  • 16 това е реалността

    3 0 Отговор
    Ами то в каква ситуация да е с тези олигофрени, дето я управляват. Някаква мегакорумпирана и некадърна банда от педоили, наркомани, пияници, обратни, военнолюбци, зелени еуглени и какви ли не още безмозъчни твари, където само Украйна им е в главите. Съсипаха световна сила, каквато беше ЕС и я превърнаха в коптор - опасен, умиращ, фалиращ и все по-отблъскващ. Ще става още по-зле, докато не се ометат всички Урсули, Каи и тем подобни, както и местните им колониални чиновници.

    11:40 04.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Будител

    5 0 Отговор
    Какъв Май бе ? Цените днес полудяха . В понеделник заредих дизел на 1, 72 евро в Германия . Днес е 2, 12 евро - 0, 40 цента . С бензина е същата работа...в магазините какво ще става , идея си нямам..

    11:45 04.03.2026

  • 19 @@@

    2 0 Отговор
    Енергията прави такава инфлация, че ще ни падне капата от зор.Последният път, като почна войната в Украйна, газта беше х5, тока х3, липсата в НЕК и Мариците от минус милиард до стана до плюс два милиарда само за година време.

    11:48 04.03.2026

  • 20 1234

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "глюпусти":

    Виж, отиди да ти набият новите опорки, че не си разбрал новата ситуация. Ривахте срещу "Боташ", защото е дългосорчен, ама сега само по такива договори се поддържа стабилно ниска цена. Борсовите фръкнаха до тавана. Питай батковците си по какво да плюеш, че губите логиката.

    11:49 04.03.2026

  • 21 Аха

    1 0 Отговор
    Русофилите от 02.2022 ни обясняват как е много зле Европа и нямало газ и още чакам над 4 години да го видя.

    Коментиран от #24

    11:56 04.03.2026

  • 22 Боли ме дуя

    0 0 Отговор
    Дома имам 20 кубика дърва!

    11:57 04.03.2026

  • 23 мда

    0 0 Отговор
    Всичко е глобалистки цирк за да се спрат изкопаемите горива.

    12:03 04.03.2026

  • 24 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аха":

    хампарцуме -разкриваш се -гъбко отровна

    12:05 04.03.2026

