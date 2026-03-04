Мартин Владимиров: Европа е в много тежка ситуация, от 1 май се очаква поскъпване на природния газ

Рязкото поскъпване на природния газ и петрола на световните пазари заради военната ескалация в Близкия изток започва да се усеща и в Европа. Възможни са ефекти и върху българската икономика – най-вече върху цените на горивата, електроенергията за бизнеса и част от стоките. Това коментира в „Тази сутрин“ енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.
По думите му и петролът, и природният газ реагират силно на военната ситуация. „И при двете суровини има ефекти върху българската икономика и за българските потребители вероятно ще се наблюдава увеличение на цените на горивата“, посочи Владимиров.
Според него цената зависи от ситуацията около Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. „Всичко зависи от това колко време ще бъде блокиран Ормузкият проток. Ако трафикът бъде възстановен, пазарите могат бързо да се успокоят“, обясни той.
„Европа е в много тежка ситуация, защото трябва да внася големи количества втечнен природен газ, за да запълни хранилищата си за предстоящия пролетно-летен сезон. Има изисквания за поддържане на минимални количества в хранилищата. Може да се очаква от 1 май по-сериозно поскъпване на цената на природния газ“, обясни експертът.
България е частично защитена от дългосрочния договор за доставки от Азербайджан, но и там цената е обвързана с петрола, който също поскъпва. „Цената за април вероятно няма да бъде силно засегната, но от първи май може да видим по-сериозно увеличение на цената на природния газ у нас“, прогнозира Владимиров.
Поскъпването на газа ще се отрази и на електроенергията в Европа, защото газовите централи често определят крайната цена на пазара. Въпреки че България произвежда малка част от тока си от природен газ, цените на общия европейски пазар се пренасят и у нас.
Това означава, че индустрията може да усети поскъпване на електроенергията, докато домакинствата засега остават защитени, тъй като плащат регулирани цени.
По бензиностанциите ефектът може да се усети сравнително бързо. „Ако ситуацията се запази, може да видим увеличение на цените на горивата с около 10-15 евроцента на литър“, прогнозира енергийният експерт. В момента сортът „Брент“ се търгува около 85 долара за барел, като пазарите реагират на всяка новина от региона.
Според Владимиров сериозен инфлационен ефект ще има само ако високите цени се задържат по-дълго. „Ако нивата на горивата останат високи продължително време, това ще се пренесе и върху цените на стоките. На този етап обаче е рано да се говори за значителен скок на инфлацията“, посочи той.
Енергийният експерт подчерта, че световният пазар всъщност разполага с достатъчно количества петрол и газ. „Ако трафикът през Ормузкия проток бъде възстановен, цените могат да паднат сравнително бързо, защото има излишък на тези суровини“, обясни той.
В момента обаче около 20 милиона барела петрол дневно от района на Персийския залив остават блокирани – фактор, който продължава да държи пазарите напрегнати.
1 Абе
Коментиран от #8, #9
11:09 04.03.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
11:09 04.03.2026
3 газ да взима само който има пари
11:14 04.03.2026
4 даааа
До коментар #2 от "честен ционист":точно - включително всичките мисирки и надупените погани от НС
11:14 04.03.2026
5 Тоя ми е любимият
Където и да го бутнеш за енергетиката, всичко знае.
НамерИл си малка копанка и си лочи.
А без хич?
11:17 04.03.2026
6 Абе,
Коментиран от #7
11:17 04.03.2026
7 И че около фундментите
До коментар #6 от "Абе,":на перките в морето ще се развие такава фауна дет я няма никъде.
11:19 04.03.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Абе":Абе за Путин не знам, ама за Европата ще се озъби, защото се управлява от слабоумни....
11:19 04.03.2026
9 Много е зле
До коментар #1 от "Абе":Има си Петрол има си газ и се движи само на запад.
Той Путин умре ама да му мисля Европа защото този конфликт няма да се разреши за два месеца
11:21 04.03.2026
10 Директора👨✈️
Цената се вдига. Голям експер, браво! Кажи нещо, което НЕ знаем. Ние да не сме гадулки кухи. Все едно аз не мога да отворя и да видя каква е цената?!?
11:22 04.03.2026
11 ежко
11:22 04.03.2026
12 Тоя ни обработва!
Вече сме в ,,Клуба на богатите?" ,а това означава-край на мизерията,край на беднотията в БГ...!
11:29 04.03.2026
13 Аква
11:29 04.03.2026
14 глюпусти
Коментиран от #20
11:31 04.03.2026
15 Папуц
От всичко разбира, дава акъл на всички, и е екстра-компетентен.
Той е един от рупорите на тезата - с евротро ставаме богати.
Но какво да очакваш от един откровен соросоид, мразещ всичко Българско.
Бих си "поспорил" с него, по "всички теми", разбирайте - здрав кютек.
Мразя предателите!!!
11:32 04.03.2026
16 това е реалността
11:40 04.03.2026
18 Будител
11:45 04.03.2026
19 @@@
11:48 04.03.2026
20 1234
До коментар #14 от "глюпусти":Виж, отиди да ти набият новите опорки, че не си разбрал новата ситуация. Ривахте срещу "Боташ", защото е дългосорчен, ама сега само по такива договори се поддържа стабилно ниска цена. Борсовите фръкнаха до тавана. Питай батковците си по какво да плюеш, че губите логиката.
11:49 04.03.2026
21 Аха
Коментиран от #24
11:56 04.03.2026
22 Боли ме дуя
11:57 04.03.2026
23 мда
12:03 04.03.2026
24 Дони
До коментар #21 от "Аха":хампарцуме -разкриваш се -гъбко отровна
12:05 04.03.2026