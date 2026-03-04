Новини
МЕЧ се регистрира за изборите

4 Март, 2026 13:09 510 9

Ще бъдем фактор в следващия парламент, обявиха от партията

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПГ на МЕЧ се регистрираха в ЦИК за предстоящите парламентарни избори, предаде "Фокус".

Документите бяха внесени от председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински и депутатът Христо Расташки - партията внесе над 6 хиляди подписа.

“МЕЧ ще влезе в следващия парламент и ще бъдем фактор", каза Веселински като посочи, че всеки един, който е против Борисов и Пеевски, може да бъде техен коалиционен партньор. “Няма да видите членове на МЕЧ рамо да рамо до отличниците на Бойко Борисов, които се разследват за източване на евросредства", каза той.

По думите му от страна на служебния кабинет е било недопустимо, че не покани парламентарно представените партии на КСНС за ситуацията в Близкия изток.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сокало

    5 2 Отговор
    Напазаруваните МЕЧ искат пак да ядат и пият на корем, докато обслужват мафията на ГЕРБ и другата свиня. Плевенския циганин Руди скеча и катуна му са напазарувани като животни. От всички крадци и разбойници дето ограбиха България и българите, циганите на Руди, нападнаха Ивелин Михайлов и Величие дето не са взели 1 лев от бюджета на България. Нито 1 стотинка обществени пари не са взели от Величие, но само тях нападаха от катуна на МЕЧ. Слава на Господ Иисус Христос идват избори да ви се разплатим на всички измамници. Никакъв глас за вас туземци некадърни и лъжливи.

    13:17 04.03.2026

  • 2 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    "Ще бъдем фактор"... Първо трябва да прескочите 4-те %, което не ми се вярва да стане, но... Радев, за хубаво или лошо, ще прати в небитието величие, меч и т.н. А може и старото дпс (ДПС оригинала).

    13:18 04.03.2026

  • 3 лоза

    2 2 Отговор
    МЕЧ се регистрира за изборите,КЕЧ и САБЯ също.

    13:22 04.03.2026

  • 4 Шегобиец

    3 2 Отговор
    Хихихи! Спасяването на редник Руди!

    13:22 04.03.2026

  • 5 раз

    1 1 Отговор
    Автомат К-47 се регистрира за изборите.

    13:25 04.03.2026

  • 6 руди ма кефи

    1 1 Отговор
    ма кой му е началника ?

    13:26 04.03.2026

  • 7 3.14К

    1 1 Отговор
    В Дубай Руди е объркал мястото където си поставя гела!

    13:28 04.03.2026

  • 8 Смешник

    1 1 Отговор
    Гела върна ли се вече от Дубай

    13:31 04.03.2026

  • 9 Гелчо

    1 0 Отговор
    Нито един глас за МЕЧ .Руди се бори с грешните хора.Как е възможно опозиция да се бори с опозиция?

    13:43 04.03.2026

