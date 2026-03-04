Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев постави 7 задачи пред правителството заради войните в Украйна и Иран

4 Март, 2026 09:48 1 379 42

Тревога буди пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки

Румен Радев постави 7 задачи пред правителството заради войните в Украйна и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е в непосредствена близост до два въоръжени конфликта. Този в Близкия изток се разраства мълниеносно и вече обхваща целия регион. Ударите срещу Иран създават реален риск за нашата сигурност. Тревога буди пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки.

Войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива.

За това предупреди във "Фейсбук" президентът Румен Радев.

1. Неотложно е кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ, с които разполага България и готовността те да бъдат използвани в случай на нужда.

2. Трябва да бъде проверена цялата номенклатура на държавния резерв. Нарушаването на веригите за доставки и новите цени на горивата рискуват да ударят всички сектори на европейската икономика, част от която е и България. Рискът от дефицити на всички нива е реален. Той трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия.

3. Очаква се войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци. България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори. Проблемът изисква европейска координация и превантивни действия.

4. Да се извърши преглед и при необходимост актуализация на плановете за засилена охрана на държавната граница с цел овладяване на повишен имиграционен натиск.

5. Да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността.

6. Атаките с дронове и балистични ракети в близост до нашия регион изискват Министерството на отбраната и службите за сигурност да обсъдят защитеността на стратегическите ни обекти от подобна опасност, която изисква неотложно да се разработят механизми за противодействие. Да се разработят планове за развръщане при необходимост на допълнителни сили и средства от състава на Българската армия за противовъздушна отбрана и борба с безпилотни летателни апарати.

7. Паралелно с всичко изредено кабинетът трябва да овладее спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 34 гласа.
  • 1 Мутата

    20 8 Отговор
    Ля ля ля

    09:50 04.03.2026

  • 2 Някой

    28 15 Отговор
    Този нали вече не е президент? зашо да ва акъл на правителството? А, да не би да смята да става премиер със същото това правителство? С подкрепата на ПП-ДБ.
    Взе да губи от подкрепата си Радев. Има почти 2 месеца, за да дозагуби и останалата част.

    09:50 04.03.2026

  • 3 ГаняПутинофила

    10 14 Отговор
    Тръмп показва на путен, че и той може да стреля!
    путен отвори кутията на Пандора!

    09:51 04.03.2026

  • 4 Уха

    13 11 Отговор
    Аз мислих че е проверил за Лама Петрохан и Суджук Петрохан. Трябва веднага да се плетат Чюрапи Петрохан. Тоя залезе

    09:51 04.03.2026

  • 5 Резидент

    23 12 Отговор
    И КОЙ беше ти, че ще поставяш задачи на някой???

    09:51 04.03.2026

  • 6 За Русия

    9 1 Отговор
    каза , че това са военни действия....

    09:51 04.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    Вчера Радев в Стара Загора под ръка с кмета на ГЕРБ.

    09:52 04.03.2026

  • 8 Резидента

    13 9 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    09:52 04.03.2026

  • 9 Др. Радев

    20 8 Отговор
    е обикновен лидер на извънпарламентара коалиция.
    Дори няма собствена партия.

    Може да дава акъл на Деса в кухнята.

    Коментиран от #20

    09:52 04.03.2026

  • 10 Аман

    8 5 Отговор
    от военни и военщина ! Ненавиждам всичко , свързано с войната , носеща смърт !

    09:54 04.03.2026

  • 11 ...форсиранотто въвеждане на еврото...

    10 12 Отговор
    ако зависеше от Мунчо, щяхме да въвеждаме еврото поне 25 години...яваш- яваш, както казва ортакът му Доган.

    Коментиран от #33

    09:55 04.03.2026

  • 12 Този

    15 7 Отговор
    в момента е никой, но дава нареждания. Скрий се Минчо, губиш изборите с тези военни и мутри.

    09:55 04.03.2026

  • 13 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    8 3 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " .... или пък оня нещастник Николай Гълабов с 3-те си олигофрена от "Федерация на ционстите" че да отнесе и той "комплиментите" яко.

    09:57 04.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 По важното е че

    9 3 Отговор
    Израелският посланик в София е педофил и извратеняк. ДАНС да кажат има ли доклади и защо го прикриват? Имал ли е и контакти с петроханските калушковци да кажат. Той и изродите от МОССАТ с калушковците ? Искаме отговор веднага ! калушковците са имали
    израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...

    09:59 04.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 az СВО Победа 80

    6 5 Отговор
    Няма кой да я свърши тази работа, кабинетът се интересува само от малки момченца!

    Коментиран от #30

    10:01 04.03.2026

  • 18 коко

    8 4 Отговор
    Този сега като какъв се изявява?Не е президент,не е народен представител дори. В момента е само компаньон на Деса...

    10:02 04.03.2026

  • 19 Швейк

    5 1 Отговор
    Кой беше тоя?

    10:03 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Малка поправка

    4 4 Отговор
    Точка 5 ! Да се извърши преглед на плановете за борба с израелският тероризъм и да се повиши бдителността. !!!

    10:03 04.03.2026

  • 22 Иван

    7 2 Отговор
    Какъв е този да поставя "задачи" на правителството ?

    10:03 04.03.2026

  • 23 Тревога буди

    3 1 Отговор
    напущането на кораба с продължаващото риторично поведение и намеса от страната на сушата.

    10:04 04.03.2026

  • 24 Въх

    8 1 Отговор
    Провален бивш политик, тръгнал да поставя задачи на правителството хе хе.

    10:04 04.03.2026

  • 25 Малка поправка

    3 1 Отговор
    Да се извърши преглед и при необходимост актуализация на плановете за засилена охрана на държавната граница с цел овладяване проникването и създаването на израелски терористични клетки в България !

    10:06 04.03.2026

  • 26 абе

    4 1 Отговор
    Абе кой е тоя и кой ще ме убеждава, че правителството не е пак негово?

    10:06 04.03.2026

  • 27 Моментално

    3 2 Отговор
    МС и министъра на вътрешните работи мнение да дадат по темата за връзката на групата на Калушев с Моссад ! За връзката на групата на Калушев в състава на "Европейската федерация на рейнджърите" и за връзката им с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ! ..... Реално тези хора са служители на Моссад и пряка връзка имат със убитите в Петрохан и Околчица. Вижте на сайта им с какво са се занимавали. Интересно е ! Там където става дума за военни бази затвори и тунели .. Интересно съвпадение е че освен "Европейската федерация на рейнджърите" и Калушевците със SensoGuard (фирма на Моссад) контакти с Михаел Гросман и Томер Леви е имал и Алексей Петров и това е било във връзка с електрониката и т.н на няколко охраняеми обекта един от който новият частен затвор и охраняеми периметри до Дупница за който въобще не се говори. Жертвите са имали контакт и са работили за Моссад и вероятно и за други чужди служби като подизпълнители и това лесно може да се докаже ! Вижте и видеата и снимките от конференцията в Румъния от 2025 г .... все още ги има качени за сега ...Моля от МС мнение да дадат по темата ! Кой са всички лица и фирми в България които връзки са имали и имат с Михаел Гросман и Томер Леви от SensoGuard ( фирма на Моссад) ?

    10:07 04.03.2026

  • 28 Майорс

    5 1 Отговор
    Стига се прави на интересен! Ако не беше абдикирал без нужда , можеше да командваш! И стига с тази любовна песен за еврото , дай обяснения защо всеки ден България плаща 500 000 евро за “Боташ”!

    10:07 04.03.2026

  • 29 Радев е предател

    4 1 Отговор
    Радев дезертира от поста за който го бе избрал българския народ. Съд за предателите.

    10:08 04.03.2026

  • 30 коко

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа 80":

    Бащата на Сияна, Цветанов,пътната експертка с вид на мъж, сега и Румен Решетников...Май вече омръзнаха,!

    10:08 04.03.2026

  • 31 Софиянец

    3 0 Отговор
    Това да все неща, за които средностатистическия ППДБ-ил, не разполага с нужния умствен капацитет!!! На тях им дай хомо - педофилски партита на петрохан да правят!

    10:09 04.03.2026

  • 32 Ъхъъъъ....

    3 0 Отговор
    Заради нацистите САЩ и Израел се "Очаквало войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци." .....

    10:09 04.03.2026

  • 33 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "...форсиранотто въвеждане на еврото...":

    Е аз не съм привърженик на Радев но кажи ми какво с по добро се промени живота на обикновените хора с приемането ни в тази прословута еврозона 🤔 а както самият Дянков призна за еврозоната че са ни приели с счетоводна гимнастика и Брюксел и ЕЦБ много добре са знаели но са се оставили да бъдат убедени каквото и да значи това 🤨

    10:09 04.03.2026

  • 34 Копринков

    2 1 Отговор
    Това не е написано от Радев, защото човечецът няма умствения капацитет за това!
    Радев е американски агент обучават в Ленгли, а характеристиката дадена му от там е, че човекът е готов за Лидер, поради роботизираните му функции да изпълнява заповедите им.

    10:10 04.03.2026

  • 35 По- умните

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    Дават съвети на глупавите!
    Оди да се переш!

    10:10 04.03.2026

  • 36 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Седем задачи пред своя служебен кабинет е заповед съобразен със законодателството в страната донякъде и не толкова. Не го заповядва от манталитет за командване, а от нетърпелива загриженост.

    10:10 04.03.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Румбата вече е г-н никой. Никакви задачи не може да поставя на когото и да било. Да си гледа там коалицията за нагласените избори, че да не стане гаф с гол от Гунди в последните секунди.

    10:11 04.03.2026

  • 38 Ъхъъъъ....

    3 0 Отговор
    Заради нацистите САЩ и Израел щели сме да станем и свидетели на "Нарушаване на веригите за доставки и новите цени на горивата което щяло да удари всички сектори....

    10:12 04.03.2026

  • 39 така е

    1 2 Отговор
    Радев е българския наместник на губернатора на Задунайская - Леонид Решетников. И държанието му е такова - наместническо.

    10:12 04.03.2026

  • 40 По принцип е прав

    4 0 Отговор
    но когато беще в президентството самият той тия неща не ги правеше. Яко вони на предизборна демагогия.

    10:14 04.03.2026

  • 41 Радев

    1 1 Отговор
    Кога ще бъде изгонен израелският посланник ? До кога ще търпим тези геноцидни ционистки ффффекалии в България?

    10:14 04.03.2026

  • 42 Скорошно минало

    0 0 Отговор
    Шарлатаните, както самият той ги нарече и довлече правеха "ала-бала" с него , когато беше президент. Фактите са си факти!

    10:16 04.03.2026

