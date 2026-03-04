Румен Радев постави 7 задачи пред правителството заради войните в Украйна и Иран

България е в непосредствена близост до два въоръжени конфликта. Този в Близкия изток се разраства мълниеносно и вече обхваща целия регион. Ударите срещу Иран създават реален риск за нашата сигурност. Тревога буди пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки.
Войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива.
За това предупреди във "Фейсбук" президентът Румен Радев.
1. Неотложно е кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ, с които разполага България и готовността те да бъдат използвани в случай на нужда.
2. Трябва да бъде проверена цялата номенклатура на държавния резерв. Нарушаването на веригите за доставки и новите цени на горивата рискуват да ударят всички сектори на европейската икономика, част от която е и България. Рискът от дефицити на всички нива е реален. Той трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия.
3. Очаква се войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци. България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори. Проблемът изисква европейска координация и превантивни действия.
4. Да се извърши преглед и при необходимост актуализация на плановете за засилена охрана на държавната граница с цел овладяване на повишен имиграционен натиск.
5. Да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността.
6. Атаките с дронове и балистични ракети в близост до нашия регион изискват Министерството на отбраната и службите за сигурност да обсъдят защитеността на стратегическите ни обекти от подобна опасност, която изисква неотложно да се разработят механизми за противодействие. Да се разработят планове за развръщане при необходимост на допълнителни сили и средства от състава на Българската армия за противовъздушна отбрана и борба с безпилотни летателни апарати.
7. Паралелно с всичко изредено кабинетът трябва да овладее спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мутата
09:50 04.03.2026
2 Някой
Взе да губи от подкрепата си Радев. Има почти 2 месеца, за да дозагуби и останалата част.
09:50 04.03.2026
3 ГаняПутинофила
путен отвори кутията на Пандора!
09:51 04.03.2026
4 Уха
09:51 04.03.2026
5 Резидент
09:51 04.03.2026
6 За Русия
09:51 04.03.2026
7 Последния Софиянец
09:52 04.03.2026
8 Резидента
09:52 04.03.2026
9 Др. Радев
Дори няма собствена партия.
Може да дава акъл на Деса в кухнята.
Коментиран от #20
09:52 04.03.2026
10 Аман
09:54 04.03.2026
11 ...форсиранотто въвеждане на еврото...
Коментиран от #33
09:55 04.03.2026
12 Този
09:55 04.03.2026
13 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
09:57 04.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 По важното е че
израелски паспорти и пряка доказана връзка с МОССАД. Почетният консул на България в Юкатан Мексико, някакъв там мексикански адвокат Луис Мигел Камара Диас дето е казал че в Мексико петруханците са били с израелски паспорти ! ДАНС са лъжливи мизерници ...
09:59 04.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 az СВО Победа 80
Коментиран от #30
10:01 04.03.2026
18 коко
10:02 04.03.2026
19 Швейк
10:03 04.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Малка поправка
10:03 04.03.2026
22 Иван
10:03 04.03.2026
23 Тревога буди
10:04 04.03.2026
24 Въх
10:04 04.03.2026
25 Малка поправка
10:06 04.03.2026
26 абе
10:06 04.03.2026
27 Моментално
10:07 04.03.2026
28 Майорс
10:07 04.03.2026
29 Радев е предател
10:08 04.03.2026
30 коко
До коментар #17 от "az СВО Победа 80":Бащата на Сияна, Цветанов,пътната експертка с вид на мъж, сега и Румен Решетников...Май вече омръзнаха,!
10:08 04.03.2026
31 Софиянец
10:09 04.03.2026
32 Ъхъъъъ....
10:09 04.03.2026
33 Стенли
До коментар #11 от "...форсиранотто въвеждане на еврото...":Е аз не съм привърженик на Радев но кажи ми какво с по добро се промени живота на обикновените хора с приемането ни в тази прословута еврозона 🤔 а както самият Дянков призна за еврозоната че са ни приели с счетоводна гимнастика и Брюксел и ЕЦБ много добре са знаели но са се оставили да бъдат убедени каквото и да значи това 🤨
10:09 04.03.2026
34 Копринков
Радев е американски агент обучават в Ленгли, а характеристиката дадена му от там е, че човекът е готов за Лидер, поради роботизираните му функции да изпълнява заповедите им.
10:10 04.03.2026
35 По- умните
До коментар #14 от "стоян":Дават съвети на глупавите!
Оди да се переш!
10:10 04.03.2026
36 Хипотетично
10:10 04.03.2026
37 Данко Харсъзина
10:11 04.03.2026
38 Ъхъъъъ....
10:12 04.03.2026
39 така е
10:12 04.03.2026
40 По принцип е прав
10:14 04.03.2026
41 Радев
10:14 04.03.2026
42 Скорошно минало
10:16 04.03.2026