Audi представя най-голямото и най-луксозно комби в историята си

Докато подмарката AUDI на Audi без логото с четирите пръстена се бори да намери своето място с модела E5 Sportback, традиционното партньорство със SAIC подготвя нов модел, който се опира на чистото ДНК на Инголщат. Прототип на Audi A7L Avant беше забелязан на китайските пътища, което потвърждава, че комбито с дълго междуосие вече не е само мечта на местните, а реалност за моделната 2026 година. Базирано на новата архитектура Premium Platform Combustion (PPC), това удължено комби ще се превърне в най-дългото и най-луксозно комби, носещо емблемата на Audi.

A7L Avant ефективно замества европейския A6 Avant. Докато точните размери се пазят в тайна преди подаването на документите в Министерството на промишлеността и информационните технологии (MIIT), вътрешни източници предполагат, че автомобилът ще надхвърли дължината от 5060 мм на легендарния концепт Avantissimo от 2001 година. Тази допълнителна дължина е концентрирана почти изцяло между колелата, осигурявайки просторно пространство за краката на задните седалки, което остава най-висшият символ на статус за китайската автомобилна индустрия.

Изтеклите в социалните медии изображения на задната част на A7L Avant разкриват силует, който е значително по-атлетичен от стандартния A6. Задното стъкло е с по-агресивен наклон, преминаващ в багажната врата, която е максимално изчистена чрез преместване на корпуса на номерната табела надолу към бронята.

Запазва се характерната OLED светлинна лента по цялата ширина, но се добавят по-големи трапецовидни изпускателни накрайници, интегрирани в преработен дифузьор. Задните врати са видимо удължени, а линията на покрива остава по-равна, за да се запази пространството над главата, и завършва с дискретен спойлер, който визуално съкращава масивния заден надвес.

Под капака се очаква A7L Avant да пренебрегне тенденцията за намаляване на размерите. Платформата PPC позволява гама от 48V меки хибридни задвижващи системи, като 3,0-литров TSI V6 служи като флагмански двигател. Мощността се предава чрез седемстепенна S-tronic трансмисия и емблематичната система за задвижване на четирите колела quattro. За да се справи с увеличеното междуосие, се носят слухове, че SAIC-Audi ще оборудва A7L Avant с четири завиващи колела като стандарт при по-високите нива на оборудване, което ще гарантира, че „Long-Avant” ще остане маневрен в гъсто населените градски райони на Шанхай.