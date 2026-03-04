Новини
Официално: Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ

4 Март, 2026 13:05 1 044 11

Официално: Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“, съобщават от БНБ на страницата си в интернет.

Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“, прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 2 Отговор
    Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправителКА на БНБ.

    Коментиран от #11

    13:07 04.03.2026

  • 2 Мафията с поредни назначения

    9 2 Отговор
    Поредна некадърна герберски кифла

    13:08 04.03.2026

  • 3 Сталин

    8 0 Отговор
    Още една негодна кошерна змия ,само беди и неволи чакат България с тези изроди

    13:11 04.03.2026

  • 4 Аслъ

    10 0 Отговор
    бая кара , а с тези тънки устни и змийски поглед - хич не е и алчна !

    13:12 04.03.2026

  • 5 Оффф ,

    7 0 Отговор
    и тя с половин метър шия като Мара .

    13:14 04.03.2026

  • 6 рая свирканян

    3 0 Отговор
    това го мога като втора работа

    13:18 04.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Позиции

    4 0 Отговор
    Заемани позиции... и какво е направено през тези периоди?!

    13:24 04.03.2026

  • 9 колориметър

    2 0 Отговор
    Европейската банка за възстановяване и развитие отпуснала ли е поне едно евро на България?

    13:31 04.03.2026

  • 10 док

    3 0 Отговор
    Госпожата има доста мъжки хормони в кръвта си.

    13:32 04.03.2026

  • 11 Морски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Ама тая не става за карина. Карина се прави от по-дебело дърво, а тая е много мършава.

    13:34 04.03.2026

