Официално: Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“, съобщават от БНБ на страницата си в интернет.
Номинацията се прави на основание Решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“, прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.
Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
Коментиран от #11
13:07 04.03.2026
2 Мафията с поредни назначения
13:08 04.03.2026
3 Сталин
13:11 04.03.2026
4 Аслъ
13:12 04.03.2026
5 Оффф ,
13:14 04.03.2026
6 рая свирканян
13:18 04.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Позиции
13:24 04.03.2026
9 колориметър
13:31 04.03.2026
10 док
13:32 04.03.2026
11 Морски
До коментар #1 от "глоги":Ама тая не става за карина. Карина се прави от по-дебело дърво, а тая е много мършава.
13:34 04.03.2026