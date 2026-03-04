Новини
"За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха за изборите през април

4 Март, 2026 12:09

„Трябва да има политическа сила, която да заяви по два приоритета къде стои. Ние стоим за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация. България има нужда от това да бъде силна в силна Европа“, отбеляза и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха за изборите през април - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Регистрирахме се с 8800 подписа, а кампанията ни ще бъде за силна България в силна Европа. Това каза пред медии председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев след регистрацията на коалицията ПП-ДБ за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съобщават от novini.bg.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че коалицията ПП-ДБ се явява на тези избори „единна и силна“
„Трябва да има политическа сила, която да заяви по два приоритета къде стои. Ние стоим за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация. България има нужда от това да бъде силна в силна Европа“, отбеляза Божанов.

На въпрос дали има спорове за листите Асен Василев отговори, че по силата на коалиционното споразумение, подписано между ПП и ДБ, листите са уточнени.


  • 1 604

    34 8 Отговор
    Добре че почна нова война че да си насметете петроханската афера под килима...

    12:16 04.03.2026

  • 2 Промяна

    27 8 Отговор
    ТЕЗИ РАЗРУШИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЕЗНАКАЗАНИ СА ЗАЩОООО А ТОЗИ ВАСИЛЕВ АНТИМЪЖ ВЛАЧЕШТ ЕДНО ПРАСЕ ВСЪЩНОСТ СЕБЕ СИ ОТВРАТИТЕЛЕН ГНУСНЯК

    Коментиран от #10

    12:16 04.03.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    34 9 Отговор
    Резко забогатяхме в "клуба на богатите" с любезното съдействие на сорoceвропейците от пeдосектата ППДБ.

    12:17 04.03.2026

  • 4 честен ционист

    12 5 Отговор
    За силен щат Балхария в ЕСССР.

    12:17 04.03.2026

  • 5 Промяна

    27 7 Отговор
    КОЙ НОРМАЛЕН ИСКА ДА ГЛАСУВА ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИ ПЕТРОХАНЦИИИИ КОЙ НОРМАЛЕН ЗДРАВОМИСРЕЩ БЪЛГАРИН БИ СИ ЗАРЯЗАЛ МОМЧЕТАТА НА ЛАМИТЕЕЕ ГНУС СТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ

    Коментиран от #7

    12:18 04.03.2026

  • 6 Симпатизант

    10 27 Отговор
    ППДБ е единствената българска партия. Всичко друго е мутра, измекяр или копейка.

    Коментиран от #20

    12:20 04.03.2026

  • 7 Извратен ти

    3 17 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    е твоят мозък, както и извратената мафия.

    Коментиран от #16, #17, #19, #24

    12:20 04.03.2026

  • 8 Промяна

    17 5 Отговор
    ТЕЗИ РАЗРУШИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ БЕЗНАКАЗАНИ СА ЗАЩОООО А ТОЗИ ВАСИЛЕВ АНТИМЪЖ ВЛАЧЕШТ ЕДНО ПРАСЕ ВСЪЩНОСТ СЕБЕ СИ ОТВРАТИТЕЛЕН ГНУСНЯК

    12:21 04.03.2026

  • 9 ПП-ДБ

    20 5 Отговор
    Организира се нова екскурзия на Партията на Петроханците и на ДБилите до хижата на Петрохан и до подножието на вр. Околчица.

    Там ще се отварят фунтанелите на ламите и на техните жертви.

    12:21 04.03.2026

  • 10 Разрушителите

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    се казват Борисов и Пеевски, както и всички проксита около тях. Сега ще имаме нов разрушител.

    12:21 04.03.2026

  • 11 Промяна

    15 3 Отговор
    ВАСИЛЕВ РОЗОВВОТО ПРАСЕ ЗА КАКВО СА ТИ ТОЛКОВА МНОГО МИРИОНИ КОГО ХРАНИШ ЗА КОГО СЕ ГРИЖИШ А ОНЕЗИ АЛЧНИ ШАРЛАТАНИ ПОКРАЙ ТЕБ ГНУС СТЕ ЦЯЛАТА САБОТАЖНИЧЕСКА

    12:22 04.03.2026

  • 12 Успех

    4 24 Отговор
    на интелигентните и образовани българи от ПП и ДБ! Пълно мнозинство и да се отървем от корупционери, рекетьори, лъжци, крадци и рашисти!

    Коментиран от #15, #25

    12:24 04.03.2026

  • 13 То хубаво, ама

    11 1 Отговор
    Обяснете на хората как така стана, че министърът на отбраната встъпи в длъжност на 19.02 и същия ден американските самолети бяха на летището в София? Как се борите с корупцията, като всъщност я подкрепяте? Питахте ли народът ни иска ли да влиза във война? Защо? Министърът най- добре знае, можем ли да воюваме с някой? Не! Кой чака да ни защити?

    Коментиран от #40

    12:26 04.03.2026

  • 14 Безпартиен

    17 2 Отговор
    Ако педофилите са на четвърто място ще е много интересно как ще се ококорят още повече

    Коментиран от #35

    12:27 04.03.2026

  • 15 Промяна

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Успех":

    АНТИМЪЖ ВАСИЛЕВ ВЛАЧИ РОЗОВО ПРАСЕ И НЯКОЛКОТО ГНУСНИ ПОКРАЙ НЕГО АЛЧНИ САБОТАЖНИЦИ ЖИВЕЕЩИ ОТ ОМРАЗАТА СИ ЛАМИТЕ ВЪН НОРМАЛНИТЕ РАБОТЕЩИ БЪЛГАРИ СЕ СЪБУДИХА

    12:27 04.03.2026

  • 16 Промяна

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Извратен ти":

    АНТИМЪЖ Е ВАСИЛЕВ А ЗАД НЕГО СА ОНЕЗИ РОЗОВИТЕ И НЕ СЕ КРИЯТ ХАХАХАХА АМА ЗА МЕН ТОВА Е НЕПОНЯТНОООООО ИЗВРАЩЕНИЕ Е А АЛЧНОСТТА НА ТОЗИ Е ГНУС

    12:29 04.03.2026

  • 17 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Извратен ти":

    АНТИМЪЖ Е ВАСИЛЕВ А ЗАД НЕГО СА ОНЕЗИ РОЗОВИТЕ И НЕ СЕ КРИЯТ ХАХАХАХА АМА ЗА МЕН ТОВА Е НЕПОНЯТНОООООО ИЗВРАЩЕНИЕ Е А АЛЧНОСТТА НА ТОЗИ Е ГНУС

    12:30 04.03.2026

  • 18 Промяна

    12 2 Отговор
    АСЕНЕ ЗА КАКВО СА ТИ ТОЛКОВА МИЛИОНИ КОГО ГРИЖИШ ДЕЦАТА СИ ЛИ ХАХАХА ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС ЛАМИИИ АЛЧНИ ВЪОРЪЖЕНИ С ОРЪЖИЯ С ЪС ЗАГЛУШИТЕЛИ ЗАГРАДИЛИ ПЛАНИНАТА БЕЗЗАКОНИЕ ГРАБЕЖИ КРАЖБИ И НИКОЙ АМА НИКОЙ НЕ И ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    12:32 04.03.2026

  • 19 Дони

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Извратен ти":

    Води ни нискочели към БОГАТАТА СОФРА НИИ ОБИЧАМЕ ЕВРОПА ТАЗ МОМА ОЧИТЕ НА КОКОР ЩЕ ГЛЕДАМ СЪС ЛЮБОВ СТАЕНА И ЩЕ ЧАКАМ ЧУДЕСА ПАРАПЕТ МИ ПОКАЖЕТЕ А ТАМ Е ИСТИНАТА ЗА СВЕТА

    12:32 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 цццц

    10 2 Отговор
    Тез после ще ни напълнят с араби като почнат да преиждат с либералната им политика.

    12:34 04.03.2026

  • 22 Близкото им минало

    14 3 Отговор
    Много бързо забравихте многобройните престъпления на ППДБ! Проблемът на гласоподавателите е, че не помнят кой какво говори и прави, когато е на власт и това се отнася за всички партии и коалиции.

    12:38 04.03.2026

  • 23 Пудела

    6 2 Отговор
    Дано ППДБ спечелат изборите та да има пачки които да носа

    12:38 04.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеления

    8 3 Отговор
    ППДБ не крият, че искат да затрият държавата, като я превърнат в провинция на бъдеща федеративна Европа

    12:46 04.03.2026

  • 27 Копойкин

    6 4 Отговор
    Имаше една чалга песен: Гейропа, Гейропа, далеко си ти... та те така.

    12:46 04.03.2026

  • 28 Анонимен

    8 4 Отговор
    Че нали педофилските организации са забранени?

    12:47 04.03.2026

  • 29 Пе-Пе-Пе...пета

    8 4 Отговор
    Кокорчо защо така се е напрегнал на сола и не смее да седне?

    12:47 04.03.2026

  • 30 Тодор

    6 6 Отговор
    За съжаление, благодарение на Йотова тези ще си нагласят добър резултат, със съдействието на "Нашето МВР"

    12:48 04.03.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    То верно че трябва да си педофил, за да гласуваш за тия или нещо друго да не ти е наред в горния етаж!...
    Даже Дебелото момче с престъпленията е по-добре от тая напаст!

    12:49 04.03.2026

  • 32 Павел Пенев

    8 4 Отговор
    Само регистрацията им ще остане на шарлатаните. Ако съберат 10% ще е победа на Кокорчо,Божанов, Божанков, Мирчев и генерала Гном.

    12:51 04.03.2026

  • 33 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Сектата на ППДБрастите трябва да се обявят за спонсори на педофилията в България,а не регистрират тези чуждестранни агенти обединени в ОПГ

    12:52 04.03.2026

  • 34 Янина

    4 4 Отговор
    "Ние стоим за това България да бъде свободна от корупция"

    Така, така но вие сте едни от най-големите корупционери, заедно с Боко и Пеевски.
    Кой обвини Божанов в корупционен натиск за присвояване на милиони от министерството на електронното управление? - вашия точно министър Йоловски
    Кой обвини Барбутов, че иска подкупи - вашите точно кметове в София

    Ваши хора казват, че вие сте корупцията. За Благо Коцев няма да пиша, че ще излязат центаджии да твърдят как всичко е нагласено и не е вярно. Само че за горните два случая дори и центаджиите нямат какво да кажат.

    12:53 04.03.2026

  • 35 Павел Пенев

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Безпартиен":

    Няма логика педофилите да са пред Възраждане. Не съм социолог но вероятно ще съберат около 10%.

    12:57 04.03.2026

  • 36 Тошко

    3 3 Отговор
    Думите "Промяна", ги заменихте със "силна", колко наивно!

    13:07 04.03.2026

  • 37 холиок

    4 4 Отговор
    Педофилите мръсни от ПП и ДБ иска пак да ги хранят българите??? Сглобки правиха с крадците от ГЕРБ и другата свиня ги въртя в скута си, осрраха конституцията, хрантутиха с нашите пари бандера фашистите в Украйна, и сега пак се наредили да ядат и пият на корем за сметка на всеки българин??? Никакъв глас за вас педофили мръсни, никакъв глас. Изборите са за България а не за Украйна. Отиваите там да ви избират, нахалници мръсни. Слава на Господ Иисус Христос идва ред да ви се разплатим.

    13:11 04.03.2026

  • 38 Габриела

    1 3 Отговор
    Каква силна България бе продажници, вашето правителство с Гюров, Нейнски и Запрянов даде разрешение за американските самолети да бъдат в София, а вече има изстреляни ирански ракети към Турция.
    Силна е Испания, че не се поддаде на Тръмп, а не България с политици като вас.

    13:19 04.03.2026

  • 39 Тъпанарка

    1 0 Отговор
    си драга!

    13:23 04.03.2026

  • 40 О свещена

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "То хубаво, ама":

    тъпотия! Този министър ротира от правителството на ГЕРБ към служебното!

    13:26 04.03.2026

  • 41 Генералът от кантонерските войски

    2 1 Отговор
    и седнал да е пак личи че е нисък.
    Компенсира го обаче с красивите си очи.

    13:26 04.03.2026

  • 42 Пловдив

    1 0 Отговор
    Успех!

    13:49 04.03.2026

