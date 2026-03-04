"За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха за изборите през април

Регистрирахме се с 8800 подписа, а кампанията ни ще бъде за силна България в силна Европа. Това каза пред медии председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев след регистрацията на коалицията ПП-ДБ за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съобщават от novini.bg.
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов допълни, че коалицията ПП-ДБ се явява на тези избори „единна и силна“
„Трябва да има политическа сила, която да заяви по два приоритета къде стои. Ние стоим за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация. България има нужда от това да бъде силна в силна Европа“, отбеляза Божанов.
На въпрос дали има спорове за листите Асен Василев отговори, че по силата на коалиционното споразумение, подписано между ПП и ДБ, листите са уточнени.
