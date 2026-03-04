Новини
Самолет на България Еър лети към Салала в Оман

4 Март, 2026 12:01 977

Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток

Самолет на „България Еър“ лети в момента към Салала в Южен Оман, за да прибере намиращите се там български туристи. Това обяви за TravelNews Христо Тодоров от ръководството на националния превозвач. Боингът 737-341 е със 148 места и е излетял в 8:15 ч от Летище “Васил Левски” в София. Той се очаква утре да прибере туристите на туроператора “Емералд травел”, които се намират в хотели в курорта, както и други български граждани, каза Тодоров.

„България Еър“ има още един базиран там самолет, който се очаква утре да прибере други българи от Оман и Дубай, каза още Христо Тодоров. Това е Airbus със 180 места. “Всичко зависи от разрешенията и даването на коридори. В готовност сме да извозим българските граждани”, коментира той.

Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ се очаква полет от Мускат, столицата на Оман, откъдето трябва да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.

“Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха, коментира Нейнски.

Външният министър заяви, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.

Източник: travelnews.bg


