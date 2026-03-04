Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гуцанов: Правителството се държи като туроператорска компания

4 Март, 2026 11:24 728 17

  • борислав гуцанов-
  • правителство-
  • война-
  • близък изток

Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът

Гуцанов: Правителството се държи като туроператорска компания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Считам, че правителството е длъжник на държавата и гражданите, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Това каза депутатът от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Борислав Гуцанов за действията на служебния кабинет относно ситуацията в Близкия изток.

Първостепенна задача е прибирането на нашите съграждани, каза Гуцанов.

Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът.

По неговите думи служебният кабинет трябва да следи цената на петрола, да внимава за евентуална миграционна вълна и да има подготовка за дейности, насочени срещу страната ни.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуцанов

    14 2 Отговор
    Слуга на Шиши. Смешник. Ликвидатор на БСП

    11:25 04.03.2026

  • 2 Продадохте БСП

    18 1 Отговор
    За лапачка и слугинаж на Тиквата. Няма да ви гласуваме.

    11:26 04.03.2026

  • 3 Таа мижитурка

    15 2 Отговор
    Ще е депутат от Ново начало. Обзалагам се. Измекяри. Като Калин Стоянов

    Коментиран от #8

    11:26 04.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Войната се затегна и официално вече американски войски са тук

    Коментиран от #16

    11:27 04.03.2026

  • 5 Доволен от вота

    10 1 Отговор
    Гуци-гуци не е прав.

    11:28 04.03.2026

  • 6 Гуцата

    12 1 Отговор
    приключи. Дано Зарков на те е разкарал от листите. Ме диите като какъв го пробутват

    11:28 04.03.2026

  • 7 МВР служител

    8 1 Отговор
    Защо не изключат от "партията" медузата, който през цялото време на министър въртеше любов със зам министърката си и се криеха "на работни посещения". Делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите ще го засегне достатъчно сериозно, когато Пеевски замине с качулка на главата към затвор в Унгария, а специалисти , които не са от прокуратурата или МВР, влязат да опаковат уликите в "хотел Берлин" и в "хотел хаяши"

    11:29 04.03.2026

  • 8 Абе

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Таа мижитурка":

    Нема обиждаш Гуци Медузата, ей.

    11:30 04.03.2026

  • 9 Външно

    1 5 Отговор
    Нищо изненадващо. Чехия и Полша вече си прибраха своите граждани. България още чака. Нямало коридори. А на Малдивите - сами да се оправят.

    Коментиран от #13

    11:33 04.03.2026

  • 10 Петрохан тур

    1 3 Отговор
    Бързо,удобно,последно

    11:34 04.03.2026

  • 11 намалете цените с 80% и идваме

    3 3 Отговор
    В Банско всички резервации на туристи от Израел и други държави от Близкия Изток, засегнати от войната, са отменени. Хотелите са празни, а зимният сезон е пред провал, твърдят от туристическия бизнес и настояват държавата да осигури помощ за персонала, поне за два месеца.

    Само в рамките на последната седмица в планинския курорт са отменени хиляди нощувки, заявиха от Съюза на туристическия бизнес, предаде БНР. Това е сериозен удар, тъй като месец март е запълнен предимно с туристи от Израел, уточнява Малин Бистрин:


    "Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5-7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. Рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и връщаме в момента, защото искаме да сме коректни към тях".



    Освен отменените резервации, хотелиерите в Банско понасят удара и на рязко повишените разходи за електроенергия - над 50 процента, покачването на цените нахраните, горивата и водата.

    11:35 04.03.2026

  • 12 Кабамилионеров

    5 1 Отговор
    Гуцанката се държи като дил..ър на фен..танил.

    11:35 04.03.2026

  • 13 Абе да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Външно":

    Тая работа от два месеца се мъти. Бас държа, че е имало неустоими за Ганя ласт минит промоции.

    11:38 04.03.2026

  • 14 То си е негова работа

    4 1 Отговор
    Ти къде се бъркаш? Вече няма да си депутат. Ходете с Радев при своите господари ТИМаджиите и се оправяйте с тях.

    11:41 04.03.2026

  • 15 Само

    3 2 Отговор
    ти си най - умния !

    11:43 04.03.2026

  • 16 Те са тук от години, копей,

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    щото сме в НАТО..Що, пречат ли ти?

    11:44 04.03.2026

  • 17 ВРЪЩАЙ

    2 2 Отговор
    ПАРИТЕ!

    11:47 04.03.2026

