Гуцанов: Правителството се държи като туроператорска компания

Считам, че правителството е длъжник на държавата и гражданите, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Това каза депутатът от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Борислав Гуцанов за действията на служебния кабинет относно ситуацията в Близкия изток.
Първостепенна задача е прибирането на нашите съграждани, каза Гуцанов.
Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът.
По неговите думи служебният кабинет трябва да следи цената на петрола, да внимава за евентуална миграционна вълна и да има подготовка за дейности, насочени срещу страната ни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гуцанов
11:25 04.03.2026
2 Продадохте БСП
11:26 04.03.2026
3 Таа мижитурка
Коментиран от #8
11:26 04.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
11:27 04.03.2026
5 Доволен от вота
11:28 04.03.2026
6 Гуцата
11:28 04.03.2026
7 МВР служител
11:29 04.03.2026
8 Абе
До коментар #3 от "Таа мижитурка":Нема обиждаш Гуци Медузата, ей.
11:30 04.03.2026
9 Външно
Коментиран от #13
11:33 04.03.2026
10 Петрохан тур
11:34 04.03.2026
11 намалете цените с 80% и идваме
Само в рамките на последната седмица в планинския курорт са отменени хиляди нощувки, заявиха от Съюза на туристическия бизнес, предаде БНР. Това е сериозен удар, тъй като месец март е запълнен предимно с туристи от Израел, уточнява Малин Бистрин:
"Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5-7 дни, в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. Рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и връщаме в момента, защото искаме да сме коректни към тях".
Освен отменените резервации, хотелиерите в Банско понасят удара и на рязко повишените разходи за електроенергия - над 50 процента, покачването на цените нахраните, горивата и водата.
11:35 04.03.2026
12 Кабамилионеров
11:35 04.03.2026
13 Абе да бе
До коментар #9 от "Външно":Тая работа от два месеца се мъти. Бас държа, че е имало неустоими за Ганя ласт минит промоции.
11:38 04.03.2026
14 То си е негова работа
11:41 04.03.2026
15 Само
11:43 04.03.2026
16 Те са тук от години, копей,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":щото сме в НАТО..Що, пречат ли ти?
11:44 04.03.2026
17 ВРЪЩАЙ
11:47 04.03.2026