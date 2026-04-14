Боян Рашев: При задълбочаване на кризата с горивата може да стигнем до енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид

14 Април, 2026 10:13 875 19

По думите на енергийния експерт държавата трябва още отсега да подготви конкретни стъпки при евентуален физически недостиг на горива. Според Рашев, ако ситуацията се запази до края на април, недостигът, който вече се усеща в Азия, може да се пренесе и в Европа

Боян Рашев: При задълбочаване на кризата с горивата може да стигнем до енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

При задълбочаване на кризата с горивата може да се стигне до ограничения като работа от вкъщи и въвеждане на безплатен градски транспорт. Нещо като енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид пандемията. Такава прогноза направи енергийният експерт Боян Рашев в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

По думите му държавата трябва още отсега да подготви конкретни стъпки при евентуален физически недостиг на горива. Според Рашев, ако ситуацията се запази до края на април, недостигът, който вече се усеща в Азия, може да се пренесе и в Европа.

"Затова трябва да започнем да планираме. 13 млн. барела на ден по-малко се добиват спрямо края на февруари", каза той.
Рашев е категоричен, че не трябва да се пипат цените на горивата. Това би скрило поскъпването им за потребителите, но реално би предизвикало недостиг.

"В Германия вече предприеха и друга мярка - намаление на енергийния данък със 17 цента на литър за бензин и дизел за срок от 2 месеца, след като ограничението цените на горивата да се вдигат само по веднъж на ден на колонките не даде резултат. Трябва да се ограничи потреблението, особено на керосина и дизела, с бензина Европа няма да има такъв голям проблем, смята Рашев.

В същото време той посочи, че България остава в по-добра позиция от част от останалите държави в ЕС, тъй като е сред малкото страни със собствена рафинерия.

"Все пак България е една от 5-те държави в ЕС, които имат собствена рафинерия, така че е в по-благоприятна позиция. Проблемът с газа обаче е по-голям в Европа и от дизела. Затова електричеството ще стане скъпо. Също така имаме недостиг на торове, тъй като от залива вече няма износ", заяви той.

По думите му това неминуемо ще оскъпи електроенергията. Допълнителен риск идва и от недостига на торове, тъй като износът от района на Залива вече е ограничен, а това може да се отрази и върху производството на храни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    21 4 Отговор
    горивата не станаха 3.50 заради кромид, а щото русия врътна кранчето на кильр петко дето после обеща 4 пъти по евтино гориво ама от другия край на света

    Коментиран от #3, #4

    10:24 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    19 2 Отговор
    Тъкмо ще имате време за заучаване на руски по време на локдауна.

    10:25 14.04.2026

  • 3 ей убитак паважен

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Я, не лъжи! По време на кромид истериите нямаше никакво търсене на суров петрол точно заради безумните локдауни и цента му по едно време даже беше станала отрицателна - чаршафите нямаше как да спрат производството, но няма кой да купува и плащаха, за да се купува. Никакви 3,50 не е имало като цени за литър нафта. Сега изкуствено покачват цените с оправданието, че иранския проток бил блокиран.

    Коментиран от #5

    10:31 14.04.2026

  • 4 Блейчо Блейчев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Делю фактурата като каза четири лева за литър му се подиграваха, а сега каква стана работата?

    10:33 14.04.2026

  • 5 1488

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "ей убитак паважен":

    "Никакви 3,50 не е имало като цени за литър"

    то и изпиране на пеевски и бойко нямаше от ППДБ
    и педофилия няма

    Коментиран от #10

    10:33 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А питахте ли какво ще изберат хората

    14 0 Отговор
    енергийния локдаун на урсата, или евтини руски горива

    10:33 14.04.2026

  • 8 Пич

    9 0 Отговор
    Този трябва да е много спрел, ако чак сега открива, че нашите управници са завършени кретени, страхливи шушумиги, и ярки некадърници!!! И като такива, за да не бъдат изхвърлени, мислят еднакво дали ще има безплатни горива за Украйна!!! И безплатни пари..... И безплатен олинклузив.....

    10:33 14.04.2026

  • 9 нннн

    11 4 Отговор
    Гледам потока коли на булеварда. В 10- само шофьора. В 11-та - и един пътник. 10-200 конски сили пренасят човек от т. А до т. Б. Даже коронованите особи, и то при тържествени случаи, са впрягали 10 - 20 коня...
    В Япония препоръчаха да се ползва обществения транспорт. Кога ще ни стигнат... японците!

    Коментиран от #13, #19

    10:38 14.04.2026

  • 10 ей тъпyнгep

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    не измествай темата! с усуквания лъжите ти за цените на горивата по време на кромид пландемията няма да заизглеждат по-праводподобно!

    Коментиран от #11

    10:43 14.04.2026

  • 11 1488

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "ей тъпyнгep":

    "не измествай темата!"

    факт че любимците ти са педофили

    Коментиран от #15

    10:48 14.04.2026

  • 12 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Бойко те локдауна по време на ковид, що народ погубиха...

    10:53 14.04.2026

  • 13 Поправям

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    Не 10 - 200, а 100 - 200.

    11:00 14.04.2026

  • 14 Иван

    4 0 Отговор
    Глупав пишман експерт

    11:04 14.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Пак подгряват гоите

    11:26 14.04.2026

  • 17 ДЕМЕК

    1 0 Отговор
    ГАНЧО
    ЩЕ СЕ ЗАПРЕ НА МЕСТО
    КАТО ВЧЕРА НА АМ ХЕМУС..😀😀😀

    11:38 14.04.2026

  • 18 Роки

    1 0 Отговор
    Тамън Ганьо да стане богаташ и па нещо стана... Язък!

    12:02 14.04.2026

  • 19 1102

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    А където няма обществен транспорт? Там където няма магазин, аптека, доктор и всичко друго, какво правим? Лесно ти е да гледаш булеварда! Ела в Северозапада! Тук колите не се купуват по марки а по цена! Нямаш кола или познат с кола дето е навит да ходи до града - нямаш хляб, нямаш нищо!
    Цените в селските магазини където ги има са много високи защото има тефтери и веднъж в месеца има покриване на вересиите! Съществуване някакво!

    12:06 14.04.2026

