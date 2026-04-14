Боян Рашев: При задълбочаване на кризата с горивата може да стигнем до енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид

При задълбочаване на кризата с горивата може да се стигне до ограничения като работа от вкъщи и въвеждане на безплатен градски транспорт. Нещо като енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид пандемията. Такава прогноза направи енергийният експерт Боян Рашев в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия, цитиран от novini.bg.
По думите му държавата трябва още отсега да подготви конкретни стъпки при евентуален физически недостиг на горива. Според Рашев, ако ситуацията се запази до края на април, недостигът, който вече се усеща в Азия, може да се пренесе и в Европа.
"Затова трябва да започнем да планираме. 13 млн. барела на ден по-малко се добиват спрямо края на февруари", каза той.
Рашев е категоричен, че не трябва да се пипат цените на горивата. Това би скрило поскъпването им за потребителите, но реално би предизвикало недостиг.
"В Германия вече предприеха и друга мярка - намаление на енергийния данък със 17 цента на литър за бензин и дизел за срок от 2 месеца, след като ограничението цените на горивата да се вдигат само по веднъж на ден на колонките не даде резултат. Трябва да се ограничи потреблението, особено на керосина и дизела, с бензина Европа няма да има такъв голям проблем, смята Рашев.
В същото време той посочи, че България остава в по-добра позиция от част от останалите държави в ЕС, тъй като е сред малкото страни със собствена рафинерия.
"Все пак България е една от 5-те държави в ЕС, които имат собствена рафинерия, така че е в по-благоприятна позиция. Проблемът с газа обаче е по-голям в Европа и от дизела. Затова електричеството ще стане скъпо. Също така имаме недостиг на торове, тъй като от залива вече няма износ", заяви той.
По думите му това неминуемо ще оскъпи електроенергията. Допълнителен риск идва и от недостига на торове, тъй като износът от района на Залива вече е ограничен, а това може да се отрази и върху производството на храни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #3, #4
10:24 14.04.2026
2 честен ционист
10:25 14.04.2026
3 ей убитак паважен
До коментар #1 от "1488":Я, не лъжи! По време на кромид истериите нямаше никакво търсене на суров петрол точно заради безумните локдауни и цента му по едно време даже беше станала отрицателна - чаршафите нямаше как да спрат производството, но няма кой да купува и плащаха, за да се купува. Никакви 3,50 не е имало като цени за литър нафта. Сега изкуствено покачват цените с оправданието, че иранския проток бил блокиран.
Коментиран от #5
10:31 14.04.2026
4 Блейчо Блейчев
До коментар #1 от "1488":Делю фактурата като каза четири лева за литър му се подиграваха, а сега каква стана работата?
10:33 14.04.2026
5 1488
До коментар #3 от "ей убитак паважен":"Никакви 3,50 не е имало като цени за литър"
Коментиран от #10
10:33 14.04.2026
7 А питахте ли какво ще изберат хората
10:33 14.04.2026
8 Пич
10:33 14.04.2026
9 нннн
В Япония препоръчаха да се ползва обществения транспорт. Кога ще ни стигнат... японците!
Коментиран от #13, #19
10:38 14.04.2026
10 ей тъпyнгep
До коментар #5 от "1488":не измествай темата! с усуквания лъжите ти за цените на горивата по време на кромид пландемията няма да заизглеждат по-праводподобно!
Коментиран от #11
10:43 14.04.2026
11 1488
До коментар #10 от "ей тъпyнгep":"не измествай темата!"
Коментиран от #15
10:48 14.04.2026
12 ООрана държава
10:53 14.04.2026
13 Поправям
До коментар #9 от "нннн":Не 10 - 200, а 100 - 200.
11:00 14.04.2026
14 Иван
11:04 14.04.2026
16 Ивелин Михайлов
11:26 14.04.2026
17 ДЕМЕК
ЩЕ СЕ ЗАПРЕ НА МЕСТО
КАТО ВЧЕРА НА АМ ХЕМУС..😀😀😀
11:38 14.04.2026
18 Роки
12:02 14.04.2026
19 1102
До коментар #9 от "нннн":А където няма обществен транспорт? Там където няма магазин, аптека, доктор и всичко друго, какво правим? Лесно ти е да гледаш булеварда! Ела в Северозапада! Тук колите не се купуват по марки а по цена! Нямаш кола или познат с кола дето е навит да ходи до града - нямаш хляб, нямаш нищо!
Цените в селските магазини където ги има са много високи защото има тефтери и веднъж в месеца има покриване на вересиите! Съществуване някакво!
12:06 14.04.2026