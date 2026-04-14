Боян Рашев: При задълбочаване на кризата с горивата може да стигнем до енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид

При задълбочаване на кризата с горивата може да се стигне до ограничения като работа от вкъщи и въвеждане на безплатен градски транспорт. Нещо като енергиен локдаун, както беше по времето на Ковид пандемията. Такава прогноза направи енергийният експерт Боян Рашев в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия, цитиран от novini.bg.

По думите му държавата трябва още отсега да подготви конкретни стъпки при евентуален физически недостиг на горива. Според Рашев, ако ситуацията се запази до края на април, недостигът, който вече се усеща в Азия, може да се пренесе и в Европа.

"Затова трябва да започнем да планираме. 13 млн. барела на ден по-малко се добиват спрямо края на февруари", каза той.

Рашев е категоричен, че не трябва да се пипат цените на горивата. Това би скрило поскъпването им за потребителите, но реално би предизвикало недостиг.

"В Германия вече предприеха и друга мярка - намаление на енергийния данък със 17 цента на литър за бензин и дизел за срок от 2 месеца, след като ограничението цените на горивата да се вдигат само по веднъж на ден на колонките не даде резултат. Трябва да се ограничи потреблението, особено на керосина и дизела, с бензина Европа няма да има такъв голям проблем, смята Рашев.

В същото време той посочи, че България остава в по-добра позиция от част от останалите държави в ЕС, тъй като е сред малкото страни със собствена рафинерия.

"Все пак България е една от 5-те държави в ЕС, които имат собствена рафинерия, така че е в по-благоприятна позиция. Проблемът с газа обаче е по-голям в Европа и от дизела. Затова електричеството ще стане скъпо. Също така имаме недостиг на торове, тъй като от залива вече няма износ", заяви той.

По думите му това неминуемо ще оскъпи електроенергията. Допълнителен риск идва и от недостига на торове, тъй като износът от района на Залива вече е ограничен, а това може да се отрази и върху производството на храни.