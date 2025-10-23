Новини
Румен Радев: Голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените

23 Октомври, 2025 16:20 480 15

"Тези хора направиха цирк. Те не се водят от закона, а само от личния си интерес. А той води към шкафчета, пачки, офшорки и имоти в чужбина“, посочи още президентът

Румен Радев: Голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове (предателски дар, дар от неприятел-бел ред.), за да я компрометират“. Това каза президентът Радев за изявлението на Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, ползвани досега от държавния глава и администрацията му, да бъдат прехвърлени на Президентството.

„Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони. Те го правят не от държавен интерес, а от паника, защото хората питат: След като президентът слезе от бронираната кола, а аз пътувам много рядко с такава, защо те не могат? Защо Пеевски и Борисов се возят в чисто нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание?“, подчерта Радев, цитиран от Нова телевизия.

Тези хора направиха цирк. Те не се водят от закона, а само от личния си интерес. А той води към шкафчета, пачки, офшорки и имоти в чужбина“, посочи президентът.

Той коментира и наложените санкции от страна на САЩ срещу руски петролни гиганти. „Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България. Това е много важно. Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери“, подчерта Радев.

По думите му голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените.

Президентът коментира и преодоляването на ветото му върху промените в законите за ДАНС, ДАТО и ДАР.

"Вчера беше официализирана коалиция „Магнитски“ – Пеевски управлява, Борисов изпълнява. Изострянето на тази криза води до нейния логически край. Тази колаборация не може да трае. Тя поставя българите, ГЕРБ и Борисов на произвола на прищевките на един човек. Убеден съм, че демокрацията е по-силна от арогантността“, заключи Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
  • 1 си дзън

    4 8 Отговор
    Голямата задача пред правителството е как да изрита предсрочно руската слуга Радев

    Коментиран от #4

    16:21 23.10.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    УТРЕ ПРЕЗИДЕНТА ЩЕ ПОЛУЧИ " ПОДАРЪК"
    И БАТ БОЙКО ЩЕ ТРЯБВА ДА МУ ВЪРЗВА ОБУВКИТЕ :))

    Коментиран от #9

    16:23 23.10.2025

  • 3 Натовския

    2 3 Отговор
    Все продължаваш да наричаш СВО война?
    Лондонсити сега ти е шефа, а?
    Русия още не е обявила война !
    Тогава ще видиш, цереушнико

    16:24 23.10.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ВСЪЩНОСТ СЛЕД КАТО НАПРАВИХ ЕДНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ, ПРАСЧО ИМА ПОВЕЧЕ
    ВРЪЗКИ С ОПГ-ТА В ОНД И РУСИЯ ..

    16:25 23.10.2025

  • 5 Натовския

    2 0 Отговор
    Що не кажеш, че това правителство е нелегитимно!!!!
    Кое правителство се НАДЯВАШ да се справи?
    Мишка!

    16:26 23.10.2025

  • 6 Уса

    0 0 Отговор
    Вече са вдигнати двойно над световните.Лапачката не е спирала и стърже от кокала.Богата държава с беден народ

    16:26 23.10.2025

  • 7 И така

    0 0 Отговор
    Никой не взема семе от зелена тиква и съвет от зелен чорап

    16:27 23.10.2025

  • 8 Натовския

    3 0 Отговор
    Кво става с Боташ?
    Що не те разследват?
    Служебните ти не ги пипат!
    Щото сте едно!
    Цирк за масите!

    16:28 23.10.2025

  • 9 Така е, но

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Когато двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеев бъдат въдворени в затвора, тогава България ще тръгне по правилния си път.

    Коментиран от #11

    16:29 23.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Бензин по 5 лв

    16:30 23.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е, но":

    АЗ СЪМ СИ ВЪРЗАЛ ГАЩИТЕ - СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ПРОУЧВАНЕ ГО ПРАТИХ НА ЕВРО ДЕПУТАТИТЕ ОТ АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ .И МАРИ ЛЬО ПЕН И ТЕ НАПРАВО ЩЕ РАЗКЪСАТ ШЕФКАТА НА ЕВРОКОМИСИЯТА В ЕВРОПАРЛАМЕНТА ... И НА НЕЯ НЯМА ДА И ОСТАНЕ НИЩО ДРУГО ОСВЕН ДА ДОЛЕТИ И ГРЪМНЕ ПРАСЧО И РАПОНА ЛИЧНО:))

    Коментиран от #14

    16:32 23.10.2025

  • 12 Oня с коня

    0 0 Отговор
    Предсмъртни злобни коментари И "напътствия" на един Зелен чорап...Ама щял да прави Някога Партия и да мете наред?чувай х..- с изтичане на мандата му став "Никой,но...с много милиони Само от сделката "Боташ"!!

    16:33 23.10.2025

  • 13 йикол

    0 0 Отговор
    На Винету от Банкя, на тоя крадлив и лъжлив циганин, защо трябва българите да му плащат да го возят със служебни коли и охрана??? Тоя мръсен циганин да не е някакво "богатство"??? Не стига че милиарди ограби и сега да му плащаме и колите и охраните??? Такса водомер ни сложи, 40% данък сгради мислят, замразяване на пенсии и заплати, и същия крадлив циганин дето ограби България, на служебна кола ще го разхождат??? А Водопада и той вместо в затвора да обяснява от къде са милионите, и той с охрана. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин вижда с очите си какво става. Ще се наложи да ги изритаме от парламента и властта.

    16:33 23.10.2025

  • 14 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Алтернатива за Германия е с Възраждане
    Петоколонници като теб не са алтернатива
    Бягай при дебелата и трътлеста Гуна ..

    16:34 23.10.2025

  • 15 Когато фактите говорят

    0 0 Отговор
    Дано стане 10 лева литъра

    16:35 23.10.2025

