Румен Радев: Голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените

„Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция и аз благодаря за това на моите служители, сега ни поднасят данайски дарове (предателски дар, дар от неприятел-бел ред.), за да я компрометират“. Това каза президентът Радев за изявлението на Бойко Борисов, че ще помоли финансовия министър всички коли и шофьори, ползвани досега от държавния глава и администрацията му, да бъдат прехвърлени на Президентството.

„Тези хора нямат търпение да погазят собствените си закони. Те го правят не от държавен интерес, а от паника, защото хората питат: След като президентът слезе от бронираната кола, а аз пътувам много рядко с такава, защо те не могат? Защо Пеевски и Борисов се возят в чисто нови бронирани автомобили, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание?“, подчерта Радев, цитиран от Нова телевизия.

Тези хора направиха цирк. Те не се водят от закона, а само от личния си интерес. А той води към шкафчета, пачки, офшорки и имоти в чужбина“, посочи президентът.

Той коментира и наложените санкции от страна на САЩ срещу руски петролни гиганти. „Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България. Това е много важно. Как точно ще се изразят санкциите, тепърва ще се уточнява. Възможна е ескалация. Всеки ден, в който тази война продължава, ще има ескалация във всички останали сфери“, подчерта Радев.

По думите му голямата задача пред правителството е да няма криза с горивата и да не се вдигат цените.

Президентът коментира и преодоляването на ветото му върху промените в законите за ДАНС, ДАТО и ДАР.

"Вчера беше официализирана коалиция „Магнитски“ – Пеевски управлява, Борисов изпълнява. Изострянето на тази криза води до нейния логически край. Тази колаборация не може да трае. Тя поставя българите, ГЕРБ и Борисов на произвола на прищевките на един човек. Убеден съм, че демокрацията е по-силна от арогантността“, заключи Радев.