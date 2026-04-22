Румен Карамихалев: Кипи безсмислен труд! В България това са около 1 милион човекочаса и няколко десетки милиони евро

В периода на следизборно близане на рани, на база собствен опит ще споделя недоумението си от процедурите по отчитането на вота, които обричат близо 50 хиляди човека на близо 40 часа безсънен робски безсмислен труд: тричленки (председател, зам-председател и секретар) от 13 хиляди секции и още няколко хиляди души администрация в общинските и областните центрове.

Това написа във "Фейсбук" Румен Карамихалев.

За пореден път нашата фамилия отпрашихме със семейната електричка на избори в Благоевградско, община Гърмен. Аз бях председател в Дъбница, а съпругата и дъщерята - членове в Дебрен и Огняново.

- Събота, 9 ч - потеглихме от София, по обяд бяхме в Гърмен, те останаха пред секциите си, а аз зачаках да получа двата чувала с материалите за секцията ми заедно със зам-председателката и секретарката на секцията ми.

- Събота, 15 ч - отворихме секцията, до 18 ч заедно с още 4 члена подготвихме секцията и ке отправихме за нощувка в Маламовата къща в Гоце Делчев.

- Неделя, 6 ч - станахме и потеглихме, за да можем да сме пред секциите навреме и тримата.

- Неделя, 7 ч - започнах изборите в нашата секция, този път беше мирно и тихо, поне на мен толкова спокойни избори ми се случиха за пръв път, а и много колеги споделиха същото.

- Неделя, 20 ч - затворихме секцията

- Понеделник, 0.30 ч - приключихме с преброяването на бюлетините, попълването на протоколите, събирането на материалите и се отправихме с малко бусче под полицейска охрана към общината в Гърмен

- Понеделник, 3.30 - два автобуса с всички секционни тричленки потеглихме към РИК Благоевград и в 6 ч благополучно кацнахме на един голям паркинг да си чакаме реда за предаване на протоколите и чувала с бюлетините.

- Понеделник, 12.30 - за половин час предадохме протоколите с резултатите от гласуването в РИК, където администратори-компютърджии със зачервени от безсъние очи преписваха данните от нашите хартиени бюлетини в електронните протоколи, което същевременно осигурява и проверка за коректното им попълване.

- Понеделник, 15 ч - обратно на рейсовете към общинския център в Гърмен. Аз бях късметлия, че ме пуснаха да пътувам обратно за София, защото другите двете колежки от тричленката така или иначе живеят там.

- Понеделник, 18 ч - предаване на чувалите с бюлетините в общината за съхранение и КРАЙ.

От отварянето на секцията до предаването на бюлетините - 36 часа безсъние, наистина напрегнат труд и изнервено пътуване и чакане за десетки хиляди хора при това с наказателна отговорност за евентуални издънки. А е толкова лесно да се спестят тези огромни усилия и време.

Проверката на бюлетините и преброяването им обичайно отнемат поне 2 часа за средно голяма секция (до 5-600 гласували). Следва попълването на протокола за отчитане на резултатите, което е най-големият кошмар за комисиите, защото съдържа стотина различни и взаимосвързани цифри. Преди време комисиите вършеха тази работа на ръка с лист хартия и калкулатор и понякога това отнемаше по няколко часа. След това данните се пишат с молив на чернова, след това се преписват на чисто с химикал на белова, общо поне един час. Накрая в РИК се предаваха до 30-40% протоколи с грешки, които трябваше да се отстраняват при приемането им заедно с един куп също толкова измъчени от безсъние програмисти.

А би могло да стане много по-лесно и бързо:

- ЦИК вече разработи и предостави на сайта си онлайн форма на протокол за отчитане на резултатите, което е стъпка в правилната посока. Попълването на резултатите в нея отнема примерно половин час, като при това формата се самопроверява и при наличие на грешки, дава указания за тяхното отстраняване. И когато формата отчете коректното попълване на протокола, той мигновено може да бъде изпратен в РИК / ЦИК с един обикновен електронен ключ или електронен подпис, а самият протокол да бъде разпечатан на място и подписан от цялата комисия. Принтери има във всяка секция, а лаптопи - във всяка община, които при това могат да бъдат заключени с отделен профил за достъп специално за изборния ден.

Това изисква съвсем елементарни умения за работа с готовата програма на лаптопа, които лесно могат и да бъдат подобрени по време на обучението за членове на СИК.

- В общината могат да се предадат чувалите с бюлетините и хартиените копия на протоколите с резултатите. Администратори на онлайн могат да помагат на комисиите при наличие на затруднения с попълването. Впрочем, съседските комисии си и без това си помагахме един друг, защото така или иначе трябваше да се изчакаме, защото пътуваме заедно до РИК Благоевград.

При нормална работа още около полунощ всичко би могло да приключи, резултатите ще са вече налични в ЦИК, а документите - надлежно предадени и архивирани в общинските секции. И ще се спести на десетки хиляди тричленки безсмислено пътуване до РИК, дълго чакане и нерви и още по-безсмислено пътуване обратно до ОИК за предаване на чувалите с бюлетините.

В рамките на България това са около 1 милион човеко часа и няколко десетки милиони евро. Разбирам, че особено в малките СИК доста хора го правят основно заради парите, но сегашният процес е изнурителен и отвращаващо безсмислен, което това не помага да се привличат и задържат свестни хора. С минимални промени, това може драстично да се облекчи.

Говорих с доста колеги от СИК, от ОИК и РИК и всички са на същото мнение. Най-странното е, че не мога да видя кой евентуално би могъл да има полза от подобно безсмислие, така че най-вероятно си е просто безхаберие. А това може бързо да бъде поправено още за следващите избори в две прости стъпки.

Стъпка 1: На всяка секция да се предостави лаптоп с отделен профил само за изборите и форма за попълване на протокола с електронен подпис, онлайн и/или на флашка. След коректното му приключване, той се разпечатва и подписва от комисията. Онлайн помощ да бъде налична при необходимост.

Стъпка 2: СИК предават в ОИК протоколите онлайн или на флашка, заедно с подписаните хартиени копия и запечатания чувал с бюлетините.

Толкова ли е сложно да се направи още за следващите избори?!