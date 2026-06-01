С тържествена заря-проверка Враца отбеляза 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. На голяма сцена във Врачанския драматичен театър се проведе тържествен концерт, а на площада в града стотици отдадоха почит на героите, информират от Нова телевизия.
Събираме се пред величествения бронзов лик на Христо Ботев, който завинаги се сля с величествения Врачански Балкан. Събираме се, за да почетем паметта на безсмъртния поет, на хилядите знайни и безименни герои, загинали за свободата на България. Това каза президентът Илияна Йотова, която е във Враца по повод отбелязването на 150 години от подвига на поета и революционер Христо Ботев и неговата чета.
„Тежък е споменът за тези, които не можаха да дочакат да видят свободно любимото си отечество. Припомня ни, че вървим по славна земя, която помни тежки, но величествени битки и велики хора. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея. За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението”, каза още президентът Йотова.
Тя посочи, че няма по въздействаща минута от онази, в която утихваме в почит и преклонение пред паметта на Христо Ботев.
Президентът завърши словото си с думите „Поклон пред паметта на всички герои! Да живее Отечеството!”
Кметът на Враца Калин Каменов каза, че е време да поставим ръка на сърцата си, да повдигнем българския дух и да покажем дълбок поклон.
7 Факт
„Русия тая, мнима защитница на слявянството, използва най-радикикални средства за да заличи от лицето на земята българските колонии“...
А преди това на една изложба за Раковски в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, беше казала - „Най-накрая Георги Сава Раковсаки разбра, че без помоща на Русия България няма да се освободи“. Което беше лъжа. Георги Стойков Раковски, чието име носи Националната Военна Академия никога не е изричал такива слова, той е автора на прословутата брошура за „Убийствената политика на Русия към България“. Няма как Раковски да изрече подобни слова, когато е бил наясно каква е политиката на Русия към България.
Апостола на Свободата - Левски, изрича думите, които кантът във вечността:
• Да бъдем свободни и равни на другите европейски народи.
• „Ако ще бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни сили.“
• „Свобода и независимост – без никаква чужда помощ.“
• „Нашата цел е чиста и свята република.“
• „Дела трябват, а не думи.“
• „Всичко се състои в нашите задружни сили.“
• „Ние не щем да зависим от никого.“
Повечето страни по света имат за свой национален празник деня на Независимостта. У нас също е редно този ден да бъде обявен за Национален празник, защо тогава България се появява на картата на Европа като свободен и независим народ с воля сама да решава своите съдбини. Този ден де юре и де факто прави България ра
