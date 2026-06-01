Илияна Йотова: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението

1 Юни, 2026 22:16 342 8

  • илияна йотова
  • христо ботев
  • търпение
  • примирение
  • крушение

За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби и често казваше, че след мълчанието върви смирението, коментира още държавният глава

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

С тържествена заря-проверка Враца отбеляза 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. На голяма сцена във Врачанския драматичен театър се проведе тържествен концерт, а на площада в града стотици отдадоха почит на героите, информират от Нова телевизия.
Събираме се пред величествения бронзов лик на Христо Ботев, който завинаги се сля с величествения Врачански Балкан. Събираме се, за да почетем паметта на безсмъртния поет, на хилядите знайни и безименни герои, загинали за свободата на България. Това каза президентът Илияна Йотова, която е във Враца по повод отбелязването на 150 години от подвига на поета и революционер Христо Ботев и неговата чета.

„Тежък е споменът за тези, които не можаха да дочакат да видят свободно любимото си отечество. Припомня ни, че вървим по славна земя, която помни тежки, но величествени битки и велики хора. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея. За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението”, каза още президентът Йотова.
Тя посочи, че няма по въздействаща минута от онази, в която утихваме в почит и преклонение пред паметта на Христо Ботев.

Президентът завърши словото си с думите „Поклон пред паметта на всички герои! Да живее Отечеството!”

Кметът на Враца Калин Каменов каза, че е време да поставим ръка на сърцата си, да повдигнем българския дух и да покажем дълбок поклон.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Срам ме е от Ботев.В какви роби сме се превърнали.

    Коментиран от #2, #3, #5

    22:20 01.06.2026

  • 2 българските политици и богаташи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    срам нямат това са майцепродавци!

    22:25 01.06.2026

  • 3 НАЦИОНАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И БОТЕВ ГО Е СРАМ ОТ ПО$Т-КОМУНИ$ТИЧ€$КИ - €ВРОАТЛАНТИЧ€$КИ БУЛ ГА РИ$ТАН!

    СРАМ, СРАМ ГОЛЯМ..., НЕ СВЪРШИ ТАЗИ ПРОДАЖНАТА КОМУНИ$ТИЧ€$КА $ Г А Н!

    22:29 01.06.2026

  • 4 Да, ама не

    2 0 Отговор
    На Ботев главата е, погребана в гр.Вършец

    22:30 01.06.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е ЖИВОТА Е РАДОСТ И ТЪГА...
    ЕДНИ „РОБИ ”В БАБАЛИНО
    ДРУГИ ..В ЧИЧО ТОМОВАТА КОЛИБА

    22:30 01.06.2026

  • 6 Поклон

    3 0 Отговор
    А за тази не съм и никога не бих гласувал, камо ли за да бъде Президент на България

    22:32 01.06.2026

  • 7 Факт

    0 1 Отговор
    Христо Ботев. беше остър критик към Руската империя и негови са тези слова:
    „Русия тая, мнима защитница на слявянството, използва най-радикикални средства за да заличи от лицето на земята българските колонии“...
    А преди това на една изложба за Раковски в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, беше казала - „Най-накрая Георги Сава Раковсаки разбра, че без помоща на Русия България няма да се освободи“. Което беше лъжа. Георги Стойков Раковски, чието име носи Националната Военна Академия никога не е изричал такива слова, той е автора на прословутата брошура за „Убийствената политика на Русия към България“. Няма как Раковски да изрече подобни слова, когато е бил наясно каква е политиката на Русия към България.
    Апостола на Свободата - Левски, изрича думите, които кантът във вечността:
    • Да бъдем свободни и равни на другите европейски народи.
    • „Ако ще бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите задружни сили.“
    • „Свобода и независимост – без никаква чужда помощ.“
    • „Нашата цел е чиста и свята република.“
    • „Дела трябват, а не думи.“
    • „Всичко се състои в нашите задружни сили.“
    • „Ние не щем да зависим от никого.“
    Повечето страни по света имат за свой национален празник деня на Независимостта. У нас също е редно този ден да бъде обявен за Национален празник, защо тогава България се появява на картата на Европа като свободен и независим народ с воля сама да решава своите съдбини. Този ден де юре и де факто прави България ра

    22:40 01.06.2026

  • 8 Пецата

    1 0 Отговор
    Тръгнал галфона с тумба келеши да прави революциа и турците ги опукали като пилци че ги набедили за герои разбираш ли добре че дошъл съветскиа съюз после да освободи териториата 🤣

    22:40 01.06.2026

