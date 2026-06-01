Илияна Йотова: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението

С тържествена заря-проверка Враца отбеляза 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. На голяма сцена във Врачанския драматичен театър се проведе тържествен концерт, а на площада в града стотици отдадоха почит на героите, информират от Нова телевизия.

Събираме се пред величествения бронзов лик на Христо Ботев, който завинаги се сля с величествения Врачански Балкан. Събираме се, за да почетем паметта на безсмъртния поет, на хилядите знайни и безименни герои, загинали за свободата на България. Това каза президентът Илияна Йотова, която е във Враца по повод отбелязването на 150 години от подвига на поета и революционер Христо Ботев и неговата чета.

„Тежък е споменът за тези, които не можаха да дочакат да видят свободно любимото си отечество. Припомня ни, че вървим по славна земя, която помни тежки, но величествени битки и велики хора. Припомня ни за тази земя, на която слезе Христо Ботев, падна на колене, целуна я в знак на преклонение и се сля завинаги с нея. За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението”, каза още президентът Йотова.

Тя посочи, че няма по въздействаща минута от онази, в която утихваме в почит и преклонение пред паметта на Христо Ботев.

Президентът завърши словото си с думите „Поклон пред паметта на всички герои! Да живее Отечеството!”

Кметът на Враца Калин Каменов каза, че е време да поставим ръка на сърцата си, да повдигнем българския дух и да покажем дълбок поклон.