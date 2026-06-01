Министър Димитър Стоянов: Целта 5 процента от БВП за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 г.

1 Юни, 2026 22:35 708 33

„Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година“, каза военният министър

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с поетите ангажименти към съюзниците от НАТО, заяви в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов, предават от БТА.

По думите му целта за отделяне на пет процента от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 година. От тях 3,5 процента ще бъдат насочени към преки военни разходи и придобиване на военно оборудване, а останалите 1,5 процента – към дейности, свързани с киберотбраната, военната мобилност и инфраструктурата с отбранително значение.

„Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година“, каза министърът.

Стоянов коментира и появилата се информация за евентуална покупка на 125 ракети AMRAAM за изтребителите F-16. Той уточни, че решението на Конгреса на САЩ представлява разрешение за евентуална продажба, но не и сключен договор.

Министърът подчерта, че към момента не е осигурено финансиране за подобна сделка и според него България няма необходимост от толкова голямо количество ракети. „Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви той.

По думите на министър Стоянов проектите с най-напреднала подготовка са придобиването на триизмерни радари и на 155-милиметрови гаубици. Очаква се част от модернизационните проекти да получат финансиране по европейския механизъм SAFE.

Министърът на отбраната направи изявлението си пред журналисти в Хасково, където участва в тържествената заря-проверка в навечерието на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Събитието се проведе под патронажа на областния управител Тодор Иванов. В него участваха военнослужещи от военно формирование 52 740 – Хасково, Военният духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада и ученически блокове от местни гимназии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 6 Отговор
    И тоя старец е откачен като предишният старец!!! До вчера дори и в Европа се подиграваха на Тръмп за това нереалистично искане!!! Сега дъртите комунисти ще объркат България и българите на глад, за да се задържат на власт!!!

    Коментиран от #3, #12, #32

    22:39 01.06.2026

  • 2 Овчар

    2 4 Отговор
    Българина е завистлив.Види ли някой с хубава кола и си казва защо и аз нямах такава кола.Ами имай бе кой те е спрел?

    22:41 01.06.2026

  • 3 комундетата

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НА ГРЕС ДОКАТО Е ВРЕМЕ!!!

    22:41 01.06.2026

  • 4 ОТБРАНА ЗА КОГО

    8 2 Отговор
    Бре???
    За осрайна?

    22:41 01.06.2026

  • 5 А50

    8 3 Отговор
    5% е множко за отбрана.

    Коментиран от #18

    22:49 01.06.2026

  • 6 как сте добре ли сте избиратели на ПБ

    6 3 Отговор
    хранете фуражки и зелени чорапи

    Доволни сте от избора си , нали Българи
    Вместо цивилизация - ви управляват червени геронтократи

    22:51 01.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ДА ИЗДАМ ЕДИН СЕКРЕТ КОЙТО СЕ ПРОРАБОТВА ОТ ПБ
    ....
    2% ОТ РАЗХОДИТЕ ЩЕ ОТИДАТ ЗА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ -КЕЧ .. ...
    ....
    ТАКА ДЕ ПРОСТИТЕ ЦВЕТНОКОЖИ ДА БЪДАТ МАЛКО ИНТЕГРИРАНИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА :)
    ......
    СТРОИТЕЛСТВО НА " ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА" Е УДОБЕН НАЧИН ЗА БЪЛГАРИЯ " ДА СЕ ОТЧЕТЕ " ПРЕД НАТО :)

    22:56 01.06.2026

  • 8 Ще има ли Българи

    7 1 Отговор
    През 2035 г. (военен)

    23:01 01.06.2026

  • 9 Военен

    4 0 Отговор
    Пускам за пенсия и съм ви ЕМ

    23:12 01.06.2026

  • 10 Сатана Z

    3 1 Отговор
    През 2035 я камилата,я камиларя, а 5 %тния бай Митьо Стоянов ще играе казачок с новите партньори.

    23:13 01.06.2026

  • 11 Анонимен

    4 1 Отговор
    Супер е Служебници Радеви от едната хранилка на другата хранилка Като има малоумници защо не

    23:15 01.06.2026

  • 12 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Честито на тия, който се довериха и избраха Радев..... Пари за оръжие, а режат парите на пенсионерите и за майчинството..... Приемат правилника за народното събрание и си остава на три месеца да си актуализират и увеличават заплатите въобще нямам думи, малко за сметка на това ще теглим отново заеми за оръжие и да пла плаща ме пенсии . . . Въобще не виждам Радев как ще донесе просперитет на България..... Преди изборите писах, ще съжалявам тия които ще гласуват за Радев, сега им се смея и ще им гледам сега....

    23:17 01.06.2026

  • 13 Явно испанците са прости

    7 0 Отговор
    Далеч са от двата процента и нямат намерение дори тях да ги гонят.

    23:18 01.06.2026

  • 14 хмм

    5 0 Отговор
    " в съответствие с поетите ангажименти към съюзниците от НАТО". Съюзници? Я пак да помислим малко, а? Да не се повтори историята със "съюзници-разбойници" от 1913 г? Защото тя, историята, често се повтаря докато уроците не бъдат научени. Значи ще дадем 5% от БВП за въоръжение, а няма да ги дадем за това да се раждат повече българчета?! Няма по-добро оръжие от това да има повече българчета, а не повече оръжия. По-добри съюзници от младите българчета за България няма и не може да има.

    23:20 01.06.2026

  • 15 Не е така

    7 1 Отговор
    Не сме съгласни да мизерстваме, кой ви дава това право

    Коментиран от #19

    23:21 01.06.2026

  • 16 Докога

    4 1 Отговор
    ще ни управляват некадърници! Нито една натовска държава няма намерение да достига 5%!Защо нашите мало умници го правят?!За потупване по гърба?!Даваме на американците 2600 милиарда за ракети!?А дефицита бил висок,и ще го намаляме с майчинските! Сретени!!!

    23:25 01.06.2026

  • 17 Откъде ще ги изкарате 12 млрд лева

    4 1 Отговор
    на година????? От повишаване на данъци на обикновените хора и осигуровките? Не от намаляване на заплатите ви с 80%, а от геноцидът върху българският народ, ограбен веднъж при Костов и Луканов, банковата криза, кризата 2008, санкциите срещу евтини горива, пандемията 2020, и сега Юрошитът без Референдум. Посочете друга една европейска държава с 5% разходи за оръжия? 17 милиарда лева преди седмица за ЕСМ, да спасяваме богатите и социални държави, приет от Предателите в НС. 3 милиарда за УКР. 6 милиарда загуби за 2 г. продажба евтин ток на УКР. Молдова и Македония. 60 млрд. лева за 7 и 8 блок. Или подаряването на 2 тона злато ЕЦБ. Или 80 млрд. лева резерв под пряконо управление на ЕЦБ.
    Милиарди за Боташ и неподходящо гориво за 5 и 6 блок Козлодуй и площадка за ОЯГ.
    Бог ще ви съди!

    Коментиран от #25

    23:25 01.06.2026

  • 18 Колко

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    дава Русия за отбрана? 30%? Вярно че не е за отбрана а е за нападение и окупация на чужди страни, но все пак -- щом е за Русия оправдавате високия военен бюджет, но щом е за България, не било добра идея. Така ли излиза?

    23:31 01.06.2026

  • 19 Как

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Не е така":

    кой, народът им дава това право! Нали гласувахме? Над 50% гласуваха за Радев.

    Коментиран от #21

    23:33 01.06.2026

  • 20 Боклуци,

    5 0 Отговор
    Проклети да сте. Вие сте част от тези, които унищожихте БА-най-силната на Балканите. "Про-натовски, про-тръмпистки, про-израелски, про-продажни". С кого ще воювате? Чакам да видя.

    23:34 01.06.2026

  • 21 така е,

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как":

    обаче Радев не каза, че ще отделя 5% от БВП за отбрана. Т.е. това решение не е подкрепено от избирателите му, което означава, че не му е дадено право да го решава сам, и този въпрос трябва да се реши с референдум. Подкрепата на избирателите се ограничава само до заявените намерения, всичко отвъд това не се ползва с подкрепа по подразбиране.

    Коментиран от #26

    23:37 01.06.2026

  • 22 Когато Господ

    2 0 Отговор
    раздавал акъл, военните били на учение. Дайте личен пример с вашите деца на първа линия.

    23:37 01.06.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗА 2 МИЛИАРДА ЕВРО КЕЧ- А - СЪЗДАДЕНИТЕ НАНОВО СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
    ЩЕ ПОСТРОИ ТУНЕЛА ПОД ШИПКА
    И 6 ЛЕНТИ ПРЕЗ ХАИНБОАЗ :)
    ... И ТОВА Е ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА :)
    .......
    ИМЕТО НЕ Е ВАЖНО , ВАЖНО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ :)
    ......
    ДАНО ПРАВИЛНО ЧЕТА МИНИСТЪРА :)

    23:39 01.06.2026

  • 24 Единствено спасение е

    4 1 Отговор
    Комунизмът. Фашизмът ни вкара в поредната национална катастрофа. Народният съд е осъдил доста продажни журналисти.

    23:42 01.06.2026

  • 25 Мокой

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Откъде ще ги изкарате 12 млрд лева":

    Все пак каква богата държава сме и ако политиците ни бяха и са национално отговорни, а не крадци и подлоги на ЕС и САЩ, България ще процъфтява.

    23:43 01.06.2026

  • 26 А какви бяха

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "така е,":

    заявените намерения на г-на, че не си спомням по време на кампанията да е споделял? Нищо конкретно. Нищо съществено и важно. Снимка с Путин да лови балъци. Положението е отчайващо. От нийде взорът надежда не види.

    Коментиран от #28

    23:47 01.06.2026

  • 27 за 1 млрд купува

    1 0 Отговор
    ракети. Радев това си го повтаряше още отначалото, ама заблудените пак се оказаха повече

    23:49 01.06.2026

  • 28 така ли

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "А какви бяха":

    че той ви говори всеки ден за по-голяма интеграция в ЕС. Актуалната интеграция в ЕС е по програма SAFE - въоръжаване. Къде отиде радев първо - в Германия. Нали се спречка с бб за завода за барут, кой е довел "инвестицията" в България

    23:52 01.06.2026

  • 29 Лъжеш

    0 2 Отговор
    Когато комунистите упрвляваха, НРБ бе с най-силната армия на Балканския полуостров. БНА разполагаше с балистични ракети, способни да унищожат Атина, Истанбул и Белград за няколко минути.

    23:53 01.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 долу сащ

    1 0 Отговор
    Възраждане да направят спешно подписка за референдум, разходите за отбрана до 2.5!!!! държавата се топи с по 50000 души годишно, потъваме в дългове , оръжие им се е приискало на натовските боклуци и предателите им тук като този, децата ви да пукната на всичките нещастници такива!

    00:04 02.06.2026

  • 32 Жан Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не 5 процента 50 процента харчете , а другите са саниране от наши хора на наши хора , за да гласуват на изборите за онези хора !

    00:11 02.06.2026

  • 33 Аз лично

    0 0 Отговор
    Отказвам да плащам данъци на тая "държава"!

    00:20 02.06.2026

