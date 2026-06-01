Министър Димитър Стоянов: Целта 5 процента от БВП за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 г.

Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с поетите ангажименти към съюзниците от НАТО, заяви в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов, предават от БТА.
По думите му целта за отделяне на пет процента от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде постигната до 2035 година. От тях 3,5 процента ще бъдат насочени към преки военни разходи и придобиване на военно оборудване, а останалите 1,5 процента – към дейности, свързани с киберотбраната, военната мобилност и инфраструктурата с отбранително значение.
„Миналата година разходите за отбрана бяха около 2,13 процента от БВП. Поет е ангажимент пред нашите партньори и съюзници от НАТО те да продължат да нарастват, така че няма да бъдат по-малко и през настоящата година“, каза министърът.
Стоянов коментира и появилата се информация за евентуална покупка на 125 ракети AMRAAM за изтребителите F-16. Той уточни, че решението на Конгреса на САЩ представлява разрешение за евентуална продажба, но не и сключен договор.
Министърът подчерта, че към момента не е осигурено финансиране за подобна сделка и според него България няма необходимост от толкова голямо количество ракети. „Не са предвидени средства нито през следващата, нито през по-следващата година за закупуването на такъв брой ракети за F-16“, заяви той.
По думите на министър Стоянов проектите с най-напреднала подготовка са придобиването на триизмерни радари и на 155-милиметрови гаубици. Очаква се част от модернизационните проекти да получат финансиране по европейския механизъм SAFE.
Министърът на отбраната направи изявлението си пред журналисти в Хасково, където участва в тържествената заря-проверка в навечерието на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Събитието се проведе под патронажа на областния управител Тодор Иванов. В него участваха военнослужещи от военно формирование 52 740 – Хасково, Военният духов оркестър на Втора Тунджанска механизирана бригада и ученически блокове от местни гимназии.
3 комундетата
До коментар #1 от "Пич":НА ГРЕС ДОКАТО Е ВРЕМЕ!!!
22:41 01.06.2026
ОТБРАНА ЗА КОГО
За осрайна?
22:41 01.06.2026
А50
6 как сте добре ли сте избиратели на ПБ
Доволни сте от избора си , нали Българи
Вместо цивилизация - ви управляват червени геронтократи
22:51 01.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
2% ОТ РАЗХОДИТЕ ЩЕ ОТИДАТ ЗА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ -КЕЧ .. ...
ТАКА ДЕ ПРОСТИТЕ ЦВЕТНОКОЖИ ДА БЪДАТ МАЛКО ИНТЕГРИРАНИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА :)
СТРОИТЕЛСТВО НА " ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА" Е УДОБЕН НАЧИН ЗА БЪЛГАРИЯ " ДА СЕ ОТЧЕТЕ " ПРЕД НАТО :)
22:56 01.06.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Честито на тия, който се довериха и избраха Радев..... Пари за оръжие, а режат парите на пенсионерите и за майчинството..... Приемат правилника за народното събрание и си остава на три месеца да си актуализират и увеличават заплатите въобще нямам думи, малко за сметка на това ще теглим отново заеми за оръжие и да пла плаща ме пенсии . . . Въобще не виждам Радев как ще донесе просперитет на България..... Преди изборите писах, ще съжалявам тия които ще гласуват за Радев, сега им се смея и ще им гледам сега....
17 Откъде ще ги изкарате 12 млрд лева
Милиарди за Боташ и неподходящо гориво за 5 и 6 блок Козлодуй и площадка за ОЯГ.
Бог ще ви съди!
Коментиран от #25
23:25 01.06.2026
18 Колко
До коментар #5 от "А50":дава Русия за отбрана? 30%? Вярно че не е за отбрана а е за нападение и окупация на чужди страни, но все пак -- щом е за Русия оправдавате високия военен бюджет, но щом е за България, не било добра идея. Така ли излиза?
23:31 01.06.2026
19 Как
До коментар #15 от "Не е така":кой, народът им дава това право! Нали гласувахме? Над 50% гласуваха за Радев.
21 така е,
До коментар #19 от "Как":обаче Радев не каза, че ще отделя 5% от БВП за отбрана. Т.е. това решение не е подкрепено от избирателите му, което означава, че не му е дадено право да го решава сам, и този въпрос трябва да се реши с референдум. Подкрепата на избирателите се ограничава само до заявените намерения, всичко отвъд това не се ползва с подкрепа по подразбиране.
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ПОСТРОИ ТУНЕЛА ПОД ШИПКА
И 6 ЛЕНТИ ПРЕЗ ХАИНБОАЗ :)
... И ТОВА Е ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА :)
.......
ИМЕТО НЕ Е ВАЖНО , ВАЖНО Е СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ :)
......
ДАНО ПРАВИЛНО ЧЕТА МИНИСТЪРА :)
23:39 01.06.2026
25 Мокой
До коментар #17 от "Откъде ще ги изкарате 12 млрд лева":Все пак каква богата държава сме и ако политиците ни бяха и са национално отговорни, а не крадци и подлоги на ЕС и САЩ, България ще процъфтява.
23:43 01.06.2026
26 А какви бяха
До коментар #21 от "така е,":заявените намерения на г-на, че не си спомням по време на кампанията да е споделял? Нищо конкретно. Нищо съществено и важно. Снимка с Путин да лови балъци. Положението е отчайващо. От нийде взорът надежда не види.
28 така ли
До коментар #26 от "А какви бяха":че той ви говори всеки ден за по-голяма интеграция в ЕС. Актуалната интеграция в ЕС е по програма SAFE - въоръжаване. Къде отиде радев първо - в Германия. Нали се спречка с бб за завода за барут, кой е довел "инвестицията" в България
23:52 01.06.2026
32 Жан Бойко
До коментар #1 от "Пич":Не 5 процента 50 процента харчете , а другите са саниране от наши хора на наши хора , за да гласуват на изборите за онези хора !
00:11 02.06.2026
