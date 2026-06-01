Ивайло Калфин: До края на тази година така или иначе ще бъде един, да го кажем, куц бюджет

1 Юни, 2026 22:44 604 14

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Остават броени дни до доклада на Европейската комисия, от който зависи дали България ще успее да покрие изискванията за бюджетен дефицит до 3%. По темата коментар в ефира на bTV направи изпълнителният директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Ивайло Калфин.

На въпрос дали в рамките на месец България може да представи бюджет с дефицит до 3%, Калфин отговори: „Теоретично всичко е възможно, само че политически не е толкова възможно.“

Той посочи, че трябва да се изчака какво ще предложи правителството.

„Тези мерки, които бяха обявени, надали ще му спестят нови средства. Освен това, има разходи, които трябва да се правят, свързани с изпълнение на европейски проекти, ако искаме да си вземем парите след това обратно. И затова и стана въпрос за увеличаване на дълга“, каза Калфин.

По думите му до края на годината бюджетът ще остане непълен.

„До края на тази година така или иначе ще бъде един, да го кажем, куц бюджет. Това не е пълен бюджет, не е нормален бюджет за половин година да се приеме. Още повече с вече наследена тежест, не само от началото на годината, а от минали години.“

Коментирайки твърденията за тежкото наследство от предходните управления, Калфин заяви:

„Всеки нов, който дойде и в политиката включително, се оправдава с предишните. Това сме го гледали, колкото пъти се смени властта в България.“

Според него истинският проблем е липсата на стабилно управление през последните години.

„Това, което е лошо, е, че 5 години България нямаше стабилно правителство. Никой не мислеше за 3-4 години, 5 години напред. Затова се приемаха закони от парламента, които бяха – дайте да се харесваме на някоя група.“

По отношение на мерките за ограничаване на разходите Калфин коментира, че намаляването на партийните субсидии няма да има сериозен финансов ефект.

„Това няма да има голям фискален ефект голям, ще има по-скоро сигнал, политически ефект, че партиите самите те стягат коланите.“

Той засегна и темата за майчинството, като подчерта, че разговорът трябва да се води не през призмата на бюджетните икономии.

„Тази тема трябва да се говори, но не от гледна точка на бюджетните разходи и на спестяването на пари.“

Според него България има най-дългото майчинство в Европейския съюз.

„Трябва да се погледне през призмата на перспективите на една млада жена да се развива в кариерата си, да работи, или другото е да остане вкъщи, след като пораснат малко децата, да загуби всякакви шансове за развитие.“

Калфин отбеляза, че за да бъде възможен подобен избор, са необходими качествени публични услуги.

„Това нещо, за да се случи, трябва да има публични услуги, които да поемат тези грижи. И тук не става просто само за гледане на деца, става въпрос за гледане на възрастни хора.“

По отношение на административната реформа Калфин посочи, че всяко ново правителство започва с обещания за съкращаване на администрацията.

„Винаги министърът на финансите обявява 10% съкращение на администрацията. Тя така или иначе расте постепенно, откриват се нови структури.“

Той обърна внимание на думите на премиера, че водещ критерий трябва да бъде качеството на услугите.

„Не бюджетният ефект на съкращението на администрацията, а ефектът с подобряване на качеството на административната услуга. Ако това нещо се случи, това действително е много добре да се направи.“

Калфин призова реформата да не се измерва единствено чрез броя на съкратените служители.

„Направете една административна реформа, която не да е свързана с това да уволним повече хора, а да подобрим обществените услуги.“

Коментирайки данните за инфлацията, която по предварителни оценки достига 7% на годишна база през май, той заяви, че е рано да се търсят резултати от действията на кабинета.

„Това правителство още не е имало време да приеме собствени мерки, които да се видят след това в икономиката.“

По думите му основната причина за поскъпването са външни фактори.

„Голямата причина за увеличаването на цените е свързана с войната в Иран и в Близкия изток.“

Калфин посочи, че според анализите най-ефективните мерки са насочени към хората с ниски доходи.

„Най-добрите мерки са свързани с компенсиране на хората с ниски доходи. А не с хоризонтални мерки, като намаляваме акциза например на бензина.“

Калфин коментира и външнополитическата активност на премиера Румен Радев, като по отношение на идеята за отпадане на визите за САЩ срещу удължаване на престоя на американски военни самолети, той заяви:

„По отношение на някакъв ултиматум към Съединените щати, това мисля, че не е сериозно. И никой не го е обявил за ултиматум.“

Според него става въпрос за отправено искане, което засега не е получило положителен отговор.

„Премиерът каза, че е поискал от американския президент отпадане на визите срещу оставането на военните самолети.“

Калфин изрази надежда конфликтът в Иран да приключи възможно най-скоро.

„Аз се надявам максимално бързо да приключи този конфликт в Иран. Така че трудно може да се говори за ултиматуми и за нещо подобно.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Годината мина.Закога ще правят бюджет.

    22:46 01.06.2026

  • 2 Айше

    5 1 Отговор
    За да наречеш бюджет куц, нещо ти куца в мозъка.

    22:47 01.06.2026

  • 3 име

    3 3 Отговор
    Ако питаме асанчо василев, теглим нови многомилиардни кредити, вдигаме заплатите на полицаите, даваме на бандерите да имат да сторят по нашите земи и щракаме с пръсти. Било въпрос на приоритети, не на имане на пари ;)

    22:48 01.06.2026

  • 4 тоя как се е облещил

    5 1 Отговор
    бая се е нагълтал с новия куц за хората бюджет и перфектен за него и дружките му?

    22:49 01.06.2026

  • 5 Овчар

    8 1 Отговор
    Тоз цял живот яде и пие на гърба на народа а никаква файда от него..! Кърлеж..

    22:54 01.06.2026

  • 6 Мда

    5 0 Отговор
    “куц бюджет“, каза калфата на герб. Срещу няколко сребърника, де.

    22:55 01.06.2026

  • 7 айдееемараба

    2 0 Отговор
    важното е за МВР и за Прокуратурата да има пари за заплати.
    даже може да им ги увеличат с още 100%
    нали все още има кой да плаща данъци и осигуровки в таз държава, кредити за милярди се теглят всяка година, така че може да им ги увеличават на всеки 6 месеца с по 50-100% заплатите.

    22:56 01.06.2026

  • 8 Старост , нерадост

    2 1 Отговор
    То и ти вече си куц и доста побелял ,но явно несе виждаш в огледалото.

    22:58 01.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    В МОМЕНТА ВЪРВИ ПРЕ-ГРУПИРАНЕ И
    ПРЕ- БОЯДИСВАНЕ
    НА ВСИЧКИ ЛЕКЕТА - ЧЕРВЕНИ ТРУЖЕНИЧКИ ,МУТРЕСИ, ХАНЪМИ:)
    .....
    И ТОВА Е НАЙ- ГОЛЯМАТА ОПАДНОСТ ЗА РАДЕВ И НЕГОВИЯ ПРОЕКТ :)

    23:03 01.06.2026

  • 10 Пецата

    1 0 Отговор
    Не знам кво значи куц бюжет ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    23:33 01.06.2026

  • 11 Куцият Юрошит

    3 0 Отговор
    докара куците бюджети, инфлацията, дефицити и дългови спирали. Започнахте от 2020, след прием в юрочакалня и не се спряхте. 80 млрд. лева от направление емисионно подарени под пряко управление ЕЦБ. Подарък 2 тона злато. ЕСМ 17 млрд. лева за спасяването на богати държави със силна социална политика от бедна България, ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват фалирали държави. За 5 г. унищожихте средната класа. Растат само заплатите ви на всеки 3 месеца.
    Бог ще ви съди, умишлено фалирахте държавата с Юрошитът.
    Зимата площадите ще са пълни срещу високи цени на: ток, вода, парно, СИ, лекарства, храни, повишаване осигуровки, бензин.

    23:35 01.06.2026

  • 12 Ех Калфин. Ех калпав

    2 0 Отговор
    Калпави думи хортуваш
    И ти като другите
    За хляб
    Не за добруване човешко, народно
    Толкоз можа
    Толкоз каза
    Язък ти за кариерното развитие на гърба на времето разделно

    23:38 01.06.2026

  • 13 Еврото и свръхдефицита

    1 0 Отговор
    Куцият бюджет ще е в резултат на свръхдефицитът е предизвикан от повишаване на инфлацията и последвалите я повишаване на заплатите, за да се опитват да покрият частично непосилните разходи на населението.

    Оттук инфлацията е причиненна от въвеждане на еврото, типична за страни въвели еврото. България е с най-висока инфлация в Еврозоната. Два пъти по-висока от средната. На второ място е Хърватия.

    Еврото абсолютна грешка и подлост на предателски партии, считащи еврото за голямо постижение (но за кого в чия вреда?)

    23:42 01.06.2026

  • 14 Бгг

    1 0 Отговор
    Калфи непоръбена , нали сме в клуба на богатите бе. Ти и летеца искахте гейрото.

    23:45 01.06.2026

