Вигенин в деня на Ямбол: Хората са най-голямата сила на региона

1 Юни, 2026 21:04 513

  • кристиан вигенин-
  • ямбол

Евродепутатът участва в празничните прояви по случай празника на града

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ямбол е град с характер, традиции и силен обществен дух. Със своята честност, упоритост и отдаденост ямболии са истинската сила на региона.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по повод празника на Ямбол.

Вигенин, който днес е в града за участие в поредица от срещи и събития, се включи в празничната програма по случай Деня на Ямбол. Той участва в тържествената сесия на Общински съвет – Ямбол по повод Деня на града, която се проведе в Културно-информационен център „Безистен“. По време на церемонията бяха връчени най-високите отличия на общината на личности и организации с изключителен принос за развитието и утвърждаването на Ямбол. Със званието „Почетен гражданин на Ямбол“ за 2026 година бяха удостоени художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков. Наградата на Ямбол беше присъдена на църковното настоятелство при храм „Света Троица“ – най-старият запазен православен храм в града.

Евродепутатът имаше възможност да разговаря с жители и гости на Ямбол и да сподели празничния ден с местната общност.

В поздравителен адрес до кмета Валентин Ревански и жителите на общината Вигенин подчерта, че Ямбол е регион, с който го свързват години на съвместна работа, доверие и лични срещи с хората. „Като народен представител от Ямболски регион имах възможността отблизо да познавам както предизвикателствата, така и огромния потенциал на града и неговите жители“, посочи той.

По думите му Ямбол продължава да се развива като модерен град с активен обществен живот, културни традиции и перспективи за младите хора. „Убеден съм, че с общи усилия регионът ще продължи да се развива устойчиво и да предлага повече възможности за бъдещите поколения“, заяви евродепутатът.

Вигенин отбеляза, че и като член на Европейския парламент остава ангажиран с темите и проблемите на региона: „Продължавам да работя с отдаденост за каузите на Ямбол и Югоизточна България, защото вярвам, че хората тук заслужават сигурност, развитие и достойно бъдеще.“

Кристиан Вигенин пожела на жителите на Ямбол здраве, благополучие и още много поводи за гордост.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

