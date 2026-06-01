Арх. Богдана Панайотова за "Баба Алино": Всички замесени институции и лица са си затваряли очите

Става дума за безхаберие, безотговорност, неправилно прилагане на законодателството и мислене, че служебното положение може да бъде използвано за корупционни практики, които по никакъв начин не са в полза на гражданите, обществото и законното строителство. Това заяви бившият главен архитект на София Богдана Панайотова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

"Това е факт навсякъде. Разликата е, че този мащабен проект предизвика широко обществено възмущение за нещо, което съществува и се случва в цяла България още от 2015 година насам", каза арх. Панайотова.

"Иска ми се да се замислим как абсурдните промени в законодателството през годините, повечето от които лобистки и обслужващи единствено корупционни интереси, се наслагват върху нормативна уредба, създадена преди повече от 25 години. Време е да преосмислим тези практики и да направим така, че законът и администрациите действително да пазят бъдещето на нашите деца, за да не бъдем свидетели отново на подобни случаи", поясни тя.

По нейни думи този случай касае корупция в огромни мащаби. "Едва ли има държавен служител, администратор или представител на властта, който да мисли друго. Не е възможно толкова много институции да бъдат замесени в казус, свързан с горски терен, защитена зона по екологичното законодателство и място с огромен инвестиционен потенциал, без проблемът да е бил забелязан", поясни Панайотова.

Според нея всички замесени институции и лица са си затваряли очите и са прехвърляли отговорността един на друг. Според Панайотова ако дори една институция е била изпълнила докрай задълженията си, днес е нямало да има такава ситуация.

Тя подчерта, че ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за законодателството, неговото прилагане и контрола върху строителството и устройството на територията в цялата страна.

"При всеки строителен абсурд, който се случва в България, Министерството на регионалното развитие носи пряка или косвена отговорност. Самият факт, че министри излизат и заявяват, че всичко е в правомощията на Община Варна, е показателен", подчерта тя.

"Всички ресорни структури на министерството упражняват контрол на местно ниво. Това включва регионалните служби по кадастър, регионалните дирекции за национален строителен контрол и всички останали държавни институции с териториални звена, които следят за спазването на закона от общинските администрации. Министерството е имало възможност както да санкционира, така и да започне административнонаказателни производства срещу всички лица, които са бездействали - кмета, който не е спрял строежа, главния архитект, издал удостоверение за търпимост, което е нищожно и незаконосъобразно, както и експлоатационните дружества, които са осигурили електрозахранване и водоснабдяване на обекта", обясни бившият главен архитект на София.

Панайотова заяви, че темата за търпимостта на строежите е изключително сложна и от години предизвиква сериозни дебати. "Според мен промените, направени през 2015 година, следва да бъдат отменени изцяло, защото именно те позволяват подобни злоупотреби", подчерта тя.

"Днес проверяваме какво се е случило във Варна, но нека бъдат проверени и всички останали малки общини, както и районите на Столична община. Трябва да се види как са издавани удостоверенията за търпимост и дали чрез тях не се заобикаля законовата процедура за разрешаване на строителство. Възможно е този механизъм да се е превърнал в лесен начин някой да получи обещание за "подарена" къща чрез удостоверение за търпимост- без реално узаконяване, но с възможност строежът да продължи да съществува. Това не бива да се допуска", каза тя.