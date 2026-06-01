Арх. Богдана Панайотова за "Баба Алино": Всички замесени институции и лица са си затваряли очите

1 Юни, 2026 21:25 1 006 26

"Не е възможно толкова много институции да бъдат замесени в казус, свързан с горски терен, защитена зона по екологичното законодателство и място с огромен инвестиционен потенциал, без проблемът да е бил забелязан", поясни Панайотова. 

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Става дума за безхаберие, безотговорност, неправилно прилагане на законодателството и мислене, че служебното положение може да бъде използвано за корупционни практики, които по никакъв начин не са в полза на гражданите, обществото и законното строителство. Това заяви бившият главен архитект на София Богдана Панайотова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.

"Това е факт навсякъде. Разликата е, че този мащабен проект предизвика широко обществено възмущение за нещо, което съществува и се случва в цяла България още от 2015 година насам", каза арх. Панайотова.

"Иска ми се да се замислим как абсурдните промени в законодателството през годините, повечето от които лобистки и обслужващи единствено корупционни интереси, се наслагват върху нормативна уредба, създадена преди повече от 25 години. Време е да преосмислим тези практики и да направим така, че законът и администрациите действително да пазят бъдещето на нашите деца, за да не бъдем свидетели отново на подобни случаи", поясни тя.

По нейни думи този случай касае корупция в огромни мащаби. "Едва ли има държавен служител, администратор или представител на властта, който да мисли друго. Не е възможно толкова много институции да бъдат замесени в казус, свързан с горски терен, защитена зона по екологичното законодателство и място с огромен инвестиционен потенциал, без проблемът да е бил забелязан", поясни Панайотова.

Според нея всички замесени институции и лица са си затваряли очите и са прехвърляли отговорността един на друг. Според Панайотова ако дори една институция е била изпълнила докрай задълженията си, днес е нямало да има такава ситуация.

Тя подчерта, че ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за законодателството, неговото прилагане и контрола върху строителството и устройството на територията в цялата страна.

"При всеки строителен абсурд, който се случва в България, Министерството на регионалното развитие носи пряка или косвена отговорност. Самият факт, че министри излизат и заявяват, че всичко е в правомощията на Община Варна, е показателен", подчерта тя.

"Всички ресорни структури на министерството упражняват контрол на местно ниво. Това включва регионалните служби по кадастър, регионалните дирекции за национален строителен контрол и всички останали държавни институции с териториални звена, които следят за спазването на закона от общинските администрации. Министерството е имало възможност както да санкционира, така и да започне административнонаказателни производства срещу всички лица, които са бездействали - кмета, който не е спрял строежа, главния архитект, издал удостоверение за търпимост, което е нищожно и незаконосъобразно, както и експлоатационните дружества, които са осигурили електрозахранване и водоснабдяване на обекта", обясни бившият главен архитект на София.

Панайотова заяви, че темата за търпимостта на строежите е изключително сложна и от години предизвиква сериозни дебати. "Според мен промените, направени през 2015 година, следва да бъдат отменени изцяло, защото именно те позволяват подобни злоупотреби", подчерта тя.

"Днес проверяваме какво се е случило във Варна, но нека бъдат проверени и всички останали малки общини, както и районите на Столична община. Трябва да се види как са издавани удостоверенията за търпимост и дали чрез тях не се заобикаля законовата процедура за разрешаване на строителство. Възможно е този механизъм да се е превърнал в лесен начин някой да получи обещание за "подарена" къща чрез удостоверение за търпимост- без реално узаконяване, но с възможност строежът да продължи да съществува. Това не бива да се допуска", каза тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Чадър от Бойко Борисов и Шиши.Хора от ГЕРБ и ДПС имат безплатни апартаменти там.

    21:26 01.06.2026

  • 2 Не са си

    14 0 Отговор
    затваряли очите , а са им натежали клепачите от пачките!

    21:27 01.06.2026

  • 3 факт

    8 0 Отговор
    лъжа, отваряли са си кесийте...

    21:28 01.06.2026

  • 4 от село

    12 0 Отговор
    Затворите няма да поемат крадливата сган , но няма кой да ги вкара , защото и съд прокуратура са в далаверата !!

    21:30 01.06.2026

  • 5 Иван

    4 0 Отговор
    Всички които имат вземане даване с тези къщи администрация банки нотариуси по добре да хващат самолета щото не се знае кой колко е луд с тези кредити и накрая без нищо направо не ми се мисли

    Коментиран от #7, #18

    21:32 01.06.2026

  • 6 А50

    9 0 Отговор
    Има подписи разрешитилни и всичко черно на бяло замесените държавни служители да бъдат осъдени и затворени

    21:33 01.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Живеещите украинци са взели кредити от фирма КУБ.Перат нашите помощи.

    21:34 01.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    8 1 Отговор
    Абе къде са нашите евродепутати да покажат снимки от пещерата на Али Баба от Варна къде отиват милиардите помощи за зеления наркоман,и в Европарламента да видят какви чудеса се строят с тези милиарди

    21:45 01.06.2026

  • 10 това е положението

    6 1 Отговор
    Малко е нудобно Богдана да говори за корупцията и затварянето на очите,но и това ще преживеем. Нека каже Богдана , има ли поне една законно изградена антена на мобилен оператор по покривите на жилищните кооперации да вземем в София ? А и г-н Шишков има много какво д а каже по въпроса. И гледам сега ,честни хора архитекти ,борци за правда и срещу корупцията. Чудеса се творят на тая територия.Чудеса. Първи сме не само у еврозоната и у шенген , а и на Марс сме първенци . Няма,няма да стане .Основите на криминалния преход са толкова здрави,че паднат ли те
    пада племето ! Вплетени са в закони ,пред които човешкия ум безпомощно се спира. Съществуването му е възможно само и едниствено в криминална среда. Иначе загива.

    21:53 01.06.2026

  • 11 ЕлМафиозо

    5 0 Отговор
    схемата е разработена отдавна от ВМ, дънката, тимажии, дерменжиеф и пр ...........

    21:55 01.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Един

    1 1 Отговор
    Най-общо казано всичко да се събори и да се засади гора наново. Собствениците да съдят общината да им плати всичко. Общината да съди КУБ за всичко. И на финала ако КУБ не даде нищо наш Блажко в панделата за некомпетентност. И после петроханците на площада "Свобода за Благо". А колко чиновници ще изгърмят е без значение.

    Коментиран от #20

    22:01 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 коко

    2 1 Отговор
    Какво,да не искате да кажете че са вземали парички тези ангелчета ? Вижте само какви невинни личица и чисти душички имат!

    22:05 01.06.2026

  • 16 Някой

    3 0 Отговор
    Става въпрос за 3 неща, корупция, некадърност, лоши закони.

    22:07 01.06.2026

  • 17 коко

    3 1 Отговор
    Аз искам да ми се издаде акт за търпимост с жена ми ,много време вече ме търпи!

    22:08 01.06.2026

  • 18 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    наистина ли мислиш, че банките са давали пари при неизрядни документи? Банките са давали пари срещу несъществуващ имот и то не веднъж? Вярваш го?

    22:09 01.06.2026

  • 19 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    Писмо до Васил Левски

    Спи, Дяконе! Не се събуждай! Остани в незнайния си гроб!

    Добре си ти. От там не виждаш... съдбата на достойния ни род.

    Не виждаш майките, които днес не раждат.

    Стариците край кофите за смет.

    Бащите с джобовете празни, в ръцете с куфари и здравец за късмет.

    Децата ни са вече на изчезване. Селата мъртви. Пусти градове.

    Строим хотели, паркинги, гаражи. Край просяка минава Беемве.

    На пътя към Европа се продават в ръцете с кукли малките моми.

    Те детството си в сънища сънуват, стаена скръб в очите им гори.

    ...Спи, Дяконе! Не се събуждай! Добре си там под тази черна пръст.

    Завиждам ти за туй, че не дочака мечтите си, разпънати на кръст.

    Златина Великова

    22:10 01.06.2026

  • 20 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    Незнам дали в толкова просто изтеглил си 130000 евро и сега едно голямо НИЩО незнам на кой ще му падне пердето и как не всички са нормални хора има много ненормални такива неща там нотариуси разни агенции разна администрация банки листа е голям

    22:15 01.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Надзирател

    2 0 Отговор
    Тези"всички" да бъдат арестувани, осъдени и вкарани в затвора !!!

    22:19 01.06.2026

  • 23 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Кое е по-страшно – „Гpъцката криза“ или „Българската стабилност“?

    Страшното е че ГЪPЦИТЕ ги направихме да бъдат ГЪPЦИ през 1928 година

    Страшното е, че направихме Турците да бъдат ТУРЦИ през глупостта на АТA+ТЮPК в началото на миналия век...

    Страшното е, че направихме отрoчето на ОЛГА (СВЕТОСЛАВ) от Плиска родена ... да ни се из cе pе на ОЧИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ....и да умpе в ПЦКОВ - по подобие на Плиска

    Страшното е че така се разпокъсахме ...... на РЕ(СЛЪНЦА)ЛИГИИ, ЗЛИ ЕЗИЦИ (УМCТВЕННИ ПОСOБИЯ) за описване на една и съща БЪЛГАРСКА ДУША ПО СВЕТА.....



    Че в МОМЕНТА ЩЕ да е добре......

    ЛЯГАЙТЕ да СПИТЕ....

    и сутринта като се разсъбудите... ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ, КОМПЮТРИТЕ, ТОКА, ИЗХВЪРЛЕТЕ РЕЛИГИИТЕ, РАЗСЪБЛЕЧЕТЕ СЕ ГО ЛИ...

    22:21 01.06.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор
    Твърди Архитектката панайотова че ВСИЧКИ замесени Институции и Лица са си затваряли очите,но те не са Марсианци,а пълноправни Българи в Достатъчно количество от целокупния Бълг. Народ.Затова и ще й припомня народната мъдрост :"Глас народен- Глас Божи".

    22:27 01.06.2026

  • 25 алибаба

    0 0 Отговор
    петрохан хаяско.........

    22:39 01.06.2026

  • 26 !!!?

    1 0 Отговор
    КУБ + КГБ = "Баба Алино" !!!?

    22:43 01.06.2026

