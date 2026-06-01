Арх. Богдана Панайотова за "Баба Алино": Всички замесени институции и лица са си затваряли очите

Става дума за безхаберие, безотговорност, неправилно прилагане на законодателството и мислене, че служебното положение може да бъде използвано за корупционни практики, които по никакъв начин не са в полза на гражданите, обществото и законното строителство. Това заяви бившият главен архитект на София Богдана Панайотова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС.
"Това е факт навсякъде. Разликата е, че този мащабен проект предизвика широко обществено възмущение за нещо, което съществува и се случва в цяла България още от 2015 година насам", каза арх. Панайотова.
"Иска ми се да се замислим как абсурдните промени в законодателството през годините, повечето от които лобистки и обслужващи единствено корупционни интереси, се наслагват върху нормативна уредба, създадена преди повече от 25 години. Време е да преосмислим тези практики и да направим така, че законът и администрациите действително да пазят бъдещето на нашите деца, за да не бъдем свидетели отново на подобни случаи", поясни тя.
По нейни думи този случай касае корупция в огромни мащаби. "Едва ли има държавен служител, администратор или представител на властта, който да мисли друго. Не е възможно толкова много институции да бъдат замесени в казус, свързан с горски терен, защитена зона по екологичното законодателство и място с огромен инвестиционен потенциал, без проблемът да е бил забелязан", поясни Панайотова.
Според нея всички замесени институции и лица са си затваряли очите и са прехвърляли отговорността един на друг. Според Панайотова ако дори една институция е била изпълнила докрай задълженията си, днес е нямало да има такава ситуация.
Тя подчерта, че ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за законодателството, неговото прилагане и контрола върху строителството и устройството на територията в цялата страна.
"При всеки строителен абсурд, който се случва в България, Министерството на регионалното развитие носи пряка или косвена отговорност. Самият факт, че министри излизат и заявяват, че всичко е в правомощията на Община Варна, е показателен", подчерта тя.
"Всички ресорни структури на министерството упражняват контрол на местно ниво. Това включва регионалните служби по кадастър, регионалните дирекции за национален строителен контрол и всички останали държавни институции с териториални звена, които следят за спазването на закона от общинските администрации. Министерството е имало възможност както да санкционира, така и да започне административнонаказателни производства срещу всички лица, които са бездействали - кмета, който не е спрял строежа, главния архитект, издал удостоверение за търпимост, което е нищожно и незаконосъобразно, както и експлоатационните дружества, които са осигурили електрозахранване и водоснабдяване на обекта", обясни бившият главен архитект на София.
Панайотова заяви, че темата за търпимостта на строежите е изключително сложна и от години предизвиква сериозни дебати. "Според мен промените, направени през 2015 година, следва да бъдат отменени изцяло, защото именно те позволяват подобни злоупотреби", подчерта тя.
"Днес проверяваме какво се е случило във Варна, но нека бъдат проверени и всички останали малки общини, както и районите на Столична община. Трябва да се види как са издавани удостоверенията за търпимост и дали чрез тях не се заобикаля законовата процедура за разрешаване на строителство. Възможно е този механизъм да се е превърнал в лесен начин някой да получи обещание за "подарена" къща чрез удостоверение за търпимост- без реално узаконяване, но с възможност строежът да продължи да съществува. Това не бива да се допуска", каза тя.
До коментар #5 от "Иван":Живеещите украинци са взели кредити от фирма КУБ.Перат нашите помощи.
10 това е положението
пада племето ! Вплетени са в закони ,пред които човешкия ум безпомощно се спира. Съществуването му е възможно само и едниствено в криминална среда. Иначе загива.
18 Георги
До коментар #5 от "Иван":наистина ли мислиш, че банките са давали пари при неизрядни документи? Банките са давали пари срещу несъществуващ имот и то не веднъж? Вярваш го?
19 БУКВАТА "Ч"
Спи, Дяконе! Не се събуждай! Остани в незнайния си гроб!
Добре си ти. От там не виждаш... съдбата на достойния ни род.
Не виждаш майките, които днес не раждат.
Стариците край кофите за смет.
Бащите с джобовете празни, в ръцете с куфари и здравец за късмет.
Децата ни са вече на изчезване. Селата мъртви. Пусти градове.
Строим хотели, паркинги, гаражи. Край просяка минава Беемве.
На пътя към Европа се продават в ръцете с кукли малките моми.
Те детството си в сънища сънуват, стаена скръб в очите им гори.
...Спи, Дяконе! Не се събуждай! Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака мечтите си, разпънати на кръст.
Златина Великова
20 Иван
До коментар #13 от "Един":Незнам дали в толкова просто изтеглил си 130000 евро и сега едно голямо НИЩО незнам на кой ще му падне пердето и как не всички са нормални хора има много ненормални такива неща там нотариуси разни агенции разна администрация банки листа е голям
23 БУКВАТА "Ч"
Страшното е че ГЪPЦИТЕ ги направихме да бъдат ГЪPЦИ през 1928 година
Страшното е, че направихме Турците да бъдат ТУРЦИ през глупостта на АТA+ТЮPК в началото на миналия век...
Страшното е, че направихме отрoчето на ОЛГА (СВЕТОСЛАВ) от Плиска родена ... да ни се из cе pе на ОЧИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ....и да умpе в ПЦКОВ - по подобие на Плиска
Страшното е че така се разпокъсахме ...... на РЕ(СЛЪНЦА)ЛИГИИ, ЗЛИ ЕЗИЦИ (УМCТВЕННИ ПОСOБИЯ) за описване на една и съща БЪЛГАРСКА ДУША ПО СВЕТА.....
Че в МОМЕНТА ЩЕ да е добре......
ЛЯГАЙТЕ да СПИТЕ....
и сутринта като се разсъбудите... ИЗКЛЮЧЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ, КОМПЮТРИТЕ, ТОКА, ИЗХВЪРЛЕТЕ РЕЛИГИИТЕ, РАЗСЪБЛЕЧЕТЕ СЕ ГО ЛИ...
