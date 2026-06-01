Асен Василев: Бюджетът е въпрос на приоритети, не на счетоводни сметки. ПБ да си оправят приоритетите

Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, "Прогресивна България“ искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност. И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г. Освен това казват, че няма да променят правилата за майчинството? Защо? Това написа лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в социалните мрежи, цитиран от "ФОКУС".
Повод за коментара на Василев е изказване на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов от по-рано днес, в което той посочва, че се обсъжда възможност за съкращаване на периода на майчинството. По-късно от ПГ на ПБ опровергаха изказването на своя съпартиец, като заявиха, че няма да се променят условията, размерът на средствата и срокът на майчинството. Те уточниха, че ще предложат единствено подобряване на условията за майки, които по собствено желание искат да се върнат на работа преди края на отпуска си по майчинство.
От ПП са внесли два законопроекта.
-Майките да получават 100% от майчинството си, когато се върнат на работа - това е добре за майката, добре за работодателя и е с нулев разход за бюджета.
-Държавата да поеме здравните осигуровки на майката, докато тя е в отпуск по майчинство, така че бизнесът да не плаща разходи за работници, които реално не ходят на работа. Това струва 26 млн. евро - по-малко от 10% от увеличението на разходите за кафе, коли и издръжка на администрацията от януари до май. Хайде да замразим издръжката (както направихме 2023-та) и да осигурим над 600 милиона евро за антикризисен пакет.
"Както винаги съм казвал, бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки. "Прогресивна България" трябва спешно да си оправят приоритетите", написа Василев.
3 А ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Помисли ли защо ? Ако лекар трябва да ампутира два крака премазани от валяк , по твоя логика лекаря е шарлатанин , защото реже крака ?!
6 Kayна радко олигарсов
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще премахва социалната пенсия за старост ,ще намалява майчинството а на силови структури и администрация ще индексира заплатите и ще вдига осигурителния праг и ще тегли нови дългове.
Оставка мутро подлога на олигархията кayн зелен чорап!
21:59 01.06.2026
А, досетих се - системата "теглиш/харчиш".
После отиваш до ППетрохан😂😂😂
22:03 01.06.2026
15 Айше
До коментар #7 от "ООрана държава":Сещам се за доста духовно и душевно бедни олигарси.
22:15 01.06.2026
16 Така
До коментар #13 от "Кольо":Трябва. Такива като тебе не са важни за никой, освен за капиталиста който те експлоатира като магаре. Щом търпиш, така ти е добре, и МВР не може да се меси там. Завиждай им, но колкото и да вземат те, на тебе частника няма да ти даде повече.
Коментиран от #17
22:20 01.06.2026
17 Колчо
До коментар #16 от "Така":На 180 градуса от истината си, ама няма да ти развалям удоволствието.... Не ме мисли мен , кой колко ми дава - спокойно дишай.
22:23 01.06.2026
18 Гробар
До коментар #13 от "Кольо":Ти не слушаш. Плешивия каза. Без тебе държавата може, без администрацията - не. Това е. Кой не му изнася - да хваща пътя.
22:24 01.06.2026
25 Като се обърне
До коментар #20 от "вечния приоритет на всички партии":Късмета да не ревете всички, че тоя път не КТБ е обрала народа, ами народа е обрал държавата...
22:34 01.06.2026
До коментар #14 от "Милен":За тези дето са ми писали минуси, що си мислите , че аз ще се осигурява на реалната си заплата, а вие ще получавате помощи ? Като не в и отърва не ревете за подаяния.
22:41 01.06.2026
До коментар #27 от "име":Заплатите на полицаите съсф70% ги вдигнаха ГЕРБ измамниците и корупционерите, за да ги пазят от народа!!!
22:43 01.06.2026
31 Мнение
До коментар #24 от "Айше":А на мен Делян Пеевски ми изглежда така.
22:44 01.06.2026