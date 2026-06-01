Асен Василев: Бюджетът е въпрос на приоритети, не на счетоводни сметки. ПБ да си оправят приоритетите

1 Юни, 2026 21:48 761 31

Майките да получават 100% от майчинството си, когато се върнат на работа - това е добре за майката, добре за работодателя и е с нулев разход за бюджета, казва още лидерът на ПП

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, "Прогресивна България“ искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност. И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г. Освен това казват, че няма да променят правилата за майчинството? Защо? Това написа лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в социалните мрежи, цитиран от "ФОКУС".

Повод за коментара на Василев е изказване на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов от по-рано днес, в което той посочва, че се обсъжда възможност за съкращаване на периода на майчинството. По-късно от ПГ на ПБ опровергаха изказването на своя съпартиец, като заявиха, че няма да се променят условията, размерът на средствата и срокът на майчинството. Те уточниха, че ще предложат единствено подобряване на условията за майки, които по собствено желание искат да се върнат на работа преди края на отпуска си по майчинство.

От ПП са внесли два законопроекта.

-Майките да получават 100% от майчинството си, когато се върнат на работа - това е добре за майката, добре за работодателя и е с нулев разход за бюджета.

-Държавата да поеме здравните осигуровки на майката, докато тя е в отпуск по майчинство, така че бизнесът да не плаща разходи за работници, които реално не ходят на работа. Това струва 26 млн. евро - по-малко от 10% от увеличението на разходите за кафе, коли и издръжка на администрацията от януари до май. Хайде да замразим издръжката (както направихме 2023-та) и да осигурим над 600 милиона евро за антикризисен пакет.

"Както винаги съм казвал, бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки. "Прогресивна България" трябва спешно да си оправят приоритетите", написа Василев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Вместо олигарсите сметката ще платят най безпомощните -пенсионери и майки с деца.Що за хора сме да търпим това?

    21:49 01.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Нашата партия ДНК внесе при Радев списък с 15 000 олигарси от които да се вземат 300 млрд.Вместо това ще режат пенсии и детски.

    Коментиран от #3, #6

    21:50 01.06.2026

  • 3 А ти

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Помисли ли защо ? Ако лекар трябва да ампутира два крака премазани от валяк , по твоя логика лекаря е шарлатанин , защото реже крака ?!

    21:55 01.06.2026

  • 4 Кило

    7 8 Отговор
    Кокорчо пак се изказа компетентно ....не мога да разбера как не взе пълно мнозенство на изборите..толкова умен човек !

    21:58 01.06.2026

  • 5 Е те тоя Че ви опраи

    0 13 Отговор
    един мунчовист дава акъл на Мунчо

    21:58 01.06.2026

  • 6 Kayна радко олигарсов

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще премахва социалната пенсия за старост ,ще намалява майчинството а на силови структури и администрация ще индексира заплатите и ще вдига осигурителния праг и ще тегли нови дългове.

    Оставка мутро подлога на олигархията кayн зелен чорап!

    21:59 01.06.2026

  • 7 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Както при всички, винаги се взима от най бедните

    Коментиран от #15

    22:02 01.06.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 12 Отговор
    Леля Асенка върза МРЗ към средната и заедно с ГЕРБ гласува да вържат заплатите в МВР със средната работна заплата

    22:03 01.06.2026

  • 9 Тити на Кака

    4 8 Отговор
    Какви ли са приоритетите в г еЙ клуба ло е на. та Топка?...
    А, досетих се - системата "теглиш/харчиш".
    После отиваш до ППетрохан😂😂😂

    22:03 01.06.2026

  • 10 Тоя

    6 5 Отговор
    зад Асеня с много доволна физиономия нещо, имало е размяна на пеньоари

    22:04 01.06.2026

  • 11 Какви

    6 0 Отговор
    приоритети ? Управлението не им стига на другарите , на мафията и олигарсите - те искат властта ! Затова са се разбързали урболишката , не щат и ваканцуване - искат ВЛАСТТА ! Ясно е като бял ден !

    22:05 01.06.2026

  • 12 1488

    5 2 Отговор
    утре в 12 ч като стоите мирно внимавайте някой да не ви изненада изотзадзе !

    22:06 01.06.2026

  • 13 Кольо

    11 0 Отговор
    Приоритетите вече се изясниха : НЕ пипаме в никакъв случай силовите ведомства и учителите защото са "важни" - това са думи на депутат от ПБ, въпреки че техните безумни и нереални заплати докараха държавата до фалит за по-малко от 12 месеца (от миналия май). За целта обаче ще "режем" до кокал от работещите и плащащи осигуровки, за да запазим благинките на 70 000 търтеи. Живея в средно голям град - набива се на очи видимото изстрелване в космоса на работещите в "системите" - за по малко от година се накупуваха то са нови коли, то са джипове, лодки, мотори по заведенията вече вървят на глутници и са като побеснели. То като му изтърсиш на некой полу-грамотен по една торба пари на месец - ела му гледай чудото. Лошото е, че не му се вижда края. Не казвам да ходят гладни , ама не е нормално някой за 7 (седем) дни в месеца ходене на работа и то не работа , а просто присъствие да получава 4 пъти повече от човек работещ в производството, който реално добавя стойност към икономиката. За ранното пенсиониране, заплатите при пенсиониране, не плащането на никакви осигуровки , двата месеца годишен отпуск и двата процента клас прослужено време годишно няма и да отварям дума. Такова социално разслояване не е имало НИКОГА.

    Коментиран от #16, #18

    22:06 01.06.2026

  • 14 Милен

    0 2 Отговор
    Всички помощи трябва да минават през ,,опрощаване на данъци" така тези които плащат данъци и ,, пълнят бюджета" ще имат стимул да си изсветлят доходите, без рамки за време за колко време са си плащали данъците.

    Коментиран от #28

    22:12 01.06.2026

  • 15 Айше

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Сещам се за доста духовно и душевно бедни олигарси.

    22:15 01.06.2026

  • 16 Така

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кольо":

    Трябва. Такива като тебе не са важни за никой, освен за капиталиста който те експлоатира като магаре. Щом търпиш, така ти е добре, и МВР не може да се меси там. Завиждай им, но колкото и да вземат те, на тебе частника няма да ти даде повече.

    Коментиран от #17

    22:20 01.06.2026

  • 17 Колчо

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така":

    На 180 градуса от истината си, ама няма да ти развалям удоволствието.... Не ме мисли мен , кой колко ми дава - спокойно дишай.

    22:23 01.06.2026

  • 18 Гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кольо":

    Ти не слушаш. Плешивия каза. Без тебе държавата може, без администрацията - не. Това е. Кой не му изнася - да хваща пътя.

    22:24 01.06.2026

  • 19 657

    3 3 Отговор
    Голяма театрална опозиция, голямо правене, голямо кълчене, след като това нещо организира ала-бала с машините на изборите за да се стигне до 131 за ПБ, а те са чисти и честни дивици. Сравнете ненормалните разлики в процентите от предизборните проучвания и резултатите за да ви светне в какви мащаби е измамата. ГЕРБ вероятно знаят как го направиха, но загадъчно мълчаха и продължават да мълчат. Единственото, което може би е добре е новото отношение към политиката на ЕС, по-конкретно на диктаторското управление на двете дами. Уживьом-увидим, както казват товаришчите им!

    22:25 01.06.2026

  • 20 вечния приоритет на всички партии

    2 1 Отговор
    КРАЖБА ДО КРАЙ!!!

    Коментиран от #25

    22:26 01.06.2026

  • 21 слави тъпото

    3 1 Отговор
    за туй ли гласувах за вас ,да правите простотии и геноцид над пенсионерите,срамота другият път гласуване йок.................

    22:27 01.06.2026

  • 22 Верно ли

    2 3 Отговор
    Ха, ей го тоя, дето оср@ цялата картинка, и сега мазничко "ПБ да си оправят приоритетите". Тоя трябва да го вкарат в затвора заради шарлатаниите му по натъманяване на бюджетния дефицит на 3%, за да ни набута в еврозоната по заповед на акушерката, а не да се изказва по въпроса!

    22:27 01.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Айше

    1 4 Отговор
    Асен винаги изглежда сякаш има бът плуг набутан. Да не би му е останал от майстора на сглобката. Я го проверете.

    Коментиран от #31

    22:31 01.06.2026

  • 25 Като се обърне

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "вечния приоритет на всички партии":

    Късмета да не ревете всички, че тоя път не КТБ е обрала народа, ами народа е обрал държавата...

    22:34 01.06.2026

  • 26 Чичо Дончо

    2 2 Отговор
    А ти, скача ли за Радев, жълтопаветнико?

    22:37 01.06.2026

  • 27 име

    1 3 Отговор
    На асан приоритетите му бяха да вдигне заплатите на полицаите и да дава пари на киевската хунта. Затова изтегли милиарди кредити и върза бюджета. Нали така, асанчо!

    Коментиран от #30

    22:38 01.06.2026

  • 28 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Милен":

    За тези дето са ми писали минуси, що си мислите , че аз ще се осигурява на реалната си заплата, а вие ще получавате помощи ? Като не в и отърва не ревете за подаяния.

    22:41 01.06.2026

  • 29 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!

    1 0 Отговор
    Само мажете да се учите от Асен Василев в областта на финансите и държавен бюджет!!

    22:41 01.06.2026

  • 30 Дрънкаш глупости!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    Заплатите на полицаите съсф70% ги вдигнаха ГЕРБ измамниците и корупционерите, за да ги пазят от народа!!!

    22:43 01.06.2026

  • 31 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Айше":

    А на мен Делян Пеевски ми изглежда така.

    22:44 01.06.2026

