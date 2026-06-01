Асен Василев: Бюджетът е въпрос на приоритети, не на счетоводни сметки. ПБ да си оправят приоритетите

Вместо да помогнат на пенсионерите в нужда да достигнат линията на бедност, "Прогресивна България“ искат да отрежат 2 евро и 39 стотинки от увеличението на пенсиите на всеки един пенсионер, като същевременно не пипат 50-процентното увеличение на заплатите в службите за сигурност. И всичко това на фона на очаквани допълнителни данъчни приходи от 7 млрд. евро през 2026 г. Освен това казват, че няма да променят правилата за майчинството? Защо? Това написа лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в социалните мрежи, цитиран от "ФОКУС".

Повод за коментара на Василев е изказване на депутата от "Прогресивна България" Владимир Николов от по-рано днес, в което той посочва, че се обсъжда възможност за съкращаване на периода на майчинството. По-късно от ПГ на ПБ опровергаха изказването на своя съпартиец, като заявиха, че няма да се променят условията, размерът на средствата и срокът на майчинството. Те уточниха, че ще предложат единствено подобряване на условията за майки, които по собствено желание искат да се върнат на работа преди края на отпуска си по майчинство.

От ПП са внесли два законопроекта.

-Майките да получават 100% от майчинството си, когато се върнат на работа - това е добре за майката, добре за работодателя и е с нулев разход за бюджета.

-Държавата да поеме здравните осигуровки на майката, докато тя е в отпуск по майчинство, така че бизнесът да не плаща разходи за работници, които реално не ходят на работа. Това струва 26 млн. евро - по-малко от 10% от увеличението на разходите за кафе, коли и издръжка на администрацията от януари до май. Хайде да замразим издръжката (както направихме 2023-та) и да осигурим над 600 милиона евро за антикризисен пакет.

"Както винаги съм казвал, бюджетът е въпрос на приоритети, а не на счетоводни сметки. "Прогресивна България" трябва спешно да си оправят приоритетите", написа Василев.