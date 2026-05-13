Личен подарък от фен разплака Деси Добрева (СНИМКА)

Деси Добрева сподели, че е преживяла особено емоционален момент, който я е разплакал преди броени дни. Гласовитата певица разказа за специалното преживяване в социалните мрежи.
Деси получила по куриер старинен колан на повече от век – семеен дар от 85-годишната баба Атанаска от Свищов. По думите на Деси Добрева коланчето е принадлежало на прабабата на възрастната жена и носи духа на отминали поколения. Изпълнителката определя реликвата не просто като стар предмет, а като „частица жива България“.
Възрастта на колана е съпоставима с времето около Априлско въстание, което допълнително засилва символиката на дара.
"Разплаках се, когато отворих пакета… Защото в този малък предмет има повече любов към България, отколкото в хиляди думи. Поклон пред всички български баби и дядовци, които пазят корена жив и го предават нататък. Обещавам, бабо Атанаске – ще пазя този завет със сърцето си!", написа развълнуваната Деси Добрева към снимка с колана и се закани да го пази за следващите поколения.
