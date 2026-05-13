Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Личен подарък от фен разплака Деси Добрева (СНИМКА)

Личен подарък от фен разплака Деси Добрева (СНИМКА)

13 Май, 2026 12:58 2 134 14

  • деси добрева-
  • певица-
  • подарък-
  • старинен подарък-
  • колан

Старинен колан развълнува гласовитата изпълнителка

Личен подарък от фен разплака Деси Добрева (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Добрева сподели, че е преживяла особено емоционален момент, който я е разплакал преди броени дни. Гласовитата певица разказа за специалното преживяване в социалните мрежи.

Деси получила по куриер старинен колан на повече от век – семеен дар от 85-годишната баба Атанаска от Свищов. По думите на Деси Добрева коланчето е принадлежало на прабабата на възрастната жена и носи духа на отминали поколения. Изпълнителката определя реликвата не просто като стар предмет, а като „частица жива България“.

Възрастта на колана е съпоставима с времето около Априлско въстание, което допълнително засилва символиката на дара.

"Разплаках се, когато отворих пакета… Защото в този малък предмет има повече любов към България, отколкото в хиляди думи. Поклон пред всички български баби и дядовци, които пазят корена жив и го предават нататък. Обещавам, бабо Атанаске – ще пазя този завет със сърцето си!", написа развълнуваната Деси Добрева към снимка с колана и се закани да го пази за следващите поколения.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бих я

    5 9 Отговор
    утешил

    Коментиран от #3, #9

    13:02 13.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 газо

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "не се чувствай длъжен":

    Явно е, че си незадоволена стара мома!

    13:13 13.05.2026

  • 5 бушприт

    19 6 Отговор
    Деси Добрева e много талантливо момиче и заслужава подаръци! Има много хубав глас и топли сърцата ни!

    Коментиран от #7

    13:16 13.05.2026

  • 6 хихи

    4 5 Отговор
    Боксерки на една седмица????

    13:29 13.05.2026

  • 7 стенли

    9 10 Отговор

    До коментар #5 от "бушприт":

    Много хубав глас!? Все едно някой я е стиснал за гърлото.

    Коментиран от #10

    13:30 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ХА ХА ХА

    4 5 Отговор
    КОНСКА МУХА.НАГЛО ПОСРЕДСТВЕНО НЕДУРАЗУМЕНЕЕ.

    15:49 13.05.2026

  • 14 стенли

    1 0 Отговор
    Номер 10 да ми пише на лични, че малко са го поизстрили ха ха ха ха .......

    16:19 13.05.2026