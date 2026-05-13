Демерджиев: Започна мащабна операция, проверяват и търговци

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи за старта на мащабна специализирана полицейска операция, която е започнала от ранните часове на деня и обхваща територията на цялата страна.
По думите му акцията ще се провежда по няколко основни направления, като екипите на МВР ще работят паралелно в различни сектори. „Няколко са линиите, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция - с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани“, посочи министърът.
Той допълни, че операцията включва и засилен контрол върху криминалните прояви, с особен акцент върху наркотрафика и разпространението на наркотични вещества: „По линия на криминална полиция - с акцент борба с наркоразпространението“.
Паралелно с това ще се извършват и засилени проверки по пътищата в страната. Министърът уточни, че обществеността ще бъде регулярно информирана за резултатите от операцията още в хода ѝ.
„Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията“, посочи той. По думите му още в първите часове на операцията вече има резултати, които тепърва ще се обобщават.
Акцията обхваща няколко паралелни направления и има за цел едновременно удари срещу наркотрафика, икономическите престъпления и нарушенията на пътя.
По отношение на борбата с наркотиците той описа ситуацията като изключително тревожна и подчерта, че фокусът ще бъде върху най-уязвимите групи. Той допълни, че действията ще се развиват поетапно и целенасочено - от най-ниското ниво към по-високите нива на разпространение:
„Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики. Като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива“, увери министърът.
Относно икономическите престъпления, по думите му, фокусът е върху сектори с висок риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия. Министърът уточни, че операцията включва проверки в търговската мрежа: „Касае се за борба там, където има нерегламентирани движения по отношение надценки, както и за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени“.
По отношение на пътната безопасност и съпътстващите действия министърът съобщи и за конкретни резултати още в първите часове: „Около 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията“.
Освен това около 13 литра течност за вейпове е задържана тази сутрин.
6 Гост
До коментар #4 от "В големите немски вериги":Големите немски вериги трябва да ги изгоним защото все повече приличаме на колкония. ЕВН и там подобнинпиявици също. Да не говорим ,че това са стратегически отрасли и трябва да са в ръцете единствено на държавата.
13:06 13.05.2026
9 Българин
До коментар #2 от "Пожелание":Този министър няма да си свърши работата срещу едрите риби: Герговци, Арабаджиевци, Черепи и т.н.
13:08 13.05.2026
10 1488
дрогаря боташ ще ви покаже какво е завладяна държава
13:08 13.05.2026
12 1488
горе рьцете,
долу гащите и
кой каквото има
всичко отива в сметката Боташ
13:10 13.05.2026
13 ЛОШО е
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Взимате захар за 0,50 евро от веригите, а я продавате за 1 евро....
13:11 13.05.2026
14 1488
такваз кражба няма да видите и през 45-89та
соца ще ви се стори песен
13:12 13.05.2026
15 Никой не казва
До коментар #4 от "В големите немски вериги":В тези вериги работят и управляват ...българи..на не лоши заплати..
13:13 13.05.2026
19 Доналд Тръмп:
До коментар #3 от "Българин":Абе щяха да изчезнат ама се наложи да пратя самолетоносача на друго място!😂
13:24 13.05.2026
20 Дориана
До коментар #16 от "оня с коня":Много грешен коментар в стил Борисов и Пеевски . Румен Радев и неговата партия Прогресивна България не само, че ще управляват пълен мандат самостоятелно , но и ще спечелят и следващите избори така, че отново ще продължат да управляват за ужас на защитниците на корупцията и мафията.
13:24 13.05.2026
21 Дорке,
До коментар #17 от "Дориана":откога почна да мажеш във възхвала на Боташа? Кокорчо и Мирчев да не ти спряха шекелите?
13:26 13.05.2026
22 СМЕХУРКО
До коментар #17 от "Дориана":Кой вкара ПП/ДБ във властта с противоконституционно решение??? В чия полза ще работи ПБ - в полза на Гергов, Бобоков и с-ие? Ма вие от Луната ли падате??? Пффхх... :)
13:27 13.05.2026
23 иван костов
До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":Пазарна икономика в България никога не е имало и няма да има, както и целият Гейсъюз!🤥
13:27 13.05.2026
24 Нито ИТН
До коментар #16 от "оня с коня":нито някой от години насам е имал парламентарно мнозинство като ПБ, с което да може да върне овладяната държава! Така, че България получи своят шанс! И сега когато мафията залее ПБ с лъжи и пропаганда, от народа се иска да не е така глупав, както я рупаше за ИТН!
13:28 13.05.2026
25 ПП излезе от ДБ
До коментар #22 от "СМЕХУРКО":А двете са проект на кръга капитал. Опорките не са ти от полза.
13:29 13.05.2026
27 Яяяяяя
До коментар #4 от "В големите немски вериги":Мие тях не пипаме, нали затова ни вкараха в ЕС, кой ще яде отпадъците на двойна цена
13:38 13.05.2026
28 Копринката
До коментар #26 от "НЕ ЗНАЯ ЩО ТЕ":Аз пък зная. Винаги е точен с парите.
13:42 13.05.2026
29 Ку-ку
До коментар #21 от "Дорке,":Остави я тази госпожа, че и тя горката не знае за кой да "вика" в този мач.....който е ясен още от изборния ден, а именно - чорапа ще бъде пометен около Нова година, гаранция.... 🤣🤣🤣
13:47 13.05.2026
30 оня с коня
До коментар #20 от "Дориана":Дай Боже Коментарът ми да е Грешен както твърдиш защото се стремя усилено да правя Грешки ,понеже Народът е казал че "човек се учи от Грешките си".Жалко за теб ако си Безгрешна,защото за разлика от мен ще си останеш Ненаучена:)
13:55 13.05.2026
32 Ххх
До коментар #31 от "Българин":Трябва първо да се бяха захванали с олигархията, мафията и мутрите и после с веригите и търговците.
14:05 13.05.2026
33 Мдаа
До коментар #16 от "оня с коня":Друго си е премиерът да има международни контакти и признание в бизнеса с крадени автомобили.
14:05 13.05.2026
34 Аутсайдера софийски
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Де се слагаш и ти барабар с търговците бе?
Дето прибираш само парсата от WC-то на Централна + някой и друг хонорар от сайта
14:05 13.05.2026
36 Смешното
До коментар #13 от "ЛОШО е":Е, като гледам оранжеви торби за моркови от кауфландя и ги продават за техни с огромнo надценяване!
14:11 13.05.2026
38 ско
До коментар #16 от "оня с коня":Каква партия еднодневка е ПБ на Радев? При положение, че възстанови цялата номенклатуран на БКП в правителството? Не тези не са за малко и ще стоят много и може и някои хубави неща да направят или поне така се надяват много българи. Загадка е самият Радев, дали ще възстанови просто БКП или ще има таланта да направи нещо повече от това. Неминуемо с течение на времето и в неговото ПБ ще започне борба з а власт между отделни групи. Важно е и как точно ще елиминира мутренското управление или в лошия случай ще се сдуши с тях. НЕ си мислете обаче, че номенклатурата е нещо хубаво - да не можеш да прогресираш ако не си в списъка, не това също не е ок.
14:20 13.05.2026
40 Зъл пес
До коментар #1 от "Гост":Аха,чакай ти.Празни обещания.Точно па от Аз съм готов с парите?Много сте късопаметни бе хора.
14:24 13.05.2026
44 Зъл пес
До коментар #20 от "Дориана":Не знаех че сбирщайна ПБ е партия на Мунчо.
14:29 13.05.2026
45 БОЛШЕВИК
До коментар #38 от "ско":Явно сте много млад и не знаете какво е БКП и не сте живели по времето на оня строй?! За да се върне БКП на власт, трябва да има революция в България, държавата да си върне икономиката и селското стопанство, чорбаджиите и феодалите да бъдат съдени от Народен съд и да им се конфискува заграбеното от народа. Това май няма как да стане така и сега!
14:29 13.05.2026
46 Мизерабъл
До коментар #31 от "Българин":Кой?Аз съм готов с парите?Боже,прости на невежите.
14:31 13.05.2026
47 Като въведат 35-40% данък
Ще има и за държавата и за частника
Сега с плоския данък държавата работи против държавата
Който не иска свят широк
14:34 13.05.2026
48 Който има каска
Щото цените яко почнаха да падат..
14:37 13.05.2026
55 Лена
Казано направо,акция на нищото!Същото,което и Рундьо прави днес,като завърши с пожарите в страната и сваляне цените на зарзаватите!Едно да бяхте направили,нормални цени на горивата,
ама то и там е държавна анархия!
17:29 13.05.2026
56 Евгени
Само дето народа по пътищата на страната , пищи на умрело от униформените гавази!
18:42 13.05.2026
