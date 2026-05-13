Демерджиев: Започна мащабна операция, проверяват и търговци

13 Май, 2026 12:58

  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • икономическа полиция-
  • операция-
  • търговци

По отношение на борбата с наркотиците той описа ситуацията като изключително тревожна и подчерта, че фокусът ще бъде върху най-уязвимите групи

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи за старта на мащабна специализирана полицейска операция, която е започнала от ранните часове на деня и обхваща територията на цялата страна.

По думите му акцията ще се провежда по няколко основни направления, като екипите на МВР ще работят паралелно в различни сектори. „Няколко са линиите, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция - с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани“, посочи министърът.

Той допълни, че операцията включва и засилен контрол върху криминалните прояви, с особен акцент върху наркотрафика и разпространението на наркотични вещества: „По линия на криминална полиция - с акцент борба с наркоразпространението“.

Паралелно с това ще се извършват и засилени проверки по пътищата в страната. Министърът уточни, че обществеността ще бъде регулярно информирана за резултатите от операцията още в хода ѝ.

„Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията“, посочи той. По думите му още в първите часове на операцията вече има резултати, които тепърва ще се обобщават.

Акцията обхваща няколко паралелни направления и има за цел едновременно удари срещу наркотрафика, икономическите престъпления и нарушенията на пътя.

По отношение на борбата с наркотиците той описа ситуацията като изключително тревожна и подчерта, че фокусът ще бъде върху най-уязвимите групи. Той допълни, че действията ще се развиват поетапно и целенасочено - от най-ниското ниво към по-високите нива на разпространение:

„Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики. Като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива“, увери министърът.

Относно икономическите престъпления, по думите му, фокусът е върху сектори с висок риск от корупционни практики и нерегламентирана търговия. Министърът уточни, че операцията включва проверки в търговската мрежа: „Касае се за борба там, където има нерегламентирани движения по отношение надценки, както и за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени“.

По отношение на пътната безопасност и съпътстващите действия министърът съобщи и за конкретни резултати още в първите часове: „Около 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията“.

Освен това около 13 литра течност за вейпове е задържана тази сутрин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 17 Отговор
    Демерджиев ще си свърши съвестно работата и ще оправдае очакванията ни. Убеден съм.

    Коментиран от #40

    13:00 13.05.2026

  • 2 Пожелание

    52 13 Отговор
    Очаквам този министър да е първият от 37 г. ,да си върши работата ,а не да е калинка на мафията

    Коментиран от #9

    13:01 13.05.2026

  • 3 Българин

    22 15 Отговор
    "Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред да приключим тези практики. Като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива“, увери министърът." Те в САЩ не са изчезнали наркотиците, та тук ли ще изчезнат?...

    Коментиран от #19

    13:03 13.05.2026

  • 4 В големите немски вериги

    32 6 Отговор
    КОГА?!

    Коментиран от #6, #11, #15, #27

    13:03 13.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 26 Отговор
    Тормозят нас търговците които нямаме никаква вина за инфлацията

    Коментиран от #13, #34

    13:06 13.05.2026

  • 6 Гост

    33 11 Отговор

    До коментар #4 от "В големите немски вериги":

    Големите немски вериги трябва да ги изгоним защото все повече приличаме на колкония. ЕВН и там подобнинпиявици също. Да не говорим ,че това са стратегически отрасли и трябва да са в ръцете единствено на държавата.

    13:06 13.05.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    20 2 Отговор
    a по магистралите проверяват ли търговците ?

    13:07 13.05.2026

  • 8 А бе

    10 12 Отговор
    Тъпотии.

    13:08 13.05.2026

  • 9 Българин

    21 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пожелание":

    Този министър няма да си свърши работата срещу едрите риби: Герговци, Арабаджиевци, Черепи и т.н.

    13:08 13.05.2026

  • 10 1488

    13 24 Отговор
    Започна мащабна операция,

    дрогаря боташ ще ви покаже какво е завладяна държава

    13:08 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 1488

    18 19 Отговор
    Започна мащабна операция,
    горе рьцете,
    долу гащите и
    кой каквото има

    всичко отива в сметката Боташ

    13:10 13.05.2026

  • 13 ЛОШО е

    15 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Взимате захар за 0,50 евро от веригите, а я продавате за 1 евро....

    Коментиран от #36

    13:11 13.05.2026

  • 14 1488

    12 19 Отговор
    почна се
    такваз кражба няма да видите и през 45-89та
    соца ще ви се стори песен

    13:12 13.05.2026

  • 15 Никой не казва

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "В големите немски вериги":

    В тези вериги работят и управляват ...българи..на не лоши заплати..

    13:13 13.05.2026

  • 16 оня с коня

    13 14 Отговор
    Както Слави и неговата ИТН,Кирчо и Кокорчо с тяхната ПП/ДБ постигнали Парламентарно мнозинство и после провалили се безславно,така и Радев и Творението му "ПБ" ще се провалят ГАРАНТИРАНО Скоропостижно защото са Партии- Еднодневки без Стабилна Биография,пръкнали се "от нищото" благодарение на Наивната Лумпенска ТЪЛПА.А какво прави БАЩИЦАТА Борисов,останал като "сираче" без Охрана на НСО?Ами просто търпеливо ще изчака ДО НАЕСЕН Радев да се наиграе на "Премиер",като след Закономерния му Провал под натиска на Протестите ще му обясни с Благ тон че от Президент Премиер не става- няма Управленски Опит,няма Междунар. Признание и контакти,...няма НИЩО.

    Коментиран от #20, #24, #33, #38

    13:21 13.05.2026

  • 17 Дориана

    13 11 Отговор
    Сега от ППДБ да гледат и да се учат как се работи бързо и с размах в полза на народа , а не в полза на желанията и интересите на Борисов и Пеевски. И да спрат да играят ролята на саботьори в Парламента , а да приемат реалността такава каквато Народа пожела.

    Коментиран от #21, #22

    13:21 13.05.2026

  • 18 ОБЕКТИВЕН

    14 5 Отговор
    При пазарна икономика нямаш право да регулираш цени. Пазарът сам регулирал, помните ли? "Кой не скача е червен". Сега защо се сетихме за държавата??? Ааа, щото пазарът е изкривен от внос и спекула и всичко е нарязано, бастисано, продадено... Зада има думата държавата, трябва да се върнем към ТЖ и социализма, иначе тези приказки са несериозни, т.е. как да отучим лъва да лови зебри. Ми той затова е създаден...

    Коментиран от #23

    13:23 13.05.2026

  • 19 Доналд Тръмп:

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Абе щяха да изчезнат ама се наложи да пратя самолетоносача на друго място!😂

    13:24 13.05.2026

  • 20 Дориана

    14 19 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Много грешен коментар в стил Борисов и Пеевски . Румен Радев и неговата партия Прогресивна България не само, че ще управляват пълен мандат самостоятелно , но и ще спечелят и следващите избори така, че отново ще продължат да управляват за ужас на защитниците на корупцията и мафията.

    Коментиран от #30, #44

    13:24 13.05.2026

  • 21 Дорке,

    9 7 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    откога почна да мажеш във възхвала на Боташа? Кокорчо и Мирчев да не ти спряха шекелите?

    Коментиран от #29

    13:26 13.05.2026

  • 22 СМЕХУРКО

    7 8 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Кой вкара ПП/ДБ във властта с противоконституционно решение??? В чия полза ще работи ПБ - в полза на Гергов, Бобоков и с-ие? Ма вие от Луната ли падате??? Пффхх... :)

    Коментиран от #25

    13:27 13.05.2026

  • 23 иван костов

    12 3 Отговор

    До коментар #18 от "ОБЕКТИВЕН":

    Пазарна икономика в България никога не е имало и няма да има, както и целият Гейсъюз!🤥

    13:27 13.05.2026

  • 24 Нито ИТН

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    нито някой от години насам е имал парламентарно мнозинство като ПБ, с което да може да върне овладяната държава! Така, че България получи своят шанс! И сега когато мафията залее ПБ с лъжи и пропаганда, от народа се иска да не е така глупав, както я рупаше за ИТН!

    13:28 13.05.2026

  • 25 ПП излезе от ДБ

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "СМЕХУРКО":

    А двете са проект на кръга капитал. Опорките не са ти от полза.

    13:29 13.05.2026

  • 26 НЕ ЗНАЯ ЩО ТЕ

    3 2 Отговор
    Харесва РАДЕВ но за мен не ставаш. Още щом видя човека и особено очите му и ми е ясно за що иде реч. Може пък веднъж дваж да сгеша.

    Коментиран от #28

    13:37 13.05.2026

  • 27 Яяяяяя

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "В големите немски вериги":

    Мие тях не пипаме, нали затова ни вкараха в ЕС, кой ще яде отпадъците на двойна цена

    13:38 13.05.2026

  • 28 Копринката

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "НЕ ЗНАЯ ЩО ТЕ":

    Аз пък зная. Винаги е точен с парите.

    13:42 13.05.2026

  • 29 Ку-ку

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Дорке,":

    Остави я тази госпожа, че и тя горката не знае за кой да "вика" в този мач.....който е ясен още от изборния ден, а именно - чорапа ще бъде пометен около Нова година, гаранция.... 🤣🤣🤣

    13:47 13.05.2026

  • 30 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Дай Боже Коментарът ми да е Грешен както твърдиш защото се стремя усилено да правя Грешки ,понеже Народът е казал че "човек се учи от Грешките си".Жалко за теб ако си Безгрешна,защото за разлика от мен ще си останеш Ненаучена:)

    13:55 13.05.2026

  • 31 Българин

    8 4 Отговор
    Демерджиев го харесах още от служебното правителство.Вършеше си перфектно работата и сега продължава да я върши.Браво!Респект!

    Коментиран от #32, #46

    13:57 13.05.2026

  • 32 Ххх

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Трябва първо да се бяха захванали с олигархията, мафията и мутрите и после с веригите и търговците.

    14:05 13.05.2026

  • 33 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Друго си е премиерът да има международни контакти и признание в бизнеса с крадени автомобили.

    14:05 13.05.2026

  • 34 Аутсайдера софийски

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Де се слагаш и ти барабар с търговците бе?
    Дето прибираш само парсата от WC-то на Централна + някой и друг хонорар от сайта

    14:05 13.05.2026

  • 35 Калин

    9 3 Отговор
    Подкрепяме! Действайте смело! Затова имате мнозинство!

    14:07 13.05.2026

  • 36 Смешното

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЛОШО е":

    Е, като гледам оранжеви торби за моркови от кауфландя и ги продават за техни с огромнo надценяване!

    14:11 13.05.2026

  • 37 и този е глупак

    8 4 Отговор
    Ще спират хората по пътищата и ще ги провряват. Не пътувайте. Произвола ще е обиден и досаден. Акцента била акцент срещу наркоразпространението. Така ще се бори с акции след акции из цялата страна. То селища няма. Пустош. Лудница,акция до акция а народ не остана. Само стари хора ,ученици ,пияни ,луди , непълнолетни и чиновници и държавна администрация. Всичко годно , изчезва от територията в Германия да мие чини и по строежите.

    14:12 13.05.2026

  • 38 ско

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Каква партия еднодневка е ПБ на Радев? При положение, че възстанови цялата номенклатуран на БКП в правителството? Не тези не са за малко и ще стоят много и може и някои хубави неща да направят или поне така се надяват много българи. Загадка е самият Радев, дали ще възстанови просто БКП или ще има таланта да направи нещо повече от това. Неминуемо с течение на времето и в неговото ПБ ще започне борба з а власт между отделни групи. Важно е и как точно ще елиминира мутренското управление или в лошия случай ще се сдуши с тях. НЕ си мислете обаче, че номенклатурата е нещо хубаво - да не можеш да прогресираш ако не си в списъка, не това също не е ок.

    Коментиран от #45

    14:20 13.05.2026

  • 39 Драги ми Смехурко

    5 1 Отговор
    Защо ми се струва че такива гръмки слова вече съм чувал и чел,и после ,нищо.

    14:22 13.05.2026

  • 40 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Аха,чакай ти.Празни обещания.Точно па от Аз съм готов с парите?Много сте късопаметни бе хора.

    14:24 13.05.2026

  • 41 Здрасти

    5 0 Отговор
    Дерменджиев тая операция кога ще стигне до дружба 1 за да закопчаете наркоманката - дилърка Преслава Вукова и майка и, че квартала пропище от тия двете

    14:24 13.05.2026

  • 42 " Бях точен с парите"

    3 2 Отговор
    За едни може, за други истини ПБ няма да рови, като тези свързани с еднорозите и веселата вила Педрохан, жалко за невинните, никой не се интересува от истината, защото е свързана с пппедофилия. Вече има информация за изнадилени от Ламята момчета, отключили шизофрения. Нормално ПБ си имат фаворити очевидно.

    14:24 13.05.2026

  • 43 Въпрос

    3 0 Отговор
    Кога най-сетне, Митницата във Варна ще прекрие канала на Наркотици на ТИМаджиите!?

    14:29 13.05.2026

  • 44 Зъл пес

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Не знаех че сбирщайна ПБ е партия на Мунчо.

    14:29 13.05.2026

  • 45 БОЛШЕВИК

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "ско":

    Явно сте много млад и не знаете какво е БКП и не сте живели по времето на оня строй?! За да се върне БКП на власт, трябва да има революция в България, държавата да си върне икономиката и селското стопанство, чорбаджиите и феодалите да бъдат съдени от Народен съд и да им се конфискува заграбеното от народа. Това май няма как да стане така и сега!

    14:29 13.05.2026

  • 46 Мизерабъл

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Кой?Аз съм готов с парите?Боже,прости на невежите.

    14:31 13.05.2026

  • 47 Като въведат 35-40% данък

    6 0 Отговор
    И всичко ще се оправи
    Ще има и за държавата и за частника
    Сега с плоския данък държавата работи против държавата
    Който не иска свят широк

    14:34 13.05.2026

  • 48 Който има каска

    2 0 Отговор
    Веднага да я слага! Ако не да нахлува тенджера!
    Щото цените яко почнаха да падат..

    14:37 13.05.2026

  • 49 По отношение на наркотиците

    4 0 Отговор
    търсете ги пред училищата и в дискотеките

    14:42 13.05.2026

  • 50 Анонимен

    3 0 Отговор
    Да изградиш щастието си върху нещастието на милиони български граждани ,като удвояваш и утроявал цените от производителя ,като се тупаш по гърдите ,че си патриот е жалко и трагично.Нека хвърковата чета на Бенковски тръгне по долини и паланки за да прозре истината за трагедията на народа.Затова гласува целият народ и му даде пълномощието да се разправя с нарушителите както сметне за добре.Нека бурята се развихри и на всекиму своето...

    14:46 13.05.2026

  • 51 дядото

    2 0 Отговор
    демерджиев,служителите от мвр лесно ще бъдат активизирани,те са готови за това.по-важния въпрос е ще имат ли контрол и закрила и най-вече краен резултат от положения труд

    14:55 13.05.2026

  • 52 смях в залата

    1 0 Отговор
    Как се казваше точния с парите

    14:56 13.05.2026

  • 53 гато

    3 0 Отговор
    Еми те наркотиците влизат в страната през доковете на корабите,а не по сухопътните гратици

    15:17 13.05.2026

  • 54 Интересно

    1 0 Отговор
    Когато почнат да глобяват чуждестранните тираджии, тогава може и да им повярвам.

    15:58 13.05.2026

  • 55 Лена

    2 0 Отговор
    Широк спектър на провежданата специализирана полицейска акция в цялата страна!
    Казано направо,акция на нищото!Същото,което и Рундьо прави днес,като завърши с пожарите в страната и сваляне цените на зарзаватите!Едно да бяхте направили,нормални цени на горивата,
    ама то и там е държавна анархия!

    17:29 13.05.2026

  • 56 Евгени

    3 0 Отговор
    Човекът с парите,но точния, днес ще рапуртува на Рундьо - цялата страна завардихме , нищо не свършихме,нищо не констатирахме и нищо не спечелихме!Ялов ден за ПБ!
    Само дето народа по пътищата на страната , пищи на умрело от униформените гавази!

    18:42 13.05.2026

  • 57 А КРАДЦИТЕ НА МИЛИАРДИ

    0 0 Отговор
    ГА ША ГИ ЗАВАРДЯТ......

    23:07 13.05.2026

